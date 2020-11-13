У семи областях України завантаження ліжок не перевищує 50%, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
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Станом на 13 листопада завантаженість ліжок пацієнтами з коронавірусом і підозрою на COVID-19 не перевищує 50% в семи областях України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.
Ліжка заповнені менш ніж на 50% лише у Волинській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Луганській, Одеській, Тернопільській та Херсонській областях.
Завантаженість ліжок по Україні становить 54,5%.
Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.
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