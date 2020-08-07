Через ситуацію з коронавірусом Кабмін проведе позачергове засідання 8 серпня

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що стрімке погіршення епідемічної ситуації в країні вимагає скоординованих дій влади на всіх рівнях у зв'язку з чим із суботи, 8 серпня, уряд переходить на надзвичайний режим роботи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба Кабміну.

"Сьогодні в Україні встановлено черговий антирекорд за кількістю нових хворих COVID-19 - 1 453 людини. Найбільше нових випадків - у Києві, Одеській, Львівській і Харківській областях. Тому із завтрашнього дня уряд переходить на надзвичайний режим роботи: кілька разів на тиждень будуть проводитися засідання комісії ТЕБ та НС для посилення контролю над епідемічною ситуацією в країні", - цитує прем'єра пресслужба Кабміну в п'ятницю ввечері.

У пресслужбі також повідомили, що в суботу планується провести позачергове засідання Кабміну, на якому розглянуть питання погіршення ситуації з епідемією коронавірусу в регіонах країни, зокрема, питання про епідситуацію в тимчасово окупованому Криму, де можуть занижувати реальні показники захворюваності COVID-19 .

У пресслужбі зазначили, що в п'ятницю на засіданні Державної комісії ТЕБ та НС було розглянуто питання про внесення змін до постанови № 641 у частині розширення і змін до переліку критеріїв визначення кольору епідемічної небезпеки. Відповідні зміни необхідні для того, щоб повною мірою і своєчасно реагувати на виклики.

