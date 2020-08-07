Харьков попал в красную зону по карантину из-за технической ошибки, - Степанов

Попадание Харькова в "красную" карантинную зону было результатом ошибки одного из технических сотрудников.

Об этом на брифинге заявил глава Минздрава Максим Степанов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сегодня.

"Там была техническая ошибка одного из сотрудников", – заявил министр.

Степанов отметил, что в результате ошибки информация оказалась на ресурсах Центра общественного здоровья, и потом ее распространили в средствах массовой информации.

Глава Минздрава принес извинения за ошибку.

Как сообщалось в СМИ, на заседании государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям в пятницу было принято решение о перемещении Харькова из "зеленой" зоны в "красную", предусматривающую наиболее строгие карантинные ограничения (остановку общественного транспорта, закрытие образовательных учреждений, ресторанов, торгово-развлекательных центров и т.д).

