Сервисные центры МВД начали выдачу "зеленых" номерных знаков. ФОТОрепортаж

Сегодня в Украине начали выдаваться номерные знаки зеленого цвета для электромобилей.

Об этом говорится на сайте МВД, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в ГСТУ 4278:2019 определены серии номерных знаков для личных электромобилей, электромобилей-такси, электробусов и других типов электрического транспорта - с буквосочетаниями из латинского алфавита.

"Зеленые" номерные знаки выглядят удивительно привлекательно. Для электромобилей, електромопедов и электромотоциклов - белая плашка с зелеными буквами и цифрами. Для электротакси и электробусов - зеленые цифры на темно-желтом фоне. Такой дизайн используют в Австрии, Германии, Норвегии, Великобритании и многих других странах", - отметил первый заместитель начальника Главного сервисного центра МВД Юрий Смольянинов.

Читайте также: Кабмин расширил возможности использования электрокаров для госорганов

Подчеркивается, что Украина является одним из лидеров по темпам роста приобретения электромобилей. На сегодня уже зарегистрировано почти 23 000 таких автомобилей: в этом году их было на 42% больше, чем в прошлом году, а в течение прошлого года - зарегистрировано на 77% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

"Зеленые" номерные знаки будут закрепляться только за транспортными средствами, которые приводятся в движение электрическим двигателем и не имеют двигателя внутреннего сгорания. Регистрация таких автомобилей будет происходить на общих основаниях.







