Сервісний центр МВС у Львові закрили через COVID-19 у співробітників

Львівський сервісний центр МВС із 8 серпня призупиняє роботу - у його співробітників знайшли коронавірус.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Львівського обласного сервісного центру МВС, інформує Цензор.НЕТ.

"Особи, зареєстровані в онлайн-черзі в центрі, можуть отримати відповідні послуги в будь-якому іншому сервісному центрі МВС у Львівській області за наявності талона онлайн-черги й за попереднім записом по телефону обраного сервісного центру", - зазначено в повідомленні.

З 27 липня призупинено роботу в сервісному центрі в Новояворівську, де також серед працівників виявили коронавірусну інфекцію.

Зараз в області працюють сервісні центри в Дрогобичі, Стрию, Самборі, Червонограді, селі Червоне Золочівського району та селі Стрільбичі Старосамбірського району.