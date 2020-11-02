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Новини Політика України
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Київ (8274) місцеві вибори (911) підкуп (162) Притула Сергій (49)

Пропонували $2,5 млн кешем на кампанію "без обязов", - Притула

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Пропонували $2,5 млн кешем на кампанію "без обязов", - Притула

Кандидат у мери Києва від партії "Голос" Сергій Притула розповів, що йому пропонували гроші на кампанію деякі олігархи з українського рейтингу Forbes.

Про це він розказав УП, передає Цензор.НЕТ.

"Мені не давав гроші ні Віталій Хомутиннік, ні Пінчук, ні Фрідман, ні Сорос, ніхто. Звертались до мене, звичайно, дуже багато різних людей.

Я не буду озвучувати прізвища.

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Вони всі в українському Forbes рясно розкидані по різних десятках. І так, звичайно, це були дуже заманливі пропозиції.

"Найсмачнішою" такою це була пропозиція проплатити кампанію в розмірі 2,5 млн доларів, які пропонувалися кешом і які пропонувалися "без обязов, ничё не надо нам. Вот просто на".

Я казав: "Дякую, дуже дякую (робить хрипкий голос, наче у Зеленського. – Авт.), але, мабуть, давайте ми просто залишимося з вами цікавими співрозмовниками один одному. Пропозицій фінансування насправді вистачало, але серед них не було таких спонсорів, від яких я б міг дозволити взяти собі кошти", - заявив Притула.

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За словами Притули, він не знає скільки коштувала його кампанія і чекатиме звіту партії. Особисто він вклав 30 тисяч доларів.

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Топ коментарі
+12
Это кто? Я знаю одного Петрушку скоморох из русских сказок сейчас на троне Украины!
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02.11.2020 11:55
+11
Предлагали $2,5 млн кэшем на кампанию "без обязов", - Притула - Цензор.НЕТ 1336
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02.11.2020 12:00
+10
Знову він!Предлагали $2,5 млн кэшем на кампанию "без обязов", - Притула - Цензор.НЕТ 231
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02.11.2020 11:59
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Петрушка шоле?
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02.11.2020 11:54 Відповісти
Это кто? Я знаю одного Петрушку скоморох из русских сказок сейчас на троне Украины!
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02.11.2020 11:55 Відповісти
у этого таких денег нет
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02.11.2020 11:58 Відповісти
Это вы плохо думаете о еврее Зеленском!
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02.11.2020 12:02 Відповісти
Бачте, воно своїх клоунів відразу впізнає!
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02.11.2020 11:59 Відповісти
Знову він!Предлагали $2,5 млн кэшем на кампанию "без обязов", - Притула - Цензор.НЕТ 231
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02.11.2020 11:59 Відповісти
конечно он! Только он мог сказать "Дякую, дуже дякую!" голосом простуженной крысы.
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02.11.2020 12:02 Відповісти
фак хим
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02.11.2020 11:54 Відповісти
Предлагали $2,5 млн кэшем на кампанию "без обязов", - Притула - Цензор.НЕТ 5752
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02.11.2020 11:54 Відповісти
В кого хриплий голос?
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02.11.2020 12:00 Відповісти
І діабет.
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02.11.2020 12:14 Відповісти
А спіду в вави сцикуновича випадково не має?
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02.11.2020 12:19 Відповісти
Не пались так явно. Одну фамилию и имя знаешь ? Или за ,,на других погавкать,, не платят?
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02.11.2020 12:38 Відповісти
Та не платять таким подоляковим ботам, як не платять...
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02.11.2020 13:33 Відповісти
Ну тобі краще знати, кому і за що платять. Строчиш тут в три зміни.
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02.11.2020 16:08 Відповісти
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тупое животное
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02.11.2020 11:55 Відповісти
зебил, ты представился))
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02.11.2020 11:59 Відповісти
они никто ничего не озвучивают, и этот туда же.
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02.11.2020 11:56 Відповісти
а что ж без имен? Предлагали $2,5 млн кэшем на кампанию "без обязов", - Притула - Цензор.НЕТ 7191
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02.11.2020 11:57 Відповісти
Для рыцаря главное шпоры не обоосрать. Не получилось.
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02.11.2020 11:57 Відповісти
Звісно , що взяв , інакше б не боявся розказати в кого .
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02.11.2020 11:58 Відповісти
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Предлагали $2,5 млн кэшем на кампанию "без обязов", - Притула - Цензор.НЕТ 1336
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02.11.2020 12:00 Відповісти
100%
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02.11.2020 12:40 Відповісти
Вообще это ПРЕСТУПЛЕНИЕ, скрытие, СОУЧАСТИЕ.
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02.11.2020 12:04 Відповісти
Бути спонсором злочин?
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02.11.2020 14:15 Відповісти
в Днепре директор дурдома который шел от "слуг уродов" на местных выборах привез на автобусе принадлежащим дурдому пациентов чтобы те проголосовали. это просто прекрасно. бл
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02.11.2020 12:08 Відповісти
А у нас кандидат на голову ОТГ всю молодь накурив з власної гідропоніки.
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02.11.2020 12:12 Відповісти
Плюс його батько підкупляв виборців. Він сам казав- дитина непутьова, помру- бізнес швидко просере. Так він його вирішив головою ОТГ зробити. А пацанчик заявляє що йому все до лампочки, він хоче ;бабло зашибать; і ;дєвок пьохать;. Так що у нас реально наголосували. Маємо власного Зеленського.
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02.11.2020 12:23 Відповісти
"Я не буду озвучивать фамилии". Это все что нужно знать о Притуле, как о будущем политике. На манеже все те же.
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02.11.2020 12:11 Відповісти
Серожа, огласите список тех кто вам предлагал. И подтвердите это хоть какими то фактами. Иначе это пустой трёп. Ну а еже ли вам предлагали то это взятка кандидату в мэры Киева, так шо же вы его не задержали с поличным?
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02.11.2020 12:13 Відповісти
а шкварчит чё-то только у тебя. Пропонували $2,5 млн кешем на кампанію "без обязов", - Притула - Цензор.НЕТ 8307
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02.11.2020 12:29 Відповісти
Я думаю даремно Проитула всунувся в політику, я його поважаю як актора, ведучого і волонтера, але не як ставленика від одного з олігархів на виборах. Може Сергій подумав - он Зєля, Юзік, мамахохотала стали очильниками, а чим я гірший?
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02.11.2020 12:16 Відповісти
Йому ваша повага не потрібна, ви краще заслужіть свою. Якщо натякнули що він ставленик олігарха то скажіть кого і докажіть, а ще скажіть що він для цього олігарха робить з доказами звичайно.
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02.11.2020 14:25 Відповісти
Если,, без обязательств,, вывалиают такие бабки , то от кого голоса должен был оттянуть ? И если он участвовал в выборах , то таки оттянул эти голоса ? А бабки не взял . Святой человек!!!!
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02.11.2020 12:21 Відповісти
Ага, значить давали кеш від ЗЕ. Заради другого туру Мері Попінс
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02.11.2020 12:23 Відповісти
Хіба Зе є у Forbes? Палишся, соя.
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02.11.2020 16:10 Відповісти
хтось дав більше?
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02.11.2020 12:24 Відповісти
Притула, это хохма? "Останемся с вами интересными собеседниками друг другу." Типа, мало? Ну этот голос ещё тот голос. Варьят. А мог бы взять, если "без обязов, ничё не надо нам", волонтёр. И на фронт? Нет? Значит, здесь не договаривает притула. Моё мнение.
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02.11.2020 12:24 Відповісти
ещё один борец с коррупцией. Пропонували $2,5 млн кешем на кампанію "без обязов", - Притула - Цензор.НЕТ 7482
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02.11.2020 12:31 Відповісти
Но Пинчук раньше занес и поэтому Сырожа теперь в "Голосе"
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02.11.2020 12:31 Відповісти
....дит как Троцкий!
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02.11.2020 12:36 Відповісти
Ублюдок не договорился о цене, или чтотмешает имена называть ?
Вакарчук подонок
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02.11.2020 12:47 Відповісти
***** пішов кацап *******.
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02.11.2020 19:56 Відповісти
Не озвучує, бо в майбутньому ще ************ кошти від цих "добродіїв" Пропонували $2,5 млн кешем на кампанію "без обязов", - Притула - Цензор.НЕТ 2338
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02.11.2020 12:50 Відповісти
"Мне не давал деньги ни Виталий Хомутынник, ни Пинчук, ни Фридман

Я не буду озвучивать фамилии. Пропонували $2,5 млн кешем на кампанію "без обязов", - Притула - Цензор.НЕТ 1071
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02.11.2020 13:20 Відповісти
****№н-сказочник пролетел мимо кассы.
так а чего он не расскажет кто таки дал денег на кампанию?
а то выглядит как дурачок с фразами про "партию" и 30к долларов вложений.
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02.11.2020 13:45 Відповісти
Ще один кацап обізвався. Тебе казламордий взагалі не повині хвилювати українські партії.
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02.11.2020 19:57 Відповісти
Если б предлогали, мы этой лжи не читали.
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02.11.2020 13:59 Відповісти
Пропонували $2,5 млн кешем на кампанію "без обязов", - Притула - Цензор.НЕТ 9602 Ха-ха-ха (три рази)...
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02.11.2020 14:34 Відповісти
Про свояка Хомутынника (они женаты на сестрах) интересно проговаривается Пропонували $2,5 млн кешем на кампанію "без обязов", - Притула - Цензор.НЕТ 395
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02.11.2020 14:43 Відповісти
И шо ж такой весь из себя волонтер не взял 2,5 ляма долларов "без обязов" и не купил на них новых дронов и снайперских винтовок, га? Пропонували $2,5 млн кешем на кампанію "без обязов", - Притула - Цензор.НЕТ 1866 ...или на крайняк новый джип тёще, вместо того,к оторый она об женщину с ребенком разбила Пропонували $2,5 млн кешем на кампанію "без обязов", - Притула - Цензор.НЕТ 2126
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02.11.2020 14:44 Відповісти
Лізуть і лізуть кацапи. Пішов ***** маскваротий.
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02.11.2020 19:58 Відповісти
 
 