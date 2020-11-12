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Трехстороннее соглашение по Карабаху не является окончательным решением вопроса, - Пашинян

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Трехстороннее соглашение по Карабаху не является окончательным решением вопроса, - Пашинян

Трехстороннее соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе и сдаче территорий не предполагает окончательного решения карабахского вопроса, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Как информирует Цензор.НЕТ, слова премьера Армении передает "Интерфакс".

"Этим документом не предусмотрено содержательное решение вопроса, а всего лишь предполагается прекращение военных действий. Вопрос Карабаха, как был нерешенным, так и остается нерешенным, и еще предстоит работа", - сказал Пашинян в своем обращении к народу.

Он признал, что трехстороннее заявление является невыгодным для Армении. "Я знаю, что соглашение по Карабаху привело к общественному недовольству. Но почему был подписан этот невыгодный для Армении документ? Это произошло после того, как Минобороны Генштаба ВС докладывали, что надо срочно остановить войну, а президент Арцаха говорил, что в течение часов мы можем потерять Степанакерт", - сказал Пашинян.

По его словам, после потери городов Гадрута и Шуши была неминуемой. "А потеря Степанакерта означало бы потерю Аскерана, Мартакерта, поскольку эти города с начала войны были тылом для нас. После потери этих городов все оборонительные линии оказались бы в окружении противника, что означало бы, что более 20 тыс. военнослужащих оказались в окружении, под угрозой смерти или плена", - сказал Пашинян.

Он заявил о возможности разблокирования региональных транспортных коридоров на фоне подписанного им с президентами Азербайджана и России соглашения по Карабаху.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пашинян о Карабахе: Я несу и буду нести ответственность за эту ситуацию. Это большая неудача для нас и катастрофа

"Разговоры о сдаче Мегри (город на юге Армении, на границе с Ираном. - Ред.) не имеют ничего общего с действительностью. Речь идет о разблокировании региональных транспортных коридоров, в том числе из Нахичевана в Азербайджан", - сказал Пашинян.

По его словам, это значит, что должны быть разблокированы транспортные пути из Еревана через Нахичеван в Сюникскую областью на юге Армении, в том числе железнодорожное сообщение Армении с Ираном. "Это может иметь значительное влияние на дальнейшее экономическое развитие Армении", - отметил Пашинян.

Международное признание Нагорного Карабаха и определение его статуса являются приоритетом для Армении, заявил Пашинян. По его словам, российские миротворцы в Карабахе обеспечивают безопасную и беспрепятственную связь Армении и Нагорного Карабаха через Лачинский коридор, "в том числе и на участке Шуши".

Премьер Армении призвал соотечественников сплотиться вокруг власти и не участвовать в акциях оппозиции.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. В карабахский регион были направлены российские миротворцы.
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Топ комментарии
+5
Из всех 4 сторон этого конфликта (Путин, Эрдоган, Алиев, Пашинян), Пашинян самый добропорядочный. С тех пор как началась война в Карабахе российское TV гнобит Пашиняна по полной программе. Записали его в "Слуга Америки", "Хочет привести НАТО в Армению", только потому что Пашинян придя к власти стал зачищать друзей Путина в коррумпированной системе Армении и отказался их амнистировать. Фактически Пашинян с хорошими намерениями почистить свою страну остался 1 на 1 с Алиевым, Эрдоганом и ещё Путиным за спиной, который только и ждёт, чтобы армяне свергли Пашиняна. Независимо от того кому там принадлежит Карабах, Пашинян не прокремлёвский, это миф.
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12.11.2020 13:41
+4
"Международное признание Нагорного Карабаха и определение его статуса являются приоритетом для Армении, заявил Пашинян." Пашинян- проснись: Карабах всеми вменяемыми странами давным-давно признан частью Азербайджана. А тебя с твоим вонючим }{уйлом спросить забыли... Трехстороннее соглашение по Карабаху не является окончательным решением вопроса, - Пашинян - Цензор.НЕТ 5372
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12.11.2020 13:44
+3
Пашиняе правий. Ці домовленості поки що питання Наірного Карабаху не вирішили. Азербайджан для повного вирішення повинен повернути всі території. І він це зробить.
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12.11.2020 13:38
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Тогда. Огонь !
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12.11.2020 13:32 Ответить
Почему ты ещё премьером работаешь?
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12.11.2020 13:33 Ответить
Но тебе, колхознику, все равно хана.
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12.11.2020 13:33 Ответить
Ну да, ***** и нужны незавершённые конфликты, зачем ему завершенные?
Там делать нечего.
Будет дальше водить за нос армян и пашиняна.
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12.11.2020 13:36 Ответить
Все тільки починається.
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12.11.2020 13:38 Ответить
Пашиняе правий. Ці домовленості поки що питання Наірного Карабаху не вирішили. Азербайджан для повного вирішення повинен повернути всі території. І він це зробить.
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12.11.2020 13:38 Ответить
да нах Азербайджану тот Карабах а тем более Турции! им нужен коридор в Нахичевань, ну естественно этот коридор начинается с Карабаха
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12.11.2020 19:27 Ответить
Из всех 4 сторон этого конфликта (Путин, Эрдоган, Алиев, Пашинян), Пашинян самый добропорядочный. С тех пор как началась война в Карабахе российское TV гнобит Пашиняна по полной программе. Записали его в "Слуга Америки", "Хочет привести НАТО в Армению", только потому что Пашинян придя к власти стал зачищать друзей Путина в коррумпированной системе Армении и отказался их амнистировать. Фактически Пашинян с хорошими намерениями почистить свою страну остался 1 на 1 с Алиевым, Эрдоганом и ещё Путиным за спиной, который только и ждёт, чтобы армяне свергли Пашиняна. Независимо от того кому там принадлежит Карабах, Пашинян не прокремлёвский, это миф.
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12.11.2020 13:41 Ответить
Вот именно с этим моментом и не поспоришь... Рашке он сильно мешал.
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12.11.2020 15:35 Ответить
Саме тому потрібно вступати в НАТО, бо тільки тоді можна сміло зачищати корупціонерів, у яких в більшості паспорта рашки.
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12.11.2020 17:15 Ответить
Начинается! Хейло еще не успел нашпиговать Карабах своими ихтамнетами, а Пашинян уже выражает сомнения в окончательном решении.
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12.11.2020 13:43 Ответить
"Международное признание Нагорного Карабаха и определение его статуса являются приоритетом для Армении, заявил Пашинян." Пашинян- проснись: Карабах всеми вменяемыми странами давным-давно признан частью Азербайджана. А тебя с твоим вонючим }{уйлом спросить забыли... Трехстороннее соглашение по Карабаху не является окончательным решением вопроса, - Пашинян - Цензор.НЕТ 5372
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12.11.2020 13:44 Ответить
Лапти слили Армению и нашли крайнего Пашиняна,чтобы оправдать свою трусливую сущность перед Турцией.И думают все пальцем деланные вокруг как и они.
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12.11.2020 13:45 Ответить
Да они специально слили... Но не полностью... Чтобы укрепиться там, да убрать неугодного Пашиняна...
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12.11.2020 15:38 Ответить
- Всё-таки надо было тебе дать под зад коленом! Ннннадо!!!

Трехстороннее соглашение по Карабаху не является окончательным решением вопроса, - Пашинян - Цензор.НЕТ 5984
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12.11.2020 13:46 Ответить
После соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе Россия плотно и надолго укрепится в регионе. А перебрасываемые туда "миротворцы" из двух бригад Вооруженных сил РФ ранее "славно" воевали в Украине..
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12.11.2020 13:46 Ответить
Ещё одна дочерняя "ЛДНР" образуется от кооператива "Озеро" Трехстороннее соглашение по Карабаху не является окончательным решением вопроса, - Пашинян - Цензор.НЕТ 5931
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12.11.2020 13:50 Ответить
ну паз не окончательное,тогда и доосвобождение карабаха не за горами...
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12.11.2020 14:01 Ответить
Мира там не будет никогда. Карабах полыхнёт ещё не один раз. Вопрос времени.
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12.11.2020 14:05 Ответить
Та там весь Кавказ як не тліє, то палає вже сотні років. І кінця-краю тому немає і навряд чи ми до миру на Кавказі доживемо. Ну і х.. з ними. Чужі вони нам. Нехай самі розбираються. А кацапи там традиційно їх за шкірку відтягували один від одного ще з царських часів для власної вигоди. Бо кавказькі народи між собою ворогують більше, ніж з російською імперією. Досі дикі вони своїми традиціями у нашому розумінні системи загальнолюдських цінностей. Азербайджан правий по закону, а домовлятимуться вони по своїм поняттям.
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12.11.2020 14:23 Ответить
В дополнение к военной базе в армянском Гюмри путин теперь получил базу с аэродромом в азербайджанском Степанакерте, куда азербайджанцы теперь не могут войти, хотя все в курсе, что Карабах это Азербайджан. Чья гражданская местная власть будет на оккупированной московитами территории Карабаха, чьи законы там будут действовать, какая валюта ходить? Вопросы, вопросы...
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12.11.2020 14:14 Ответить
Совершенно прав Пашинян в своих доводах и ,прежде всего,о необходимости национального единства не только в часы побед,но и в часы поражений,тем более,что и поражения бывают разные:полные,окончательные,частичные.В данном случае ,речь идет о частичном поражении,которым хотят воспользоваться пророссийские силы,чтобы отправить в отставку Пашиняна,а взамен него поставить полууголовников,так называемых карабахцев ,или других прокремлевских марионеток.
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12.11.2020 15:00 Ответить
Таких як януковощь, мальдівський, оманський
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12.11.2020 16:01 Ответить
 
 