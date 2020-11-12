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Вірменські силовики увечері 12 листопада розігнали антиурядовий мітинг в Єревані

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Вірменські силовики увечері 12 листопада розігнали антиурядовий мітинг в Єревані

У столиці Вірменії силовики розігнали антиурядовий мітинг, учасники якого вимагали від прем'єра Нікола Пашиняна піти у відставку через підписану з Азербайджаном угоду щодо Карабаху.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське, про це з місця події розповіла журналістка Катерина Іванченко, яка зараз працює в Єревані.

Так, у місті вже другий день тривають протести, як і раніше головні гасла: "Нікол, іди!", "Нікол - зрадник!".

"Вчора акція була дуже масова, але закінчилася мирно - поліція попросила всіх розійтися приблизно о пів на 9 вечора. Сьогодні паралельно відбувалися кілька акцій протесту - одна о 17:00 почалася біля оперного театру. І завершилася дуже швидко - поліція її розігнала", - говорить Іванченко.

Також о 17:00 почалася більш масова акція на площі Республіки біля будівлі уряду. Потім колона протестувальників рухалася до ради національної безпеки, після чого кілька тисяч осіб вирушили до оперного театру, де раніше акцію розігнали.

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Увечері силовики розігнали і цю акцію. В обох випадках поліція заявила, що нібито готувалися провокації, тому мітингувальників і розігнали, 20-30 осіб затримали.

Водночас журналісти кажуть, що якихось провокацій не бачили, більш того, у випадку першої акції поліції було більше, ніж самих протестувальників.

"Колона поліції йшла на групи людей і забирали всіх підряд, виносили (деяких саме виносили, а не виводили) в поліцейські машини. Поліція не пояснює, чому це робить: каже, що захищає порядок, але не видно, щоб його порушували. - Це було дуже несподівано", - розповіла Іванченко про розгін другої акції.
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Топ коментарі
+4
В столице Армении силовики разогнали антиправительственный митинг, участники которого требовали от премьера Никола Пашиняна уйти в отставку из-за подписанное с Азербайджаном соглашение по Карабаху.

Правильно , Карабах - це Азербайджан Армянские силовики вечером 12 ноября разогнали антиправительственный митинг в Ереване - Цензор.НЕТ 9274
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12.11.2020 18:55
+3
Так в чому справа? Нехай виберуть. Ми не перешкоджаєм. Чи трампампамфсьо?...
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12.11.2020 19:15
+2
Вірменія програла і ще більше ляже під парашу. Азербайджан поки не виграв і не скоро виграє. Параша скористала найбільше. Влізла ще і в карабах і матиме під контролем навіть те що азербайджан відбив силою.
Чим це закінчеться?(правильніше сказати коли знову розпочнеться ... ну ви поняли)
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12.11.2020 18:55
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Вірменія програла і ще більше ляже під парашу. Азербайджан поки не виграв і не скоро виграє. Параша скористала найбільше. Влізла ще і в карабах і матиме під контролем навіть те що азербайджан відбив силою.
Чим це закінчеться?(правильніше сказати коли знову розпочнеться ... ну ви поняли)
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12.11.2020 18:55 Відповісти
Как только Трампа выберут на второй срок! Он не будет мешать Турции решать свои региональные проблемы с Россией. Эта передышка связанна именно с попыткой Конституционного переворота в США. При всех успехах , у Турции очень серьезный региональный вызов. Если демосам удастся захватить власть в США, о победе Айзербаджага можно забыть. Конфликт заморозится опять на долгие годы и начнется откат.
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12.11.2020 19:08 Відповісти
Армянские силовики вечером 12 ноября разогнали антиправительственный митинг в Ереване - Цензор.НЕТ 5130
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12.11.2020 19:10 Відповісти
Завоняло винторогим лапотником...Valentyn Prymachenko ae8c68ee
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12.11.2020 19:12 Відповісти
Так в чому справа? Нехай виберуть. Ми не перешкоджаєм. Чи трампампамфсьо?...
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12.11.2020 19:15 Відповісти
Идут суды ,аресты допросы, всему свое время! Байден- не Президент! Есть Конституция США и определенный порядок действий!
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12.11.2020 19:23 Відповісти
Кого арестовали? Кого допрашивают? Ты уже слишком не завирайся, русский
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12.11.2020 21:22 Відповісти
Так тебе сейчас и все рассказали! Прийдет время- узнаешь, а может быть не узнаешь никогда, потому что относится к категориям национальной безопасности. Тебе и мертвецов с кладбищ хватит, чтобы охренеть!
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12.11.2020 22:22 Відповісти
Угу, про эти "вЯЯликие тайны" тебе московитские говносми рассказали, руснявое. Вірменські силовики увечері 12 листопада розігнали антиурядовий мітинг в Єревані - Цензор.НЕТ 5700
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12.11.2020 22:32 Відповісти
Открой оригинал твитерра и внимательно прочти сообщение президента Трампа! Если не знаешь английский, попроси того, кто знает! Електорнные данные внутри общей системы выборов не возможно поменять не зная кодов доступа в саму программу! Не зная самой структуры программы и как она работает. Многие говорят, что она тупо запросила апдейт в некоторых штатах, и ушла на апдейт автоматически, перестав считать, а потом когда через какое то время она вернулась обратно в рабочее состояние и начались загружаться базы данных, то мы увидели - совершенно другую картину чем это было до этого события! Все сказали- ну это так называемая " Синяя волна"- которая из 138 тысяч голосов дает 100 процентов за Байдена! Ладно что я тебе обьясняю простые вещи, вероятность такокого события равно- 0.52 минус 10 степени или восьмой ,не важно. Потому что такое событие классифицируется как НЕВОЗМОЖНОЕ , если кто то не вмешался в сам процесс выборов и не сделал корректировки! Так понятно? Вот это все равно что ты будешь подкидывать монету с орел решка 1 миллиард раз!!! Все это время у тебя будет падать орел, и один раз- решка! Это возможно? Да только в одном случае, если ты будешь подкидывать монету с двумя орлами все время а потом поменяешь монету, на орел решко и подкинешь как минимум два раза или три раза, ну в коайнем случае, десять раз. Так доходит или еще нужно что то обьяснять?
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12.11.2020 23:01 Відповісти
А, так ты этот бред у Рыжего в твиттере нашел. Понятно.Ты, главное, прием лекарств не пропускай, а то покусаешь кого....
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12.11.2020 23:53 Відповісти
Все пончтно! Возьми класс в колледже по высшей математике! Раздел- теории вероятностей! Потом посмотри на как происходило голосование в динамике времени, и сделай прогноз, до глюка системы и после. И дай себе честный ответ на вопрос, каким образом, такое количнство голосов попало к Байдену? Мне не надо, у меня эти ответы есть! Я не знаю как мы будем жить в одной стране? Честно! У нас с тобой абсолютно разные взгляды на фундаментальные вещи! Для меня нет разницы, кто нарушил Закон и Конституцию в этой стране, пусть это будет даже в благих намерениях, хотя благом здесь и не пахнет, судя по событиям в Демократических городах! А так, в принципе, у Байдена будет страна, которая очень злая на него и их всех, и их ненавидит. Палка имеет два конца, я очень боюсь, что начнутся необратимые процессы в этой стране, и тогда прейдут свободные злые люди, на каждодневном труде которых и держится эта страна! Очень злые, поверь мне!
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13.11.2020 00:33 Відповісти
Да забыл добавить, и очень не толлерантные!
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13.11.2020 00:35 Відповісти
Обьямняю всем научно популярно- создание союза тюркских народов не является не входит в планы глобалистов. Поэтому будет поддержана Россия и Иран. Что мы сейчас и наблюдаем!
Турцию вообще не пригласили в качестве наблюдателей при подписании " Капитуляции" Армении. Судите людей не по словам, а по делам. Хороший совет, из многих религий.
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12.11.2020 19:21 Відповісти
Лахтинская Народная Республика !
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12.11.2020 20:49 Відповісти
В столице Армении силовики разогнали антиправительственный митинг, участники которого требовали от премьера Никола Пашиняна уйти в отставку из-за подписанное с Азербайджаном соглашение по Карабаху.

Правильно , Карабах - це Азербайджан Армянские силовики вечером 12 ноября разогнали антиправительственный митинг в Ереване - Цензор.НЕТ 9274
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12.11.2020 18:55 Відповісти
не только. и Иривань тоже Азербайджан.
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12.11.2020 19:26 Відповісти
Чёт патриоты притихли.... Армянские силовики вечером 12 ноября разогнали антиправительственный митинг в Ереване - Цензор.НЕТ 333
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12.11.2020 18:55 Відповісти
Ти про яких патріотів питаєш?
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12.11.2020 19:05 Відповісти
************ кремлёвских !
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12.11.2020 20:50 Відповісти
Квитки в мацкву купують.
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12.11.2020 19:16 Відповісти
Плевать на армянцев. Чет про лукашенку давно не было новостей, про близость к его заднице черенка от лопаты...
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12.11.2020 18:57 Відповісти
Слабаки, быстро их разогнали. Наша оппозиция уже три месяца бунтует.
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12.11.2020 19:19 Відповісти
Все по сценарию параши
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12.11.2020 19:03 Відповісти
В Армении - "демократия"...
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12.11.2020 19:06 Відповісти
Армянские силовики вечером 12 ноября разогнали антиправительственный митинг в Ереване - Цензор.НЕТ 9222
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12.11.2020 19:06 Відповісти
Задержанных - не в полицию, а военкомат!
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12.11.2020 19:18 Відповісти
с помощью пашиняна армян 2 раза трахнули за месяц
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12.11.2020 19:24 Відповісти
...і хай вони вбивають одне одного без упину: бізнес та війна по-карабаськи

"Російські солдати - ще ті суки. Зразу розкусили, як на війні замутити бізнес. У нас і азербайджанців було замало важкої техніки. А в них повно танків, бронетранспортерів. Ну вони й почали їх здавати в оренду обом сторонам. До того обнагліли, що ввели погодинну оплату. Рано ми гатили в азерів із Т-72, а після обіду вони з того самого танка стріляли в нас" - Томаш Ґживачевський "Кордони мрій"
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12.11.2020 19:28 Відповісти
милиция с пашиняном.
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12.11.2020 19:29 Відповісти
Pust radujetsia sto ne ves karabax vziali,tam vojna byla v odni vorota i za nedeliu nekomu bylo bi vojevat.Polnoje prevozxodstvo byla u azerov
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12.11.2020 19:31 Відповісти
Cкоро на очереди будет ИРЕВАНСКОЕ ХАНСТВО.Перепись 1863 года-99% мусульмане.Вперед ИндоПэриджан(ГрекоАнар(РИМ)).Не нравится ТВканалам России ИМПЕРАТОР ГАНОРИЙ(Кровей муж на одэри=азэри) и его город "Деревня ГанЭрия=ГанКенди в ГараБахе.Им нравится степанохерт от имени шаумяна-главы советской коммуны -организатора погромов одэрбэйджанцев в Баку в 1918г. И ЭТИМ ВСЕ СКАЗАННО!
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12.11.2020 19:34 Відповісти
Это для этого вы рашиков к себе пустили?)
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12.11.2020 19:55 Відповісти
Время не остановить.Пока присоединится 33млн. одэров северного Ирана.Россию НИКТО НЕ ЗВАЛ СОЗДАВАТЬ НА НАШИХ ЗЕМЛЯХ 2-ое АрабоХайское государство.
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12.11.2020 20:00 Відповісти
Вы бы не сильно рассчитывали на чужую помощь... Они легко вас предадут как и сто лет назад... И не очень удивляйтесь, что через 5 лет армяне из Н. Карабаха, вдруг окажутся гражданами рашки...
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12.11.2020 21:18 Відповісти
"У вас есть план мистер Фикс?.Да у нас есть план"( за 80дней вокруг света) Одэров(азэров) уже 60млн и через 30 лет часть России опять станет ИндоПэриджаном.Река Волга называлась раньше ОдЭр(Огня муж=ТарТария).
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13.11.2020 02:06 Відповісти
Сразу видно - демократ, не то что наши
Вірменські силовики увечері 12 листопада розігнали антиурядовий мітинг в Єревані - Цензор.НЕТ 5375
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12.11.2020 20:18 Відповісти
В этом странном Ереване,
Где живут одни армяне.
В доме жил один армян,
Прозывался Пашинян.
Вот случился там затык,
Скиперу вломили втык,
А про дом скажу я вам,
Что снесли его к )(ерам!
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13.11.2020 06:53 Відповісти
 
 