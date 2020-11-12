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22-летнего наемника "ЛНР" разоблачили на Луганщине, - Нацполиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

22-летнего наемника

Полицейские разоблачили 22-летнего жителя с. Валуйское Станично-Луганского района, который причастен к деятельности незаконных вооруженных формирований так называемой "ЛНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Следственным мужчина объяснил, что из-за тяжелого материального положения он решил вступить в ряды так называемой "народной милиции ЛНР". Молодой человек поехал в оккупированный Луганск, там в военкомате прошел медицинскую комиссию, подписал контракт, получил удостоверение и форменную одежду. Но, когда пришло время приступить к выполнению требований контракта, он испугался, что его жизни может угрожать опасность. Посоветовавшись с родными, он бежал со службы и вернулся на подконтрольную Украине территорию.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Решается вопрос о внесении данного факта в ЕРДР по ст.260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+3
Это он в 14 году щенком был. За 6 лет среди одичалых, сам вполне мог в шакала превратиться
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12.11.2020 13:07
+1
Что за лошара? Тоже, небось, с военником ЛНР взяли?
Чего к укропам не пришел по быстрому?
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12.11.2020 13:04
+1
Не правильное фото. На посту стоял, век воли не видать. И бейсбольная бита вместо автомата. Украинские судьи поверят ...
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12.11.2020 13:05
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розоблачілі-награділі...що про це писати при такій владі?
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12.11.2020 12:59 Ответить
22- 6 =16. Пацанюра.
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12.11.2020 13:02 Ответить
Это он в 14 году щенком был. За 6 лет среди одичалых, сам вполне мог в шакала превратиться
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12.11.2020 13:07 Ответить
та не обов'язково він у 14 році пішов.
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12.11.2020 14:02 Ответить
Что за лошара? Тоже, небось, с военником ЛНР взяли?
Чего к укропам не пришел по быстрому?
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12.11.2020 13:04 Ответить
Не правильное фото. На посту стоял, век воли не видать. И бейсбольная бита вместо автомата. Украинские судьи поверят ...
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12.11.2020 13:05 Ответить
Типа к успеху шол... Не фартануло...
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12.11.2020 15:28 Ответить
чуть подержат в тюрячке, а потом выпустят с извинениями, еще и компенсацию выплатят за причиненные неудобства.
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12.11.2020 13:18 Ответить
С какой радости? Какую компенсацию бомжу? У него взять нечего, какие извинения?
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12.11.2020 13:29 Ответить
Та бреше він, падло.
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12.11.2020 14:45 Ответить
 
 