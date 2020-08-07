Из-за ситуации с коронавирусом Кабмин проведет внеочередное заседание 8 августа

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что стремительное ухудшение эпидемической ситуации в стране требует скоординированных действий власти на всех уровнях в связи с чем с субботы, 8 августа, правительство переходит на чрезвычайный режим работы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

"Сегодня в Украине установлен очередной антирекорд по количеству новых заболевших COVID-19 – 1 453 человека. Больше всего новых случаев - в Киеве, Одесской, Львовской и Харьковской областях. Поэтому с завтрашнего дня правительство переходит на чрезвычайный режим работы: несколько раз в неделю будут проводиться заседания комиссии ТЭБ и ЧС для усиления контроля над эпидемической ситуацией в стране", - цитирует премьера пресс-служба Кабмина в пятницу вечером.

В пресс-службе также сообщили, что в субботу планируется провести внеочередное заседание Кабмина, на котором намечается рассмотреть вопрос ухудшения ситуации с эпидемией коронавируса в регионах страны, в частности, вопрос об эпидситуации во временно оккупированном Крыму, где могут занижать реальные показатели заболеваемости COVID-19.

В пресс-службе отметили, что в пятницу на заседании Государственной комиссии ТЭБ и ЧС был рассмотрен вопрос о внесении изменений в постановление № 641 в части расширения и изменений в перечень критериев определения цвета эпидемической опасности. Соответствующие изменения необходимы для того, чтобы в полной мере и своевременно реагировать на вызовы.

