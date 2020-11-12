"Голос" підтримав кандидата в мери Рівного від "Євросолідарності" Третяка
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Партія "Голос" вирішила підтримати в другому турі виборів мера Рівного кандидата від "Європейської Солідарності" Олександра Третяка.
Про це повідомила голова "Голосу" Кіра Рудик, передає Цензор.НЕТ із посиланням на заяву партії в Facebook.
"Програмні цілі кандидата від "Європейської солідарності" Олександра Третяка найбільш схожі з програмою "Голосу". У нас є спільні бачення та позиції по розвитку міста. Зокрема, комплексний підхід до озеленення міста, реалізація проєкту "Зелена стежка", розвиток транспортної системи та, обов’язково, оновлення Генерального плану Рівного. І, що для партії "Голос" важливо, Олександр Третяк — це молодий, амбіційний та проєвропейський політик, благодійник і патріот України. Тому наша підтримка однозначно на його користь", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, до другого туру виборів мера Рівного вийшли забудовник Віктор Шакірзян ("Рівне разом") з результатом 19,84% і ректор Рівненської духовної семінарії та академії Християн Віри Євангельської Олександр Третяк ("Європейська Солідарність") з результатом 16,93%.
Будь ласка, зачекайте...
"Кого влаштовує транспортна схема, яка є сьогодні є у Львові, той нехай підтримує Садового, а кого не влаштовує те що сьогодні робиться у Львові, той повинен голосувати за іншого кандидата - Олега Синютку" - заявив Руслан Кошулинський в ефірі одного із львівських телеканалів.
Я би рекомендував львів'янам робити вибір на користь того кандидата, який запропонував краще бачення розвитку Львова. Я, як мешканець Личаківського району Львова віддав би свій голос за кандидата, який пропонує краще вирішення проблем міста і це Олег Синютка.
Кого підтримав "Голос"?
Але не для всіх ...
..
Кого Садовий"(Самопоміч") привів в Міськраду
------разом з собою,любимим -------------
5)КОЛЕСНИК ДМИТРО ЄВГЕНОВИЧ
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ЦЕРКВИ ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН-БАПТИСТІВ ОСАННА У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА ЛЬВОВА
Висновок... об"єднуючим фактором України стає не православність,а Віра Євангельська....
Просто цікаво, - наскільки в нас народ вражений зебілізмом...