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джекпот (76) лотерея (215)

Узнайте, как можно выиграть $168 млн в Powerball из Украины (реклама)

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом

В ночь с субботы 14 ноября на воскресенье популярная американская лотерея разыграет огромный по сегодняшним меркам джекпот, 168 миллионов долларов. Приобрести официальные билеты лотереи США можно из Украины.

Узнайте, как можно выиграть $168 млн в Powerball из Украины 01

Джекпот лотереи Powerball вырос с 20 миллионов до 168 миллионов долларов. По мере роста суммы джекпота в США разрастается и лотерейная лихорадка: билеты по цене два доллара скупаются в огромных количествах.

Лотерея Powerball проводится в 44 штатах, федеральном округе Колумбия, на американских Виргинских островах и в Пуэрто-Рико. Однако, если отправиться в США из Украины, чтобы приобрести лотерейные билеты сегодня не вариант, это не повод не участвовать в грандиозных лотерейных тиражах, которые предлагает Америка.

Действительны ли лотерейные билеты Powerball, купленные в Украине?

В соответствии с правилами Powerball, лотерейный билет должен быть приобретен в Соединенных Штатах, и не покидать территорию страны. Сайт theLotter имеет представителей в США, которые покупают официальные билеты от имени клиентов с выбранными ими номерами. Затем билеты сканируются и загружаются в учетную запись клиента на сайте. Эта скан-копия служит подтверждением того, что билет является собственностью игрока. Физическая копия билета хранится в сейфе в США. Таким образом, все требования организаторов оказываются выполнены, и лотерейный билет является действительным!

Что надо сделать, чтобы побороться за джекпот в $168 млн из Украины?

Процесс покупки билета очень прост, и занимает считанные минуты:

  1. Создайте учетную запись на сайте theLotter.
  2. Выберите лотерею Powerball из 45 доступных на сайте лотерей.
  3. Отметьте на форме ваши любимые номера, или доверьтесь фортуне, нажав на кнопку "Авто-выбор".
  4. Выберите количество полей, которые вы хотите заполнить, или увеличьте свои шансы на выигрыш с систематической формой или вступив в синдикат.
  5. Подтвердите покупку билета.

Вот и все! Все что вам нужно сделать после этого, это дождаться результатов!

TheLotter.com появился на рынке чуть менее 20 лет назад. За это время игроки сайта выиграли почти $100 млн в лотерейных призах. Рекордсменкой сайта является панамская пенсионерка Аура Д., выигравшая $30 млн в Лото Флориды.

Не теряйте время! Джекпот Powerball может быть сорван в любой момент! Посетите theLotter.com, чтобы принять участие в тираже!

 Новость публикуется на правах рекламы
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Топ комментарии
+9
вот где настоящий лохотрон!
Узнайте, как можно выиграть $168 млн в Powerball из Украины - Цензор.НЕТ 8925
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12.11.2020 13:34
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Правила форума Совет форумчан
чего же?
можно играть, а можно не быть... "играющим"? Узнайте, как можно выиграть $168 млн в Powerball из Украины - Цензор.НЕТ 1452
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12.11.2020 13:32 Ответить
вот где настоящий лохотрон!
Узнайте, как можно выиграть $168 млн в Powerball из Украины - Цензор.НЕТ 8925
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12.11.2020 13:34 Ответить
Как я штаны не просрал, еле-еле, когда выборы были были....
Даже Вольнов просрал 270 баксов, я тоже обосрался почти, но знал шо этот чудак победит то.
И кстати, по истории - ничего удив. нетути.
отнюдь. поэтому я в принципе знал что это обернется ....

Дізнайтеся, як можна виграти $ 168 млн в Powerball з України - Цензор.НЕТ 8373
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12.11.2020 14:33 Ответить
узнайте...как можно сдать ПЦР-тест, пролечиться и выздороветь... бесплатно...
(это почти одно и тоже что выиграть оте не менее призрачные... 168 млн))))
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12.11.2020 13:33 Ответить
Без закону щодо обігу зброї в Україні, шановні, вас за 168 млн просто тупо вб'ють, а будинок з цілим підїздом висадят в повітря.
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12.11.2020 14:36 Ответить
Налоги, комиссия, операционные расходы, прочие издержки - хорошо если и взаправду выиграш выплатят. Да и то - процентов до 30%, частями, на протяжении десятилетий...
А потом да- убьют/ограбят/отберут...

Так что особо губу не раскатывайте )))
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12.11.2020 15:08 Ответить
И как? )))
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12.11.2020 15:06 Ответить
о! зараз половина ВР накупить квитків і кожен буде виїграшним Дізнайтеся, як можна виграти $ 168 млн в Powerball з України - Цензор.НЕТ 3125
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12.11.2020 16:05 Ответить
 
 