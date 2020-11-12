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Контрразведка в Днепре задержала террориста-разведчика из "ЛНР". ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Украинская контрразведка разоблачила и задержала бывшего боевика так называемой "ЛНР". Житель Луганска скрывался от правосудия в Днепре.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Как установило следствие, бывший десантник присоединился к рядам пророссийских боевиков и принимал участие в боях против украинских военных в составе разведроты одного из незаконных вооруженных формирований "ЛНР".

Боевик также возглавлял подразделение так называемого "3-го Станично-Луганского батальона десантно-штурмовой бригады". После оставления "службы" террорист решил уехать в Днепр, где позже трудоустроился.

Задержанному боевику уже сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет. Сейчас решается вопрос о его аресте.

Также читайте: Экс-военнослужащий ВСУ, завербованный спецслужбами РФ для сбора разведывательной информации, предстанет перед судом, - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж

Контрразведка в Днепре задержала террориста-разведчика из ЛНР 01
Контрразведка в Днепре задержала террориста-разведчика из ЛНР 02
Контрразведка в Днепре задержала террориста-разведчика из ЛНР 03

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+39
В Дніпро його, раків годувати.
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12.11.2020 15:56
+19
8 років за вбивство наших військових, за зраду Батьківщини? Можливо ще умовно? Контрразведка в Днепре задержала террориста-разведчика из "ЛНР" - Цензор.НЕТ 1535
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12.11.2020 16:02
+12
Десантировать без парашюта....
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12.11.2020 16:03
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В Дніпро його, раків годувати.
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12.11.2020 15:56 Ответить
Не стоит.Просто верните его обратно к сепарам,там он благополучно сбухается (работы,перспектив нет) и если повезет по синьке взорвет пару тройку кацапов (повторит подвиг дидов,так сказать).А тут придется его кормить еще.
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12.11.2020 16:03 Ответить
Логично, зачем этим крысам оставаться в рускомирном Лугандоне, когда за жратвой можно приехать к фошиздам. Вопрос только, а зачем вы вообще воевали тогда и превратили Бомбас в разбитое корыто и чемодан без ручки? Ну не ДЛБы ли? Контрразведка в Днепре задержала террориста-разведчика из "ЛНР" - Цензор.НЕТ 6972
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12.11.2020 15:59 Ответить
Он не за жратвой приперся. Это Лугандония "консервы" распихивает, на будущее. Когда придут следующие "стрелки", в том числе и в Днепр... Такие твари в день "Д" достанут спрятанные на чердаках СВД и начнут стрелять нам в спину.
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12.11.2020 17:26 Ответить
8 років за вбивство наших військових, за зраду Батьківщини? Можливо ще умовно? Контрразведка в Днепре задержала террориста-разведчика из "ЛНР" - Цензор.НЕТ 1535
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12.11.2020 16:02 Ответить
Наш бычий "суд" его вообще отпустит.Сегодня только писали,что крымского депутата не могут затолкать в тюрьму никак,он то болеет и суд его отпускает на основании этого, то еще что то.А тут мелкая сошка,и судьи все сепарские,так шо с понедельника вернется этот хер на работу,где его и повязали и будет и дальше зарабатывать на ненависной украине и наших девок портить безнаказанно))
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12.11.2020 16:06 Ответить
Десантировать без парашюта....
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12.11.2020 16:03 Ответить
Задержанному боевику уже сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины, а почему не ч.5 данной статьи, или он холостыми стрелял да еще и в воздух.
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12.11.2020 16:07 Ответить
Там ни кто не воевал, они все на посту стояли, все караульные
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12.11.2020 16:15 Ответить
Просто людей считали туда сюда.
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12.11.2020 16:20 Ответить
филиал фсб задержал шпиена из соседнего отдела
из серии "здесь продается славянский шкаф?'
клоуны **********! 👎👎👎 да с вас уже весь мир смеется 😂😂😂😂
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12.11.2020 16:12 Ответить
Что б вы морды не зарисовывали, их бы народ по более вылавливал.
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12.11.2020 16:13 Ответить
А кравчук призывает таких понять, простить и отпустить...
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12.11.2020 16:15 Ответить
************* живут по представлениям 2012 года . Когда Днепр был ещё ватным больше , чем проукраинским -- вот и засылают всякую шваль .
Судя по 3 последним выборам -- Днепр резко вошёл в помаранчевую зону . Рыгоблевота в Днепре и области сейчас не более популярна , чем в Сумской или Полтавской , где есть ватники , но оне в тотальном меньшинстве - не более 20% .

И вообще у ватников снова тяжёлые дни -- выборы показали, шо даже в городах Донбасса у их холуёв из ЖОПы и "Лехайма" нет большинства . Ниодна облрада не будет способна будет объявить "народную рЫГспублику" .

А в самом Днепре , только за ватную пропоганду можно отхватить по ипальнику ( от простых , но небезразличных граждан) даже раньше , чем приедут ребята из СБУ .
Тяжело лубянским в Украине .
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12.11.2020 16:16 Ответить
Від яких трьох років?! Згноїти падлюку десь на рудниках шкідливих тай годі ! Контрразведка в Днепре задержала террориста-разведчика из "ЛНР" - Цензор.НЕТ 3705
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12.11.2020 16:17 Ответить
контрразведке нужно на Кпп с оккупированной территорией постоять и каждого можно брать.
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12.11.2020 16:19 Ответить
Диверсант не военнопленный, их расстреливают.
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12.11.2020 16:23 Ответить
Та яка там ч. 2 ст. 260 ККУ?)))Просте,звичайне,дрібне ***********)))
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12.11.2020 16:32 Ответить
Повесить на месте. Но, небось из ОП сейчас наяривают с требованиями "отпустить героя"...
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12.11.2020 16:41 Ответить
Да клоун его просто в обмен отдаст, и дело с концом.
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12.11.2020 20:35 Ответить
Прикиньте если показать **** этого ****** сколько можно взять за яйца сообщников, но нетт ****.Извиняюсь за плохой французкий.
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12.11.2020 18:27 Ответить
Наш суд,верные адепты Портнова, Лукаш и примкнувшего к ним Тупицкого,его выпустит,вот увидите! Днепряне,не подкачайте, надежда только на вас,в Днепр эту суку!
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12.11.2020 18:50 Ответить
За участь в війні з Україною, зраду Держави тільки пожиттєво, мінімум 20 років.
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12.11.2020 19:20 Ответить
Вот точно, что наш суд, - самый гуманный суд в мире. Ну разве можно дать предателю, который убивал наших солдат от 3 до 8 лет? Вы что, специально таких мразей жалеете, что такие мизерные сроки им даёте, или вы тоже такие как и он, тоже предатели???
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12.11.2020 20:32 Ответить
І чому приїхав у Дніпро, що там забув, чи по заданию? Таким дорога на схід, а не на захід.
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12.11.2020 20:59 Ответить
а поетому надо его допросить с пристрастием.чтоб выложил всю информацию,а потом можно и в расход
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13.11.2020 00:54 Ответить
Еще не самое главное поймать-главное довести до логического завершения.
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12.11.2020 21:33 Ответить
"разведчик"-слишком громко звучит для етого плюгавого чмошника
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13.11.2020 00:53 Ответить
А рожу чего прикрыли? Страна должна знать своих "героев"!
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13.11.2020 01:21 Ответить
Почуму заретуширована гнусная рожа? чтоб детей не пугать или какие другие соображения?
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13.11.2020 09:42 Ответить
Разрешить подержаться за горло родственникам невинно убиенных.
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13.11.2020 11:26 Ответить
 
 