У семи областях України завантаження ліжок не перевищує 50%, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 13 листопада завантаженість ліжок пацієнтами з коронавірусом і підозрою на COVID-19 не перевищує 50% в семи областях України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Ліжка заповнені менш ніж на 50% лише у Волинській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Луганській, Одеській, Тернопільській та Херсонській областях.

Завантаженість ліжок по Україні становить 54,5%.

Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

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