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Новости Политика Украины
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Киев (10131) местные выборы (1118) подкуп (226) Притула Сергей (49)

Предлагали $2,5 млн кэшем на кампанию "без обязов", - Притула

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Предлагали $2,5 млн кэшем на кампанию "без обязов", - Притула

Кандидат в мэры Киева от партии "Голос" Сергей Притула рассказал, что ему предлагали деньги на кампанию некоторые олигархи из украинского рейтинга Forbes.

Об этом он расказал УП, передает Цензор.НЕТ.

"Мне не давал деньги ни Виталий Хомутынник, ни Пинчук, ни Фридман, ни Сорос, никто. Обращались ко мне, конечно, очень много разных людей.

Я не буду озвучивать фамилии.

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Они все в украинском Forbes обильно разбросаны по разным десяткам. И да, конечно, это были очень заманчивые предложения.

"Самым вкусным" таким было предложение оплатить кампанию в размере 2,5 млн долларов, которые предлагались кэшем и предлагались "без обязов, ничё не надо нам. Вот просто на".

Я говорил: "Спасибо, спасибо (делает хриплый голос, как у Зеленского. - Авт), но, видимо, давайте мы просто останемся с вами интересными собеседниками друг другу. Предложений финансирования на самом деле хватало, но среди них не было таких спонсоров, от которых я бы мог позволить взять себе средства", - заявил Притула.

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По словам Притулы, он не знает сколько стоила его кампания и будет ждать отчета партии. Лично он вложил 30 тыс. долларов.

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Топ комментарии
+12
Это кто? Я знаю одного Петрушку скоморох из русских сказок сейчас на троне Украины!
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02.11.2020 11:55
+11
Предлагали $2,5 млн кэшем на кампанию "без обязов", - Притула - Цензор.НЕТ 1336
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02.11.2020 12:00
+10
Знову він!Предлагали $2,5 млн кэшем на кампанию "без обязов", - Притула - Цензор.НЕТ 231
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02.11.2020 11:59
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комментарий отмечен как спам
Петрушка шоле?
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02.11.2020 11:54 Ответить
Это кто? Я знаю одного Петрушку скоморох из русских сказок сейчас на троне Украины!
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02.11.2020 11:55 Ответить
у этого таких денег нет
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02.11.2020 11:58 Ответить
Это вы плохо думаете о еврее Зеленском!
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02.11.2020 12:02 Ответить
Бачте, воно своїх клоунів відразу впізнає!
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02.11.2020 11:59 Ответить
Знову він!Предлагали $2,5 млн кэшем на кампанию "без обязов", - Притула - Цензор.НЕТ 231
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02.11.2020 11:59 Ответить
конечно он! Только он мог сказать "Дякую, дуже дякую!" голосом простуженной крысы.
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02.11.2020 12:02 Ответить
фак хим
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02.11.2020 11:54 Ответить
Предлагали $2,5 млн кэшем на кампанию "без обязов", - Притула - Цензор.НЕТ 5752
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02.11.2020 11:54 Ответить
В кого хриплий голос?
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02.11.2020 12:00 Ответить
І діабет.
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02.11.2020 12:14 Ответить
А спіду в вави сцикуновича випадково не має?
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02.11.2020 12:19 Ответить
Не пались так явно. Одну фамилию и имя знаешь ? Или за ,,на других погавкать,, не платят?
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02.11.2020 12:38 Ответить
Та не платять таким подоляковим ботам, як не платять...
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02.11.2020 13:33 Ответить
Ну тобі краще знати, кому і за що платять. Строчиш тут в три зміни.
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02.11.2020 16:08 Ответить
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тупое животное
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02.11.2020 11:55 Ответить
зебил, ты представился))
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02.11.2020 11:59 Ответить
они никто ничего не озвучивают, и этот туда же.
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02.11.2020 11:56 Ответить
а что ж без имен? Предлагали $2,5 млн кэшем на кампанию "без обязов", - Притула - Цензор.НЕТ 7191
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02.11.2020 11:57 Ответить
Для рыцаря главное шпоры не обоосрать. Не получилось.
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02.11.2020 11:57 Ответить
Звісно , що взяв , інакше б не боявся розказати в кого .
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02.11.2020 11:58 Ответить
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Предлагали $2,5 млн кэшем на кампанию "без обязов", - Притула - Цензор.НЕТ 1336
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02.11.2020 12:00 Ответить
100%
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02.11.2020 12:40 Ответить
Вообще это ПРЕСТУПЛЕНИЕ, скрытие, СОУЧАСТИЕ.
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02.11.2020 12:04 Ответить
Бути спонсором злочин?
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02.11.2020 14:15 Ответить
в Днепре директор дурдома который шел от "слуг уродов" на местных выборах привез на автобусе принадлежащим дурдому пациентов чтобы те проголосовали. это просто прекрасно. бл
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02.11.2020 12:08 Ответить
А у нас кандидат на голову ОТГ всю молодь накурив з власної гідропоніки.
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02.11.2020 12:12 Ответить
Плюс його батько підкупляв виборців. Він сам казав- дитина непутьова, помру- бізнес швидко просере. Так він його вирішив головою ОТГ зробити. А пацанчик заявляє що йому все до лампочки, він хоче ;бабло зашибать; і ;дєвок пьохать;. Так що у нас реально наголосували. Маємо власного Зеленського.
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02.11.2020 12:23 Ответить
"Я не буду озвучивать фамилии". Это все что нужно знать о Притуле, как о будущем политике. На манеже все те же.
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02.11.2020 12:11 Ответить
Серожа, огласите список тех кто вам предлагал. И подтвердите это хоть какими то фактами. Иначе это пустой трёп. Ну а еже ли вам предлагали то это взятка кандидату в мэры Киева, так шо же вы его не задержали с поличным?
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02.11.2020 12:13 Ответить
а шкварчит чё-то только у тебя. Пропонували $2,5 млн кешем на кампанію "без обязов", - Притула - Цензор.НЕТ 8307
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02.11.2020 12:29 Ответить
Я думаю даремно Проитула всунувся в політику, я його поважаю як актора, ведучого і волонтера, але не як ставленика від одного з олігархів на виборах. Може Сергій подумав - он Зєля, Юзік, мамахохотала стали очильниками, а чим я гірший?
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02.11.2020 12:16 Ответить
Йому ваша повага не потрібна, ви краще заслужіть свою. Якщо натякнули що він ставленик олігарха то скажіть кого і докажіть, а ще скажіть що він для цього олігарха робить з доказами звичайно.
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02.11.2020 14:25 Ответить
Если,, без обязательств,, вывалиают такие бабки , то от кого голоса должен был оттянуть ? И если он участвовал в выборах , то таки оттянул эти голоса ? А бабки не взял . Святой человек!!!!
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02.11.2020 12:21 Ответить
Ага, значить давали кеш від ЗЕ. Заради другого туру Мері Попінс
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02.11.2020 12:23 Ответить
Хіба Зе є у Forbes? Палишся, соя.
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02.11.2020 16:10 Ответить
хтось дав більше?
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02.11.2020 12:24 Ответить
Притула, это хохма? "Останемся с вами интересными собеседниками друг другу." Типа, мало? Ну этот голос ещё тот голос. Варьят. А мог бы взять, если "без обязов, ничё не надо нам", волонтёр. И на фронт? Нет? Значит, здесь не договаривает притула. Моё мнение.
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02.11.2020 12:24 Ответить
ещё один борец с коррупцией. Пропонували $2,5 млн кешем на кампанію "без обязов", - Притула - Цензор.НЕТ 7482
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02.11.2020 12:31 Ответить
Но Пинчук раньше занес и поэтому Сырожа теперь в "Голосе"
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02.11.2020 12:31 Ответить
....дит как Троцкий!
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02.11.2020 12:36 Ответить
Ублюдок не договорился о цене, или чтотмешает имена называть ?
Вакарчук подонок
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02.11.2020 12:47 Ответить
***** пішов кацап *******.
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02.11.2020 19:56 Ответить
Не озвучує, бо в майбутньому ще ************ кошти від цих "добродіїв" Пропонували $2,5 млн кешем на кампанію "без обязов", - Притула - Цензор.НЕТ 2338
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02.11.2020 12:50 Ответить
"Мне не давал деньги ни Виталий Хомутынник, ни Пинчук, ни Фридман

Я не буду озвучивать фамилии. Пропонували $2,5 млн кешем на кампанію "без обязов", - Притула - Цензор.НЕТ 1071
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02.11.2020 13:20 Ответить
****№н-сказочник пролетел мимо кассы.
так а чего он не расскажет кто таки дал денег на кампанию?
а то выглядит как дурачок с фразами про "партию" и 30к долларов вложений.
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02.11.2020 13:45 Ответить
Ще один кацап обізвався. Тебе казламордий взагалі не повині хвилювати українські партії.
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02.11.2020 19:57 Ответить
Если б предлогали, мы этой лжи не читали.
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02.11.2020 13:59 Ответить
Пропонували $2,5 млн кешем на кампанію "без обязов", - Притула - Цензор.НЕТ 9602 Ха-ха-ха (три рази)...
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02.11.2020 14:34 Ответить
Про свояка Хомутынника (они женаты на сестрах) интересно проговаривается Пропонували $2,5 млн кешем на кампанію "без обязов", - Притула - Цензор.НЕТ 395
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02.11.2020 14:43 Ответить
И шо ж такой весь из себя волонтер не взял 2,5 ляма долларов "без обязов" и не купил на них новых дронов и снайперских винтовок, га? Пропонували $2,5 млн кешем на кампанію "без обязов", - Притула - Цензор.НЕТ 1866 ...или на крайняк новый джип тёще, вместо того,к оторый она об женщину с ребенком разбила Пропонували $2,5 млн кешем на кампанію "без обязов", - Притула - Цензор.НЕТ 2126
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02.11.2020 14:44 Ответить
Лізуть і лізуть кацапи. Пішов ***** маскваротий.
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02.11.2020 19:58 Ответить
 
 