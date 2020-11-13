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За карантин выходного дня бизнес получит компенсации, - министр Немчинов

Новости Цензор.НЕТ Общество

За карантин выходного дня бизнес получит компенсации, - министр Немчинов

В Кабинете Министров заявили, что поддержат бизнес и работников, оставшихся без заработка на выходных.

Об этом в эфире телеканала "Дом" заявил министр Кабинета Министров Олег Немчинов, передает Цензор.НЕТ.

"Мы обратились в Торгово-промышленную палату для того, чтобы случай был признан форс-мажорным, и люди, которые сдают в аренду помещения или берут, могли воспользоваться этим правом для компенсации. Второй вопрос - это выплаты людям, которые официально работают и из-за карантина выходного дня будут лишены работы в субботу и воскресенье. Это доплаты, которые проводились предпринимателям, в том числе и во время первого локдауна. Люди должны быть официально оформлены, за них должны получать компенсацию их работодатели, которые им выплачивают деньги", - рассказал министр.

По его словам, чаще всего люди, которые хотят компенсацию, работают неофициально, но правила должны быть для всех одинаковы.

Отмечается, что также Кабмин внесет изменения в программу доступного кредитования "5-7-9": предприниматели смогут переоформить кредит или получить беспроцентные "каникулы".

"Мы надеемся, что этот период (карантина выходного дня, - Ред.) будет коротким и не придется прибегать к более суровым мерам. Но если не будет в полном объеме реализован карантин выходного дня, к сожалению, мы рано или поздно придем к полному локдауну. Будет отдельная коммуникация с городскими головами, особенно с теми, кто идет на второй тур выборов, чтобы делать политику не на акциях протеста против карантина выходного дня, а демонстрировать своим избирателям помещения в больницах", - добавил Немчинов.

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Топ комментарии
+12
У меня только 2 вопроса:
1. Есть ли на это деньги?! (ответ я в принципе знаю)
2. Конкретно чей бизнес получит компенсацию?
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13.11.2020 10:13
+8
Давайте угадаю фамилии пострадавших бизнесменов, которых будут кормить за наш счет из-за зеленого дурантина: ахметов, каломойше, пинчук, герега...
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13.11.2020 10:24
+5
Распил ДЛЯ СВОИХ ПАЦАНОВ .
.
.
"" МУДРИЙ " НАРИД СХАВАЕТ ,,
,
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13.11.2020 10:12
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Распил ДЛЯ СВОИХ ПАЦАНОВ .
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"" МУДРИЙ " НАРИД СХАВАЕТ ,,
,
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13.11.2020 10:12 Ответить
Компенсацію треба платити тим, хто платить податки. І виявиться, що компенсацію давати і нікому.
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13.11.2020 10:36 Ответить
Получить, а як ще раз доженуть то ще й не так получить! За карантин выходного дня бизнес получит компенсации, - министр Немчинов - Цензор.НЕТ 5336
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13.11.2020 10:13 Ответить
У меня только 2 вопроса:
1. Есть ли на это деньги?! (ответ я в принципе знаю)
2. Конкретно чей бизнес получит компенсацию?
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13.11.2020 10:13 Ответить
Если вдруг компенсацию будут раздавать всем, то выглядеть это будет примерно так:
бизнес увольняет большинство сотрудников и вписывает в штатное расписание своих родственников (причем на все открытые им ЧП), с графиком работы, по субботам и воскресеньям....после чего, получают на них компенсацию с разных фирм
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13.11.2020 10:17 Ответить
"предприниматели смогут переоформить кредит или получить беспроцентные "каникулы" - вот такие будут "выплаты".
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13.11.2020 10:19 Ответить
А каникулы арендодателю кто оплатит? Шмыгаль или сам Зеленский? Сегодня на "Прямом" хозяин пиццы "Ветеран" рассказывал и про кредиты и про каникулы. Это мрак
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13.11.2020 10:33 Ответить
Как вариант, они объявят мораторий на арендную плату - для этого ничего из бюджета платить не надо, но как следствие пострадают местные бюджеты, но им ПОХ - они местные выборы все равно просрали, а так получат рычаг давления на страптивых мэров
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13.11.2020 10:50 Ответить
А мараторий на ком-услуги и оплату в магазинах, заправках и так далее? Или это другое? За карантин вихідного дня бізнес отримає компенсації, - міністр Немчінов - Цензор.НЕТ 9532
Да здравствует коммунизм по ЗЕленому За карантин вихідного дня бізнес отримає компенсації, - міністр Немчінов - Цензор.НЕТ 1958
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13.11.2020 12:37 Ответить
того,кто ближе к "кормушке"
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13.11.2020 10:25 Ответить
Кто здает в Аренду, получит компенсацию!...Норм придумали, друзья Кличко понастроили ТРЦ больше, чем желающих взять в аренду! Как вдруг опаньки - прилетела компенсация! За карантин вихідного дня бізнес отримає компенсації, - міністр Немчінов - Цензор.НЕТ 1909
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13.11.2020 13:14 Ответить
эпицентр
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13.11.2020 10:25 Ответить
+100500 За карантин вихідного дня бізнес отримає компенсації, - міністр Немчінов - Цензор.НЕТ 1700
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13.11.2020 10:28 Ответить
Велюр по любому, свадебные ведущие и фотографы тоже
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13.11.2020 10:39 Ответить
2. Конкретно чей бизнес получит компенсацию? Получат ФЛПшники, а миллиардеры будут скупо вытирать слезы в стороне.
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13.11.2020 10:41 Ответить
шутка года))) Врачи уже получили 300% надбавки)
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13.11.2020 10:14 Ответить
жене в апреле один раз заплатили, потом херрра, с сентября повышение - тоже херрра. Но дальние Зеродственники до сих пор думают, что надбавки есть, но мы скрываем патамуша мы порохоботы
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13.11.2020 10:42 Ответить
Врачи уже получили по 500% и Учителя по 3000 долларов. Кто следующий?
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13.11.2020 10:16 Ответить
Кто здает в Аренду, получит компенсацию!...Норм придумали, друзья Кличко понастроили ТРЦ больше, чем желающих взять в аренду! Как вдруг опаньки - прилетела компенсация! За карантин вихідного дня бізнес отримає компенсації, - міністр Немчінов - Цензор.НЕТ 8954
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13.11.2020 13:15 Ответить
получат - пособие по безработице За карантин вихідного дня бізнес отримає компенсації, - міністр Немчінов - Цензор.НЕТ 5689 . Все обещания - "внесет, рассмотрит и получит" в бедующем времени, а локдаун уже завтра.
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13.11.2020 10:19 Ответить
Люди должны быть официально оформлены, за них должны получать компенсацию их работодатели, которые им выплачивают деньги. Те кто работал неофициально, а таких 50%, не получат ни хуа.
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13.11.2020 10:23 Ответить
ваш коммент - да зебилалм в зеньки За карантин вихідного дня бізнес отримає компенсації, - міністр Немчінов - Цензор.НЕТ 7379
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13.11.2020 10:29 Ответить
Налогоплательщики Украины!!! Некоторые чиновники и "свои" бизнесюки в очередной раз обогатятся за ваш счет!)))
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13.11.2020 10:20 Ответить
в ПФ возьмут...
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13.11.2020 10:23 Ответить
с какого перепуга меня заставляют платить с моих налогов деньги людям, которые будут сидеть дома, а я буду в это время работать?
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13.11.2020 10:21 Ответить
Бо ти громадянин України. В тебе є заперечення?
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13.11.2020 13:16 Ответить
А они нет? Или у нас не одинаковые права?
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13.11.2020 14:59 Ответить
Давайте угадаю фамилии пострадавших бизнесменов, которых будут кормить за наш счет из-за зеленого дурантина: ахметов, каломойше, пинчук, герега...
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13.11.2020 10:24 Ответить
Не-не. Компенсации бизнесу это, возможно, и правильно (хотя мне тут один умник говорил, что стдуденты, работающие на непостоянном найме - должны САМИ учитывать риски. Вот и владельцы бизнесов, в т.ч. семейных - тоже должны САМИ учитывать риски).
Но компенсации работникам - должны быть адресными. Чтоб исключить момент ... некоей нечистоплотности работодателя.
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13.11.2020 10:28 Ответить
Я столько бабла потратил весной для организации доставки сотрудников на работу.. Компенсация? Держи карман шире... Так и сейчас, как грится - не жди, не надейся и никогда не проси
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13.11.2020 10:44 Ответить
Компенсація часткова =допомозі=1,10,50 грн...
головне -точно сфомулювати....

АЛЕ ЩОБ НІХТО НЕ ДОГАДАВСЯ... За карантин вихідного дня бізнес отримає компенсації, - міністр Немчінов - Цензор.НЕТ 1776
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13.11.2020 11:12 Ответить
Ну как бэ компенсировать должно но наверное смотря кто сколько налогов заплатил, а то получается что налога три копейки заплатил а крику как будто вся экономика на плечах его сраной пицерии держится, и давайте не забывать что во всех этих рыгаловках налоги платят внезапно посетители в виде НДС акцизы на алкоголь тоже платят те кто пьет а не хозяин бара, а прибыль показывает минимальную зато недвигу имеет по доброй традиции на тещу, ненадо нам тут рассказывать про средних бизнесменов налогоплательщиков, взять у меня НДС и передать государству это еще не налогоплательщик
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13.11.2020 10:46 Ответить
За карантин вихідного дня бізнес отримає компенсації, - міністр Немчінов - Цензор.НЕТ 882
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13.11.2020 10:48 Ответить
Доплату Велюру, поиздержались же!
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13.11.2020 10:51 Ответить
За карантин вихідного дня бізнес отримає компенсації, - міністр Немчінов

За карантин вихідного дня бізнес отримає компенсації, - міністр Немчінов - Цензор.НЕТ 2362У Кабінеті Міністрів заявили, що підтримають бізнес і працівників, які залишилися без заробітку на вихідних.

дві великі різниці.. За карантин вихідного дня бізнес отримає компенсації, - міністр Немчінов - Цензор.НЕТ 4872
10 грн на особу теж підтримка.
але не компенсація...
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13.11.2020 11:10 Ответить
Кабмін внесе зміни до програми доступного кредитування "5-7-9": підприємці зможуть переоформити кредит або отримати безвідсоткові "канікули".

"Ми сподіваємося, .... не доведеться вдаватися до більш суворих заходів.

КУДИ ВЖЕ СУВОРІШЕ..... За карантин вихідного дня бізнес отримає компенсації, - міністр Немчінов - Цензор.НЕТ 6825
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13.11.2020 11:15 Ответить
Моя мама частный предприниматель.... И ещё в первую волну, налоги никто не отменял, и говорили налоговики, то по телевизору не надо платить, а у нас указа нет. Вы платите, а потом пересчитали... До сих пор деньги не вернули
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13.11.2020 11:44 Ответить
******* ******* ********. Извините , что на старо-славянском.
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13.11.2020 12:38 Ответить
 
 