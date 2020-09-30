Молдова ограничила работу пункта пропуска на границе с Украиной

Республика Молдова официально сообщила о временном ограничении движения транспортных средств в пункте пропуска "Паланка-Маяки-Удобное".

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что ограничение связано с проведением ремонтных работ дорожного покрытия автодороги "Одесса-Кишинев" (вблизи н.п. Паланка Республики Молдова).

Ремонтные работы будут проходить по 30.10.2020 включительно.

В течение этого периода не будет осуществляться пропуск грузовых транспортных средств общим весом более 3,5 тонны.

В ГПСУ просят водителей на время проведения дорожно-ремонтных работ воздержаться от пересечения государственной границы в пункте пропуска "Паланка-Маяки-Удобное" и выбирать другие маршруты движения.

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