Армянские силовики вечером 12 ноября разогнали антиправительственный митинг в Ереване
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В столице Армении силовики разогнали антиправительственный митинг, участники которого требовали от премьера Никола Пашиняна уйти в отставку из-за подписанное с Азербайджаном соглашение по Карабаху.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське, об этом с места события рассказала журналистка Екатерина Иванченко, которая сейчас работает в Ереване.
Так, в городе уже второй день продолжаются протесты, по-прежнему главные лозунги: "Никол, уходи!", "Никол - предатель!".
"Вчера акция была очень массовая, но закончилась мирно - полиция попросила всех разойтись около половины 9 вечера. Сегодня параллельно происходили несколько акций протеста - одна в 17:00 началась возле оперного театра. И завершилась очень быстро - полиция ее разогнала", - говорит Иванченко.
Также в 17:00 началась более массовая акция на площади Республики у здания правительства. Затем колонна протестующих двигалась в совет национальной безопасности, после чего несколько тысяч человек отправились туда же в оперный театр, где раньше акцию разогнали.
Вечером силовики разогнали и эту акцию. В обоих случаях полиция заявила, что якобы готовились провокации, поэтому митингующих и разогнали, 20-30 человек задержали.
В то же время журналисты говорят, что каких-то провокаций не видели, более того, в случае первой акции полиции было больше, чем самих протестующих.
"Колонна полиции находила на группы людей и забирали всех подряд, выносили (некоторых именно выносили, а не выводили) в полицейские машины. Полиция не объясняет, почему это делает: говорит, что защищает порядок, но не видно, чтобы его нарушали. -Это было очень неожиданно ", - рассказала Иванченко о разгоне второй акции.
Пожалуйста, подождите...
Чим це закінчеться?(правильніше сказати коли знову розпочнеться ... ну ви поняли)
Турцию вообще не пригласили в качестве наблюдателей при подписании " Капитуляции" Армении. Судите людей не по словам, а по делам. Хороший совет, из многих религий.
Правильно , Карабах - це Азербайджан
"Російські солдати - ще ті суки. Зразу розкусили, як на війні замутити бізнес. У нас і азербайджанців було замало важкої техніки. А в них повно танків, бронетранспортерів. Ну вони й почали їх здавати в оренду обом сторонам. До того обнагліли, що ввели погодинну оплату. Рано ми гатили в азерів із Т-72, а після обіду вони з того самого танка стріляли в нас" - Томаш Ґживачевський "Кордони мрій"
Где живут одни армяне.
В доме жил один армян,
Прозывался Пашинян.
Вот случился там затык,
Скиперу вломили втык,
А про дом скажу я вам,
Что снесли его к )(ерам!