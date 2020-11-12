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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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"Голос" підтримав кандидата в мери Рівного від "Євросолідарності" Третяка

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Партія "Голос" вирішила підтримати в другому турі виборів мера Рівного кандидата від "Європейської Солідарності" Олександра Третяка.

Про це повідомила голова "Голосу" Кіра Рудик, передає Цензор.НЕТ із посиланням на заяву партії в Facebook.

"Програмні цілі кандидата від "Європейської солідарності" Олександра Третяка найбільш схожі з програмою "Голосу". У нас є спільні бачення та позиції по розвитку міста. Зокрема, комплексний підхід до озеленення міста, реалізація проєкту "Зелена стежка", розвиток транспортної системи та, обов’язково, оновлення Генерального плану Рівного. І, що для партії "Голос" важливо, Олександр Третяк — це молодий, амбіційний та проєвропейський політик, благодійник і патріот України. Тому наша підтримка однозначно на його користь", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, до другого туру виборів мера Рівного вийшли забудовник Віктор Шакірзян ("Рівне разом") з результатом 19,84% і ректор Рівненської духовної семінарії та академії Християн Віри Євангельської Олександр Третяк ("Європейська Солідарність") з результатом 16,93%.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
Лідер ВО "Свобода" на Львівщині, кандидат на львівського міського голову Руслан Кошулинський, який зайняв третє місце у першому турі виборів, підтримав кандидатуру Олега Синютки у другому турі виборів голови Львівської ОТГ.

"Кого влаштовує транспортна схема, яка є сьогодні є у Львові, той нехай підтримує Садового, а кого не влаштовує те що сьогодні робиться у Львові, той повинен голосувати за іншого кандидата - Олега Синютку" - заявив Руслан Кошулинський в ефірі одного із львівських телеканалів.
Я би рекомендував львів'янам робити вибір на користь того кандидата, який запропонував краще бачення розвитку Львова. Я, як мешканець Личаківського району Львова віддав би свій голос за кандидата, який пропонує краще вирішення проблем міста і це Олег Синютка.
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12.11.2020 15:03
+8
Молодцы. Надо сотрудничать и объединятся против зеленой плесени и рускага мира.
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12.11.2020 15:08
+5
И правильно сделали
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12.11.2020 15:00
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И правильно сделали
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12.11.2020 15:00 Відповісти
Лідер ВО "Свобода" на Львівщині, кандидат на львівського міського голову Руслан Кошулинський, який зайняв третє місце у першому турі виборів, підтримав кандидатуру Олега Синютки у другому турі виборів голови Львівської ОТГ.

"Кого влаштовує транспортна схема, яка є сьогодні є у Львові, той нехай підтримує Садового, а кого не влаштовує те що сьогодні робиться у Львові, той повинен голосувати за іншого кандидата - Олега Синютку" - заявив Руслан Кошулинський в ефірі одного із львівських телеканалів.
Я би рекомендував львів'янам робити вибір на користь того кандидата, який запропонував краще бачення розвитку Львова. Я, як мешканець Личаківського району Львова віддав би свій голос за кандидата, який пропонує краще вирішення проблем міста і це Олег Синютка.
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12.11.2020 15:03 Відповісти
Хто про голос, хто про третьяка, а мы про ес. "Голос" підтримав кандидата в мери Рівного від "Євросолідарності" Третяка - Цензор.НЕТ 2659
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12.11.2020 15:58 Відповісти
А статтю прочитати слабо?
Кого підтримав "Голос"?
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12.11.2020 16:03 Відповісти
Навіть статтю можна не читати. Достатньо назви.
Але не для всіх ...
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12.11.2020 16:06 Відповісти
Молодцы. Надо сотрудничать и объединятся против зеленой плесени и рускага мира.
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12.11.2020 15:08 Відповісти
Кандидат в мери - ректор Рівненської духовної семінарії та академії Християн Віри Євангельської Олександр Третяк ("Європейська Солідарність")
..

Кого Садовий"(Самопоміч") привів в Міськраду

------разом з собою,любимим -------------

5)КОЛЕСНИК ДМИТРО ЄВГЕНОВИЧ
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ЦЕРКВИ ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН-БАПТИСТІВ ОСАННА У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА ЛЬВОВА"Голос" підтримав кандидата в мери Рівного від "Євросолідарності" Третяка - Цензор.НЕТ 333

Висновок... об"єднуючим фактором України стає не православність,а Віра Євангельська.... "Голос" підтримав кандидата в мери Рівного від "Євросолідарності" Третяка - Цензор.НЕТ 4537
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12.11.2020 15:23 Відповісти
Це не "руський мір", поміттє.
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12.11.2020 15:46 Відповісти
у Рівному унікальна ситуація - віруючий проти корупціонера-забудовника.

Просто цікаво, - наскільки в нас народ вражений зебілізмом...
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12.11.2020 15:44 Відповісти
А стосовно Львову???
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12.11.2020 20:17 Відповісти
 
 