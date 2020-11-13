За карантин вихідного дня бізнес отримає компенсації, - міністр Немчінов

У Кабінеті Міністрів заявили, що підтримають бізнес і працівників, які залишилися без заробітку на вихідних.

Про це в ефірі телеканалу "Дом" заявив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, передає Цензор.НЕТ.

"Ми звернулися в Торгово-промислову палату для того, щоб випадок був визнаний форс-мажорним, і люди, які здають в оренду приміщення або беруть, могли скористатися цим правом для компенсації. Друге питання - це виплати людям, які офіційно працюють і через карантин вихідного дня будуть позбавлені роботи в суботу та неділю. Це доплати, які проводилися підприємцям, зокрема й під час першого локдауну. Люди мають бути офіційно оформлені, за них мають отримувати компенсацію їхні роботодавці, які їм виплачують гроші", - розповів міністр.

За його словами, найчастіше люди, які хочуть компенсацію, працюють неофіційно, але правила мають бути для всіх однакові.

Зазначається, що також Кабмін внесе зміни до програми доступного кредитування "5-7-9": підприємці зможуть переоформити кредит або отримати безвідсоткові "канікули".

"Ми сподіваємося, що цей період (карантину вихідного дня. - Ред.) Буде коротким і не доведеться вдаватися до більш суворих заходів. Але якщо не буде в повному обсязі реалізований карантин вихідного дня, на жаль, ми рано чи пізно прийдемо до повного локдауну . Буде окрема комунікація з міськими головами, особливо з тими, хто йде на другий тур виборів, щоб робити політику не на акціях протесту проти карантину вихідного дня, а демонструвати своїм виборцям приміщення в лікарнях", - додав Немчінов.

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