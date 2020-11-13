РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13726 посетителей онлайн
Новости ПроисшествияКиевские новости Силовики
5 405 26
Киев (24549) Нацполиция (15742) правоохранительные органы (2944) стрельба (3161)

В Святошинском районе Киева произошла стрельба: ранен полицейский, трое злоумышленников задержаны, - полиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

В Святошинском районе Киева произошла стрельба: ранен полицейский, трое злоумышленников задержаны, - полиция

В Киеве правоохранители задержали троих человек, которые открыли стрельбу в Святошинском районе столицы. В результате происшествия пострадал работник патрульной полиции, который остановил подозрительный автомобиль. Сейчас полицейского доставили в больницу с огнестрельными ранениями.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

"В дежурную часть Святошинского управления полиции поступило сообщение о том, что на улице Героев Космоса сотрудники патрульной полиции остановили подозрительный автомобиль, из которого выбежали пассажиры и один из них начал стрелять и попал в полицейского.

Несмотря на ранение, полицейский применил табельное огнестрельное оружие в ответ и вместе с напарником задержал троих мужчин, данные которых устанавливаются. У одного из пассажиров, который открыл огонь на поражение полицейского при себе была граната РГД-5 с запалом к ​​ней, пистолет Макарова и патроны, которые изъяли для дальнейшей экспертизы. Также в сумке одного из участников инцидента правоохранители обнаружили комплект профессиональных отмычек и дистанционные рации", - сказано в сообщении.

В полиции сообщили, что 30-летний патрульный с огнестрельными ранениями ноги госпитализировали в больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Житель Харьковщины обстрелял автомобиль и ранил женщину, якобы приняв авто за машину браконьеров. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На месте происшествия работают правоохранители, которые выясняют все обстоятельства происшествия, сведения о котором внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) и ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+8
гости из солнечной Грузии ? как обычно, понаехало апельсинов ?
показать весь комментарий
13.11.2020 09:10
+6
Мамуки 100%
показать весь комментарий
13.11.2020 09:30
+5
судя по отмычкам - квартирные. угонщики щас с компьютерами ходят и другим электронным оборудованием. не жигули ведь воруют.
показать весь комментарий
13.11.2020 09:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
гости из солнечной Грузии ? как обычно, понаехало апельсинов ?
показать весь комментарий
13.11.2020 09:10 Ответить
Мамуки 100%
показать весь комментарий
13.11.2020 09:30 Ответить
100% - из страны хачапури и воров! Их безбашенный почерк. Раньше квартирными кражами промышляли, сейчас понаехавшая носатая молодежь перешла на жестокие грабежи и разбой. И совершенно не боятся почему-то нашей реформированной их соотечественницей полиции. Сраные носороги уродские, сколько горя простым украинцам принесли. И прутся в Украину целыми толпами! Дома -не очень побалуешь, та и негде - а тут демократические друзья...
Не пора ли прикрыть въезд этим козлам, только их, блд, сейчас и не хватало!
показать весь комментарий
13.11.2020 10:52 Ответить
дома у них дилема как ответить на вопрос на камеру следака - "вы имеете статус вора ? можно ли вас называть вором в законе ?" - ответит - "нет" - сам себя раскоронует в чушкари, ответит "да" - отправится в спецтюрьму, выснять с другими такими же, кто будет мыть парашу и стирать носки, а кто и вправду может называться "вором". Саакашвили им хорошо на родине вставил, по самые помидоры. У нас вот дипломы покупают, а у них статут вора в законе.
показать весь комментарий
13.11.2020 11:00 Ответить
Или бряцкий нарот из страны холодного лета
показать весь комментарий
13.11.2020 11:00 Ответить
да врядли. те которые из снигерии приезжают - ссыкливые с детства, их там так воспитывают. ваньки на долбас едут, не меньше чем батальеном.
показать весь комментарий
13.11.2020 11:03 Ответить
Автоугонщики уже с пистолетами или это квартирные воры были?
показать весь комментарий
13.11.2020 09:16 Ответить
судя по отмычкам - квартирные. угонщики щас с компьютерами ходят и другим электронным оборудованием. не жигули ведь воруют.
показать весь комментарий
13.11.2020 09:17 Ответить
У воров и прочих мразей уже есть оружие. У имбецилов до сих пор вопрос - стоит ли разрешать огнестрел законопослушным гражданам?
показать весь комментарий
13.11.2020 09:22 Ответить
госпади, да не ной, дружище. разрешение на гладкоствол - 850 гривен, само ружье неплохое - 200 долларов. купи и вози с собой в машине. в чем проблема ? я так и делаю.
показать весь комментарий
13.11.2020 09:27 Ответить
Ага... завтра зайдешь в магазин, вернешься, а ружья нет в багажнике. Об этом ты не подумал дружище?
показать весь комментарий
13.11.2020 09:31 Ответить
да мне посрать, есть оно или нет. ну купиш ты себе пистолет, достанеш - тебе увалят в голову кирпицем и отберут его.... и что дальше ?
показать весь комментарий
13.11.2020 09:32 Ответить
Тебе посрать, потому что у тебя ничего нет.
показать весь комментарий
13.11.2020 09:34 Ответить
мне посрать, потому что если его украдут во время "транскортировки", я напишу заявление в полицию и пусть ищут. это их работа.
показать весь комментарий
13.11.2020 09:35 Ответить
*транспортировки
показать весь комментарий
13.11.2020 09:36 Ответить
Та не рассказывай скаки... варианта всего два - либо ты упоротый на всю голову (отмороженный держащий ружье в багажнике который могут в любой момент в любое время суток вскрыть), либо обыкновенный звиздун.
показать весь комментарий
13.11.2020 09:40 Ответить
вариант всего один - ты дешевый троль
показать весь комментарий
13.11.2020 09:44 Ответить
с таким же успехом можно выйти из магазина и не обнаружить на парковке своей машины целиком. что за чушь ты несеш вобще ?
показать весь комментарий
13.11.2020 09:37 Ответить
Для тебя новость, что машины угоняют? Да у тебя походу и машины-то нет
показать весь комментарий
13.11.2020 09:42 Ответить
а у тебя походу мозга нет.
показать весь комментарий
13.11.2020 09:43 Ответить
Ну вот, видишь... сам признался. А так начинал искрометно "да возьми да купи да положи"
показать весь комментарий
13.11.2020 09:49 Ответить
Киев какой то Гарлем, судя по новостным хроникам... Киевляне, как вы там живёте?
показать весь комментарий
13.11.2020 09:47 Ответить
Вы правы, Киев перестал быть местом для комфортного проживания. Сегодня это грязная отвратная клоака, с понаехавшим быдлом, ордами грузинов-уголовников, незаконной торговлей повсюду. Слабая импотентная власть, абсолютная развращенность чиновников , судей, прокуроров, отсутствие идеи, объединяющей нации, полное беззаконие и безответственность - и вот, пожалуйста, результат.
"Энергия распада порождает энергию взрыва". Думаю, осталось недолго.
Надо ехать.
показать весь комментарий
13.11.2020 10:10 Ответить
Пока чистим оружие))
показать весь комментарий
13.11.2020 10:13 Ответить
4 человека с пистолетами не смогли завалить мусоров и уйти, видно они полные лошары а не ворье. Остановить мусора может только прицельный выстрел в голову а не в ногу. Есть день памяти погибших мусоров, а где День памяти людей погибших от рук "правоохранителей".
показать весь комментарий
13.11.2020 12:04 Ответить
ПОРА ВВОДИТЬ ЭВТАНАЗИЮ !!!
показать весь комментарий
13.11.2020 15:03 Ответить
 
 