Харків потрапив до червоної зони карантину через технічну помилку, - Степанов
Потрапляння Харкова до "червоної" карантинної зони було результатом помилки одного з технічних співробітників.
Про це на брифінгу заявив голова МОЗ Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Сегодня.
"Там була технічна помилка одного зі співробітників", - заявив міністр.
Степанов зазначив, що через помилку інформація опинилася на ресурсах Центру громадського здоров'я, і потім її поширили в засобах масової інформації.
Голова МОЗ вибачився за помилку.
Як повідомлялося, на засіданні державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у п'ятницю було прийнято рішення про переміщення Харкова із "зеленої" зони до "червоної", що передбачає найбільш суворі карантинні обмеження (зупинку громадського транспорту, закриття освітніх установ, ресторанів, торгово-розважальні центрів і т.д).
Дивіться на Цензор.НЕТ: Оновлений список карантинних зон України: Харків перейшов у "червону зону", а Тернопіль - у "зелену". КАРТА
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Сам ты, ошибка пьяного акушера!
Скільки буде коштувати вартість такої помилки для Львова?
что за бред? - еще может - дай Сталин(но тот хоть существовал реально)
Тестують перед виборами. Поки не дуже виходить, бо всі нах посилають. А можуть і по шиї надавать.
Коли всі ці йолопи вже повиздихають?
https://www.youtube.com/watch?v=JSMCDzAVsHQ
25 июля 2020 года в Мадриде, в Испании, состоялась конференция врачей из Европы, которым уже надоела ложь о том, что происходит.
Испания хочет ввести строгую изоляцию на следующие 6 месяцев, и поэтому ведущие эксперты, врачи, юристы собрались на пресс-конференцию и подали доказательства о лжи государственных правительств и СМИ по всему миру.
Речь идет о международном всемирном расследовании, в котором приняли участие:
врачи, юристы, биологи, санитарные эксперты, политологи, психологи, биохимики и социологи.
С ними сотрудничают группы профессионалов из Боливии, Аргентины, США, Германии, Испании, Австрии и Италии. Они ищут других врачей со всего мира, включая Чехию и Словакию, которые хотели бы присоединиться и предоставить больше информации из своих стран.
Организация «Врачи за правду» была основана 10 недель назад в Гамбурге.
В Германии они основали свой журнал и он является самым продаваемым в государстве ‒ 500 000 экземпляров за неделю.
Далее тезисы из конференции:
- Не существует ни одного научного заключения о том, что здоровые люди должны носить маски. Это лишь политическое решение.
- Доктор Мария Хосе Мартинес Албаррасин заявляет, что тест на ПЦР, который проводится в Испании (и не только там), обнаруживает много видов COVID ‒ следовательно и обычный грипп. Вот почему столько тестируемых людей имеют положительные показатели. Кроме того, COVID-19 не такой опасный, как это пропагандирует каждое телевидение.
- Вакцина против гриппа в этом году содержала также H1N1, а кроме того полисорбат 80 и триолеин, которые причиняют повреждение клеток. Это все вызывает цитокиновую бурю и COVID-19.
Таким образом, следующая вакцина спровоцирует более тяжелую болезнь.
Это обнаружили три смелых итальянских врача, которые сделали вскрытие, хотя это было запрещено.
- На севере Италии преимущественно умирали люди старше 65 лет, и 90% из них были вакцинированы против гриппа.
- В Германии в течение марта, апреля и мая было отложено 90% операций и всю стационарную помощь в больницах, что повлекло большое количество смертей (следует добавить, что это касается почти всех стран, а не только Германии).
- В Испании были зафиксированы депрессии детей, и часто можно было услышать (цитирую): «Мама, я хочу быть собакой...».
- В Латинской Америке 152 миллиона детей не посещают школ. 80 миллионов этих детей получают пищу только таким образом, что обедают в школе (ведь именно так некоторые страны решают проблему бедности). А если эти дети не ходят в школу, у них нет еды.
- Доктор Чинда Брандини из Аргентины, где проживает 44 миллиона людей, отмечает, что здесь умерло меньше 2 000 человек. Но все государство до сих пор на карантине... (добавлю, что в процентах это составляет 0,004%!).
В 2019 году здесь от обычного гриппа умерло 35 000 человек.
- Доктор Гастон утверждает, что правительства всех стран мира подчинены ВОЗ, хотя знают, что все это обман (этим можно объяснить единодушные шаги по всему миру за очень короткое время).
- Вакцины Билла Гейтса против COVID-19 не соответствуют основным научным требованиям для использования людьми.
Доктор Гастон утверждает, что они являются высокотоксичными и даже содержат клетки из эмбрионов, зародышей нерожденных детей.
В Боливии готовится документ об отказе от вакцины, и на этой неделе он будет опубликован.
Это называют «псевдонаучной диктатурой».
- Врачи договорились, что будут требовать обязательного вскрытия во всех случаях смерти и проведения правительственного расследования.
- Также требуют тщательного исследования сети 5G.
- Добиваются исследования взаимосвязи между вакцинами против гриппа и COVID-19.
- Тем самым они подают уголовную жалобу на телеканалы и мейнстрим-медиа за информационный терроризм.
- Они публично требуют от министерства внутренних дел и от властей провести расследование, чтобы получить достаточно доказательств.
хто вміє читати, той прочитає
а на одноклітинну біомасу мені плювати, нехай здихає
Давайте я Вашему итальянскому "врачу" и Вам еще одну идею подкину. 100% умерших итальянцев ели рукколу. Куда там вакцине от гриппа с ее 90%! Следовательно, причиной смерти в Италии нужно считать поедание травы . Вот приблизительно подобные умозаключения Вы озвучиваете. А 5G - это вообще финиш. Вам бы к доктору обратиться, потому как человек разумный подобный бред постить просто не может.
Звідки Вам може бути відомо про плр-тести. Їх розробник стверджує, що за плр-тестами не можуть встановлювати діагноз "ковід-19". То чому ж це роблять?
"Коронавирусы и грипп друг от друга отличаются чуть больше, чем Вы от медузы" - це взагалі повна маячня.
Ви дуже далекі від медицини і розуміння того, як встановлюється причина смерті. Якщо розтин показує, що людина вмерла від інсульту чи інфаркту, то це і є причина смерті.
І до речі, існування сарс-ков-2 досі ніким не доведено. Вірус досі не ізольовано та не виділено в чистому вигляді.
По ПЦР тестам нельзя ставить диагноз, так как наличие в организме вируса не всегда вызывает заболевание. И это касается не только коронавирусов. Про ПЦР тесты нормально и просто описано здесь: https://twitter.com/OlgaVPettersson/status/1246311565298630657
Женщина микробиолог по образованию, генетик по профессии. И с познаниями у нее уж точно все в порядке.
Вирус гриппа расшифрован уже давно чуть больше, чем полностью, если интересно, то информацию можете почитать здесь:
https://twitter.com/Nat_anest/status/1180123563761778690
Что общего Вы нашли у гриппа с коронавирусами? Тем что передаются воздушно-капельным путем? Вирусов миллионы, сотни тысяч потенциально опасны для человека, десятки тысяч передаются воздушно-капельным путем. Будем все называть гриппом?
Обратите внимание на дату 4 апреля. К этому моменту уже все было доказано, изолировано и расшифровано. Но некоторые упоротые даже спустя 4 месяца продолжают постить мифы.
И стрелки переводить не нужно. Когда я писал про "причину смерти", я указал, что подобные умозаключения озвучиваете Вы.
таких досліджень дійсно немає
хочете спростувати? давайте посилання
"всьо біло доказано"
https://www.crimea.kp.ru/daily/27086/4159078/ . В марте подобные заявления делали другие страны. Обнови методичку. Спорить с троллем у меня желания нет, так как нет у меня лишнего свободного времени.
CDC (США) зазначає, що у більшості пацієнтів з Ковід частинки інфекційного вірусу вже не виявляються через 10-15 днів після появи перших симптомів. Однак неінфекційні фрагменти вірусу (РНК) все ще можна виявити до трьох місяців після появи перших симптомів. Це може бути значною проблемою для ПЛР-тестування, оскільки багато людей, які давно перестали бути інфекційними, все ще мають позитивні результати, що використовується для виправдовування карантинних заходів.
- В Испании были зафиксированы депрессии детей, и часто можно было услышать (цитирую): «Мама, я хочу быть собакой...».
Шапачку с фольги надень.
Но пока что можешь не переживать. По техническим причинам мы не можем сейчас нормально перейти на 5G. Видишь ли в чем проблема? Передавать информации 5G может больше, но радиус передачи сильно снижается. Передача данных может осуществляться чуть ли не только в пределах прямой видимости. Так что существующих вышек явно не хватит.
Мощность излучателей уменьшится, проникающая способность волн также значительно снизится. Следовательно, и вред для организма (которого и так не было), снизится.
Ну это для нормальных людей... А Вы наденьте шапочку и не пропускайте прием лекарств.
.Геня луччий отслюнявил. или пообещал.
Ох уж этот технический персонал...
Як міський голова вміє спілкуватися можна подивитьися на відео з Добкіним (запис інтерв'ю) та інцедента з Руденком.