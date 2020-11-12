Контррозвідка у Дніпрі затримала терориста-розвідника з "ЛНР". ФОТО
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Українська контррозвідка викрила і затримала колишнього бойовика так званої "ЛНР". Житель Луганська переховувався від правосуддя у Дніпрі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Служба безпеки України.
Як встановило слідство, колишній десантник приєднався до лав проросійських бойовиків і брав участь у боях проти українських військових у складі розвідроти одного з незаконних збройних формувань "ЛНР".
Бойовик також очолював підрозділ так званого "3-го Станично-Луганського батальйону десантно-штурмової бригади". Після залишення "служби" терорист вирішив поїхати в Дніпро, де пізніше працевлаштувався.
Затриманому бойовику вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує позбавлення волі на термін від 3 до 8 років. Зараз вирішується питання про його арешт.
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из серии "здесь продается славянский шкаф?'
клоуны **********! 👎👎👎 да с вас уже весь мир смеется 😂😂😂😂
Судя по 3 последним выборам -- Днепр резко вошёл в помаранчевую зону . Рыгоблевота в Днепре и области сейчас не более популярна , чем в Сумской или Полтавской , где есть ватники , но оне в тотальном меньшинстве - не более 20% .
И вообще у ватников снова тяжёлые дни -- выборы показали, шо даже в городах Донбасса у их холуёв из ЖОПы и "Лехайма" нет большинства . Ниодна облрада не будет способна будет объявить "народную рЫГспублику" .
А в самом Днепре , только за ватную пропоганду можно отхватить по ипальнику ( от простых , но небезразличных граждан) даже раньше , чем приедут ребята из СБУ .
Тяжело лубянским в Украине .