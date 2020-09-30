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Молдова обмежила роботу пункту пропуску на кордоні з Україною
Республіка Молдова офіційно повідомила про тимчасове обмеження руху транспортних засобів у пункті пропуску "Паланка-Маяки-Удобне".
Як передає Цензор.НЕТ про це повідомляє Держприкордонслужба.
Зазначається, що обмеження пов'язане з проведенням ремонтних робіт дорожнього покриття автодороги "Одеса-Кишинів" (поблизу н.п. Паланка Республіки Молдова).
Ремонтні роботи вестимуться по 30.10.2020 включно.
Впродовж цього періоду не буде здійснюватися пропуск вантажних транспортних засобів загальною вагою понад 3,5 тонни.
В ДПСУ просять водіїв на час проведення дорожньо-ремонтних робіт утриматися від перетину державного кордону в пункті пропуску "Паланка-Маяки-Удобне" і вибирати інші маршрути руху.
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