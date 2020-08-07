Харьков попал в красную зону по карантину из-за технической ошибки, - Степанов
Попадание Харькова в "красную" карантинную зону было результатом ошибки одного из технических сотрудников.
Об этом на брифинге заявил глава Минздрава Максим Степанов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сегодня.
"Там была техническая ошибка одного из сотрудников", – заявил министр.
Степанов отметил, что в результате ошибки информация оказалась на ресурсах Центра общественного здоровья, и потом ее распространили в средствах массовой информации.
Глава Минздрава принес извинения за ошибку.
Как сообщалось в СМИ, на заседании государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям в пятницу было принято решение о перемещении Харькова из "зеленой" зоны в "красную", предусматривающую наиболее строгие карантинные ограничения (остановку общественного транспорта, закрытие образовательных учреждений, ресторанов, торгово-развлекательных центров и т.д).
Смотрите на Цензор.НЕТ: Обновленный список карантинных зон Украины: Харьков перешел в "красную зону", а Тернополь - в "зеленую". КАРТА
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Сам ты, ошибка пьяного акушера!
Скільки буде коштувати вартість такої помилки для Львова?
что за бред? - еще может - дай Сталин(но тот хоть существовал реально)
Тестують перед виборами. Поки не дуже виходить, бо всі нах посилають. А можуть і по шиї надавать.
Коли всі ці йолопи вже повиздихають?
https://www.youtube.com/watch?v=JSMCDzAVsHQ
25 июля 2020 года в Мадриде, в Испании, состоялась конференция врачей из Европы, которым уже надоела ложь о том, что происходит.
Испания хочет ввести строгую изоляцию на следующие 6 месяцев, и поэтому ведущие эксперты, врачи, юристы собрались на пресс-конференцию и подали доказательства о лжи государственных правительств и СМИ по всему миру.
Речь идет о международном всемирном расследовании, в котором приняли участие:
врачи, юристы, биологи, санитарные эксперты, политологи, психологи, биохимики и социологи.
С ними сотрудничают группы профессионалов из Боливии, Аргентины, США, Германии, Испании, Австрии и Италии. Они ищут других врачей со всего мира, включая Чехию и Словакию, которые хотели бы присоединиться и предоставить больше информации из своих стран.
Организация «Врачи за правду» была основана 10 недель назад в Гамбурге.
В Германии они основали свой журнал и он является самым продаваемым в государстве ‒ 500 000 экземпляров за неделю.
Далее тезисы из конференции:
- Не существует ни одного научного заключения о том, что здоровые люди должны носить маски. Это лишь политическое решение.
- Доктор Мария Хосе Мартинес Албаррасин заявляет, что тест на ПЦР, который проводится в Испании (и не только там), обнаруживает много видов COVID ‒ следовательно и обычный грипп. Вот почему столько тестируемых людей имеют положительные показатели. Кроме того, COVID-19 не такой опасный, как это пропагандирует каждое телевидение.
- Вакцина против гриппа в этом году содержала также H1N1, а кроме того полисорбат 80 и триолеин, которые причиняют повреждение клеток. Это все вызывает цитокиновую бурю и COVID-19.
Таким образом, следующая вакцина спровоцирует более тяжелую болезнь.
Это обнаружили три смелых итальянских врача, которые сделали вскрытие, хотя это было запрещено.
- На севере Италии преимущественно умирали люди старше 65 лет, и 90% из них были вакцинированы против гриппа.
- В Германии в течение марта, апреля и мая было отложено 90% операций и всю стационарную помощь в больницах, что повлекло большое количество смертей (следует добавить, что это касается почти всех стран, а не только Германии).
- В Испании были зафиксированы депрессии детей, и часто можно было услышать (цитирую): «Мама, я хочу быть собакой...».
- В Латинской Америке 152 миллиона детей не посещают школ. 80 миллионов этих детей получают пищу только таким образом, что обедают в школе (ведь именно так некоторые страны решают проблему бедности). А если эти дети не ходят в школу, у них нет еды.
- Доктор Чинда Брандини из Аргентины, где проживает 44 миллиона людей, отмечает, что здесь умерло меньше 2 000 человек. Но все государство до сих пор на карантине... (добавлю, что в процентах это составляет 0,004%!).
В 2019 году здесь от обычного гриппа умерло 35 000 человек.
- Доктор Гастон утверждает, что правительства всех стран мира подчинены ВОЗ, хотя знают, что все это обман (этим можно объяснить единодушные шаги по всему миру за очень короткое время).
- Вакцины Билла Гейтса против COVID-19 не соответствуют основным научным требованиям для использования людьми.
Доктор Гастон утверждает, что они являются высокотоксичными и даже содержат клетки из эмбрионов, зародышей нерожденных детей.
В Боливии готовится документ об отказе от вакцины, и на этой неделе он будет опубликован.
Это называют «псевдонаучной диктатурой».
- Врачи договорились, что будут требовать обязательного вскрытия во всех случаях смерти и проведения правительственного расследования.
- Также требуют тщательного исследования сети 5G.
- Добиваются исследования взаимосвязи между вакцинами против гриппа и COVID-19.
- Тем самым они подают уголовную жалобу на телеканалы и мейнстрим-медиа за информационный терроризм.
- Они публично требуют от министерства внутренних дел и от властей провести расследование, чтобы получить достаточно доказательств.
хто вміє читати, той прочитає
а на одноклітинну біомасу мені плювати, нехай здихає
Давайте я Вашему итальянскому "врачу" и Вам еще одну идею подкину. 100% умерших итальянцев ели рукколу. Куда там вакцине от гриппа с ее 90%! Следовательно, причиной смерти в Италии нужно считать поедание травы . Вот приблизительно подобные умозаключения Вы озвучиваете. А 5G - это вообще финиш. Вам бы к доктору обратиться, потому как человек разумный подобный бред постить просто не может.
Звідки Вам може бути відомо про плр-тести. Їх розробник стверджує, що за плр-тестами не можуть встановлювати діагноз "ковід-19". То чому ж це роблять?
"Коронавирусы и грипп друг от друга отличаются чуть больше, чем Вы от медузы" - це взагалі повна маячня.
Ви дуже далекі від медицини і розуміння того, як встановлюється причина смерті. Якщо розтин показує, що людина вмерла від інсульту чи інфаркту, то це і є причина смерті.
І до речі, існування сарс-ков-2 досі ніким не доведено. Вірус досі не ізольовано та не виділено в чистому вигляді.
По ПЦР тестам нельзя ставить диагноз, так как наличие в организме вируса не всегда вызывает заболевание. И это касается не только коронавирусов. Про ПЦР тесты нормально и просто описано здесь: https://twitter.com/OlgaVPettersson/status/1246311565298630657
Женщина микробиолог по образованию, генетик по профессии. И с познаниями у нее уж точно все в порядке.
Вирус гриппа расшифрован уже давно чуть больше, чем полностью, если интересно, то информацию можете почитать здесь:
https://twitter.com/Nat_anest/status/1180123563761778690
Что общего Вы нашли у гриппа с коронавирусами? Тем что передаются воздушно-капельным путем? Вирусов миллионы, сотни тысяч потенциально опасны для человека, десятки тысяч передаются воздушно-капельным путем. Будем все называть гриппом?
Обратите внимание на дату 4 апреля. К этому моменту уже все было доказано, изолировано и расшифровано. Но некоторые упоротые даже спустя 4 месяца продолжают постить мифы.
И стрелки переводить не нужно. Когда я писал про "причину смерти", я указал, что подобные умозаключения озвучиваете Вы.
таких досліджень дійсно немає
хочете спростувати? давайте посилання
"всьо біло доказано"
https://www.crimea.kp.ru/daily/27086/4159078/ . В марте подобные заявления делали другие страны. Обнови методичку. Спорить с троллем у меня желания нет, так как нет у меня лишнего свободного времени.
CDC (США) зазначає, що у більшості пацієнтів з Ковід частинки інфекційного вірусу вже не виявляються через 10-15 днів після появи перших симптомів. Однак неінфекційні фрагменти вірусу (РНК) все ще можна виявити до трьох місяців після появи перших симптомів. Це може бути значною проблемою для ПЛР-тестування, оскільки багато людей, які давно перестали бути інфекційними, все ще мають позитивні результати, що використовується для виправдовування карантинних заходів.
- В Испании были зафиксированы депрессии детей, и часто можно было услышать (цитирую): «Мама, я хочу быть собакой...».
Шапачку с фольги надень.
Но пока что можешь не переживать. По техническим причинам мы не можем сейчас нормально перейти на 5G. Видишь ли в чем проблема? Передавать информации 5G может больше, но радиус передачи сильно снижается. Передача данных может осуществляться чуть ли не только в пределах прямой видимости. Так что существующих вышек явно не хватит.
Мощность излучателей уменьшится, проникающая способность волн также значительно снизится. Следовательно, и вред для организма (которого и так не было), снизится.
Ну это для нормальных людей... А Вы наденьте шапочку и не пропускайте прием лекарств.
.Геня луччий отслюнявил. или пообещал.
Ох уж этот технический персонал...
Як міський голова вміє спілкуватися можна подивитьися на відео з Добкіним (запис інтерв'ю) та інцедента з Руденком.