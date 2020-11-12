Рыбные ресурсы в Украине в последние годы заметно уменьшились, - эксперт
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Рыбные ресурсы в Украине в последние годы заметно уменьшились. И причина этого негативного процесса – не только браконьерство.
Об этом говорится в статье 24 канала "Не существует быстрого решения сложных проблем: о состоянии природы в Украине".
Как отмечает кандидат биологических наук Юлия Куцоконь, ихтиолог Украинской природоохранной группы (УПГ), есть несколько серьезных проблем приводящих к уменьшению численности многих видов рыб.
- Гидростроительство, вследствие чего изменен гидрорежим многих рек, нарушена их способность к самоочищению, в том числе.
- Загрязнение промышленными и бытовыми стоками, что приводит к изменению химического состава воды и, как следствие, гидробиологического состава также. Краткосрочно сильные загрязнения способны физически уничтожить большую часть гидробионтов, в том числе рыб. Например, использование воды из рек на Полесье для незаконной добычи янтаря, заиление, увеличение взвешенных частиц в воде, снижение прозрачности – все это влияет на видовой состав рыб этих рек, уменьшается численность видов, требовательных к чистоте воды или количества растворенного кислорода.
- Занос чужеродных инвазивных видов, нехарактерных для данной территории.
Все эти проблемы приводят к уменьшению численности многих промышленно важных видов рыб, особенно мигрирующих и тех, что живут на течении, – объясняет Куцоконь. – Например, все осетровые, которые нагуливаются в море, а нерестятся в реках, находятся на грани исчезновения из-за преграждения русел основных рек – Днепра, Южного Буга, Дона и Дуная. Популяции поддерживаются за счет искусственного разведения. Из-за превращение рек в каскады прудов и водохранилищ из фаунистических списков выпадают виды, живущие на течениях и требуют высоких значений растворенного в воде кислорода, нерестового субстрата песка и камней. Когда-то массовые в Днепре подуст и марена почти исчезли из основного русла, исчез вырозуб, другие виды очень снизили свою численность.
Кроме того, инвазивные виды, которые легче приживаются в нарушенных экосистемах, могут уничтожать аборигенные виды, поедая икру и молодежь, подрывая пищевую базу, заносят паразитов и болезни, не характерные для аборигенных видов.
По поводу перевылова, как промышленного, так и любительского и браконьерского, то, по мнению эксперта, "он также имеет негативное влияние, но значительно меньше, чем гидростроительство, по крайней мере в глобальном масштабе".
Если мы перекрыли аборигенным рыбам путь к местам размножений, или уничтожили эти места или исказили, из-за превращения реки в водохранилище или пруд, то никакая борьба с незаконными ловами не поможет. Хотя она, конечно, тоже нужна,
– резюмирует ихтиолог.
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Ivan Rusev
Національний природний парк "Тузлівські лимани"
9 год · Tatarbunary, Одеська область ·
"НОВЫЙ" АЛЧНЫЙ БРАКОНЬЕРСКИЙ СПРУТ ТУЗЛОВСКИХ ЛИМАНОВ
Я часто пишу про отдельных рыбных браконьеров Тузловских лиманов или про небольшие группы браконьеров, но это все мелочи по сравнению с невероятно мощными промышленными браконьерами, по сравнению с тем алчным браконьерским спрутом, ежедневно тоннами вылавливающим кефаль из акватории Тузловских лиманов в этот период года. Раньше я много писал про ОК «Гранит-2», которые тотально выгребали кефаль из Тузловских лиманов. Особенно это происходило, когда температура воды в лиманах резко снижалась. И тогда банда злостных браконьеров, десятками тонн вылавливала безнаказанно рыбу. Службе госохраны нацпарка приходилось физически защищать возможность ей выйти в материнскую стихию-Черное море https://www.youtube.com/watch?v=6XNyjsZanfc. Но полиция как всегда на все закрывала глаза https://www.facebook.com/rusevivan/posts/1218860061633417 . А пограничники им содействовали https://www.facebook.com/rusevivan/posts/1218710074981749
https://www.youtube.com/watch?v=_YZQwXq1RVA.
К тому же, следует сказать, что бандитская организация ОК «Гранит-2» раньше полностью закрыла природную прорву в нацпарке на 24 км пересыпи, а затем много раз мешала сотрудникам нацпарка ее восстановить https://www.facebook.com/rusevivan/posts/590865354432894?__tn__=K-R. А.
И вот «новые» злодеи-браконьеры, которые недавно выкупили ОК «Гранит-2», создали на его месте свой, так называемый, Институт морской аквакультуры, о котором я писал
https://www.facebook.com/rusevivan/posts/1390262454493176. Они несколько месяцев «втирались» в доверие к администрации нацпарка, обещали помогать возобновить водообмен между Черным морем и Тузловскими лиманами на 24 км песчаной пересыпи, как компенсация за беспределы их предшественников ОК «Гранит-2». Но все это было блефом и «замыливанием глаз». И вот, вчера я посетил этот канал на 2-м км песчаной пересыпи и увидел, что они нагло и противозаконно выкопали свой «канальчик» на 2 км пересыпи в акватории нацпарка для тотального вылова всей кефали с Тузловских лиманов, протяженностью в 500 м, нанося ущерб нацпарку на миллионы. И с того канала, на так называемых ловушках-гардах, кефаль под покровом каждой ночи, вылавливается тоннами и вывозится рефрижираторами под присмотром полиции и пограничников. И, как и раньше по ОК "Гранит-2", злостные браконьеры из так называемого института морской аквакультуры, находятся под крышей как рыбинспекции, как полиции, так и пограничников. При этом, экоинспекция абсолютно бездействует и делает вид что ничего не происходит. Кроме противозаконно выловленой кефали с ущербом на десятки миллионов, экоинспекция также не насчитывает "институту" миллионные ущербы от незаконно проведенных гидротехнических работ, без оценки воздействия на окружающую среду. Причем, в это же время, чтобы кефаль не имела ни малейшего шанса, то есть ни одного шанса выйти в Черное море, мафия перекрывает и еще одну прорву - на Джантшейском лимане. О ней, - этой живой прорве, хоть как то дающей чуток морской воды в Тузловские лиманы, а также дававшей возможность кефали выходить на зимовку в Черное море, я писал летом.
На всем этом фоне, чиновники Миндовкилля, абсолютно не реагируют на оперативные сообщения администрации нацпарка и в очередной, уже 15 раз отказывают в помощи в приобретении спецтехники для поддержания водообмена и создания свободного миграционного коридора для кефали.
Чтож, выходит так, что ни экоинсппкция, ни правоохранители, ни суды, ни пограничники, ни наше профильное министерство навести порядок на этом месте тотального дерибана не могут и не желают. Это может сделать только вооруженное спецподразделение, которое будет организовано людьми, думающие про Украину и ее будущее. Найдутся ли такие в нашей стране? Сил у нацпарка бороться с таким спрутом, практически нет, к тому же - это несет высокий риск для безоружных сотрудников НПП «Тузловские лиманы». А настоящих, своих камикадзе, мы еще не взрастили.
Ирина Выхристюк
На фото показан противозаконный канал, гарды на канале и техника, которая рабтала по ночам, чтобы не было заметно.
Хотя нет, это уже *большая стройка* а строил только великий Зе.
Порох просто выловил всю рыбу, ну и зачем то завёз чужеродную, с Мальдив
таке саме на правобережній київщині, - як на меліорованих річках знаходили якорі, то це петро 1 на кораблі аж туди допливав...
риби в меліорованих річищах, як сам понімаєш, нема...тіпа тюлька з хамсою
но я привык к крикам-стой.стрелять буду)))
Но только не у нас с нашим быдлом и самодурами
Процесс уже практически необратим.
дед-лодочник рассказывал недавно-неделю рыбачил на барже,так наблюдал 16 тральщиков на удалении 4 миль,а заними-росийский погранец(на охране значит)..
мы выгребаем остатки,основную рыбу забрали мышебратья((