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Контррозвідка у Дніпрі затримала терориста-розвідника з "ЛНР". ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події

Українська контррозвідка викрила і затримала колишнього бойовика так званої "ЛНР". Житель Луганська переховувався від правосуддя у Дніпрі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Служба безпеки України.

Як встановило слідство, колишній десантник приєднався до лав проросійських бойовиків і брав участь у боях проти українських військових у складі розвідроти одного з незаконних збройних формувань "ЛНР".

Бойовик також очолював підрозділ так званого "3-го Станично-Луганського батальйону десантно-штурмової бригади". Після залишення "служби" терорист вирішив поїхати в Дніпро, де пізніше працевлаштувався.

Затриманому бойовику вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує позбавлення волі на термін від 3 до 8 років. Зараз вирішується питання про його арешт.

Читайте також: Ексвійськовослужбовець ЗСУ, завербований спецслужбами РФ для збору розвідувальної інформації, постане перед судом, - контррозвідка СБУ. ФОТОрепортаж

Контррозвідка у Дніпрі затримала терориста-розвідника з ЛНР 01
Контррозвідка у Дніпрі затримала терориста-розвідника з ЛНР 02
Контррозвідка у Дніпрі затримала терориста-розвідника з ЛНР 03
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Топ коментарі
+39
В Дніпро його, раків годувати.
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12.11.2020 15:56
+19
8 років за вбивство наших військових, за зраду Батьківщини? Можливо ще умовно? Контрразведка в Днепре задержала террориста-разведчика из "ЛНР" - Цензор.НЕТ 1535
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12.11.2020 16:02
+12
Десантировать без парашюта....
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12.11.2020 16:03
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В Дніпро його, раків годувати.
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12.11.2020 15:56 Відповісти
Не стоит.Просто верните его обратно к сепарам,там он благополучно сбухается (работы,перспектив нет) и если повезет по синьке взорвет пару тройку кацапов (повторит подвиг дидов,так сказать).А тут придется его кормить еще.
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12.11.2020 16:03 Відповісти
Логично, зачем этим крысам оставаться в рускомирном Лугандоне, когда за жратвой можно приехать к фошиздам. Вопрос только, а зачем вы вообще воевали тогда и превратили Бомбас в разбитое корыто и чемодан без ручки? Ну не ДЛБы ли? Контрразведка в Днепре задержала террориста-разведчика из "ЛНР" - Цензор.НЕТ 6972
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12.11.2020 15:59 Відповісти
Он не за жратвой приперся. Это Лугандония "консервы" распихивает, на будущее. Когда придут следующие "стрелки", в том числе и в Днепр... Такие твари в день "Д" достанут спрятанные на чердаках СВД и начнут стрелять нам в спину.
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12.11.2020 17:26 Відповісти
8 років за вбивство наших військових, за зраду Батьківщини? Можливо ще умовно? Контрразведка в Днепре задержала террориста-разведчика из "ЛНР" - Цензор.НЕТ 1535
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12.11.2020 16:02 Відповісти
Наш бычий "суд" его вообще отпустит.Сегодня только писали,что крымского депутата не могут затолкать в тюрьму никак,он то болеет и суд его отпускает на основании этого, то еще что то.А тут мелкая сошка,и судьи все сепарские,так шо с понедельника вернется этот хер на работу,где его и повязали и будет и дальше зарабатывать на ненависной украине и наших девок портить безнаказанно))
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12.11.2020 16:06 Відповісти
Десантировать без парашюта....
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12.11.2020 16:03 Відповісти
Задержанному боевику уже сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины, а почему не ч.5 данной статьи, или он холостыми стрелял да еще и в воздух.
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12.11.2020 16:07 Відповісти
Там ни кто не воевал, они все на посту стояли, все караульные
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12.11.2020 16:15 Відповісти
Просто людей считали туда сюда.
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12.11.2020 16:20 Відповісти
филиал фсб задержал шпиена из соседнего отдела
из серии "здесь продается славянский шкаф?'
клоуны **********! 👎👎👎 да с вас уже весь мир смеется 😂😂😂😂
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12.11.2020 16:12 Відповісти
Что б вы морды не зарисовывали, их бы народ по более вылавливал.
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12.11.2020 16:13 Відповісти
А кравчук призывает таких понять, простить и отпустить...
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12.11.2020 16:15 Відповісти
************* живут по представлениям 2012 года . Когда Днепр был ещё ватным больше , чем проукраинским -- вот и засылают всякую шваль .
Судя по 3 последним выборам -- Днепр резко вошёл в помаранчевую зону . Рыгоблевота в Днепре и области сейчас не более популярна , чем в Сумской или Полтавской , где есть ватники , но оне в тотальном меньшинстве - не более 20% .

И вообще у ватников снова тяжёлые дни -- выборы показали, шо даже в городах Донбасса у их холуёв из ЖОПы и "Лехайма" нет большинства . Ниодна облрада не будет способна будет объявить "народную рЫГспублику" .

А в самом Днепре , только за ватную пропоганду можно отхватить по ипальнику ( от простых , но небезразличных граждан) даже раньше , чем приедут ребята из СБУ .
Тяжело лубянским в Украине .
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12.11.2020 16:16 Відповісти
Від яких трьох років?! Згноїти падлюку десь на рудниках шкідливих тай годі ! Контрразведка в Днепре задержала террориста-разведчика из "ЛНР" - Цензор.НЕТ 3705
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12.11.2020 16:17 Відповісти
контрразведке нужно на Кпп с оккупированной территорией постоять и каждого можно брать.
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12.11.2020 16:19 Відповісти
Диверсант не военнопленный, их расстреливают.
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12.11.2020 16:23 Відповісти
Та яка там ч. 2 ст. 260 ККУ?)))Просте,звичайне,дрібне ***********)))
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12.11.2020 16:32 Відповісти
Повесить на месте. Но, небось из ОП сейчас наяривают с требованиями "отпустить героя"...
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12.11.2020 16:41 Відповісти
Да клоун его просто в обмен отдаст, и дело с концом.
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12.11.2020 20:35 Відповісти
Прикиньте если показать **** этого ****** сколько можно взять за яйца сообщников, но нетт ****.Извиняюсь за плохой французкий.
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12.11.2020 18:27 Відповісти
Наш суд,верные адепты Портнова, Лукаш и примкнувшего к ним Тупицкого,его выпустит,вот увидите! Днепряне,не подкачайте, надежда только на вас,в Днепр эту суку!
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12.11.2020 18:50 Відповісти
За участь в війні з Україною, зраду Держави тільки пожиттєво, мінімум 20 років.
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12.11.2020 19:20 Відповісти
Вот точно, что наш суд, - самый гуманный суд в мире. Ну разве можно дать предателю, который убивал наших солдат от 3 до 8 лет? Вы что, специально таких мразей жалеете, что такие мизерные сроки им даёте, или вы тоже такие как и он, тоже предатели???
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12.11.2020 20:32 Відповісти
І чому приїхав у Дніпро, що там забув, чи по заданию? Таким дорога на схід, а не на захід.
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12.11.2020 20:59 Відповісти
а поетому надо его допросить с пристрастием.чтоб выложил всю информацию,а потом можно и в расход
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13.11.2020 00:54 Відповісти
Еще не самое главное поймать-главное довести до логического завершения.
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12.11.2020 21:33 Відповісти
"разведчик"-слишком громко звучит для етого плюгавого чмошника
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13.11.2020 00:53 Відповісти
А рожу чего прикрыли? Страна должна знать своих "героев"!
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13.11.2020 01:21 Відповісти
Почуму заретуширована гнусная рожа? чтоб детей не пугать или какие другие соображения?
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13.11.2020 09:42 Відповісти
Разрешить подержаться за горло родственникам невинно убиенных.
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13.11.2020 11:26 Відповісти
 
 