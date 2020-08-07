Харків потрапив до червоної зони карантину через технічну помилку, - Степанов

Потрапляння Харкова до "червоної" карантинної зони було результатом помилки одного з технічних співробітників.

Про це на брифінгу заявив голова МОЗ Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Сегодня.

"Там була технічна помилка одного зі співробітників", - заявив міністр.

Степанов зазначив, що через помилку інформація опинилася на ресурсах Центру громадського здоров'я, і потім її поширили в засобах масової інформації.

Голова МОЗ вибачився за помилку.

Також читайте: Внесений у "червону" зону Харків не буде зупиняти громадського транспорту, - Кернес

Як повідомлялося, на засіданні державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у п'ятницю було прийнято рішення про переміщення Харкова із "зеленої" зони до "червоної", що передбачає найбільш суворі карантинні обмеження (зупинку громадського транспорту, закриття освітніх установ, ресторанів, торгово-розважальні центрів і т.д).

Дивіться на Цензор.НЕТ: Оновлений список карантинних зон України: Харків перейшов у "червону зону", а Тернопіль - у "зелену". КАРТА