Сервисный центр МВД во Львове закрыли из-за COVID-19 у сотрудников

Сервисный центр МВД во Львове закрыли из-за COVID-19 у сотрудников

Львовский сервисный центр МВД с 8 августа приостанавливает работу - у его сотрудников нашли коронавирус.

Об этом говорится в сообщении на сайте Львовского областного сервисного центра МВД, информирует Цензор.НЕТ.

"Лица, зарегистрированные в онлайн-очереди в центре, могут получить соответствующие услуги в любом другом сервисном центре МВД во Львовской области при наличии талона онлайн-очереди и предварительной записи по телефону избранного сервисного центра", – указано в сообщении.

С 27 июля приостановлена работа в сервисном центре в Новояворовске, где также среди сотрудников обнаружили коронавирусную инфекцию.

В данное время в области работают сервисные центры в Дрогобыче, Стрые, Самборе, Червонограде, селе Червоне Золочивского района и селе Стрильбычи Старосамборского района.

Трунів закрили щоб далі паразитувати на податки громадян.
07.08.2020 22:14 Ответить
Сегодня за киевскую пекарню уже сообщали. Оказалось, что это враньё...
07.08.2020 22:18 Ответить
Подкинули по привычке своим? Нашли...С какого перепугу искали ? Чихали на весь зал?
07.08.2020 22:27 Ответить
люди мабуть би і не замітили якби всю поліцію закрили, всерівно з неї толку як з цапа молока.....
07.08.2020 22:28 Ответить
Сезон отпусков...
07.08.2020 23:15 Ответить
Надо было заменить сотрудников. Чай не такие сложные задачи у них...
Шо за дебилизм...

Заболели сотрудники - закрываем сервисный центр!
Заболели сотрудники - закрываем больницу!
Заболели солдаты - прекращаем родину защищать?
07.08.2020 23:26 Ответить
 
 