РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5151 посетитель онлайн
Новости За рубежом
4 718 41
Армения (798) Нагорный Карабах (470) Пашинян_Никол (115) Ереван (13)

Армянские силовики вечером 12 ноября разогнали антиправительственный митинг в Ереване

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Армянские силовики вечером 12 ноября разогнали антиправительственный митинг в Ереване

В столице Армении силовики разогнали антиправительственный митинг, участники которого требовали от премьера Никола Пашиняна уйти в отставку из-за подписанное с Азербайджаном соглашение по Карабаху.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське, об этом с места события рассказала журналистка Екатерина Иванченко, которая сейчас работает в Ереване.

Так, в городе уже второй день продолжаются протесты, по-прежнему главные лозунги: "Никол, уходи!", "Никол - предатель!".

"Вчера акция была очень массовая, но закончилась мирно - полиция попросила всех разойтись около половины 9 вечера. Сегодня параллельно происходили несколько акций протеста - одна в 17:00 началась возле оперного театра. И завершилась очень быстро - полиция ее разогнала", - говорит Иванченко.

Также в 17:00 началась более массовая акция на площади Республики у здания правительства. Затем колонна протестующих двигалась в совет национальной безопасности, после чего несколько тысяч человек отправились туда же в оперный театр, где раньше акцию разогнали.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На митинге в Ереване задержаны десятки людей, требующих отставки Пашиняна. ВИДЕО+ФОТО

Вечером силовики разогнали и эту акцию. В обоих случаях полиция заявила, что якобы готовились провокации, поэтому митингующих и разогнали, 20-30 человек задержали.

В то же время журналисты говорят, что каких-то провокаций не видели, более того, в случае первой акции полиции было больше, чем самих протестующих.

"Колонна полиции находила на группы людей и забирали всех подряд, выносили (некоторых именно выносили, а не выводили) в полицейские машины. Полиция не объясняет, почему это делает: говорит, что защищает порядок, но не видно, чтобы его нарушали. -Это было очень неожиданно ", - рассказала Иванченко о разгоне второй акции.

Автор: Роман Свиридович
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+4
В столице Армении силовики разогнали антиправительственный митинг, участники которого требовали от премьера Никола Пашиняна уйти в отставку из-за подписанное с Азербайджаном соглашение по Карабаху.

Правильно , Карабах - це Азербайджан Армянские силовики вечером 12 ноября разогнали антиправительственный митинг в Ереване - Цензор.НЕТ 9274
показать весь комментарий
12.11.2020 18:55
+3
Так в чому справа? Нехай виберуть. Ми не перешкоджаєм. Чи трампампамфсьо?...
показать весь комментарий
12.11.2020 19:15
+2
Вірменія програла і ще більше ляже під парашу. Азербайджан поки не виграв і не скоро виграє. Параша скористала найбільше. Влізла ще і в карабах і матиме під контролем навіть те що азербайджан відбив силою.
Чим це закінчеться?(правильніше сказати коли знову розпочнеться ... ну ви поняли)
показать весь комментарий
12.11.2020 18:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вірменія програла і ще більше ляже під парашу. Азербайджан поки не виграв і не скоро виграє. Параша скористала найбільше. Влізла ще і в карабах і матиме під контролем навіть те що азербайджан відбив силою.
Чим це закінчеться?(правильніше сказати коли знову розпочнеться ... ну ви поняли)
показать весь комментарий
12.11.2020 18:55 Ответить
Как только Трампа выберут на второй срок! Он не будет мешать Турции решать свои региональные проблемы с Россией. Эта передышка связанна именно с попыткой Конституционного переворота в США. При всех успехах , у Турции очень серьезный региональный вызов. Если демосам удастся захватить власть в США, о победе Айзербаджага можно забыть. Конфликт заморозится опять на долгие годы и начнется откат.
показать весь комментарий
12.11.2020 19:08 Ответить
Армянские силовики вечером 12 ноября разогнали антиправительственный митинг в Ереване - Цензор.НЕТ 5130
показать весь комментарий
12.11.2020 19:10 Ответить
Завоняло винторогим лапотником...Valentyn Prymachenko ae8c68ee
показать весь комментарий
12.11.2020 19:12 Ответить
Так в чому справа? Нехай виберуть. Ми не перешкоджаєм. Чи трампампамфсьо?...
показать весь комментарий
12.11.2020 19:15 Ответить
Идут суды ,аресты допросы, всему свое время! Байден- не Президент! Есть Конституция США и определенный порядок действий!
показать весь комментарий
12.11.2020 19:23 Ответить
Кого арестовали? Кого допрашивают? Ты уже слишком не завирайся, русский
показать весь комментарий
12.11.2020 21:22 Ответить
Так тебе сейчас и все рассказали! Прийдет время- узнаешь, а может быть не узнаешь никогда, потому что относится к категориям национальной безопасности. Тебе и мертвецов с кладбищ хватит, чтобы охренеть!
показать весь комментарий
12.11.2020 22:22 Ответить
Угу, про эти "вЯЯликие тайны" тебе московитские говносми рассказали, руснявое. Вірменські силовики увечері 12 листопада розігнали антиурядовий мітинг в Єревані - Цензор.НЕТ 5700
показать весь комментарий
12.11.2020 22:32 Ответить
Открой оригинал твитерра и внимательно прочти сообщение президента Трампа! Если не знаешь английский, попроси того, кто знает! Електорнные данные внутри общей системы выборов не возможно поменять не зная кодов доступа в саму программу! Не зная самой структуры программы и как она работает. Многие говорят, что она тупо запросила апдейт в некоторых штатах, и ушла на апдейт автоматически, перестав считать, а потом когда через какое то время она вернулась обратно в рабочее состояние и начались загружаться базы данных, то мы увидели - совершенно другую картину чем это было до этого события! Все сказали- ну это так называемая " Синяя волна"- которая из 138 тысяч голосов дает 100 процентов за Байдена! Ладно что я тебе обьясняю простые вещи, вероятность такокого события равно- 0.52 минус 10 степени или восьмой ,не важно. Потому что такое событие классифицируется как НЕВОЗМОЖНОЕ , если кто то не вмешался в сам процесс выборов и не сделал корректировки! Так понятно? Вот это все равно что ты будешь подкидывать монету с орел решка 1 миллиард раз!!! Все это время у тебя будет падать орел, и один раз- решка! Это возможно? Да только в одном случае, если ты будешь подкидывать монету с двумя орлами все время а потом поменяешь монету, на орел решко и подкинешь как минимум два раза или три раза, ну в коайнем случае, десять раз. Так доходит или еще нужно что то обьяснять?
показать весь комментарий
12.11.2020 23:01 Ответить
А, так ты этот бред у Рыжего в твиттере нашел. Понятно.Ты, главное, прием лекарств не пропускай, а то покусаешь кого....
показать весь комментарий
12.11.2020 23:53 Ответить
Все пончтно! Возьми класс в колледже по высшей математике! Раздел- теории вероятностей! Потом посмотри на как происходило голосование в динамике времени, и сделай прогноз, до глюка системы и после. И дай себе честный ответ на вопрос, каким образом, такое количнство голосов попало к Байдену? Мне не надо, у меня эти ответы есть! Я не знаю как мы будем жить в одной стране? Честно! У нас с тобой абсолютно разные взгляды на фундаментальные вещи! Для меня нет разницы, кто нарушил Закон и Конституцию в этой стране, пусть это будет даже в благих намерениях, хотя благом здесь и не пахнет, судя по событиям в Демократических городах! А так, в принципе, у Байдена будет страна, которая очень злая на него и их всех, и их ненавидит. Палка имеет два конца, я очень боюсь, что начнутся необратимые процессы в этой стране, и тогда прейдут свободные злые люди, на каждодневном труде которых и держится эта страна! Очень злые, поверь мне!
показать весь комментарий
13.11.2020 00:33 Ответить
Да забыл добавить, и очень не толлерантные!
показать весь комментарий
13.11.2020 00:35 Ответить
Обьямняю всем научно популярно- создание союза тюркских народов не является не входит в планы глобалистов. Поэтому будет поддержана Россия и Иран. Что мы сейчас и наблюдаем!
Турцию вообще не пригласили в качестве наблюдателей при подписании " Капитуляции" Армении. Судите людей не по словам, а по делам. Хороший совет, из многих религий.
показать весь комментарий
12.11.2020 19:21 Ответить
Лахтинская Народная Республика !
показать весь комментарий
12.11.2020 20:49 Ответить
В столице Армении силовики разогнали антиправительственный митинг, участники которого требовали от премьера Никола Пашиняна уйти в отставку из-за подписанное с Азербайджаном соглашение по Карабаху.

Правильно , Карабах - це Азербайджан Армянские силовики вечером 12 ноября разогнали антиправительственный митинг в Ереване - Цензор.НЕТ 9274
показать весь комментарий
12.11.2020 18:55 Ответить
не только. и Иривань тоже Азербайджан.
показать весь комментарий
12.11.2020 19:26 Ответить
Чёт патриоты притихли.... Армянские силовики вечером 12 ноября разогнали антиправительственный митинг в Ереване - Цензор.НЕТ 333
показать весь комментарий
12.11.2020 18:55 Ответить
Ти про яких патріотів питаєш?
показать весь комментарий
12.11.2020 19:05 Ответить
************ кремлёвских !
показать весь комментарий
12.11.2020 20:50 Ответить
Квитки в мацкву купують.
показать весь комментарий
12.11.2020 19:16 Ответить
Плевать на армянцев. Чет про лукашенку давно не было новостей, про близость к его заднице черенка от лопаты...
показать весь комментарий
12.11.2020 18:57 Ответить
Слабаки, быстро их разогнали. Наша оппозиция уже три месяца бунтует.
показать весь комментарий
12.11.2020 19:19 Ответить
Все по сценарию параши
показать весь комментарий
12.11.2020 19:03 Ответить
В Армении - "демократия"...
показать весь комментарий
12.11.2020 19:06 Ответить
Армянские силовики вечером 12 ноября разогнали антиправительственный митинг в Ереване - Цензор.НЕТ 9222
показать весь комментарий
12.11.2020 19:06 Ответить
Задержанных - не в полицию, а военкомат!
показать весь комментарий
12.11.2020 19:18 Ответить
с помощью пашиняна армян 2 раза трахнули за месяц
показать весь комментарий
12.11.2020 19:24 Ответить
...і хай вони вбивають одне одного без упину: бізнес та війна по-карабаськи

"Російські солдати - ще ті суки. Зразу розкусили, як на війні замутити бізнес. У нас і азербайджанців було замало важкої техніки. А в них повно танків, бронетранспортерів. Ну вони й почали їх здавати в оренду обом сторонам. До того обнагліли, що ввели погодинну оплату. Рано ми гатили в азерів із Т-72, а після обіду вони з того самого танка стріляли в нас" - Томаш Ґживачевський "Кордони мрій"
показать весь комментарий
12.11.2020 19:28 Ответить
милиция с пашиняном.
показать весь комментарий
12.11.2020 19:29 Ответить
Pust radujetsia sto ne ves karabax vziali,tam vojna byla v odni vorota i za nedeliu nekomu bylo bi vojevat.Polnoje prevozxodstvo byla u azerov
показать весь комментарий
12.11.2020 19:31 Ответить
Cкоро на очереди будет ИРЕВАНСКОЕ ХАНСТВО.Перепись 1863 года-99% мусульмане.Вперед ИндоПэриджан(ГрекоАнар(РИМ)).Не нравится ТВканалам России ИМПЕРАТОР ГАНОРИЙ(Кровей муж на одэри=азэри) и его город "Деревня ГанЭрия=ГанКенди в ГараБахе.Им нравится степанохерт от имени шаумяна-главы советской коммуны -организатора погромов одэрбэйджанцев в Баку в 1918г. И ЭТИМ ВСЕ СКАЗАННО!
показать весь комментарий
12.11.2020 19:34 Ответить
Это для этого вы рашиков к себе пустили?)
показать весь комментарий
12.11.2020 19:55 Ответить
Время не остановить.Пока присоединится 33млн. одэров северного Ирана.Россию НИКТО НЕ ЗВАЛ СОЗДАВАТЬ НА НАШИХ ЗЕМЛЯХ 2-ое АрабоХайское государство.
показать весь комментарий
12.11.2020 20:00 Ответить
Вы бы не сильно рассчитывали на чужую помощь... Они легко вас предадут как и сто лет назад... И не очень удивляйтесь, что через 5 лет армяне из Н. Карабаха, вдруг окажутся гражданами рашки...
показать весь комментарий
12.11.2020 21:18 Ответить
"У вас есть план мистер Фикс?.Да у нас есть план"( за 80дней вокруг света) Одэров(азэров) уже 60млн и через 30 лет часть России опять станет ИндоПэриджаном.Река Волга называлась раньше ОдЭр(Огня муж=ТарТария).
показать весь комментарий
13.11.2020 02:06 Ответить
Сразу видно - демократ, не то что наши
Вірменські силовики увечері 12 листопада розігнали антиурядовий мітинг в Єревані - Цензор.НЕТ 5375
показать весь комментарий
12.11.2020 20:18 Ответить
В этом странном Ереване,
Где живут одни армяне.
В доме жил один армян,
Прозывался Пашинян.
Вот случился там затык,
Скиперу вломили втык,
А про дом скажу я вам,
Что снесли его к )(ерам!
показать весь комментарий
13.11.2020 06:53 Ответить
 
 