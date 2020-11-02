Пропонували $2,5 млн кешем на кампанію "без обязов", - Притула

Кандидат у мери Києва від партії "Голос" Сергій Притула розповів, що йому пропонували гроші на кампанію деякі олігархи з українського рейтингу Forbes.

Про це він розказав УП, передає Цензор.НЕТ.

"Мені не давав гроші ні Віталій Хомутиннік, ні Пінчук, ні Фрідман, ні Сорос, ніхто. Звертались до мене, звичайно, дуже багато різних людей.

Я не буду озвучувати прізвища.

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Вони всі в українському Forbes рясно розкидані по різних десятках. І так, звичайно, це були дуже заманливі пропозиції.

"Найсмачнішою" такою це була пропозиція проплатити кампанію в розмірі 2,5 млн доларів, які пропонувалися кешом і які пропонувалися "без обязов, ничё не надо нам. Вот просто на".

Я казав: "Дякую, дуже дякую (робить хрипкий голос, наче у Зеленського. – Авт.), але, мабуть, давайте ми просто залишимося з вами цікавими співрозмовниками один одному. Пропозицій фінансування насправді вистачало, але серед них не було таких спонсорів, від яких я б міг дозволити взяти собі кошти", - заявив Притула.

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За словами Притули, він не знає скільки коштувала його кампанія і чекатиме звіту партії. Особисто він вклав 30 тисяч доларів.