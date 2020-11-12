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Сервисные центры МВД перевели некоторые услуги для водителей в онлайн-режим

Новости Цензор.НЕТ Общество

Сервисные центры МВД перевели некоторые услуги для водителей в онлайн-режим

Главный сервисный центр МВД из-за сложившейся в Украине ситуации с коронавирусом определил перечень услуг, которые водители могут получить онлайн в своем электронном кабинете.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении центра в Facebook.

"В период пандемии сервисные центры МВД волнуются за каждого своего посетителя. Мы хотим видеть вас здоровыми и улыбающимися. Поэтому предлагаем получать услуги онлайн в Электронном кабинете водителя - https://e-driver.hsc.gov.ua/ ", - сказано в сообщении.

Так, с помощью онлайн-сервиса можно:

- заказать обмен и восстановления водительского удостоверения
- проверить авто по VIN-коду
- оплатить штрафы
- верифицировать данные
- назначить Должного пользователя.

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Взамен сэкономленное время центр советует потратить на "своего капризного кота, любящую семью, увлекательную книгу, горы, грибы, сбор листьев для аппликаций, посещение родителей и обычные человеческие радости!"

Сервисные центры МВД перевели некоторые услуги для водителей в онлайн-режим 01
Сервисные центры МВД перевели некоторые услуги для водителей в онлайн-режим 02
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Что и Техосмотр так будет?
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12.11.2020 15:06 Ответить
В России давно можно приобрести техосмотр заочно онлайн. Со всеми регистрациями в базах даных. И ессно дешевле реального осмотра.Думаю, после ввода тотального техосмотра у нас в Украине такой же сервис подтянется мгновенно.
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12.11.2020 15:13 Ответить
а чего ты т.н. на роисю пишешь с большой буквы? часом не кацап ли ты?
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12.11.2020 15:21 Ответить
1.Пишу по правилам грамматики. 2.Не кацап. 3.Если бы писать с маленькой буквы название этой страны, а россиян называть исключительно козломордыми кацапами приводило к исчезновению России и ее жителей в космосе, то я делал бы это 24 часа в сутки.
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12.11.2020 15:38 Ответить
********* да ещё с большой буквы, та шоб руку отняло.
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13.11.2020 09:57 Ответить
Слава Архимеду шо не беснуются...
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12.11.2020 15:07 Ответить
Ці послуги і без карантину треба надавати онлайн
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12.11.2020 18:11 Ответить
 
 