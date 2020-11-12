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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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"Голос" поддержал кандидата в мэры Ривного от "Евросолидарности" Третьяка

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Партия "Голос" решила поддержать во втором туре выборов мэра Ривного кандидата от "Европейской солидарности" Александра Третьяка.

Об этом сообщила председатель "Голоса" Кира Рудик, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление партии в Facebook.

"Программные цели кандидата от "Европейской солидарности" Александра Третьяка наиболее схожи с программой "Голоса". У нас есть общие взгляды и позиции по развитию города. В частности, комплексный подход к озеленению города, реализация проекта "Зеленая тропа", развитие транспортной системы и, обязательно, обновление Генерального плана Ривного. И, что для партии "Голос" важно, Александр Третьяк - это молодой, амбициозный и проевропейский политик, благотворитель и патриот Украины. Поэтому наша поддержка однозначно в его пользу", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, во второй тур выборов мэра Ривного вышли застройщик Виктор Шакирзян ("Ровно вместе") с результатом 19,84% и ректор Ровенской духовной семинарии и академии Христиан Веры Евангельской Александр Третьяк ("Европейская солидарность") с результатом 16,93%.

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Топ комментарии
+8
Лідер ВО "Свобода" на Львівщині, кандидат на львівського міського голову Руслан Кошулинський, який зайняв третє місце у першому турі виборів, підтримав кандидатуру Олега Синютки у другому турі виборів голови Львівської ОТГ.

"Кого влаштовує транспортна схема, яка є сьогодні є у Львові, той нехай підтримує Садового, а кого не влаштовує те що сьогодні робиться у Львові, той повинен голосувати за іншого кандидата - Олега Синютку" - заявив Руслан Кошулинський в ефірі одного із львівських телеканалів.
Я би рекомендував львів'янам робити вибір на користь того кандидата, який запропонував краще бачення розвитку Львова. Я, як мешканець Личаківського району Львова віддав би свій голос за кандидата, який пропонує краще вирішення проблем міста і це Олег Синютка.
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12.11.2020 15:03
+8
Молодцы. Надо сотрудничать и объединятся против зеленой плесени и рускага мира.
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12.11.2020 15:08
+5
И правильно сделали
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12.11.2020 15:00
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И правильно сделали
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12.11.2020 15:00 Ответить
Лідер ВО "Свобода" на Львівщині, кандидат на львівського міського голову Руслан Кошулинський, який зайняв третє місце у першому турі виборів, підтримав кандидатуру Олега Синютки у другому турі виборів голови Львівської ОТГ.

"Кого влаштовує транспортна схема, яка є сьогодні є у Львові, той нехай підтримує Садового, а кого не влаштовує те що сьогодні робиться у Львові, той повинен голосувати за іншого кандидата - Олега Синютку" - заявив Руслан Кошулинський в ефірі одного із львівських телеканалів.
Я би рекомендував львів'янам робити вибір на користь того кандидата, який запропонував краще бачення розвитку Львова. Я, як мешканець Личаківського району Львова віддав би свій голос за кандидата, який пропонує краще вирішення проблем міста і це Олег Синютка.
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12.11.2020 15:03 Ответить
Хто про голос, хто про третьяка, а мы про ес. "Голос" підтримав кандидата в мери Рівного від "Євросолідарності" Третяка - Цензор.НЕТ 2659
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12.11.2020 15:58 Ответить
А статтю прочитати слабо?
Кого підтримав "Голос"?
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12.11.2020 16:03 Ответить
Навіть статтю можна не читати. Достатньо назви.
Але не для всіх ...
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12.11.2020 16:06 Ответить
Молодцы. Надо сотрудничать и объединятся против зеленой плесени и рускага мира.
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12.11.2020 15:08 Ответить
Кандидат в мери - ректор Рівненської духовної семінарії та академії Християн Віри Євангельської Олександр Третяк ("Європейська Солідарність")
..

Кого Садовий"(Самопоміч") привів в Міськраду

------разом з собою,любимим -------------

5)КОЛЕСНИК ДМИТРО ЄВГЕНОВИЧ
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ЦЕРКВИ ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН-БАПТИСТІВ ОСАННА У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА ЛЬВОВА"Голос" підтримав кандидата в мери Рівного від "Євросолідарності" Третяка - Цензор.НЕТ 333

Висновок... об"єднуючим фактором України стає не православність,а Віра Євангельська.... "Голос" підтримав кандидата в мери Рівного від "Євросолідарності" Третяка - Цензор.НЕТ 4537
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12.11.2020 15:23 Ответить
Це не "руський мір", поміттє.
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12.11.2020 15:46 Ответить
у Рівному унікальна ситуація - віруючий проти корупціонера-забудовника.

Просто цікаво, - наскільки в нас народ вражений зебілізмом...
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12.11.2020 15:44 Ответить
А стосовно Львову???
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12.11.2020 20:17 Ответить
 
 