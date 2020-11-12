Сервисные центры МВД перевели некоторые услуги для водителей в онлайн-режим

Главный сервисный центр МВД из-за сложившейся в Украине ситуации с коронавирусом определил перечень услуг, которые водители могут получить онлайн в своем электронном кабинете.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении центра в Facebook.

"В период пандемии сервисные центры МВД волнуются за каждого своего посетителя. Мы хотим видеть вас здоровыми и улыбающимися. Поэтому предлагаем получать услуги онлайн в Электронном кабинете водителя - https://e-driver.hsc.gov.ua/ ", - сказано в сообщении.

Так, с помощью онлайн-сервиса можно:

- заказать обмен и восстановления водительского удостоверения

- проверить авто по VIN-коду

- оплатить штрафы

- верифицировать данные

- назначить Должного пользователя.

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Взамен сэкономленное время центр советует потратить на "своего капризного кота, любящую семью, увлекательную книгу, горы, грибы, сбор листьев для аппликаций, посещение родителей и обычные человеческие радости!"



