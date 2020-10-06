Сервісні центри МВС почали видачу "зелених" номерних знаків. ФОТОрепортаж

Сьогодні в Україні почали видаватися номерні знаки зеленого кольору для електромобілів.

Про це йдеться на сайті МВС, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в ДСТУ 4278: 2019 визначені серії номерних знаків для особистих електромобілів, електромобілів-таксі, електробусів і інших типів електричного транспорту - з буквосполученнями з латинського алфавіту.

"Зелені" номерні знаки видаються напрочуд презентабельними. Для електромобілів, електромопедів та електромотоциклів – біла плашка з зеленими літерами і цифрами. Для електротаксі та електробусів – зелені цифри на темно-жовтому тлі. Такий дизайн використовують в Австрії, Німеччині, Норвегії, Великій Британії та багатьох інших країнах", — зазначив перший заступник начальника Головного сервісного центру МВС Юрій Смольянінов.

Наголошується, що Україна є одним з лідерів за темпами зростання придбання електромобілів. На сьогодні вже зареєстровано майже 23 000 таких автомобілів: в цьому році їх було на 42% більше, ніж в минулому році, а протягом минулого року - зареєстровано на 77% більше, ніж за аналогічний період 2018 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сервісний центр МВС у Львові закрили через COVID-19 у співробітників

"Зелені" номерні знаки будуть закріплюватися тільки за транспортними засобами, які приводяться в рух електричним двигуном і не мають двигуна внутрішнього згоряння. Реєстрація таких автомобілів буде відбуватися на загальних підставах.







