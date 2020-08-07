УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7124 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
3 253 20

Через ситуацію з коронавірусом Кабмін проведе позачергове засідання 8 серпня

Через ситуацію з коронавірусом Кабмін проведе позачергове засідання 8 серпня

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що стрімке погіршення епідемічної ситуації в країні вимагає скоординованих дій влади на всіх рівнях у зв'язку з чим із суботи, 8 серпня, уряд переходить на надзвичайний режим роботи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба Кабміну.

"Сьогодні в Україні встановлено черговий антирекорд за кількістю нових хворих COVID-19 - 1 453 людини. Найбільше нових випадків - у Києві, Одеській, Львівській і Харківській областях. Тому із завтрашнього дня уряд переходить на надзвичайний режим роботи: кілька разів на тиждень будуть проводитися засідання комісії ТЕБ та НС для посилення контролю над епідемічною ситуацією в країні", - цитує прем'єра пресслужба Кабміну в п'ятницю ввечері.

У пресслужбі також повідомили, що в суботу планується провести позачергове засідання Кабміну, на якому розглянуть питання погіршення ситуації з епідемією коронавірусу в регіонах країни, зокрема, питання про епідситуацію в тимчасово окупованому Криму, де можуть занижувати реальні показники захворюваності COVID-19 .

У пресслужбі зазначили, що в п'ятницю на засіданні Державної комісії ТЕБ та НС було розглянуто питання про внесення змін до постанови № 641 у частині розширення і змін до переліку критеріїв визначення кольору епідемічної небезпеки. Відповідні зміни необхідні для того, щоб повною мірою і своєчасно реагувати на виклики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Харків потрапив до червоної зони карантину через технічну помилку, - Степанов

Кабмін (14384) карантин (18172) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Стоимость тестов не забудьте повысить, перестанут делать и выравняется ситуация сразу.
показати весь коментар
07.08.2020 21:25 Відповісти
+3
Невже знову 10 млрд із фонду боротьби з короновірусом направлять на Бальшую стройку?
показати весь коментар
07.08.2020 21:23 Відповісти
+3
як довго триватиме це ********????
показати весь коментар
07.08.2020 21:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Невже знову 10 млрд із фонду боротьби з короновірусом направлять на Бальшую стройку?
показати весь коментар
07.08.2020 21:23 Відповісти
опять шлюх визовут покрутят жопой и по домам
показати весь коментар
07.08.2020 21:55 Відповісти
Стоимость тестов не забудьте повысить, перестанут делать и выравняется ситуация сразу.
показати весь коментар
07.08.2020 21:25 Відповісти
всё гениальное просто
показати весь коментар
07.08.2020 21:27 Відповісти
Шмаркля шляється по магАзинам без маски, ось нарід і бере з нього приклад.
показати весь коментар
07.08.2020 21:26 Відповісти
Да ,как много ещё не украдено ...
показати весь коментар
07.08.2020 21:32 Відповісти
Имитировать работу можно аж 5 лет..... Типа Перестройка Ускорение и Гласность...
показати весь коментар
07.08.2020 21:33 Відповісти
Ой це так неочікувано, жебраки , офені в метро Києва, дядько Білл і доктор Барік.
показати весь коментар
07.08.2020 21:34 Відповісти
як довго триватиме це ********????
показати весь коментар
07.08.2020 21:35 Відповісти
Доки Білл Гейтс не відмиє свої прибутки.
показати весь коментар
07.08.2020 21:50 Відповісти
Позвольте немного физики вместо лирики, всем надоел этот короновирус и это понятно, но для меня есть одно маленько но, может я плохо искал в нете, но я ненашел ни одного внятного мнения от более менее известного вирусолога, что наталкивает меня на мысли что про этот вирус еще очень мало известно, я часто слышу вирус фигня, его или нет или мы перенесли и не почуствовали, это все конечно возможно, но что если нет, точнее да переболели бессимптомно, но что если нас ждет сюрприз и не в виде вышек 5 G и чипированья, а веселая штука под названием АЗУИ антителозависимое усиление инфекции вызваная не вакцинацией а самой перенесеной инфекцией, тогда каждая новая волна будет все веселей и трешовей предидущей, вы не кидайтесь особо в меня, я в плане общего развития, как вариант
показати весь коментар
07.08.2020 21:58 Відповісти
А еще скоро с Нибиру прилетят аннунаки и мы все умрем.
показати весь коментар
07.08.2020 22:25 Відповісти
Мамкині диванні вірусологи: фас!
показати весь коментар
07.08.2020 22:37 Відповісти
Natalia Vuitik

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4343635489040334&set=a.631976993539554&type=3 5 августа в 12:23 · https://www.facebook.com/oleksandr.linchevskyy/posts/2622875317985419#

ковід - не ковід - ковід
мій тато - лікар-анестезіолог.
він почав працювати у 1991 році, "набив руку" на витяганні з того світу після перестрілок і підривів місцевих кримінальних авторитетів. і не тільки, ясна річ. словом, в реанімації працює багато.
і сьогодні теж за цими дверима. тільки тепер він - пацієнт, якого тиждень лікували від пневмонії троє різних лікарів-інфекціоністів.
не впевнена, що медично правильно це формулюю, але тест на ковід показував то позитивний, то негативний результат. тести, до слова, у Кропивницькому робить аж (!) одна лабораторія. за офіційною статистикою, область є просто раєм на землі, бо за останню добу захворіло нуль людей. загалом 711 випадків.
(я тут поставлю дужечки, а лайку ви свою підставте, кому яка більше дозволяє випустити пару)
потім раптово стало гірше, підскочила температура, з'явилося формулювання "негативна динаміка", терміново поклали в реанімацію. тепер він майже не встає, сам не дихає, вочевидь, важко говорить.
в реанімацію не можна.
але, якщо маєш мамин лікарняний халат, шапочку, бахіли, рукавички і маску, звісно ж, то поставити під двері чисті речі та їжу і мигцем побачити, який пацієнт блідий все-таки вдасться.
лікар, на якого натикаєшся в коридорі, дивиться у твої червоні очі й каже, що дні 4 як мінімум ще на апараті, а далі "подивимося". говорить і сам опускає очі. він з колегами робить усе, що може, навіть більше.
показати весь коментар
08.08.2020 00:40 Відповісти
зі слів іншого колеги зрозуміла так, що в реанімації лежать 19 (!) лікарів (дужечки для лайки) з такими ж симптомами, як у мого батька. скільки лікарів хворі й не в реанімації, я не знаю.
мені хочеться дуже голосно кричати про те, що лікарі не захищені. про те, що вони борються і з коронавірусом, і з людським ідіотизмом, і з системою, яка не дає їм жодних засобів для цієї боротьби. але я не знаю, куди кричати і кому.
сьогодні так вийшло, що я накричала на водійку великої машини з матовим покриттям і якимсь там номером з однаковими цифрами поспіль. повертаючись із лікарні в соплях і в розпачі, я переходила дорогу по зебрі на зелене світло, а вона вирішила "проскочити". спинилася сантиметрів за 10 від мене. я так збісилася, що вдарила кулаком їй по капоту й крикнула: "мені зелене!". і пішла до мами.
мама сіра. забуває, де поклала телефон, який постійно дзвонить, бо всім треба знати, що там і як.
так, ще в реанімації.
так, на апараті.
так, поки без змін.
по сто разів те саме повторює мама.
я не знаю, чи варто писати те, чим я отак публічно ділюся.
мені дуже хочеться сказати, що ми всі так сильно втомилися боятися ковіду, але він від того нікуди не подівся. він небезпечніший, ніж нам хочеться думати, щоб захистити й виправдати себе. я не закликаю нікого барикадуватися по квартирах і приймати регулярні ванни з антисептиком, але просто бережіть себе. маска, яка теліпається на підборідді, не захищає. одягнути зайвий раз рукавички - норм. дотримуватися дистанції в черзі треба навіть тоді, коли хтось позаду верещить: "падайдітє бліже, нєт нікакова каранавіруса, ета всьо амєріканци прідумалі, чтоб наши зємлі отобрать".
(дужечки самі знаєте для чого)
але найсумніше те, що тато по телефону ще в дореанімаційний період казав, що багато його колег перехворіли - от і його черга настала.
тобто лікарі готуються до того, що захворіють.
і це така болісна суміш донкіхотстсва й безвиході, що стає страшно.
тому бережіться ще сильніше.
так ви подбаєте не тільки про себе, а й про тих, хто має вас рятувати. бо лікарі, виявляється, теж хворіють.
їм ой як непросто тепер
показати весь коментар
08.08.2020 00:40 Відповісти
Тупая брехня
показати весь коментар
08.08.2020 01:03 Відповісти
Зє-ботва змінила тактику: тепер розписують жахи на "конкретних" прикладах. Ви, сукки, нам мозги іпете вже 5 місяців - де катастрофа, де трупи на вулицях? Якби цей короножоповірус дійсно був таким небезпечним, то це стало б очевидно дуже швидко. Закрийте тему і йдіть в сраку зі своїм вірусом та дурантіном.
показати весь коментар
08.08.2020 08:23 Відповісти
Пацакам пришить намордники намертво. Есть и спать в намордниках! Господин ПэЖэ сказал....
показати весь коментар
08.08.2020 01:02 Відповісти
Хабар від дядька Білла і тітки Меланди успішно проїли і мали з того добрий зелений стул, а страху не нагнали. Тому повістка одна - як загнати все, що ще працює в пекло. І провести закупівлю вакцин в компанії СЕРІ, NIH і особливо у дядька Білла.
показати весь коментар
08.08.2020 07:35 Відповісти
 
 