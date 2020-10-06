УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11591 відвідувач онлайн
Новини Фото
19 675 28

Сервісні центри МВС почали видачу "зелених" номерних знаків. ФОТОрепортаж

Сьогодні в Україні почали видаватися номерні знаки зеленого кольору для електромобілів.

Про це йдеться на сайті МВС, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в ДСТУ 4278: 2019 визначені серії номерних знаків для особистих електромобілів, електромобілів-таксі, електробусів і інших типів електричного транспорту - з буквосполученнями з латинського алфавіту.

"Зелені" номерні знаки видаються напрочуд презентабельними. Для електромобілів, електромопедів та електромотоциклів – біла плашка з зеленими літерами і цифрами. Для електротаксі та електробусів – зелені цифри на темно-жовтому тлі. Такий дизайн використовують в Австрії, Німеччині, Норвегії, Великій Британії та багатьох інших країнах", — зазначив перший заступник начальника Головного сервісного центру МВС Юрій Смольянінов.

Наголошується, що Україна є одним з лідерів за темпами зростання придбання електромобілів. На сьогодні вже зареєстровано майже 23 000 таких автомобілів: в цьому році їх було на 42% більше, ніж в минулому році, а протягом минулого року - зареєстровано на 77% більше, ніж за аналогічний період 2018 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сервісний центр МВС у Львові закрили через COVID-19 у співробітників

"Зелені" номерні знаки будуть закріплюватися тільки за транспортними засобами, які приводяться в рух електричним двигуном і не мають двигуна внутрішнього згоряння. Реєстрація таких автомобілів буде відбуватися на загальних підставах.

Сервісні центри МВС почали видачу зелених номерних знаків 01
Сервісні центри МВС почали видачу зелених номерних знаків 02
Сервісні центри МВС почали видачу зелених номерних знаків 03
Сервісні центри МВС почали видачу зелених номерних знаків 04

Автор: 

МРЕВ (60) електромобіль (735)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+37
який колір ці Зебіли спаскудили...
показати весь коментар
06.10.2020 16:23 Відповісти
+18
Тю блдь, я думал это зебилам начали выдавать новые номера,чтобы сразу было видно кого нужно *******.
показати весь коментар
06.10.2020 16:30 Відповісти
+17
...такие знаки надо прибивать гвоздями-стодвадцатками на спину каждому, проголосовавшему(шей) за квартального поца
показати весь коментар
06.10.2020 16:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
який колір ці Зебіли спаскудили...
показати весь коментар
06.10.2020 16:23 Відповісти
Чарівний колір бакса !!))
показати весь коментар
06.10.2020 16:26 Відповісти
а что это за Z? вроде использовали только те буквы латиницы которые совпадают с кирилицей
показати весь коментар
06.10.2020 18:10 Відповісти
Z значить зомбі
показати весь коментар
06.10.2020 20:10 Відповісти
И здесь измена мерещится!
показати весь коментар
06.10.2020 17:09 Відповісти
Пабедааа!!!
показати весь коментар
06.10.2020 17:36 Відповісти
Ні просто відраза до покидьків перекинулась і на колір... Це як "свастика", давній символ, а бачиш, згадуєш тільки мерзоту.
показати весь коментар
07.10.2020 09:26 Відповісти
Зе-знак
показати весь коментар
06.10.2020 16:24 Відповісти
А рожеві , дівчаткам, ще не видают,бо "голубие" , наче хлопчикам, вже давно видают !!!)))
показати весь коментар
06.10.2020 16:25 Відповісти
Выступите с инициативой, девчата поддержат))
показати весь коментар
06.10.2020 16:26 Відповісти
Не , ну це гендерна дискримінація !!))
показати весь коментар
06.10.2020 16:28 Відповісти
Якось ще не додумалися таким кольором ще жертв гендерно-нейтрального виховання мітити...
показати весь коментар
06.10.2020 16:32 Відповісти
Отчего же. У них есть символ - радуга )))
показати весь коментар
06.10.2020 16:39 Відповісти
...такие знаки надо прибивать гвоздями-стодвадцатками на спину каждому, проголосовавшему(шей) за квартального поца
показати весь коментар
06.10.2020 16:28 Відповісти
Краще зелене тату на лобі !!))
показати весь коментар
06.10.2020 16:30 Відповісти
А вот этот- Зеле на лоб. Поскольку 120 мм ему до "мозга" не достанут- надо 200 мм.
Сервісні центри МВС почали видачу "зелених" номерних знаків - Цензор.НЕТ 1857
показати весь коментар
06.10.2020 17:04 Відповісти
А за версією Верещучки із слуги наріда, які тоді номери будуть в дизельних тролейбусах?
показати весь коментар
06.10.2020 16:29 Відповісти
Зазвичай на дизельних тролейбусах номери внутрішнього маркування.
Сервісні центри МВС почали видачу "зелених" номерних знаків - Цензор.НЕТ 3305
показати весь коментар
06.10.2020 16:46 Відповісти
Тю блдь, я думал это зебилам начали выдавать новые номера,чтобы сразу было видно кого нужно *******.
показати весь коментар
06.10.2020 16:30 Відповісти
и тут Зе себя вписал, вообщем сплошной пиар во время войны
показати весь коментар
06.10.2020 16:31 Відповісти
Це перемога. Конец эпохи бедности!!!
показати весь коментар
06.10.2020 16:35 Відповісти
В Германии зелёные знаки имеют совсем другое значение да и в Англии кстати тоже.

Транспортные средства с зелеными номерными знаками полностью освобождаются от уплаты налога, но не от обязательного страхования « Как сообщает http://www.germania.one. www.germania.one. В соответствии с пунктом 3 Закона о налогообложении автомобилей (Kraftfahrzeugsteuergesetzes), зеленые номерные знаки предназначены для: транспортных средств, используемых для зимнего обслуживания и уборки улиц; тягачей (кроме полуприцепов), прицепов, тракторов и других транспортных средств, используемых в сельском или лесном хозяйстве; транспортных средств, используемых для перевозки молока, сыворотки или сливок; транспортных средств вспомогательных служб, используемых для перевозки гуманитарных грузов; жилых фургонов; спасательной техники, службы скорой помощи; специальных прицепов для перевозки спортивного инвентаря, животных или спасательных лодок; фермерской техники по обработке земли. Зеленые номерные знаки имеют некоторые ограничения. Например, владельцы при любой проверке должны доказать целевое использование транспортного средства. Автомобили с зелеными номерами можно использовать только по назначению, иначе владельца могут обвинить в уклонении от уплаты налогов.
показати весь коментар
06.10.2020 16:38 Відповісти
Теперь зебилы будут пронумерованы.
показати весь коментар
06.10.2020 16:54 Відповісти
Чё за Дичь???
показати весь коментар
06.10.2020 16:55 Відповісти
Пистец машинам!
показати весь коментар
06.10.2020 18:57 Відповісти
Хтось зрозумів: а для чого це? на них не поширюються правила дорожнього руху?
показати весь коментар
06.10.2020 19:40 Відповісти
Тіпа це не Зе клоуна ідея

Зі своєю вонючою зеленою енергетикою можемо скоро залишитись без АЕС в Україні.
показати весь коментар
06.10.2020 23:03 Відповісти
номерной знак ZE 1234 ZA ))) ZEля ****** , ну и зашифровали же ёпт)))
показати весь коментар
06.10.2020 23:54 Відповісти
 
 