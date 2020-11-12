"Голос" підтримав кандидата в мери Рівного від "Євросолідарності" Третяка

Партія "Голос" вирішила підтримати в другому турі виборів мера Рівного кандидата від "Європейської Солідарності" Олександра Третяка.

Про це повідомила голова "Голосу" Кіра Рудик, передає Цензор.НЕТ із посиланням на заяву партії в Facebook.

"Програмні цілі кандидата від "Європейської солідарності" Олександра Третяка найбільш схожі з програмою "Голосу". У нас є спільні бачення та позиції по розвитку міста. Зокрема, комплексний підхід до озеленення міста, реалізація проєкту "Зелена стежка", розвиток транспортної системи та, обов’язково, оновлення Генерального плану Рівного. І, що для партії "Голос" важливо, Олександр Третяк — це молодий, амбіційний та проєвропейський політик, благодійник і патріот України. Тому наша підтримка однозначно на його користь", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, до другого туру виборів мера Рівного вийшли забудовник Віктор Шакірзян ("Рівне разом") з результатом 19,84% і ректор Рівненської духовної семінарії та академії Християн Віри Євангельської Олександр Третяк ("Європейська Солідарність") з результатом 16,93%.

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