За карантин вихідного дня бізнес отримає компенсації, - міністр Немчінов
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У Кабінеті Міністрів заявили, що підтримають бізнес і працівників, які залишилися без заробітку на вихідних.
Про це в ефірі телеканалу "Дом" заявив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, передає Цензор.НЕТ.
"Ми звернулися в Торгово-промислову палату для того, щоб випадок був визнаний форс-мажорним, і люди, які здають в оренду приміщення або беруть, могли скористатися цим правом для компенсації. Друге питання - це виплати людям, які офіційно працюють і через карантин вихідного дня будуть позбавлені роботи в суботу та неділю. Це доплати, які проводилися підприємцям, зокрема й під час першого локдауну. Люди мають бути офіційно оформлені, за них мають отримувати компенсацію їхні роботодавці, які їм виплачують гроші", - розповів міністр.
За його словами, найчастіше люди, які хочуть компенсацію, працюють неофіційно, але правила мають бути для всіх однакові.
Зазначається, що також Кабмін внесе зміни до програми доступного кредитування "5-7-9": підприємці зможуть переоформити кредит або отримати безвідсоткові "канікули".
"Ми сподіваємося, що цей період (карантину вихідного дня. - Ред.) Буде коротким і не доведеться вдаватися до більш суворих заходів. Але якщо не буде в повному обсязі реалізований карантин вихідного дня, на жаль, ми рано чи пізно прийдемо до повного локдауну . Буде окрема комунікація з міськими головами, особливо з тими, хто йде на другий тур виборів, щоб робити політику не на акціях протесту проти карантину вихідного дня, а демонструвати своїм виборцям приміщення в лікарнях", - додав Немчінов.
Будь ласка, зачекайте...
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"" МУДРИЙ " НАРИД СХАВАЕТ ,,
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1. Есть ли на это деньги?! (ответ я в принципе знаю)
2. Конкретно чей бизнес получит компенсацию?
бизнес увольняет большинство сотрудников и вписывает в штатное расписание своих родственников (причем на все открытые им ЧП), с графиком работы, по субботам и воскресеньям....после чего, получают на них компенсацию с разных фирм
Да здравствует коммунизм по ЗЕленому
Но компенсации работникам - должны быть адресными. Чтоб исключить момент ... некоей нечистоплотности работодателя.
головне -точно сфомулювати....
АЛЕ ЩОБ НІХТО НЕ ДОГАДАВСЯ...
У Кабінеті Міністрів заявили, що підтримають бізнес і працівників, які залишилися без заробітку на вихідних.
дві великі різниці..
10 грн на особу теж підтримка.
але не компенсація...
"Ми сподіваємося, .... не доведеться вдаватися до більш суворих заходів.
КУДИ ВЖЕ СУВОРІШЕ.....