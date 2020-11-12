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Мэр Черкасс Бондаренко выступил против карантина выходного дня: "это большая ошибка"

Новости Цензор.НЕТ Общество

Мэр Черкасс Бондаренко выступил против карантина выходного дня:

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что не поддерживает введение "карантина выходного дня" и считает его неуместным для таких небольших городов, как Черкассы.

Об говорится в сообщении на сайте горсовета, передает Цензор.НЕТ.

"Я готов поддерживать любые решения правительства, но только в случае, когда город будет получать поддержку от государства. Сейчас же наблюдается иная ситуация. На 35% поднимается цена на газ, останавливается нормальная работа малого и среднего бизнеса. Все это приведет к миллионным потерям городского бюджета. Город может просто остановиться", - заявил Бондаренко.

Он отметил, что городские власти в период пандемии коронавируса не смогут обеспечить оказание медицинской помощи больным из-за отсутствия денег

Кроме того, по словам Бондаренко, карантин "выходного дня" неуместен для таких небольших городов, как Черкассы.

"В выходные наши люди в основном отдыхают на свежем воздухе, в парках, за городом. Кроме того, по моему мнению, в больших супермаркетах существует гораздо больший риск заразиться, чем в маленьких магазинчиках, которые придерживаются необходимых санитарных норм. Поэтому такие меры не дадут желаемого эффекта в борьбе с болезнью, зато могут просто уничтожить мелкий бизнес. Поэтому подчеркиваю: введение карантина выходного дня - это большая ошибка", - отметил он.

Как сообщалось, Кабинет Министров ввел ряд карантинных ограничений, в частности запретил массовые мероприятия при наличии свыше 20 чел., плановые госпитализации, работу развлекательных заведений, а также ввел карантин выходного дня с 14 до 30 ноября.

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еще один крупный эпидемиолог ?
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12.11.2020 16:37 Ответить
не, просто берет пример с эпицентров - имеет право
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12.11.2020 17:01 Ответить
Шото он такой умный, капец
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12.11.2020 16:39 Ответить
Бунтуют, сволочи Мэр Черкасс Бондаренко выступил против карантина выходного дня: "это большая ошибка" - Цензор.НЕТ 9298
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12.11.2020 16:45 Ответить
Во всех нормальных цивилизованных странах в Воскресенье магазины не работают а в субботу работают до 13.45 Потому что в воскресенье нужно отдыхать, а не шляться по магазинам
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12.11.2020 17:05 Ответить
А у вас примати вибір не великий, або вмираєте від хвороб, або від куль, або від голоду. Але вибір все ж таки є.
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12.11.2020 17:25 Ответить
Мэр Черкасс Бондаренко выступил против карантина

Лукашенко с первых дней послал всех подальше.
Когда уже в Украине появится свой Лукашенко или батька Махно,чтоб мог проводить самостоятельную политику.
Карантин-это 40 дней но ни как не более- попытка ТНК установить новый порядок и запугать ( прошу прощения ) дураков
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12.11.2020 17:52 Ответить
Та дайте уже мэрам право самим решать вопросы с карантином. А то пилить бабло - они первые, а брать ответственность за жизни людей они не хотят!
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12.11.2020 22:14 Ответить
 
 