Сервисные центры МВД начали выдачу "зеленых" номерных знаков. ФОТОрепортаж
Сегодня в Украине начали выдаваться номерные знаки зеленого цвета для электромобилей.
Об этом говорится на сайте МВД, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в ГСТУ 4278:2019 определены серии номерных знаков для личных электромобилей, электромобилей-такси, электробусов и других типов электрического транспорта - с буквосочетаниями из латинского алфавита.
"Зеленые" номерные знаки выглядят удивительно привлекательно. Для электромобилей, електромопедов и электромотоциклов - белая плашка с зелеными буквами и цифрами. Для электротакси и электробусов - зеленые цифры на темно-желтом фоне. Такой дизайн используют в Австрии, Германии, Норвегии, Великобритании и многих других странах", - отметил первый заместитель начальника Главного сервисного центра МВД Юрий Смольянинов.
Подчеркивается, что Украина является одним из лидеров по темпам роста приобретения электромобилей. На сегодня уже зарегистрировано почти 23 000 таких автомобилей: в этом году их было на 42% больше, чем в прошлом году, а в течение прошлого года - зарегистрировано на 77% больше, чем за аналогичный период 2018 года.
"Зеленые" номерные знаки будут закрепляться только за транспортными средствами, которые приводятся в движение электрическим двигателем и не имеют двигателя внутреннего сгорания. Регистрация таких автомобилей будет происходить на общих основаниях.
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Транспортные средства с зелеными номерными знаками полностью освобождаются от уплаты налога, но не от обязательного страхования « Как сообщает http://www.germania.one. www.germania.one. В соответствии с пунктом 3 Закона о налогообложении автомобилей (Kraftfahrzeugsteuergesetzes), зеленые номерные знаки предназначены для: транспортных средств, используемых для зимнего обслуживания и уборки улиц; тягачей (кроме полуприцепов), прицепов, тракторов и других транспортных средств, используемых в сельском или лесном хозяйстве; транспортных средств, используемых для перевозки молока, сыворотки или сливок; транспортных средств вспомогательных служб, используемых для перевозки гуманитарных грузов; жилых фургонов; спасательной техники, службы скорой помощи; специальных прицепов для перевозки спортивного инвентаря, животных или спасательных лодок; фермерской техники по обработке земли. Зеленые номерные знаки имеют некоторые ограничения. Например, владельцы при любой проверке должны доказать целевое использование транспортного средства. Автомобили с зелеными номерами можно использовать только по назначению, иначе владельца могут обвинить в уклонении от уплаты налогов.
Зі своєю вонючою зеленою енергетикою можемо скоро залишитись без АЕС в Україні.