3 314 0
Молдова ограничила работу пункта пропуска на границе с Украиной
Республика Молдова официально сообщила о временном ограничении движения транспортных средств в пункте пропуска "Паланка-Маяки-Удобное".
Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает Госпогранслужба.
Отмечается, что ограничение связано с проведением ремонтных работ дорожного покрытия автодороги "Одесса-Кишинев" (вблизи н.п. Паланка Республики Молдова).
Ремонтные работы будут проходить по 30.10.2020 включительно.
В течение этого периода не будет осуществляться пропуск грузовых транспортных средств общим весом более 3,5 тонны.
В ГПСУ просят водителей на время проведения дорожно-ремонтных работ воздержаться от пересечения государственной границы в пункте пропуска "Паланка-Маяки-Удобное" и выбирать другие маршруты движения.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль