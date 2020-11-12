"Голос" поддержал кандидата в мэры Ривного от "Евросолидарности" Третьяка
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Партия "Голос" решила поддержать во втором туре выборов мэра Ривного кандидата от "Европейской солидарности" Александра Третьяка.
Об этом сообщила председатель "Голоса" Кира Рудик, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление партии в Facebook.
"Программные цели кандидата от "Европейской солидарности" Александра Третьяка наиболее схожи с программой "Голоса". У нас есть общие взгляды и позиции по развитию города. В частности, комплексный подход к озеленению города, реализация проекта "Зеленая тропа", развитие транспортной системы и, обязательно, обновление Генерального плана Ривного. И, что для партии "Голос" важно, Александр Третьяк - это молодой, амбициозный и проевропейский политик, благотворитель и патриот Украины. Поэтому наша поддержка однозначно в его пользу", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, во второй тур выборов мэра Ривного вышли застройщик Виктор Шакирзян ("Ровно вместе") с результатом 19,84% и ректор Ровенской духовной семинарии и академии Христиан Веры Евангельской Александр Третьяк ("Европейская солидарность") с результатом 16,93%.
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"Кого влаштовує транспортна схема, яка є сьогодні є у Львові, той нехай підтримує Садового, а кого не влаштовує те що сьогодні робиться у Львові, той повинен голосувати за іншого кандидата - Олега Синютку" - заявив Руслан Кошулинський в ефірі одного із львівських телеканалів.
Я би рекомендував львів'янам робити вибір на користь того кандидата, який запропонував краще бачення розвитку Львова. Я, як мешканець Личаківського району Львова віддав би свій голос за кандидата, який пропонує краще вирішення проблем міста і це Олег Синютка.
Кого підтримав "Голос"?
Але не для всіх ...
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Кого Садовий"(Самопоміч") привів в Міськраду
------разом з собою,любимим -------------
5)КОЛЕСНИК ДМИТРО ЄВГЕНОВИЧ
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ЦЕРКВИ ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН-БАПТИСТІВ ОСАННА У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА ЛЬВОВА
Висновок... об"єднуючим фактором України стає не православність,а Віра Євангельська....
Просто цікаво, - наскільки в нас народ вражений зебілізмом...