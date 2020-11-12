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джекпот (73) лотерея (166)

Дізнайтеся, як можна виграти $ 168 млн в Powerball з України (реклама)

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

В ніч з суботи 14 листопада на неділю, популярна американська лотерея розіграє величезний за сьогоднішніми мірками джекпот, 168 мільйонів доларів. Придбати офіційні білети лотереї США можна з України.

Дізнайтеся, як можна виграти $ 168 млн в Powerball з України 01

Джекпот лотереї Powerball виріс з 20 мільйонів до 168 мільйонів доларів. У міру зростання суми джекпоту в США розростається і лотерейна лихоманка: білети за ціною два долари скуповуються у величезних кількостях.

Лотерея Powerball проводиться в 44 штатах, федеральному окрузі Колумбія, на американських Віргінських островах і в Пуерто-Ріко. Однак, якщо відправитися в США з України, щоб придбати лотерейні білети сьогодні не варіант, це не привід не брати участь в грандіозних лотерейних тиражах, які пропонує Америка.

Чи дійсні лотерейні білети Powerball, куплені в Україні?

Відповідно до правил Powerball, лотерейний білет повинен бути придбаний в Сполучених Штатах, і не залишати територію країни. Сайт theLotter має представників в США, які купують офіційні білети від імені клієнтів з обраними ними номерами. Потім білети скануються і завантажуються в обліковий запис клієнта на сайті. Ця скан-копія служить підтвердженням того, що білет є власністю гравця. Фізична копія білета зберігається в сейфі в США. Таким чином, всі вимоги організаторів виявляються виконані, і лотерейний білет є дійсним!

Що треба зробити, щоб поборотися за джекпот в $ 168 млн з України?Процес купівлі білеьа дуже простий, і займає лічені хвилини:

1. Створіть обліковий запис на сайті theLotter.

2. Виберіть лотерею Powerball з 45 доступних на сайті лотерей.

3. Відзначте на формі ваші улюблені номери, або довіртеся фортуні, натиснувши на кнопку "Авто-вибір".

4. Виберіть кількість полів, які ви хочете заповнити, або збільште свої шанси на виграш із систематичною формою або вступивши в синдикат.

5. Підтвердіть купівлю білета.

От і все! Все, що вам потрібно зробити після цього, це дочекатися результатів!

TheLotter.com з'явився на ринку трохи менше 20 років тому. За цей час гравці сайту виграли майже $ 100 млн в лотерейних призах. Рекордсменкою сайту є панамська пенсіонерка Аура Д., яка виграла $ 30 млн в Лото Флориди.

Не гайте час! Джекпот Powerball може бути зірваний в будь-який момент! Відвідайте theLotter.com, щоб взяти участь в тиражі!

Новина публікується на правах реклами

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
вот где настоящий лохотрон!
Узнайте, как можно выиграть $168 млн в Powerball из Украины - Цензор.НЕТ 8925
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12.11.2020 13:34
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чего же?
можно играть, а можно не быть... "играющим"? Узнайте, как можно выиграть $168 млн в Powerball из Украины - Цензор.НЕТ 1452
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12.11.2020 13:32 Відповісти
вот где настоящий лохотрон!
Узнайте, как можно выиграть $168 млн в Powerball из Украины - Цензор.НЕТ 8925
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12.11.2020 13:34 Відповісти
Как я штаны не просрал, еле-еле, когда выборы были были....
Даже Вольнов просрал 270 баксов, я тоже обосрался почти, но знал шо этот чудак победит то.
И кстати, по истории - ничего удив. нетути.
отнюдь. поэтому я в принципе знал что это обернется ....

Дізнайтеся, як можна виграти $ 168 млн в Powerball з України - Цензор.НЕТ 8373
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12.11.2020 14:33 Відповісти
узнайте...как можно сдать ПЦР-тест, пролечиться и выздороветь... бесплатно...
(это почти одно и тоже что выиграть оте не менее призрачные... 168 млн))))
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12.11.2020 13:33 Відповісти
Без закону щодо обігу зброї в Україні, шановні, вас за 168 млн просто тупо вб'ють, а будинок з цілим підїздом висадят в повітря.
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12.11.2020 14:36 Відповісти
Налоги, комиссия, операционные расходы, прочие издержки - хорошо если и взаправду выиграш выплатят. Да и то - процентов до 30%, частями, на протяжении десятилетий...
А потом да- убьют/ограбят/отберут...

Так что особо губу не раскатывайте )))
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12.11.2020 15:08 Відповісти
И как? )))
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12.11.2020 15:06 Відповісти
о! зараз половина ВР накупить квитків і кожен буде виїграшним Дізнайтеся, як можна виграти $ 168 млн в Powerball з України - Цензор.НЕТ 3125
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12.11.2020 16:05 Відповісти
 
 