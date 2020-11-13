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У семи областях України завантаження ліжок не перевищує 50%, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

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У семи областях України завантаження ліжок не перевищує 50%, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 13 листопада завантаженість ліжок пацієнтами з коронавірусом і підозрою на COVID-19 не перевищує 50% в семи областях України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Ліжка заповнені менш ніж на 50% лише у Волинській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Луганській, Одеській, Тернопільській та Херсонській областях.

Завантаженість ліжок по Україні становить 54,5%.

Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

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У семи областях України завантаження ліжок не перевищує 50%, - МОЗ 01

Автор: Анастасія Потіха
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В Одеській області немає куди класти хворих на коронавірус, швидкі по кілька годин в черзі і лікарні просто відмовляються від шпиталізації хворих! Що це за дурна статистика, що вона відображає, на яких ідіотів це все розраховано? Влада не розуміє що цими дурними і абсолютно нікчемними цифрами вона вводить сама себе в оману! Не потрібно вираховувати середню температуру по палаті, не потрібно бути ідіотами! Те що в якихось там районах не зайняті койко-місця свідчить про те що хворі з цього району поїхали лікуватись в обласну лікарню і там в обласній лікарні місць вже немає і потрібно терміново розгортати шпиталь на території обласної лікарні! Тому ця таблиця вона для ідіотів!
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13.11.2020 09:51 Відповісти
Мені взагалі цікаво навіщо підраховувати кількість незайнятих койко-місць по області? Це ж яка ступінь ідіотизму має бути у чиновників від медицини щоб такою куйньою займатись в робочий час за державний кошт! Потрібно визначати кількість лікарень які вже не можуть приймати пацієнтів в кожній області, щоб розуміти скільки нових лікарень потрібно переводити в розряд опорних і скільки шпиталів потрібно розгортати додатково. А що дає ця таблиця? Нічого не дає! Десь в глухому районі де немає дороги, лікарів, ліків та медичного обладнання є якісь койко-місця для хворих на коронавірус, ми беремо ці вільні віртуальні койко-місця, бо невідомо в якому вони взагалі стані в тих забитих районних лікарнях, може їх і немає насправді, може вони тільки у звітах фігурують, а керівники районних лікарень собі тільки планують що вони їх організують якщо буде потрібно, так от ми беремо ці віртуальні койко-місця і складаємо докупи і визначаємо відсоток завантаження лікарень! Цей процес дебільний від початку до кінця, бо ніхто з медиків в цих звітах правдиву інформацію не подає там скрізь фальсифікації щоб отримати більше фінансування і тому щось по цим звітам вираховувати і представляти громадськості це потрібно бути повними дебілами.
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13.11.2020 10:00 Відповісти
влада не себе вводить в оману, а вас.... і взгалі усіх дурнів, що слухають цю статистику і ходять у масках на підборідді і не вірять у ковід, бо це наїхню думку є тільки спосіб вкрасти більше грошей..., малювати можна абсолютно різні цифри, якщо немає загального тестування...
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13.11.2020 10:48 Відповісти
"на 13 ноября загруженность коек пациентами с коронавирусом и подозрением на COVID-19 не превышает 50% в семи областях Украины.Источник: https://censor.net/ru/n3230856" - смех в зале - где, в какие больницы госпитализируют с подозрениями на ковид? некуда ложить тяжолых больных с ковидом... а тут байка про подозрения... еще непонятка про 50%, речь про койки ковидного фонда или это речть про общее количество коек вообще?
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13.11.2020 09:52 Відповісти
Попилили деньги из ковидного фонда на дороги, и теперь рассказывают сказки для зебилов. А то что в городах миллионниках некуда класть тяжелых больных - то такое....
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13.11.2020 09:57 Відповісти
Вчера ж вроде было в 6. Теперь в 7?
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13.11.2020 10:01 Відповісти
 
 