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Сервисные центры МВД начали выдачу "зеленых" номерных знаков. ФОТОрепортаж

Сегодня в Украине начали выдаваться номерные знаки зеленого цвета для электромобилей.

Об этом говорится на сайте МВД, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в ГСТУ 4278:2019 определены серии номерных знаков для личных электромобилей, электромобилей-такси, электробусов и других типов электрического транспорта - с буквосочетаниями из латинского алфавита.

"Зеленые" номерные знаки выглядят удивительно привлекательно. Для электромобилей, електромопедов и электромотоциклов - белая плашка с зелеными буквами и цифрами. Для электротакси и электробусов - зеленые цифры на темно-желтом фоне. Такой дизайн используют в Австрии, Германии, Норвегии, Великобритании и многих других странах", - отметил первый заместитель начальника Главного сервисного центра МВД Юрий Смольянинов.

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Подчеркивается, что Украина является одним из лидеров по темпам роста приобретения электромобилей. На сегодня уже зарегистрировано почти 23 000 таких автомобилей: в этом году их было на 42% больше, чем в прошлом году, а в течение прошлого года - зарегистрировано на 77% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

"Зеленые" номерные знаки будут закрепляться только за транспортными средствами, которые приводятся в движение электрическим двигателем и не имеют двигателя внутреннего сгорания. Регистрация таких автомобилей будет происходить на общих основаниях.

Сервисные центры МВД начали выдачу зеленых номерных знаков 01
Сервисные центры МВД начали выдачу зеленых номерных знаков 02
Сервисные центры МВД начали выдачу зеленых номерных знаков 03
Сервисные центры МВД начали выдачу зеленых номерных знаков 04

сервисные центры МВД (85) электромобиль (28)


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Топ комментарии
+37
який колір ці Зебіли спаскудили...
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06.10.2020 16:23 Ответить
+18
Тю блдь, я думал это зебилам начали выдавать новые номера,чтобы сразу было видно кого нужно *******.
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06.10.2020 16:30 Ответить
+17
...такие знаки надо прибивать гвоздями-стодвадцатками на спину каждому, проголосовавшему(шей) за квартального поца
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06.10.2020 16:28 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
який колір ці Зебіли спаскудили...
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06.10.2020 16:23 Ответить
Чарівний колір бакса !!))
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06.10.2020 16:26 Ответить
а что это за Z? вроде использовали только те буквы латиницы которые совпадают с кирилицей
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06.10.2020 18:10 Ответить
Z значить зомбі
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06.10.2020 20:10 Ответить
И здесь измена мерещится!
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06.10.2020 17:09 Ответить
Пабедааа!!!
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06.10.2020 17:36 Ответить
Ні просто відраза до покидьків перекинулась і на колір... Це як "свастика", давній символ, а бачиш, згадуєш тільки мерзоту.
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07.10.2020 09:26 Ответить
Зе-знак
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06.10.2020 16:24 Ответить
А рожеві , дівчаткам, ще не видают,бо "голубие" , наче хлопчикам, вже давно видают !!!)))
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06.10.2020 16:25 Ответить
Выступите с инициативой, девчата поддержат))
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06.10.2020 16:26 Ответить
Не , ну це гендерна дискримінація !!))
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06.10.2020 16:28 Ответить
Якось ще не додумалися таким кольором ще жертв гендерно-нейтрального виховання мітити...
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06.10.2020 16:32 Ответить
Отчего же. У них есть символ - радуга )))
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06.10.2020 16:39 Ответить
...такие знаки надо прибивать гвоздями-стодвадцатками на спину каждому, проголосовавшему(шей) за квартального поца
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06.10.2020 16:28 Ответить
Краще зелене тату на лобі !!))
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06.10.2020 16:30 Ответить
А вот этот- Зеле на лоб. Поскольку 120 мм ему до "мозга" не достанут- надо 200 мм.
Сервісні центри МВС почали видачу "зелених" номерних знаків - Цензор.НЕТ 1857
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06.10.2020 17:04 Ответить
А за версією Верещучки із слуги наріда, які тоді номери будуть в дизельних тролейбусах?
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06.10.2020 16:29 Ответить
Зазвичай на дизельних тролейбусах номери внутрішнього маркування.
Сервісні центри МВС почали видачу "зелених" номерних знаків - Цензор.НЕТ 3305
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06.10.2020 16:46 Ответить
Тю блдь, я думал это зебилам начали выдавать новые номера,чтобы сразу было видно кого нужно *******.
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06.10.2020 16:30 Ответить
и тут Зе себя вписал, вообщем сплошной пиар во время войны
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06.10.2020 16:31 Ответить
Це перемога. Конец эпохи бедности!!!
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06.10.2020 16:35 Ответить
В Германии зелёные знаки имеют совсем другое значение да и в Англии кстати тоже.

Транспортные средства с зелеными номерными знаками полностью освобождаются от уплаты налога, но не от обязательного страхования « Как сообщает http://www.germania.one. www.germania.one. В соответствии с пунктом 3 Закона о налогообложении автомобилей (Kraftfahrzeugsteuergesetzes), зеленые номерные знаки предназначены для: транспортных средств, используемых для зимнего обслуживания и уборки улиц; тягачей (кроме полуприцепов), прицепов, тракторов и других транспортных средств, используемых в сельском или лесном хозяйстве; транспортных средств, используемых для перевозки молока, сыворотки или сливок; транспортных средств вспомогательных служб, используемых для перевозки гуманитарных грузов; жилых фургонов; спасательной техники, службы скорой помощи; специальных прицепов для перевозки спортивного инвентаря, животных или спасательных лодок; фермерской техники по обработке земли. Зеленые номерные знаки имеют некоторые ограничения. Например, владельцы при любой проверке должны доказать целевое использование транспортного средства. Автомобили с зелеными номерами можно использовать только по назначению, иначе владельца могут обвинить в уклонении от уплаты налогов.
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06.10.2020 16:38 Ответить
Теперь зебилы будут пронумерованы.
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06.10.2020 16:54 Ответить
Чё за Дичь???
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06.10.2020 16:55 Ответить
Пистец машинам!
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06.10.2020 18:57 Ответить
Хтось зрозумів: а для чого це? на них не поширюються правила дорожнього руху?
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06.10.2020 19:40 Ответить
Тіпа це не Зе клоуна ідея

Зі своєю вонючою зеленою енергетикою можемо скоро залишитись без АЕС в Україні.
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06.10.2020 23:03 Ответить
номерной знак ZE 1234 ZA ))) ZEля ****** , ну и зашифровали же ёпт)))
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06.10.2020 23:54 Ответить
 
 