Молдова возобновила автомобильное сообщение с Украиной в двух пунктах пропуска, - Госпогранслужба

Молдова 12 ноября в 8:00 восстановила автомобильное сообщение в двух пунктах пропуска на границе с Молдовой: "Бесарабьяска - Августовское" и "Новые Трояны - Чадыр - Лунга".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Там отметили, что им о восстановлении сообщения сообщили молдавские коллеги.

Напомним, украинское правительство еще в конце мая приняло решение о возобновлении сообщения во всех пунктах пропуска на границе с Молдовой (в том числе "Серпневом" и "Новые Трояны"). Но только теперь 2 пункта пропуска действительно заработали, поскольку соответствующее решение приняла молдавская сторона.

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