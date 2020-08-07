УКР
Новини Коронавірус і карантин
9 904 63

Харків потрапив до червоної зони карантину через технічну помилку, - Степанов

Харків потрапив до червоної зони карантину через технічну помилку, - Степанов

Потрапляння Харкова до "червоної" карантинної зони було результатом помилки одного з технічних співробітників.

Про це на брифінгу заявив голова МОЗ Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Сегодня.

"Там була технічна помилка одного зі співробітників", - заявив міністр.

Степанов зазначив, що через помилку інформація опинилася на ресурсах Центру громадського здоров'я, і потім її поширили в засобах масової інформації.

Голова МОЗ вибачився за помилку.

Як повідомлялося, на засіданні державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у п'ятницю було прийнято рішення про переміщення Харкова із "зеленої" зони до "червоної", що передбачає найбільш суворі карантинні обмеження (зупинку громадського транспорту, закриття освітніх установ, ресторанів, торгово-розважальні центрів і т.д).

карантин (18172) Харків (5874) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
+18
Можна озвучити вартість "технічної помилки"?
Скільки буде коштувати вартість такої помилки для Львова?
07.08.2020 20:13 Відповісти
+17
Как пошлют на три буквы - сразу ошибка!
Сам ты, ошибка пьяного акушера!
07.08.2020 20:13 Відповісти
+13
Как их вообще можно воспринимать всерьёз?
07.08.2020 20:13 Відповісти
07.08.2020 20:12 Відповісти
07.08.2020 20:13 Відповісти
07.08.2020 20:13 Відповісти
07.08.2020 20:13 Відповісти
07.08.2020 20:13 Відповісти
07.08.2020 20:13 Відповісти
07.08.2020 20:14 Відповісти
07.08.2020 20:15 Відповісти
Харьков попал в красную зону про карантину из-за технической ошибки, - Степанов - Цензор.НЕТ 1443
07.08.2020 20:15 Відповісти
07.08.2020 20:36 Відповісти
Харьков попал в красную зону про карантину из-за технической ошибки, - Степанов - Цензор.НЕТ 978 Наркоманы у власти................
07.08.2020 20:16 Відповісти
07.08.2020 20:16 Відповісти
07.08.2020 20:28 Відповісти
07.08.2020 20:16 Відповісти
07.08.2020 20:17 Відповісти
07.08.2020 20:18 Відповісти
07.08.2020 21:35 Відповісти
07.08.2020 20:21 Відповісти
07.08.2020 21:48 Відповісти
07.08.2020 22:09 Відповісти
08.08.2020 08:38 Відповісти
07.08.2020 20:22 Відповісти
07.08.2020 20:30 Відповісти
07.08.2020 20:30 Відповісти
07.08.2020 20:31 Відповісти
07.08.2020 20:32 Відповісти
07.08.2020 20:34 Відповісти
07.08.2020 20:43 Відповісти
07.08.2020 20:44 Відповісти
07.08.2020 20:44 Відповісти
https://www.bitchute.com/video/nrPKdeMSux3n/
https://www.youtube.com/watch?v=JSMCDzAVsHQ
25 июля 2020 года в Мадриде, в Испании, состоялась конференция врачей из Европы, которым уже надоела ложь о том, что происходит.
Испания хочет ввести строгую изоляцию на следующие 6 месяцев, и поэтому ведущие эксперты, врачи, юристы собрались на пресс-конференцию и подали доказательства о лжи государственных правительств и СМИ по всему миру.
Речь идет о международном всемирном расследовании, в котором приняли участие:
врачи, юристы, биологи, санитарные эксперты, политологи, психологи, биохимики и социологи.
С ними сотрудничают группы профессионалов из Боливии, Аргентины, США, Германии, Испании, Австрии и Италии. Они ищут других врачей со всего мира, включая Чехию и Словакию, которые хотели бы присоединиться и предоставить больше информации из своих стран.
Организация «Врачи за правду» была основана 10 недель назад в Гамбурге.
В Германии они основали свой журнал и он является самым продаваемым в государстве ‒ 500 000 экземпляров за неделю.
Далее тезисы из конференции:
- Не существует ни одного научного заключения о том, что здоровые люди должны носить маски. Это лишь политическое решение.
- Доктор Мария Хосе Мартинес Албаррасин заявляет, что тест на ПЦР, который проводится в Испании (и не только там), обнаруживает много видов COVID ‒ следовательно и обычный грипп. Вот почему столько тестируемых людей имеют положительные показатели. Кроме того, COVID-19 не такой опасный, как это пропагандирует каждое телевидение.
- Вакцина против гриппа в этом году содержала также H1N1, а кроме того полисорбат 80 и триолеин, которые причиняют повреждение клеток. Это все вызывает цитокиновую бурю и COVID-19.
Таким образом, следующая вакцина спровоцирует более тяжелую болезнь.
Это обнаружили три смелых итальянских врача, которые сделали вскрытие, хотя это было запрещено.
- На севере Италии преимущественно умирали люди старше 65 лет, и 90% из них были вакцинированы против гриппа.
- В Германии в течение марта, апреля и мая было отложено 90% операций и всю стационарную помощь в больницах, что повлекло большое количество смертей (следует добавить, что это касается почти всех стран, а не только Германии).
- В Испании были зафиксированы депрессии детей, и часто можно было услышать (цитирую): «Мама, я хочу быть собакой...».
- В Латинской Америке 152 миллиона детей не посещают школ. 80 миллионов этих детей получают пищу только таким образом, что обедают в школе (ведь именно так некоторые страны решают проблему бедности). А если эти дети не ходят в школу, у них нет еды.
- Доктор Чинда Брандини из Аргентины, где проживает 44 миллиона людей, отмечает, что здесь умерло меньше 2 000 человек. Но все государство до сих пор на карантине... (добавлю, что в процентах это составляет 0,004%!).
В 2019 году здесь от обычного гриппа умерло 35 000 человек.
- Доктор Гастон утверждает, что правительства всех стран мира подчинены ВОЗ, хотя знают, что все это обман (этим можно объяснить единодушные шаги по всему миру за очень короткое время).
- Вакцины Билла Гейтса против COVID-19 не соответствуют основным научным требованиям для использования людьми.
Доктор Гастон утверждает, что они являются высокотоксичными и даже содержат клетки из эмбрионов, зародышей нерожденных детей.
В Боливии готовится документ об отказе от вакцины, и на этой неделе он будет опубликован.
Это называют «псевдонаучной диктатурой».
- Врачи договорились, что будут требовать обязательного вскрытия во всех случаях смерти и проведения правительственного расследования.
- Также требуют тщательного исследования сети 5G.
- Добиваются исследования взаимосвязи между вакцинами против гриппа и COVID-19.
- Тем самым они подают уголовную жалобу на телеканалы и мейнстрим-медиа за информационный терроризм.
- Они публично требуют от министерства внутренних дел и от властей провести расследование, чтобы получить достаточно доказательств.
07.08.2020 20:47 Відповісти
07.08.2020 21:14 Відповісти
07.08.2020 21:16 Відповісти
Скорее, только одноклеточные верят бреду, озвученному Вами. "обнаруживает много видов COVID ‒ следовательно и обычный грипп (с)". Что это было? Коронавирусы и грипп друг от друга отличаются чуть больше, чем Вы от медузы. И про ПЦР такой же бред. И про вакцину, вызывающую COVID.
Давайте я Вашему итальянскому "врачу" и Вам еще одну идею подкину. 100% умерших итальянцев ели рукколу. Куда там вакцине от гриппа с ее 90%! Следовательно, причиной смерти в Италии нужно считать поедание травы . Вот приблизительно подобные умозаключения Вы озвучиваете. А 5G - это вообще финиш. Вам бы к доктору обратиться, потому как человек разумный подобный бред постить просто не может.
07.08.2020 22:59 Відповісти
07.08.2020 23:24 Відповісти
Для того, чтобы понять, что Вы написали бред, не нужно медицинского образования. Достаточно базовых знаний по биологии на уровне школы. У Вас, похоже, даже с этим проблемы. Я инженер по образованию (есть и вторая специальность, но не медицинская), но химия и биология - любимые предметы со школы, а медициной просто интересуюсь.
По ПЦР тестам нельзя ставить диагноз, так как наличие в организме вируса не всегда вызывает заболевание. И это касается не только коронавирусов. Про ПЦР тесты нормально и просто описано здесь: https://twitter.com/OlgaVPettersson/status/1246311565298630657
Женщина микробиолог по образованию, генетик по профессии. И с познаниями у нее уж точно все в порядке.
Вирус гриппа расшифрован уже давно чуть больше, чем полностью, если интересно, то информацию можете почитать здесь:
https://twitter.com/Nat_anest/status/1180123563761778690

Что общего Вы нашли у гриппа с коронавирусами? Тем что передаются воздушно-капельным путем? Вирусов миллионы, сотни тысяч потенциально опасны для человека, десятки тысяч передаются воздушно-капельным путем. Будем все называть гриппом?
Обратите внимание на дату 4 апреля. К этому моменту уже все было доказано, изолировано и расшифровано. Но некоторые упоротые даже спустя 4 месяца продолжают постить мифы.
И стрелки переводить не нужно. Когда я писал про "причину смерти", я указал, что подобные умозаключения озвучиваете Вы.
08.08.2020 00:53 Відповісти
08.08.2020 01:07 Відповісти
А на основе чего разрабатывают вакцину сотни институтов во всем мире? Кацапы заявили, что уже разработали. Китай еще 3 февраля заявил, что выделил штаммы. Ссылка на такой же источник, как и те, которыми ты пользуешься:
https://www.crimea.kp.ru/daily/27086/4159078/ . В марте подобные заявления делали другие страны. Обнови методичку. Спорить с троллем у меня желания нет, так как нет у меня лишнего свободного времени.
08.08.2020 22:40 Відповісти
08.08.2020 01:08 Відповісти
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fhcp%2Fduration-isolation.html&h=AT2a5Dmu76sYGf_L2NAFFRpnlSmaWpQf8iu7zzCiGO2XqFEDMUf89OCEgIPvCumCLNETDB-qBJohZPDfi4TZT5I1v8537Ojfcdn6vKvHTgpJgFxlGCs2fC5lBnv094ZrD6M&h=AT2a5Dmu76sYGf_L2NAFFRpnlSmaWpQf8iu7zzCiGO2XqFEDMUf89OCEgIPvCumCLNETDB-qBJohZPDfi4TZT5I1v8537Ojfcdn6vKvHTgpJgFxlGCs2fC5lBnv094ZrD6M&h=AT2a5Dmu76sYGf_L2NAFFRpnlSmaWpQf8iu7zzCiGO2XqFEDMUf89OCEgIPvCumCLNETDB-qBJohZPDfi4TZT5I1v8537Ojfcdn6vKvHTgpJgFxlGCs2fC5lBnv094ZrD6M https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/duration-isolation.html
CDC (США) зазначає, що у більшості пацієнтів з Ковід частинки інфекційного вірусу вже не виявляються через 10-15 днів після появи перших симптомів. Однак неінфекційні фрагменти вірусу (РНК) все ще можна виявити до трьох місяців після появи перших симптомів. Це може бути значною проблемою для ПЛР-тестування, оскільки багато людей, які давно перестали бути інфекційними, все ще мають позитивні результати, що використовується для виправдовування карантинних заходів.
08.08.2020 01:10 Відповісти
Может быть, но это проблема разработчиков тестов, а не ПЦР-тестирования в целом и не ваша. А нормальный тест показывает не только конкретный штамм, но и определяет вирусную нагрузку. Зачем вы просите ссылки, если все равно их не читаете. Ссылку на Твиттер микробиолога про ПЦР я вам кидал.
08.08.2020 22:46 Відповісти
08.08.2020 15:19 Відповісти
Там все смешное. Я зря в спор ввязался. Ей действительно только шапочка из фольги может помочь... ну и сильнодействующие препараты .
08.08.2020 22:02 Відповісти
08.08.2020 09:12 Відповісти
08.08.2020 09:15 Відповісти
О, мы уже переходим на оскорбления? Вы из области медицины перекочевали в радиоэлектронику? Ну и как, получается? Чудо, когда узнаешь на какой частоте работает домашний Wi-Fi роутер, то шапочку из фольги одевать-таки придется. А если узнаешь, на какой частоте передают видео FPV квадрокоптеры, то и шапочка не поможет .
Но пока что можешь не переживать. По техническим причинам мы не можем сейчас нормально перейти на 5G. Видишь ли в чем проблема? Передавать информации 5G может больше, но радиус передачи сильно снижается. Передача данных может осуществляться чуть ли не только в пределах прямой видимости. Так что существующих вышек явно не хватит.
Мощность излучателей уменьшится, проникающая способность волн также значительно снизится. Следовательно, и вред для организма (которого и так не было), снизится.
Ну это для нормальных людей... А Вы наденьте шапочку и не пропускайте прием лекарств.
08.08.2020 22:30 Відповісти
У Степанова надо счета в банках проверить.
07.08.2020 20:48 Відповісти
07.08.2020 21:19 Відповісти
07.08.2020 21:32 Відповісти
07.08.2020 22:50 Відповісти
07.08.2020 21:01 Відповісти
07.08.2020 21:04 Відповісти
07.08.2020 21:15 Відповісти
07.08.2020 21:17 Відповісти
07.08.2020 21:41 Відповісти
07.08.2020 22:39 Відповісти
07.08.2020 23:31 Відповісти
07.08.2020 23:37 Відповісти
08.08.2020 00:09 Відповісти
08.08.2020 08:42 Відповісти
08.08.2020 09:32 Відповісти
08.08.2020 09:46 Відповісти
08.08.2020 15:26 Відповісти
 
 