За карантин выходного дня бизнес получит компенсации, - министр Немчинов

В Кабинете Министров заявили, что поддержат бизнес и работников, оставшихся без заработка на выходных.

Об этом в эфире телеканала "Дом" заявил министр Кабинета Министров Олег Немчинов, передает Цензор.НЕТ.

"Мы обратились в Торгово-промышленную палату для того, чтобы случай был признан форс-мажорным, и люди, которые сдают в аренду помещения или берут, могли воспользоваться этим правом для компенсации. Второй вопрос - это выплаты людям, которые официально работают и из-за карантина выходного дня будут лишены работы в субботу и воскресенье. Это доплаты, которые проводились предпринимателям, в том числе и во время первого локдауна. Люди должны быть официально оформлены, за них должны получать компенсацию их работодатели, которые им выплачивают деньги", - рассказал министр.

По его словам, чаще всего люди, которые хотят компенсацию, работают неофициально, но правила должны быть для всех одинаковы.

Отмечается, что также Кабмин внесет изменения в программу доступного кредитования "5-7-9": предприниматели смогут переоформить кредит или получить беспроцентные "каникулы".

"Мы надеемся, что этот период (карантина выходного дня, - Ред.) будет коротким и не придется прибегать к более суровым мерам. Но если не будет в полном объеме реализован карантин выходного дня, к сожалению, мы рано или поздно придем к полному локдауну. Будет отдельная коммуникация с городскими головами, особенно с теми, кто идет на второй тур выборов, чтобы делать политику не на акциях протеста против карантина выходного дня, а демонстрировать своим избирателям помещения в больницах", - добавил Немчинов.

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