За карантин выходного дня бизнес получит компенсации, - министр Немчинов
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В Кабинете Министров заявили, что поддержат бизнес и работников, оставшихся без заработка на выходных.
Об этом в эфире телеканала "Дом" заявил министр Кабинета Министров Олег Немчинов, передает Цензор.НЕТ.
"Мы обратились в Торгово-промышленную палату для того, чтобы случай был признан форс-мажорным, и люди, которые сдают в аренду помещения или берут, могли воспользоваться этим правом для компенсации. Второй вопрос - это выплаты людям, которые официально работают и из-за карантина выходного дня будут лишены работы в субботу и воскресенье. Это доплаты, которые проводились предпринимателям, в том числе и во время первого локдауна. Люди должны быть официально оформлены, за них должны получать компенсацию их работодатели, которые им выплачивают деньги", - рассказал министр.
По его словам, чаще всего люди, которые хотят компенсацию, работают неофициально, но правила должны быть для всех одинаковы.
Отмечается, что также Кабмин внесет изменения в программу доступного кредитования "5-7-9": предприниматели смогут переоформить кредит или получить беспроцентные "каникулы".
"Мы надеемся, что этот период (карантина выходного дня, - Ред.) будет коротким и не придется прибегать к более суровым мерам. Но если не будет в полном объеме реализован карантин выходного дня, к сожалению, мы рано или поздно придем к полному локдауну. Будет отдельная коммуникация с городскими головами, особенно с теми, кто идет на второй тур выборов, чтобы делать политику не на акциях протеста против карантина выходного дня, а демонстрировать своим избирателям помещения в больницах", - добавил Немчинов.
Пожалуйста, подождите...
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"" МУДРИЙ " НАРИД СХАВАЕТ ,,
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1. Есть ли на это деньги?! (ответ я в принципе знаю)
2. Конкретно чей бизнес получит компенсацию?
бизнес увольняет большинство сотрудников и вписывает в штатное расписание своих родственников (причем на все открытые им ЧП), с графиком работы, по субботам и воскресеньям....после чего, получают на них компенсацию с разных фирм
Да здравствует коммунизм по ЗЕленому
Но компенсации работникам - должны быть адресными. Чтоб исключить момент ... некоей нечистоплотности работодателя.
головне -точно сфомулювати....
АЛЕ ЩОБ НІХТО НЕ ДОГАДАВСЯ...
У Кабінеті Міністрів заявили, що підтримають бізнес і працівників, які залишилися без заробітку на вихідних.
дві великі різниці..
10 грн на особу теж підтримка.
але не компенсація...
"Ми сподіваємося, .... не доведеться вдаватися до більш суворих заходів.
КУДИ ВЖЕ СУВОРІШЕ.....