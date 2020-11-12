Рибні ресурси в Україні в останні роки помітно зменшилися, - експерт
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Рибні ресурси в Україні в останні роки помітно зменшилися. І причина цього негативного процесу - не тільки браконьєрство.
Про це йдеться в статті 24 каналу "Не існує швидкого вирішення складних проблем: про стан природи в Україні".
Як зазначає кандидат біологічних наук Юлія Куцоконь, іхтіолог Української природоохоронної групи (УПГ), є кілька серйозних проблем, які призводять до зменшення чисельності багатьох видів риб.
- Гідробудівництво, внаслідок чого змінено гідрорежим багатьох річок, порушено їхню здатність до самоочищення, в тому числі.
- Забруднення промисловими та побутовими стоками, що призводить до зміни хімічного складу води і, як наслідок, гідробіологічного складу також.
Короткостроково сильні забруднення здатні фізично знищити велику частину гідробіонтів, у тому числі – риб. Наприклад, використання води з річок на Поліссі для незаконного видобутку бурштину, замулення, збільшення завислих часток у воді, зниження прозорості – все це впливає на видовий склад риб цих річок, зменшується чисельність видів, вимогливих до чистоти води чи до кількості розчиненого кисню.
- Занесення чужорідних інвазивних видів, нехарактерних для даної території.
Всі ці проблеми призводять до зменшення чисельності багатьох промислово-важливих видів риб, особливо мігруючих та тих, що живуть на течії.
Наприклад, всі осетрові, які нагулюються в морі, а нерестяться у річках, перебувають на межі зникнення через перегородження русел основних річок – Дніпра, Південного Бугу, Дону і Дунаю. Популяції підтримуються за рахунок штучного розведення. Через перетворення річок на каскади ставків та водосховищ із фауністичних списків випадають види, що живуть на течії та потребують високих значень розчиненого у воді кисню, нерестового субстрату піску та каміння. Колись масові у Дніпрі підуст та марена майже зникли з основного русла, зник вирозуб, інші види дуже знизили свою чисельність.
Крім того, інвазивні види, які легше приживаються в порушених екосистемах, можуть знищувати аборигенні види, поїдаючи ікру і молодь, підриваючи харчову базу, заносять паразитів і хвороби, не характерні для аборигенних видів.
З приводу перевилову, як промислового, так і любительського і браконьєрського, то, на думку експерта, "він також має негативний вплив, але значно менше, ніж гідробудівництво, принаймні в глобальному масштабі".
Якщо ми перекрили аборигенних риб шлях до місць розмножень, або знищили ці місця, або спотворили, через перетворення річки на водосховище або ставок, то ніяка боротьба з незаконними ловами не допоможе. Хоча вона, звичайно, теж потрібна, - резюмує іхтіолог.
Будь ласка, зачекайте...
Ivan Rusev
Національний природний парк "Тузлівські лимани"
9 год · Tatarbunary, Одеська область ·
"НОВЫЙ" АЛЧНЫЙ БРАКОНЬЕРСКИЙ СПРУТ ТУЗЛОВСКИХ ЛИМАНОВ
Я часто пишу про отдельных рыбных браконьеров Тузловских лиманов или про небольшие группы браконьеров, но это все мелочи по сравнению с невероятно мощными промышленными браконьерами, по сравнению с тем алчным браконьерским спрутом, ежедневно тоннами вылавливающим кефаль из акватории Тузловских лиманов в этот период года. Раньше я много писал про ОК «Гранит-2», которые тотально выгребали кефаль из Тузловских лиманов. Особенно это происходило, когда температура воды в лиманах резко снижалась. И тогда банда злостных браконьеров, десятками тонн вылавливала безнаказанно рыбу. Службе госохраны нацпарка приходилось физически защищать возможность ей выйти в материнскую стихию-Черное море https://www.youtube.com/watch?v=6XNyjsZanfc. Но полиция как всегда на все закрывала глаза https://www.facebook.com/rusevivan/posts/1218860061633417 . А пограничники им содействовали https://www.facebook.com/rusevivan/posts/1218710074981749
https://www.youtube.com/watch?v=_YZQwXq1RVA.
К тому же, следует сказать, что бандитская организация ОК «Гранит-2» раньше полностью закрыла природную прорву в нацпарке на 24 км пересыпи, а затем много раз мешала сотрудникам нацпарка ее восстановить https://www.facebook.com/rusevivan/posts/590865354432894?__tn__=K-R. А.
И вот «новые» злодеи-браконьеры, которые недавно выкупили ОК «Гранит-2», создали на его месте свой, так называемый, Институт морской аквакультуры, о котором я писал
https://www.facebook.com/rusevivan/posts/1390262454493176. Они несколько месяцев «втирались» в доверие к администрации нацпарка, обещали помогать возобновить водообмен между Черным морем и Тузловскими лиманами на 24 км песчаной пересыпи, как компенсация за беспределы их предшественников ОК «Гранит-2». Но все это было блефом и «замыливанием глаз». И вот, вчера я посетил этот канал на 2-м км песчаной пересыпи и увидел, что они нагло и противозаконно выкопали свой «канальчик» на 2 км пересыпи в акватории нацпарка для тотального вылова всей кефали с Тузловских лиманов, протяженностью в 500 м, нанося ущерб нацпарку на миллионы. И с того канала, на так называемых ловушках-гардах, кефаль под покровом каждой ночи, вылавливается тоннами и вывозится рефрижираторами под присмотром полиции и пограничников. И, как и раньше по ОК "Гранит-2", злостные браконьеры из так называемого института морской аквакультуры, находятся под крышей как рыбинспекции, как полиции, так и пограничников. При этом, экоинспекция абсолютно бездействует и делает вид что ничего не происходит. Кроме противозаконно выловленой кефали с ущербом на десятки миллионов, экоинспекция также не насчитывает "институту" миллионные ущербы от незаконно проведенных гидротехнических работ, без оценки воздействия на окружающую среду. Причем, в это же время, чтобы кефаль не имела ни малейшего шанса, то есть ни одного шанса выйти в Черное море, мафия перекрывает и еще одну прорву - на Джантшейском лимане. О ней, - этой живой прорве, хоть как то дающей чуток морской воды в Тузловские лиманы, а также дававшей возможность кефали выходить на зимовку в Черное море, я писал летом.
На всем этом фоне, чиновники Миндовкилля, абсолютно не реагируют на оперативные сообщения администрации нацпарка и в очередной, уже 15 раз отказывают в помощи в приобретении спецтехники для поддержания водообмена и создания свободного миграционного коридора для кефали.
Чтож, выходит так, что ни экоинсппкция, ни правоохранители, ни суды, ни пограничники, ни наше профильное министерство навести порядок на этом месте тотального дерибана не могут и не желают. Это может сделать только вооруженное спецподразделение, которое будет организовано людьми, думающие про Украину и ее будущее. Найдутся ли такие в нашей стране? Сил у нацпарка бороться с таким спрутом, практически нет, к тому же - это несет высокий риск для безоружных сотрудников НПП «Тузловские лиманы». А настоящих, своих камикадзе, мы еще не взрастили.
Ирина Выхристюк
На фото показан противозаконный канал, гарды на канале и техника, которая рабтала по ночам, чтобы не было заметно.
Хотя нет, это уже *большая стройка* а строил только великий Зе.
Порох просто выловил всю рыбу, ну и зачем то завёз чужеродную, с Мальдив
таке саме на правобережній київщині, - як на меліорованих річках знаходили якорі, то це петро 1 на кораблі аж туди допливав...
риби в меліорованих річищах, як сам понімаєш, нема...тіпа тюлька з хамсою
но я привык к крикам-стой.стрелять буду)))
Но только не у нас с нашим быдлом и самодурами
Процесс уже практически необратим.
дед-лодочник рассказывал недавно-неделю рыбачил на барже,так наблюдал 16 тральщиков на удалении 4 миль,а заними-росийский погранец(на охране значит)..
мы выгребаем остатки,основную рыбу забрали мышебратья((