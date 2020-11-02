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Новини Політика України
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Кропивницький (173) місцеві вибори (911) мер (334)

Мером Кропивницького переобрали Райковича, - ТВК

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Мером Кропивницького переобрали Райковича, - ТВК

Міським головою Кропивницького обрано чинного главу міста Андрія Райковича.

Сьогодні члени міської територіальної виборчої комісії оголосили результати голосування за мера міста, яке відбулося 25 жовтня, передає Цензор.НЕТ.

"Так, за чинного главу міста Андрія Райковича проголосували 27 839 тисяч містян, а це 53,53% від загальної кількості тих, хто взяв участь у голосуванні", - йдеться в повідомленні.

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Як відомо, Райкович обіймає посаду міського голови Кропивницького з 27 жовтня 2015 року.

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На черзі - проголошення Кличка мером
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02.11.2020 16:06 Відповісти
А вы ожидали другого претендента ?
Не с зонтиком ли зелёным бабу ДА ?
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02.11.2020 16:12 Відповісти
мабуть попова з опзжопи
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02.11.2020 18:04 Відповісти
 
 