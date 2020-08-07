УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6686 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 484 6

Сервісний центр МВС у Львові закрили через COVID-19 у співробітників

Сервісний центр МВС у Львові закрили через COVID-19 у співробітників

Львівський сервісний центр МВС із 8 серпня призупиняє роботу - у його співробітників знайшли коронавірус.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Львівського обласного сервісного центру МВС, інформує Цензор.НЕТ.

"Особи, зареєстровані в онлайн-черзі в центрі, можуть отримати відповідні послуги в будь-якому іншому сервісному центрі МВС у Львівській області за наявності талона онлайн-черги й за попереднім записом по телефону обраного сервісного центру", - зазначено в повідомленні.

З 27 липня призупинено роботу в сервісному центрі в Новояворівську, де також серед працівників виявили коронавірусну інфекцію.

Також на Цензор.НЕТ: Через ситуацію з коронавірусом Кабмін проведе позачергове засідання 8 серпня

Зараз в області працюють сервісні центри в Дрогобичі, Стрию, Самборі, Червонограді, селі Червоне Золочівського району та селі Стрільбичі Старосамбірського району.

карантин (18172) МРЕВ (60) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Трунів закрили щоб далі паразитувати на податки громадян.
показати весь коментар
07.08.2020 22:14 Відповісти
Сегодня за киевскую пекарню уже сообщали. Оказалось, что это враньё...
показати весь коментар
07.08.2020 22:18 Відповісти
Подкинули по привычке своим? Нашли...С какого перепугу искали ? Чихали на весь зал?
показати весь коментар
07.08.2020 22:27 Відповісти
люди мабуть би і не замітили якби всю поліцію закрили, всерівно з неї толку як з цапа молока.....
показати весь коментар
07.08.2020 22:28 Відповісти
Сезон отпусков...
показати весь коментар
07.08.2020 23:15 Відповісти
Надо было заменить сотрудников. Чай не такие сложные задачи у них...
Шо за дебилизм...

Заболели сотрудники - закрываем сервисный центр!
Заболели сотрудники - закрываем больницу!
Заболели солдаты - прекращаем родину защищать?
показати весь коментар
07.08.2020 23:26 Відповісти
 
 