Рыбные ресурсы в Украине в последние годы заметно уменьшились, - эксперт

Рыбные ресурсы в Украине в последние годы заметно уменьшились. И причина этого негативного процесса – не только браконьерство.

Об этом говорится в статье 24 канала "Не существует быстрого решения сложных проблем: о состоянии природы в Украине".

Как отмечает кандидат биологических наук Юлия Куцоконь, ихтиолог Украинской природоохранной группы (УПГ), есть несколько серьезных проблем приводящих к уменьшению численности многих видов рыб.

Гидростроительство, вследствие чего изменен гидрорежим многих рек, нарушена их способность к самоочищению, в том числе. Загрязнение промышленными и бытовыми стоками, что приводит к изменению химического состава воды и, как следствие, гидробиологического состава также. Краткосрочно сильные загрязнения способны физически уничтожить большую часть гидробионтов, в том числе рыб. Например, использование воды из рек на Полесье для незаконной добычи янтаря, заиление, увеличение взвешенных частиц в воде, снижение прозрачности – все это влияет на видовой состав рыб этих рек, уменьшается численность видов, требовательных к чистоте воды или количества растворенного кислорода. Занос чужеродных инвазивных видов, нехарактерных для данной территории.

Все эти проблемы приводят к уменьшению численности многих промышленно важных видов рыб, особенно мигрирующих и тех, что живут на течении, – объясняет Куцоконь. – Например, все осетровые, которые нагуливаются в море, а нерестятся в реках, находятся на грани исчезновения из-за преграждения русел основных рек – Днепра, Южного Буга, Дона и Дуная. Популяции поддерживаются за счет искусственного разведения. Из-за превращение рек в каскады прудов и водохранилищ из фаунистических списков выпадают виды, живущие на течениях и требуют высоких значений растворенного в воде кислорода, нерестового субстрата песка и камней. Когда-то массовые в Днепре подуст и марена почти исчезли из основного русла, исчез вырозуб, другие виды очень снизили свою численность.

Кроме того, инвазивные виды, которые легче приживаются в нарушенных экосистемах, могут уничтожать аборигенные виды, поедая икру и молодежь, подрывая пищевую базу, заносят паразитов и болезни, не характерные для аборигенных видов.

По поводу перевылова, как промышленного, так и любительского и браконьерского, то, по мнению эксперта, "он также имеет негативное влияние, но значительно меньше, чем гидростроительство, по крайней мере в глобальном масштабе".

Если мы перекрыли аборигенным рыбам путь к местам размножений, или уничтожили эти места или исказили, из-за превращения реки в водохранилище или пруд, то никакая борьба с незаконными ловами не поможет. Хотя она, конечно, тоже нужна,

– резюмирует ихтиолог.





