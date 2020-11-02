Предлагали $2,5 млн кэшем на кампанию "без обязов", - Притула

Кандидат в мэры Киева от партии "Голос" Сергей Притула рассказал, что ему предлагали деньги на кампанию некоторые олигархи из украинского рейтинга Forbes.

Об этом он расказал УП, передает Цензор.НЕТ.

"Мне не давал деньги ни Виталий Хомутынник, ни Пинчук, ни Фридман, ни Сорос, никто. Обращались ко мне, конечно, очень много разных людей.

Я не буду озвучивать фамилии.

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Они все в украинском Forbes обильно разбросаны по разным десяткам. И да, конечно, это были очень заманчивые предложения.

"Самым вкусным" таким было предложение оплатить кампанию в размере 2,5 млн долларов, которые предлагались кэшем и предлагались "без обязов, ничё не надо нам. Вот просто на".

Я говорил: "Спасибо, спасибо (делает хриплый голос, как у Зеленского. - Авт), но, видимо, давайте мы просто останемся с вами интересными собеседниками друг другу. Предложений финансирования на самом деле хватало, но среди них не было таких спонсоров, от которых я бы мог позволить взять себе средства", - заявил Притула.

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По словам Притулы, он не знает сколько стоила его кампания и будет ждать отчета партии. Лично он вложил 30 тыс. долларов.