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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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Черновицкая область (854) Киевская область (3537) облсовет (535) ЦИК (3635)

Установлены результаты выборов мэра Черновцов и в Киевский облсовет, - ЦИК

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Установлены результаты выборов мэра Черновцов и в Киевский облсовет, - ЦИК

Черновицкая городская избирательная комиссия установила результаты выборов городского головы и назначила второй тур на 29 ноября, а Киевская областная ТИК установила результаты выборов в облсовет.

Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия на своей странице в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Черновицкая городская ТИК. Сегодня комиссия установила результаты выборов городского головы и назначила повторное голосование на 29 ноября.

Киевская областная ТИК. Комиссия установила результаты выборов депутатов в Киевский областной совет", - говорится в сообшении

В ЦИК проинформировали что в настоящее время из  1 577 местных советов ТИК установили результаты выборов в 1 566 совете. Также из 1 421 городских, поселковых, сельских голов установлены результаты по 1 415.

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Автор: Володимир Янченко
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Не прошло и полгода.
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12.11.2020 17:16 Ответить
Ну так и что она установила, кто прошел то, зачем без этой информации новость эту нам подавать?
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12.11.2020 21:08 Ответить
 
 