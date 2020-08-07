Сервісний центр МВС у Львові закрили через COVID-19 у співробітників
Львівський сервісний центр МВС із 8 серпня призупиняє роботу - у його співробітників знайшли коронавірус.
Про це йдеться в повідомленні на сайті Львівського обласного сервісного центру МВС, інформує Цензор.НЕТ.
"Особи, зареєстровані в онлайн-черзі в центрі, можуть отримати відповідні послуги в будь-якому іншому сервісному центрі МВС у Львівській області за наявності талона онлайн-черги й за попереднім записом по телефону обраного сервісного центру", - зазначено в повідомленні.
З 27 липня призупинено роботу в сервісному центрі в Новояворівську, де також серед працівників виявили коронавірусну інфекцію.
Зараз в області працюють сервісні центри в Дрогобичі, Стрию, Самборі, Червонограді, селі Червоне Золочівського району та селі Стрільбичі Старосамбірського району.
