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Мером Кропивницького переобрали Райковича, - ТВК
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Міським головою Кропивницького обрано чинного главу міста Андрія Райковича.
Сьогодні члени міської територіальної виборчої комісії оголосили результати голосування за мера міста, яке відбулося 25 жовтня, передає Цензор.НЕТ.
"Так, за чинного главу міста Андрія Райковича проголосували 27 839 тисяч містян, а це 53,53% від загальної кількості тих, хто взяв участь у голосуванні", - йдеться в повідомленні.
Як відомо, Райкович обіймає посаду міського голови Кропивницького з 27 жовтня 2015 року.
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