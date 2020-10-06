Сервісні центри МВС почали видачу "зелених" номерних знаків. ФОТОрепортаж
Сьогодні в Україні почали видаватися номерні знаки зеленого кольору для електромобілів.
Про це йдеться на сайті МВС, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що в ДСТУ 4278: 2019 визначені серії номерних знаків для особистих електромобілів, електромобілів-таксі, електробусів і інших типів електричного транспорту - з буквосполученнями з латинського алфавіту.
"Зелені" номерні знаки видаються напрочуд презентабельними. Для електромобілів, електромопедів та електромотоциклів – біла плашка з зеленими літерами і цифрами. Для електротаксі та електробусів – зелені цифри на темно-жовтому тлі. Такий дизайн використовують в Австрії, Німеччині, Норвегії, Великій Британії та багатьох інших країнах", — зазначив перший заступник начальника Головного сервісного центру МВС Юрій Смольянінов.
Наголошується, що Україна є одним з лідерів за темпами зростання придбання електромобілів. На сьогодні вже зареєстровано майже 23 000 таких автомобілів: в цьому році їх було на 42% більше, ніж в минулому році, а протягом минулого року - зареєстровано на 77% більше, ніж за аналогічний період 2018 року.
"Зелені" номерні знаки будуть закріплюватися тільки за транспортними засобами, які приводяться в рух електричним двигуном і не мають двигуна внутрішнього згоряння. Реєстрація таких автомобілів буде відбуватися на загальних підставах.
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Транспортные средства с зелеными номерными знаками полностью освобождаются от уплаты налога, но не от обязательного страхования « Как сообщает http://www.germania.one. www.germania.one. В соответствии с пунктом 3 Закона о налогообложении автомобилей (Kraftfahrzeugsteuergesetzes), зеленые номерные знаки предназначены для: транспортных средств, используемых для зимнего обслуживания и уборки улиц; тягачей (кроме полуприцепов), прицепов, тракторов и других транспортных средств, используемых в сельском или лесном хозяйстве; транспортных средств, используемых для перевозки молока, сыворотки или сливок; транспортных средств вспомогательных служб, используемых для перевозки гуманитарных грузов; жилых фургонов; спасательной техники, службы скорой помощи; специальных прицепов для перевозки спортивного инвентаря, животных или спасательных лодок; фермерской техники по обработке земли. Зеленые номерные знаки имеют некоторые ограничения. Например, владельцы при любой проверке должны доказать целевое использование транспортного средства. Автомобили с зелеными номерами можно использовать только по назначению, иначе владельца могут обвинить в уклонении от уплаты налогов.
Зі своєю вонючою зеленою енергетикою можемо скоро залишитись без АЕС в Україні.