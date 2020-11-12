Контрразведка в Днепре задержала террориста-разведчика из "ЛНР". ФОТО
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Украинская контрразведка разоблачила и задержала бывшего боевика так называемой "ЛНР". Житель Луганска скрывался от правосудия в Днепре.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Как установило следствие, бывший десантник присоединился к рядам пророссийских боевиков и принимал участие в боях против украинских военных в составе разведроты одного из незаконных вооруженных формирований "ЛНР".
Боевик также возглавлял подразделение так называемого "3-го Станично-Луганского батальона десантно-штурмовой бригады". После оставления "службы" террорист решил уехать в Днепр, где позже трудоустроился.
Задержанному боевику уже сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет. Сейчас решается вопрос о его аресте.
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из серии "здесь продается славянский шкаф?'
клоуны **********! 👎👎👎 да с вас уже весь мир смеется 😂😂😂😂
Судя по 3 последним выборам -- Днепр резко вошёл в помаранчевую зону . Рыгоблевота в Днепре и области сейчас не более популярна , чем в Сумской или Полтавской , где есть ватники , но оне в тотальном меньшинстве - не более 20% .
И вообще у ватников снова тяжёлые дни -- выборы показали, шо даже в городах Донбасса у их холуёв из ЖОПы и "Лехайма" нет большинства . Ниодна облрада не будет способна будет объявить "народную рЫГспублику" .
А в самом Днепре , только за ватную пропоганду можно отхватить по ипальнику ( от простых , но небезразличных граждан) даже раньше , чем приедут ребята из СБУ .
Тяжело лубянским в Украине .