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Рыбные ресурсы в Украине в последние годы заметно уменьшились, - эксперт

Новости Цензор.НЕТ Общество

Рыбные ресурсы в Украине в последние годы заметно уменьшились, - эксперт

Рыбные ресурсы в Украине в последние годы заметно уменьшились. И причина этого негативного процесса – не только браконьерство.

Об этом говорится в статье 24 канала "Не существует быстрого решения сложных проблем: о состоянии природы в Украине".

Как отмечает кандидат биологических наук Юлия Куцоконь, ихтиолог Украинской природоохранной группы (УПГ), есть несколько серьезных проблем приводящих к уменьшению численности многих видов рыб.

  1. Гидростроительство, вследствие чего изменен гидрорежим многих рек, нарушена их способность к самоочищению, в том числе.
  2. Загрязнение промышленными и бытовыми стоками, что приводит к изменению химического состава воды и, как следствие, гидробиологического состава также. Краткосрочно сильные загрязнения способны физически уничтожить большую часть гидробионтов, в том числе рыб. Например, использование воды из рек на Полесье для незаконной добычи янтаря, заиление, увеличение взвешенных частиц в воде, снижение прозрачности – все это влияет на видовой состав рыб этих рек, уменьшается численность видов, требовательных к чистоте воды или количества растворенного кислорода.
  3. Занос чужеродных инвазивных видов, нехарактерных для данной территории.

Все эти проблемы приводят к уменьшению численности многих промышленно важных видов рыб, особенно мигрирующих и тех, что живут на течении, – объясняет Куцоконь. – Например, все осетровые, которые нагуливаются в море, а нерестятся в реках, находятся на грани исчезновения из-за преграждения русел основных рек – Днепра, Южного Буга, Дона и Дуная. Популяции поддерживаются за счет искусственного разведения. Из-за превращение рек в каскады прудов и водохранилищ из фаунистических списков выпадают виды, живущие на течениях и требуют высоких значений растворенного в воде кислорода, нерестового субстрата песка и камней. Когда-то массовые в Днепре подуст и марена почти исчезли из основного русла, исчез вырозуб, другие виды очень снизили свою численность.

Кроме того, инвазивные виды, которые легче приживаются в нарушенных экосистемах, могут уничтожать аборигенные виды, поедая икру и молодежь, подрывая пищевую базу, заносят паразитов и болезни, не характерные для аборигенных видов.

По поводу перевылова, как промышленного, так и любительского и браконьерского, то, по мнению эксперта, "он также имеет негативное влияние, но значительно меньше, чем гидростроительство, по крайней мере в глобальном масштабе".

Если мы перекрыли аборигенным рыбам путь к местам размножений, или уничтожили эти места или исказили, из-за превращения реки в водохранилище или пруд, то никакая борьба с незаконными ловами не поможет. Хотя она, конечно, тоже нужна,
– резюмирует ихтиолог.
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Топ комментарии
+3
1.браконьеры в законе.рыбхозы.рыбинспектора.экологическая служба.мусара...
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12.11.2020 13:56
+2
Сегодня полный бардак в стране. Браконьеры по ночам перегораживают полностью Днепр в районе плотины и вылавливают все живое, т.к. платят ментам и инспекции. Каждый день загружают полную грузовую машину. Таких, как они тысячи. Я не говорю о том, что рыба гибнет от вредных сбросов и плотин. Мой отец в 60-х ловил лещей на удочку прямо на городском пляже, а я в маске руками хватал бубырей. Сегодня дно укрыто слоем какой-то гадости. Рыбы почти нет.
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12.11.2020 14:01
+2
Ни в одной стране Европы, нет промышленного вылова рыбы на внутренних водоёмах - он ЗАПРЕЩЁН. И только в Украине, говноэкологи и ихтиандры от власти, продолжают упорно уничтожать природу. Кучма объявил мораторий на промышленный вылов рыбы - и через два года в Днепре появилась рыба. Данецкие бандиты отменили мораторий, зе ублюдки вообще ничего не знают! А Днепр превратился в сточную канаву.
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12.11.2020 15:58
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Это Порошенко всю рыбу выловил, да зебилы? Рыбные ресурсы в Украине в последние годы заметно уменьшились, - эксперт - Цензор.НЕТ 727
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12.11.2020 13:47 Ответить
І до Порошенка і під час Порошенка і зараз рибу травила жахлива екологія
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12.11.2020 13:52 Ответить
И не только экология. Самые главные браконьеры у власти. Они главные крышеватели мелких браконьерчиков, которые по сути и работают на эти крыши.
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12.11.2020 14:01 Ответить
В Одеській області риба розмножується в теплих лиманах і восени виходить в море. Але бандити закрили природну прірву в НПП Тузлівські лимани і побудували штучну прірву з гардами в яких виловлюють всю рибу яка йде в море і адміністрація парка НПП Тузлівські лимани багато років бореться з цими бандитами, пише заяви в поліцію, прокуратуру, губернатору, звертається в мінекології, до Генпрокурора та Президента але все марно! Бандити виловлюють кожен день тони кефалі і їх кришують всі - чиновники, депутати, міністри, бандити, поліціянти, прокурори, судді, СБУшники та навіть прикордонники! Ось реальна причина знищення сотень тисяч тон рибних ресурсів!


Ivan Rusev

Національний природний парк "Тузлівські лимани"
9 год · Tatarbunary, Одеська область ·

"НОВЫЙ" АЛЧНЫЙ БРАКОНЬЕРСКИЙ СПРУТ ТУЗЛОВСКИХ ЛИМАНОВ

Я часто пишу про отдельных рыбных браконьеров Тузловских лиманов или про небольшие группы браконьеров, но это все мелочи по сравнению с невероятно мощными промышленными браконьерами, по сравнению с тем алчным браконьерским спрутом, ежедневно тоннами вылавливающим кефаль из акватории Тузловских лиманов в этот период года. Раньше я много писал про ОК «Гранит-2», которые тотально выгребали кефаль из Тузловских лиманов. Особенно это происходило, когда температура воды в лиманах резко снижалась. И тогда банда злостных браконьеров, десятками тонн вылавливала безнаказанно рыбу. Службе госохраны нацпарка приходилось физически защищать возможность ей выйти в материнскую стихию-Черное море https://www.youtube.com/watch?v=6XNyjsZanfc. Но полиция как всегда на все закрывала глаза https://www.facebook.com/rusevivan/posts/1218860061633417 . А пограничники им содействовали https://www.facebook.com/rusevivan/posts/1218710074981749

https://www.youtube.com/watch?v=_YZQwXq1RVA.
К тому же, следует сказать, что бандитская организация ОК «Гранит-2» раньше полностью закрыла природную прорву в нацпарке на 24 км пересыпи, а затем много раз мешала сотрудникам нацпарка ее восстановить https://www.facebook.com/rusevivan/posts/590865354432894?__tn__=K-R. А.

И вот «новые» злодеи-браконьеры, которые недавно выкупили ОК «Гранит-2», создали на его месте свой, так называемый, Институт морской аквакультуры, о котором я писал

https://www.facebook.com/rusevivan/posts/1390262454493176. Они несколько месяцев «втирались» в доверие к администрации нацпарка, обещали помогать возобновить водообмен между Черным морем и Тузловскими лиманами на 24 км песчаной пересыпи, как компенсация за беспределы их предшественников ОК «Гранит-2». Но все это было блефом и «замыливанием глаз». И вот, вчера я посетил этот канал на 2-м км песчаной пересыпи и увидел, что они нагло и противозаконно выкопали свой «канальчик» на 2 км пересыпи в акватории нацпарка для тотального вылова всей кефали с Тузловских лиманов, протяженностью в 500 м, нанося ущерб нацпарку на миллионы. И с того канала, на так называемых ловушках-гардах, кефаль под покровом каждой ночи, вылавливается тоннами и вывозится рефрижираторами под присмотром полиции и пограничников. И, как и раньше по ОК "Гранит-2", злостные браконьеры из так называемого института морской аквакультуры, находятся под крышей как рыбинспекции, как полиции, так и пограничников. При этом, экоинспекция абсолютно бездействует и делает вид что ничего не происходит. Кроме противозаконно выловленой кефали с ущербом на десятки миллионов, экоинспекция также не насчитывает "институту" миллионные ущербы от незаконно проведенных гидротехнических работ, без оценки воздействия на окружающую среду. Причем, в это же время, чтобы кефаль не имела ни малейшего шанса, то есть ни одного шанса выйти в Черное море, мафия перекрывает и еще одну прорву - на Джантшейском лимане. О ней, - этой живой прорве, хоть как то дающей чуток морской воды в Тузловские лиманы, а также дававшей возможность кефали выходить на зимовку в Черное море, я писал летом.
На всем этом фоне, чиновники Миндовкилля, абсолютно не реагируют на оперативные сообщения администрации нацпарка и в очередной, уже 15 раз отказывают в помощи в приобретении спецтехники для поддержания водообмена и создания свободного миграционного коридора для кефали.

Чтож, выходит так, что ни экоинсппкция, ни правоохранители, ни суды, ни пограничники, ни наше профильное министерство навести порядок на этом месте тотального дерибана не могут и не желают. Это может сделать только вооруженное спецподразделение, которое будет организовано людьми, думающие про Украину и ее будущее. Найдутся ли такие в нашей стране? Сил у нацпарка бороться с таким спрутом, практически нет, к тому же - это несет высокий риск для безоружных сотрудников НПП «Тузловские лиманы». А настоящих, своих камикадзе, мы еще не взрастили.
Ирина Выхристюк


На фото показан противозаконный канал, гарды на канале и техника, которая рабтала по ночам, чтобы не было заметно.
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12.11.2020 14:51 Ответить
Не только выловил но и настроил заводов, плотин, пароходов и завёз чужеродные виды рыб. Хотя нет перелов это незначительный урон, поэтому только строил заводы, плотины, пароходы.
Хотя нет, это уже *большая стройка* а строил только великий Зе.
Порох просто выловил всю рыбу, ну и зачем то завёз чужеродную, с Мальдив
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12.11.2020 14:06 Ответить
Основна причина змeншeння біомаси риби - самe виловлювання, а нe забруднeння і грeблі.
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16.11.2020 12:18 Ответить
маринка Рибні ресурси в Україні в останні роки помітно зменшилися, - експерт - Цензор.НЕТ 6141
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12.11.2020 14:30 Ответить
Мне говорили крымские татары что при царе тюлька и хамса шли на удобрение. Секрет такой был: под дерево бочку рыбной мелочи закапывать. И крымские фрукты поставлялись к царскому столу. То есть хамса-килька считались несъедобными, не знаю правда или нет. Рыбные ресурсы в Украине в последние годы заметно уменьшились, - эксперт - Цензор.НЕТ 2855
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12.11.2020 13:48 Ответить
гнобили їх ці царі, а вони про них з вдячністю...
таке саме на правобережній київщині, - як на меліорованих річках знаходили якорі, то це петро 1 на кораблі аж туди допливав...
риби в меліорованих річищах, як сам понімаєш, нема...тіпа тюлька з хамсою
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12.11.2020 13:56 Ответить
Браконьєрство це дрібниця .. це не робить погоду, головна проблема це екологія і з цим в Україні повна дупа ..
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12.11.2020 13:49 Ответить
добре, що обходимося зеленою енергетикою і не затопили каскадами дністровські каньйони
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12.11.2020 13:51 Ответить
1.браконьеры в законе.рыбхозы.рыбинспектора.экологическая служба.мусара...
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12.11.2020 13:56 Ответить
меня раз на рыбалке даже цельный главный сбушник приморского р-на с начальнигом уголка хотели денег поиметь...
но я привык к крикам-стой.стрелять буду)))
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12.11.2020 16:34 Ответить
Жрать стали слишком много.
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12.11.2020 14:00 Ответить
Цe тeж правда. І така вeличизна біомаса людeй, яка зараз існує на Зeмлі і в Украіні, мало сумісна з нормальним станом інших видів.
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16.11.2020 12:23 Ответить
Сегодня полный бардак в стране. Браконьеры по ночам перегораживают полностью Днепр в районе плотины и вылавливают все живое, т.к. платят ментам и инспекции. Каждый день загружают полную грузовую машину. Таких, как они тысячи. Я не говорю о том, что рыба гибнет от вредных сбросов и плотин. Мой отец в 60-х ловил лещей на удочку прямо на городском пляже, а я в маске руками хватал бубырей. Сегодня дно укрыто слоем какой-то гадости. Рыбы почти нет.
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12.11.2020 14:01 Ответить
Вах! Як це неочікуванно в глибинній мафіозній країні , якою править ареопаг з 17 олігархів-людожерів. Ніби в Україні (крім зниклої риби) ліси буяюять, нафта і газ і корисні копалини , да бери скільки влізе, річки, ставки і озера чисті як Байкал при Сталіні. І кожний співає - Ой чого ти земле молодіти стала! Здивували, ніби риба чимось краща за безземельних селян, чи міській прекаріат разом з люмпенами, безробітними, наркоманами і баригами. Все що є ці тварини відають або на виніс під дудку МВФ, або собі тягнуть в комору, на підфарбування, і знову на виніс. Сюди ж завозять всі товари для збуту внутрішнім рабам.
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12.11.2020 14:24 Ответить
Когда на место гоев(скота),заселят евреев,будет и рыба-фиш,и леса,и экология,а пока-сдохни гой,освободи землю для богомизбранных!!!
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12.11.2020 14:25 Ответить
Феодализм - это давний пережиток прошлого. И от этой формы экономики уже давно отказались, признав ее несостоятельной и нерентабельной.
Но только не у нас с нашим быдлом и самодурами
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12.11.2020 14:57 Ответить
Это называется уменьшилось?
Процесс уже практически необратим.
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12.11.2020 15:20 Ответить
Ни в одной стране Европы, нет промышленного вылова рыбы на внутренних водоёмах - он ЗАПРЕЩЁН. И только в Украине, говноэкологи и ихтиандры от власти, продолжают упорно уничтожать природу. Кучма объявил мораторий на промышленный вылов рыбы - и через два года в Днепре появилась рыба. Данецкие бандиты отменили мораторий, зе ублюдки вообще ничего не знают! А Днепр превратился в сточную канаву.
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12.11.2020 15:58 Ответить
Бычки до войны сто́или 8-10 грн, а сейчас - 90 грн! А сушеные - 190 грн! Дороже тара́ни!
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12.11.2020 16:23 Ответить
так бычка почти нет..вот и цена..
дед-лодочник рассказывал недавно-неделю рыбачил на барже,так наблюдал 16 тральщиков на удалении 4 миль,а заними-росийский погранец(на охране значит)..
мы выгребаем остатки,основную рыбу забрали мышебратья((
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12.11.2020 16:38 Ответить
Ще трохи "зєльоні" порулять, то і ворони з горобцями щезнуть... Рибні ресурси в Україні в останні роки помітно зменшилися, - експерт - Цензор.НЕТ 5761
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12.11.2020 20:08 Ответить
 
 