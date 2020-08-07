РУС
Харьков попал в красную зону по карантину из-за технической ошибки, - Степанов

Попадание Харькова в "красную" карантинную зону было результатом ошибки одного из технических сотрудников.

Об этом на брифинге заявил глава Минздрава Максим Степанов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сегодня.

"Там была техническая ошибка одного из сотрудников", – заявил министр.

Степанов отметил, что в результате ошибки информация оказалась на ресурсах Центра общественного здоровья, и потом ее распространили в средствах массовой информации.

Глава Минздрава принес извинения за ошибку.

Как сообщалось в СМИ, на заседании государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям в пятницу было принято решение о перемещении Харькова из "зеленой" зоны в "красную", предусматривающую наиболее строгие карантинные ограничения (остановку общественного транспорта, закрытие образовательных учреждений, ресторанов, торгово-развлекательных центров и т.д).

карантин (16729) Харьков (7747) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Топ комментарии
+18
Можна озвучити вартість "технічної помилки"?
Скільки буде коштувати вартість такої помилки для Львова?
07.08.2020 20:13 Ответить
+17
Как пошлют на три буквы - сразу ошибка!
Сам ты, ошибка пьяного акушера!
07.08.2020 20:13 Ответить
+13
Как их вообще можно воспринимать всерьёз?
07.08.2020 20:13 Ответить
07.08.2020 20:12 Ответить
Как их вообще можно воспринимать всерьёз?
07.08.2020 20:13 Ответить
Харьков ошибся и попал. Технически.
07.08.2020 20:13 Ответить
Как пошлют на три буквы - сразу ошибка!
Сам ты, ошибка пьяного акушера!
07.08.2020 20:13 Ответить
Кернес отслюнявил - и все ... в зеленой Харьков)))
07.08.2020 20:13 Ответить
Можна озвучити вартість "технічної помилки"?
Скільки буде коштувати вартість такої помилки для Львова?
07.08.2020 20:13 Ответить
Це до дупи такі нововведення. Міста і області, щоб не Нарватися на жорсткий карантин, будуть приховувати статистику і зменшувати масштаби тестувань.
07.08.2020 20:14 Ответить
Максим с Геннадием Адольфовичем поаккурутней надо а то помножет на ноль.
07.08.2020 20:15 Ответить
вы зеленые ослы сами "большая техническая ошибка"
Харьков попал в красную зону про карантину из-за технической ошибки, - Степанов - Цензор.НЕТ 1443
07.08.2020 20:15 Ответить
на яких частотах працює 5G?
07.08.2020 20:36 Ответить
Харьков попал в красную зону про карантину из-за технической ошибки, - Степанов - Цензор.НЕТ 978 Наркоманы у власти................
07.08.2020 20:16 Ответить
Блин, чем дальше, тем круче дурдом! Ребята, вы все сами техническая ошибка! Очень большая! И дай Бог, чтобы поправимая!!!
07.08.2020 20:16 Ответить
"бох" уже столько раз "давал"(напр. голодоморы), что пусть уже прекратить "давать"
что за бред? - еще может - дай Сталин(но тот хоть существовал реально)
07.08.2020 20:28 Ответить
технический сотрудник ))) это что-то из расходников?
07.08.2020 20:16 Ответить
Ну что сказать.. тут даже Виталик отдыхает.. Власть непуганых идиотов. ( объявлять второй город в стране в "красной" по факту закрытой зоне.. , а потом говорить что это ошибка.. Это .. дальше слов подобрать не могу. ( Хотя возможно это ни какая и не ошибка.. просто Кернес позвонил и сказал , что помножит их всех на "0", и данные быстро поменяли, подобно как статистику подгоняют под Киев что бы его не закрыть. Чисто " политика".
07.08.2020 20:17 Ответить
Шулєра.
Тестують перед виборами. Поки не дуже виходить, бо всі нах посилають. А можуть і по шиї надавать.
07.08.2020 20:18 Ответить
07.08.2020 21:35 Ответить
Так правильно: Киев бьет рекорды по ковиду и остается в зеленой зоне. Харьков никогда не был в самых ковидных - и вдруг красная!
07.08.2020 20:21 Ответить
120 человек в сутки - это не ковидные?
07.08.2020 21:48 Ответить
Про полное отсутствие ковидных в городе не говорю.
07.08.2020 22:09 Ответить
Лук, заховайся в підвалі й стули писок.
08.08.2020 08:38 Ответить
Степашку тією ашіпкою по голові.
07.08.2020 20:22 Ответить
Готуйте койки в ізоляторах і не заморачуйтесь з цифрами, все рівно вакцина ще не скоро буде, а карантин лише відтягує час епідемії в країні, якщо вірус не сезонний, то напливу хворих не минути, а всіх ізолювати на рік не вийде.
07.08.2020 20:30 Ответить
А в принципе была бы у нас федерация, как в Германии, то Стебанова бы не только посылали губеры, а еще бы на бутылку могли посадить и гнать пинками прочь с области куда тот припрется со своими ошибками)
07.08.2020 20:30 Ответить
07.08.2020 20:31 Ответить
Адольфовіч вказав на ошибку.
07.08.2020 20:32 Ответить
Они там дальтонки?
07.08.2020 20:34 Ответить
Як же цей цирк задовбав вже.
Коли всі ці йолопи вже повиздихають?
07.08.2020 20:43 Ответить
Всё шутют и шутют, квартальщики блин.
07.08.2020 20:44 Ответить
Как и Киев?
07.08.2020 20:44 Ответить
https://www.bitchute.com/video/nrPKdeMSux3n/
https://www.youtube.com/watch?v=JSMCDzAVsHQ
25 июля 2020 года в Мадриде, в Испании, состоялась конференция врачей из Европы, которым уже надоела ложь о том, что происходит.
Испания хочет ввести строгую изоляцию на следующие 6 месяцев, и поэтому ведущие эксперты, врачи, юристы собрались на пресс-конференцию и подали доказательства о лжи государственных правительств и СМИ по всему миру.
Речь идет о международном всемирном расследовании, в котором приняли участие:
врачи, юристы, биологи, санитарные эксперты, политологи, психологи, биохимики и социологи.
С ними сотрудничают группы профессионалов из Боливии, Аргентины, США, Германии, Испании, Австрии и Италии. Они ищут других врачей со всего мира, включая Чехию и Словакию, которые хотели бы присоединиться и предоставить больше информации из своих стран.
Организация «Врачи за правду» была основана 10 недель назад в Гамбурге.
В Германии они основали свой журнал и он является самым продаваемым в государстве ‒ 500 000 экземпляров за неделю.
Далее тезисы из конференции:
- Не существует ни одного научного заключения о том, что здоровые люди должны носить маски. Это лишь политическое решение.
- Доктор Мария Хосе Мартинес Албаррасин заявляет, что тест на ПЦР, который проводится в Испании (и не только там), обнаруживает много видов COVID ‒ следовательно и обычный грипп. Вот почему столько тестируемых людей имеют положительные показатели. Кроме того, COVID-19 не такой опасный, как это пропагандирует каждое телевидение.
- Вакцина против гриппа в этом году содержала также H1N1, а кроме того полисорбат 80 и триолеин, которые причиняют повреждение клеток. Это все вызывает цитокиновую бурю и COVID-19.
Таким образом, следующая вакцина спровоцирует более тяжелую болезнь.
Это обнаружили три смелых итальянских врача, которые сделали вскрытие, хотя это было запрещено.
- На севере Италии преимущественно умирали люди старше 65 лет, и 90% из них были вакцинированы против гриппа.
- В Германии в течение марта, апреля и мая было отложено 90% операций и всю стационарную помощь в больницах, что повлекло большое количество смертей (следует добавить, что это касается почти всех стран, а не только Германии).
- В Испании были зафиксированы депрессии детей, и часто можно было услышать (цитирую): «Мама, я хочу быть собакой...».
- В Латинской Америке 152 миллиона детей не посещают школ. 80 миллионов этих детей получают пищу только таким образом, что обедают в школе (ведь именно так некоторые страны решают проблему бедности). А если эти дети не ходят в школу, у них нет еды.
- Доктор Чинда Брандини из Аргентины, где проживает 44 миллиона людей, отмечает, что здесь умерло меньше 2 000 человек. Но все государство до сих пор на карантине... (добавлю, что в процентах это составляет 0,004%!).
В 2019 году здесь от обычного гриппа умерло 35 000 человек.
- Доктор Гастон утверждает, что правительства всех стран мира подчинены ВОЗ, хотя знают, что все это обман (этим можно объяснить единодушные шаги по всему миру за очень короткое время).
- Вакцины Билла Гейтса против COVID-19 не соответствуют основным научным требованиям для использования людьми.
Доктор Гастон утверждает, что они являются высокотоксичными и даже содержат клетки из эмбрионов, зародышей нерожденных детей.
В Боливии готовится документ об отказе от вакцины, и на этой неделе он будет опубликован.
Это называют «псевдонаучной диктатурой».
- Врачи договорились, что будут требовать обязательного вскрытия во всех случаях смерти и проведения правительственного расследования.
- Также требуют тщательного исследования сети 5G.
- Добиваются исследования взаимосвязи между вакцинами против гриппа и COVID-19.
- Тем самым они подают уголовную жалобу на телеканалы и мейнстрим-медиа за информационный терроризм.
- Они публично требуют от министерства внутренних дел и от властей провести расследование, чтобы получить достаточно доказательств.
07.08.2020 20:47 Ответить
вот зачем, вот всё это, кто-нить его читает?
07.08.2020 21:14 Ответить
ну ти ж прочитав
хто вміє читати, той прочитає
а на одноклітинну біомасу мені плювати, нехай здихає
07.08.2020 21:16 Ответить
Скорее, только одноклеточные верят бреду, озвученному Вами. "обнаруживает много видов COVID ‒ следовательно и обычный грипп (с)". Что это было? Коронавирусы и грипп друг от друга отличаются чуть больше, чем Вы от медузы. И про ПЦР такой же бред. И про вакцину, вызывающую COVID.
Давайте я Вашему итальянскому "врачу" и Вам еще одну идею подкину. 100% умерших итальянцев ели рукколу. Куда там вакцине от гриппа с ее 90%! Следовательно, причиной смерти в Италии нужно считать поедание травы . Вот приблизительно подобные умозаключения Вы озвучиваете. А 5G - это вообще финиш. Вам бы к доктору обратиться, потому как человек разумный подобный бред постить просто не может.
07.08.2020 22:59 Ответить
Ви абсолютно некомпетентні в тому, що пишите. Хто Ви за спеціальністю: сантехнік чи тракторист?
Звідки Вам може бути відомо про плр-тести. Їх розробник стверджує, що за плр-тестами не можуть встановлювати діагноз "ковід-19". То чому ж це роблять?
"Коронавирусы и грипп друг от друга отличаются чуть больше, чем Вы от медузы" - це взагалі повна маячня.

Ви дуже далекі від медицини і розуміння того, як встановлюється причина смерті. Якщо розтин показує, що людина вмерла від інсульту чи інфаркту, то це і є причина смерті.
І до речі, існування сарс-ков-2 досі ніким не доведено. Вірус досі не ізольовано та не виділено в чистому вигляді.
07.08.2020 23:24 Ответить
Для того, чтобы понять, что Вы написали бред, не нужно медицинского образования. Достаточно базовых знаний по биологии на уровне школы. У Вас, похоже, даже с этим проблемы. Я инженер по образованию (есть и вторая специальность, но не медицинская), но химия и биология - любимые предметы со школы, а медициной просто интересуюсь.
По ПЦР тестам нельзя ставить диагноз, так как наличие в организме вируса не всегда вызывает заболевание. И это касается не только коронавирусов. Про ПЦР тесты нормально и просто описано здесь: https://twitter.com/OlgaVPettersson/status/1246311565298630657
Женщина микробиолог по образованию, генетик по профессии. И с познаниями у нее уж точно все в порядке.
Вирус гриппа расшифрован уже давно чуть больше, чем полностью, если интересно, то информацию можете почитать здесь:
https://twitter.com/Nat_anest/status/1180123563761778690

Что общего Вы нашли у гриппа с коронавирусами? Тем что передаются воздушно-капельным путем? Вирусов миллионы, сотни тысяч потенциально опасны для человека, десятки тысяч передаются воздушно-капельным путем. Будем все называть гриппом?
Обратите внимание на дату 4 апреля. К этому моменту уже все было доказано, изолировано и расшифровано. Но некоторые упоротые даже спустя 4 месяца продолжают постить мифы.
И стрелки переводить не нужно. Когда я писал про "причину смерти", я указал, что подобные умозаключения озвучиваете Вы.
08.08.2020 00:53 Ответить
сарс-ков-2 не ізольовано і не виділено в чистому вигляді, навіть суперексперт антіпка не зміг це спростувати
таких досліджень дійсно немає
хочете спростувати? давайте посилання

"всьо біло доказано"
08.08.2020 01:07 Ответить
А на основе чего разрабатывают вакцину сотни институтов во всем мире? Кацапы заявили, что уже разработали. Китай еще 3 февраля заявил, что выделил штаммы. Ссылка на такой же источник, как и те, которыми ты пользуешься:
https://www.crimea.kp.ru/daily/27086/4159078/ . В марте подобные заявления делали другие страны. Обнови методичку. Спорить с троллем у меня желания нет, так как нет у меня лишнего свободного времени.
08.08.2020 22:40 Ответить
будемо усі називати ГРВІ, як їх і називають
08.08.2020 01:08 Ответить
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fhcp%2Fduration-isolation.html&h=AT2a5Dmu76sYGf_L2NAFFRpnlSmaWpQf8iu7zzCiGO2XqFEDMUf89OCEgIPvCumCLNETDB-qBJohZPDfi4TZT5I1v8537Ojfcdn6vKvHTgpJgFxlGCs2fC5lBnv094ZrD6M&h=AT2a5Dmu76sYGf_L2NAFFRpnlSmaWpQf8iu7zzCiGO2XqFEDMUf89OCEgIPvCumCLNETDB-qBJohZPDfi4TZT5I1v8537Ojfcdn6vKvHTgpJgFxlGCs2fC5lBnv094ZrD6M&h=AT2a5Dmu76sYGf_L2NAFFRpnlSmaWpQf8iu7zzCiGO2XqFEDMUf89OCEgIPvCumCLNETDB-qBJohZPDfi4TZT5I1v8537Ojfcdn6vKvHTgpJgFxlGCs2fC5lBnv094ZrD6M https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/duration-isolation.html
CDC (США) зазначає, що у більшості пацієнтів з Ковід частинки інфекційного вірусу вже не виявляються через 10-15 днів після появи перших симптомів. Однак неінфекційні фрагменти вірусу (РНК) все ще можна виявити до трьох місяців після появи перших симптомів. Це може бути значною проблемою для ПЛР-тестування, оскільки багато людей, які давно перестали бути інфекційними, все ще мають позитивні результати, що використовується для виправдовування карантинних заходів.
08.08.2020 01:10 Ответить
Может быть, но это проблема разработчиков тестов, а не ПЦР-тестирования в целом и не ваша. А нормальный тест показывает не только конкретный штамм, но и определяет вирусную нагрузку. Зачем вы просите ссылки, если все равно их не читаете. Ссылку на Твиттер микробиолога про ПЦР я вам кидал.
08.08.2020 22:46 Ответить
там саме смішне було:
- В Испании были зафиксированы депрессии детей, и часто можно было услышать (цитирую): «Мама, я хочу быть собакой...».
08.08.2020 15:19 Ответить
Там все смешное. Я зря в спор ввязался. Ей действительно только шапочка из фольги может помочь... ну и сильнодействующие препараты .
08.08.2020 22:02 Ответить
Дочитал до "требуют тщательного исследования сети 5G" и понял, что это спам.

Шапачку с фольги надень.
08.08.2020 09:12 Ответить
замість школи курив травку за гаражами, довбень? на якій частоті працює 5г, іхсперд одноклітинний?
08.08.2020 09:15 Ответить
О, мы уже переходим на оскорбления? Вы из области медицины перекочевали в радиоэлектронику? Ну и как, получается? Чудо, когда узнаешь на какой частоте работает домашний Wi-Fi роутер, то шапочку из фольги одевать-таки придется. А если узнаешь, на какой частоте передают видео FPV квадрокоптеры, то и шапочка не поможет .
Но пока что можешь не переживать. По техническим причинам мы не можем сейчас нормально перейти на 5G. Видишь ли в чем проблема? Передавать информации 5G может больше, но радиус передачи сильно снижается. Передача данных может осуществляться чуть ли не только в пределах прямой видимости. Так что существующих вышек явно не хватит.
Мощность излучателей уменьшится, проникающая способность волн также значительно снизится. Следовательно, и вред для организма (которого и так не было), снизится.
Ну это для нормальных людей... А Вы наденьте шапочку и не пропускайте прием лекарств.
08.08.2020 22:30 Ответить
У Степанова надо счета в банках проверить.
.Геня луччий отслюнявил. или пообещал.
07.08.2020 20:48 Ответить
никогда он не был "луччим"... он всегда был "лудшим"... "да, он ворует, но он же ж шота делает"... и идут стадом голосовать за эту форшмачную вонючку...
07.08.2020 21:19 Ответить
Для меня он -,,луччий".Я так решил.Напёрсточник ,попавший в дамки.Смерти на нём есть,как на Аль Капоне.
07.08.2020 21:32 Ответить
наперсточник, ломщик чеков, аферист, кидала, легализовался за счет дочки гайсинского, мацоед и говноед по жизни... луччий? Ну нехай будет луччий...
07.08.2020 22:50 Ответить
Причини мало цікавлять, а от те, що метро не закриють, то добре
07.08.2020 21:01 Ответить
Останні місяці зємоно)))
07.08.2020 21:04 Ответить
Зассали
07.08.2020 21:15 Ответить
Во второй части фильма "Тупой и еще тупее" будут Степанов и Шмыгаль
07.08.2020 21:17 Ответить
степашка-дов-б-ой-об.
07.08.2020 21:41 Ответить
тим часом пішов вже ДРУГИЙ ТИЖДЕНЬ як Київ знову в "зеленій" зоні, бо ж Київ інакше рахують ніж всю Україну...
07.08.2020 22:39 Ответить
И сколько зелени стоило Допе перекрасить красный Харьков в зеленый цвет?
07.08.2020 23:31 Ответить
Що значить" технічна помилка"? Якщо місто (регіон) потрапляє в "червону зону", за цим слідує посилення карантину і, автоматично, погіршення економічного стану на цій території. В цьому випадку " технічну помилку" можна трактувати як економічну диверсію. Хто має відповідати за ці "помилки"?
07.08.2020 23:37 Ответить
А вам не здається,що Степанов,як міністр - це також помилка.
08.08.2020 00:09 Ответить
Так, помилка. Помилка природи.
08.08.2020 08:42 Ответить
Какой **********🤢🤡💩🎪👃🏻🎹-такие и министры
08.08.2020 09:32 Ответить
Так и на выборах будет?
Ох уж этот технический персонал...
08.08.2020 09:46 Ответить
оце саме погане з історією карантину в Україні - санітарні рекомендації не виконують, а маніпулюють, брешуть та поширюють політичні заяви.
Як міський голова вміє спілкуватися можна подивитьися на відео з Добкіним (запис інтерв'ю) та інцедента з Руденком.
08.08.2020 15:26 Ответить
 
 