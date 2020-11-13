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За карантин вихідного дня бізнес отримає компенсації, - міністр Немчінов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

За карантин вихідного дня бізнес отримає компенсації, - міністр Немчінов

У Кабінеті Міністрів заявили, що підтримають бізнес і працівників, які залишилися без заробітку на вихідних.

Про це в ефірі телеканалу "Дом" заявив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, передає Цензор.НЕТ.

"Ми звернулися в Торгово-промислову палату для того, щоб випадок був визнаний форс-мажорним, і люди, які здають в оренду приміщення або беруть, могли скористатися цим правом для компенсації. Друге питання - це виплати людям, які офіційно працюють і через карантин вихідного дня будуть позбавлені роботи в суботу та неділю. Це доплати, які проводилися підприємцям, зокрема й під час першого локдауну. Люди мають бути офіційно оформлені, за них мають отримувати компенсацію їхні роботодавці, які їм виплачують гроші", - розповів міністр.

За його словами, найчастіше люди, які хочуть компенсацію, працюють неофіційно, але правила мають бути для всіх однакові.

Зазначається, що також Кабмін внесе зміни до програми доступного кредитування "5-7-9": підприємці зможуть переоформити кредит або отримати безвідсоткові "канікули".

"Ми сподіваємося, що цей період (карантину вихідного дня. - Ред.) Буде коротким і не доведеться вдаватися до більш суворих заходів. Але якщо не буде в повному обсязі реалізований карантин вихідного дня, на жаль, ми рано чи пізно прийдемо до повного локдауну . Буде окрема комунікація з міськими головами, особливо з тими, хто йде на другий тур виборів, щоб робити політику не на акціях протесту проти карантину вихідного дня, а демонструвати своїм виборцям приміщення в лікарнях", - додав Немчінов.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
У меня только 2 вопроса:
1. Есть ли на это деньги?! (ответ я в принципе знаю)
2. Конкретно чей бизнес получит компенсацию?
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13.11.2020 10:13
+8
Давайте угадаю фамилии пострадавших бизнесменов, которых будут кормить за наш счет из-за зеленого дурантина: ахметов, каломойше, пинчук, герега...
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13.11.2020 10:24
+5
Распил ДЛЯ СВОИХ ПАЦАНОВ .
.
.
"" МУДРИЙ " НАРИД СХАВАЕТ ,,
,
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13.11.2020 10:12
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Распил ДЛЯ СВОИХ ПАЦАНОВ .
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"" МУДРИЙ " НАРИД СХАВАЕТ ,,
,
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13.11.2020 10:12 Відповісти
Компенсацію треба платити тим, хто платить податки. І виявиться, що компенсацію давати і нікому.
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13.11.2020 10:36 Відповісти
Получить, а як ще раз доженуть то ще й не так получить! За карантин выходного дня бизнес получит компенсации, - министр Немчинов - Цензор.НЕТ 5336
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13.11.2020 10:13 Відповісти
У меня только 2 вопроса:
1. Есть ли на это деньги?! (ответ я в принципе знаю)
2. Конкретно чей бизнес получит компенсацию?
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13.11.2020 10:13 Відповісти
Если вдруг компенсацию будут раздавать всем, то выглядеть это будет примерно так:
бизнес увольняет большинство сотрудников и вписывает в штатное расписание своих родственников (причем на все открытые им ЧП), с графиком работы, по субботам и воскресеньям....после чего, получают на них компенсацию с разных фирм
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13.11.2020 10:17 Відповісти
"предприниматели смогут переоформить кредит или получить беспроцентные "каникулы" - вот такие будут "выплаты".
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13.11.2020 10:19 Відповісти
А каникулы арендодателю кто оплатит? Шмыгаль или сам Зеленский? Сегодня на "Прямом" хозяин пиццы "Ветеран" рассказывал и про кредиты и про каникулы. Это мрак
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13.11.2020 10:33 Відповісти
Как вариант, они объявят мораторий на арендную плату - для этого ничего из бюджета платить не надо, но как следствие пострадают местные бюджеты, но им ПОХ - они местные выборы все равно просрали, а так получат рычаг давления на страптивых мэров
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13.11.2020 10:50 Відповісти
А мараторий на ком-услуги и оплату в магазинах, заправках и так далее? Или это другое? За карантин вихідного дня бізнес отримає компенсації, - міністр Немчінов - Цензор.НЕТ 9532
Да здравствует коммунизм по ЗЕленому За карантин вихідного дня бізнес отримає компенсації, - міністр Немчінов - Цензор.НЕТ 1958
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13.11.2020 12:37 Відповісти
того,кто ближе к "кормушке"
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13.11.2020 10:25 Відповісти
Кто здает в Аренду, получит компенсацию!...Норм придумали, друзья Кличко понастроили ТРЦ больше, чем желающих взять в аренду! Как вдруг опаньки - прилетела компенсация! За карантин вихідного дня бізнес отримає компенсації, - міністр Немчінов - Цензор.НЕТ 1909
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13.11.2020 13:14 Відповісти
эпицентр
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13.11.2020 10:25 Відповісти
+100500 За карантин вихідного дня бізнес отримає компенсації, - міністр Немчінов - Цензор.НЕТ 1700
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13.11.2020 10:28 Відповісти
Велюр по любому, свадебные ведущие и фотографы тоже
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13.11.2020 10:39 Відповісти
2. Конкретно чей бизнес получит компенсацию? Получат ФЛПшники, а миллиардеры будут скупо вытирать слезы в стороне.
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13.11.2020 10:41 Відповісти
шутка года))) Врачи уже получили 300% надбавки)
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13.11.2020 10:14 Відповісти
жене в апреле один раз заплатили, потом херрра, с сентября повышение - тоже херрра. Но дальние Зеродственники до сих пор думают, что надбавки есть, но мы скрываем патамуша мы порохоботы
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13.11.2020 10:42 Відповісти
Врачи уже получили по 500% и Учителя по 3000 долларов. Кто следующий?
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13.11.2020 10:16 Відповісти
Кто здает в Аренду, получит компенсацию!...Норм придумали, друзья Кличко понастроили ТРЦ больше, чем желающих взять в аренду! Как вдруг опаньки - прилетела компенсация! За карантин вихідного дня бізнес отримає компенсації, - міністр Немчінов - Цензор.НЕТ 8954
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13.11.2020 13:15 Відповісти
получат - пособие по безработице За карантин вихідного дня бізнес отримає компенсації, - міністр Немчінов - Цензор.НЕТ 5689 . Все обещания - "внесет, рассмотрит и получит" в бедующем времени, а локдаун уже завтра.
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13.11.2020 10:19 Відповісти
Люди должны быть официально оформлены, за них должны получать компенсацию их работодатели, которые им выплачивают деньги. Те кто работал неофициально, а таких 50%, не получат ни хуа.
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13.11.2020 10:23 Відповісти
ваш коммент - да зебилалм в зеньки За карантин вихідного дня бізнес отримає компенсації, - міністр Немчінов - Цензор.НЕТ 7379
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13.11.2020 10:29 Відповісти
Налогоплательщики Украины!!! Некоторые чиновники и "свои" бизнесюки в очередной раз обогатятся за ваш счет!)))
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13.11.2020 10:20 Відповісти
в ПФ возьмут...
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13.11.2020 10:23 Відповісти
с какого перепуга меня заставляют платить с моих налогов деньги людям, которые будут сидеть дома, а я буду в это время работать?
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13.11.2020 10:21 Відповісти
Бо ти громадянин України. В тебе є заперечення?
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13.11.2020 13:16 Відповісти
А они нет? Или у нас не одинаковые права?
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13.11.2020 14:59 Відповісти
Давайте угадаю фамилии пострадавших бизнесменов, которых будут кормить за наш счет из-за зеленого дурантина: ахметов, каломойше, пинчук, герега...
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13.11.2020 10:24 Відповісти
Не-не. Компенсации бизнесу это, возможно, и правильно (хотя мне тут один умник говорил, что стдуденты, работающие на непостоянном найме - должны САМИ учитывать риски. Вот и владельцы бизнесов, в т.ч. семейных - тоже должны САМИ учитывать риски).
Но компенсации работникам - должны быть адресными. Чтоб исключить момент ... некоей нечистоплотности работодателя.
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13.11.2020 10:28 Відповісти
Я столько бабла потратил весной для организации доставки сотрудников на работу.. Компенсация? Держи карман шире... Так и сейчас, как грится - не жди, не надейся и никогда не проси
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13.11.2020 10:44 Відповісти
Компенсація часткова =допомозі=1,10,50 грн...
головне -точно сфомулювати....

АЛЕ ЩОБ НІХТО НЕ ДОГАДАВСЯ... За карантин вихідного дня бізнес отримає компенсації, - міністр Немчінов - Цензор.НЕТ 1776
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13.11.2020 11:12 Відповісти
Ну как бэ компенсировать должно но наверное смотря кто сколько налогов заплатил, а то получается что налога три копейки заплатил а крику как будто вся экономика на плечах его сраной пицерии держится, и давайте не забывать что во всех этих рыгаловках налоги платят внезапно посетители в виде НДС акцизы на алкоголь тоже платят те кто пьет а не хозяин бара, а прибыль показывает минимальную зато недвигу имеет по доброй традиции на тещу, ненадо нам тут рассказывать про средних бизнесменов налогоплательщиков, взять у меня НДС и передать государству это еще не налогоплательщик
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13.11.2020 10:46 Відповісти
За карантин вихідного дня бізнес отримає компенсації, - міністр Немчінов - Цензор.НЕТ 882
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13.11.2020 10:48 Відповісти
Доплату Велюру, поиздержались же!
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13.11.2020 10:51 Відповісти
За карантин вихідного дня бізнес отримає компенсації, - міністр Немчінов

За карантин вихідного дня бізнес отримає компенсації, - міністр Немчінов - Цензор.НЕТ 2362У Кабінеті Міністрів заявили, що підтримають бізнес і працівників, які залишилися без заробітку на вихідних.

дві великі різниці.. За карантин вихідного дня бізнес отримає компенсації, - міністр Немчінов - Цензор.НЕТ 4872
10 грн на особу теж підтримка.
але не компенсація...
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13.11.2020 11:10 Відповісти
Кабмін внесе зміни до програми доступного кредитування "5-7-9": підприємці зможуть переоформити кредит або отримати безвідсоткові "канікули".

"Ми сподіваємося, .... не доведеться вдаватися до більш суворих заходів.

КУДИ ВЖЕ СУВОРІШЕ..... За карантин вихідного дня бізнес отримає компенсації, - міністр Немчінов - Цензор.НЕТ 6825
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13.11.2020 11:15 Відповісти
Моя мама частный предприниматель.... И ещё в первую волну, налоги никто не отменял, и говорили налоговики, то по телевизору не надо платить, а у нас указа нет. Вы платите, а потом пересчитали... До сих пор деньги не вернули
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13.11.2020 11:44 Відповісти
******* ******* ********. Извините , что на старо-славянском.
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13.11.2020 12:38 Відповісти
 
 