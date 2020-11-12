Вірменські силовики увечері 12 листопада розігнали антиурядовий мітинг в Єревані

У столиці Вірменії силовики розігнали антиурядовий мітинг, учасники якого вимагали від прем'єра Нікола Пашиняна піти у відставку через підписану з Азербайджаном угоду щодо Карабаху.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське, про це з місця події розповіла журналістка Катерина Іванченко, яка зараз працює в Єревані.

Так, у місті вже другий день тривають протести, як і раніше головні гасла: "Нікол, іди!", "Нікол - зрадник!".

"Вчора акція була дуже масова, але закінчилася мирно - поліція попросила всіх розійтися приблизно о пів на 9 вечора. Сьогодні паралельно відбувалися кілька акцій протесту - одна о 17:00 почалася біля оперного театру. І завершилася дуже швидко - поліція її розігнала", - говорить Іванченко.

Також о 17:00 почалася більш масова акція на площі Республіки біля будівлі уряду. Потім колона протестувальників рухалася до ради національної безпеки, після чого кілька тисяч осіб вирушили до оперного театру, де раніше акцію розігнали.

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Увечері силовики розігнали і цю акцію. В обох випадках поліція заявила, що нібито готувалися провокації, тому мітингувальників і розігнали, 20-30 осіб затримали.

Водночас журналісти кажуть, що якихось провокацій не бачили, більш того, у випадку першої акції поліції було більше, ніж самих протестувальників.

"Колона поліції йшла на групи людей і забирали всіх підряд, виносили (деяких саме виносили, а не виводили) в поліцейські машини. Поліція не пояснює, чому це робить: каже, що захищає порядок, але не видно, щоб його порушували. - Це було дуже несподівано", - розповіла Іванченко про розгін другої акції.