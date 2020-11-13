В Святошинском районе Киева произошла стрельба: ранен полицейский, трое злоумышленников задержаны, - полиция

В Киеве правоохранители задержали троих человек, которые открыли стрельбу в Святошинском районе столицы. В результате происшествия пострадал работник патрульной полиции, который остановил подозрительный автомобиль. Сейчас полицейского доставили в больницу с огнестрельными ранениями.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

"В дежурную часть Святошинского управления полиции поступило сообщение о том, что на улице Героев Космоса сотрудники патрульной полиции остановили подозрительный автомобиль, из которого выбежали пассажиры и один из них начал стрелять и попал в полицейского.

Несмотря на ранение, полицейский применил табельное огнестрельное оружие в ответ и вместе с напарником задержал троих мужчин, данные которых устанавливаются. У одного из пассажиров, который открыл огонь на поражение полицейского при себе была граната РГД-5 с запалом к ​​ней, пистолет Макарова и патроны, которые изъяли для дальнейшей экспертизы. Также в сумке одного из участников инцидента правоохранители обнаружили комплект профессиональных отмычек и дистанционные рации", - сказано в сообщении.

В полиции сообщили, что 30-летний патрульный с огнестрельными ранениями ноги госпитализировали в больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

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На месте происшествия работают правоохранители, которые выясняют все обстоятельства происшествия, сведения о котором внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) и ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.