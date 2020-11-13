РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14958 посетителей онлайн
Новости Общество
1 829 18
кризис (3069) Тарифы на электроэнергию (1906)

Повышение тарифа на передачу электроэнергии углубит экономический кризис в Украине, - экономист

Новости Цензор.НЕТ Общество

Повышение тарифа на передачу электроэнергии углубит экономический кризис в Украине, - экономист

Повышение тарифа на передачу тока приведет к дальнейшему падению производства и ускорит инфляцию.

 Об этом написал экономист Борис Кушнирук в колонке на Liga.net.

"В случае запланированного увеличения еще на 30% за год тариф на передачу тока вырастет более чем вдвое. Вдвое увеличивается тариф, который ведет к удорожанию электроэнергии в условиях, когда за три квартала этого года по сравнению с прошлым промышленное производство сократилось на 7%; ВВП по оценке Минэкономики снизился на 5,5%; экспорт за январь-август уменьшился на 6,6%, или на 2,4 млрд долл .; убытки промышленных предприятия за первое полугодие составили 72,4млрд грн", - написал Кушнирук.

По его словам, сейчас власть выбрала худшее время для введения дополнительного тарифного обременения экономики. Рост тарифа на передачу электроэнергии, по его оценке, будет способствовать дальнейшему падению ВВП, промпроизводства и экспорта, ведь отечественная промышленность потеряет конкурентоспособность из-за увеличения себестоимости выработки продукции и услуг.

"С понятными последствиями - сокращение рабочих, уменьшение зарплат, снижение отчислений в госбюджет. Которое ведет к углублению экономического кризиса - за 9 месяцев 2020 капитальные расходы бюджета выполнены лишь на 40% от годового плана ", - отметил Кушнирук.

Он также отметил, что вследствие увеличения стоимости тока пострадает не только бизнес, но и население, которое будет покупать его продукцию по повышенным ценам.

"Расходы на электроэнергию - далеко не последняя составляющая в себестоимости любой продукции и услуг. Из-за повышения тарифа на передачу электроэнергии у производителей не будет другого выхода, чем перевести увеличение стоимости тока в цены своей продукции. Подорожает ток - вырастут все цены, в том числе на продовольственные товары", - считает Кушнирук.

И подчеркивает: инфляция уже ускорилась - в октябре потребительские цены выросли на 1%, и она будет расти и дальше, если решение НКРЭКУ о повышении тарифа на передачу тока будет утверждено.

Напомним, Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, повысила тариф на передачу электроэнергии с декабря 2020 году на 30% - с 240,23 грн / МВт-час до 312,76 грн / МВт-час.

Ранее экономический эксперт Андрей Новак заявил, что повышение тарифа на передачу электроэнергии запустит цепную реакцию по удорожанию всех товаров и услуг.

В то же время гендиректор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак считает, что после повышения тарифа на электроэнергию в Украине подорожает проезд в городском электротранспорте и железной дорогой. А президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что повышение тарифов приведет к закрытию промышленных предприятий, росту безработицы падению экономики.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+3
Повышение тарифа на передачу электроэнергии углубит экономический кризис в Украине, - экономист - Цензор.НЕТ 5193
показать весь комментарий
13.11.2020 15:43
+2
Тариф на передачу электроэнергии?? *****, как анекдот какой-то.. а на передачу сперматозоидов ещё никакой пошлины нету??
показать весь комментарий
13.11.2020 16:27
+2
А на автозаправках коли таке придумають? Ціна літри топліва + його транспортіровка от колонки по шлангу в бак.
показать весь комментарий
13.11.2020 16:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дякую.
показать весь комментарий
13.11.2020 15:40 Ответить
Робіть хлопці і поскоріше! Це буде кінець зєсцикунярської влади!
показать весь комментарий
13.11.2020 15:40 Ответить
Повышение тарифа на передачу электроэнергии углубит экономический кризис в Украине, - экономист - Цензор.НЕТ 5193
показать весь комментарий
13.11.2020 15:43 Ответить
Зе власть просто ох...ла от вседозволенности и безнаказаности
один из примеров правления єтих деградантов




Highlander Freeman

@highlander_free

У Чернівцях кандидат у депутати після програшу на виборах забрав назад у мешканців багатоповерхівки тротуарну плитку, за допомогою якої він обіцяв облаштувати доріжку. У соцмережах пишуть, що мова йде про "слузі народу" Владислава Прусському.
показать весь комментарий
13.11.2020 15:44 Ответить
Підвищення тарифу на передачу електроенергії поглибить економічну кризу в Україні, - економіст - Цензор.НЕТ 7113

Укроп Укропченко

12 Ноября 12:08 51

0Україну чекає найгірша за 10 років рецесія, за межею бідності опиняться 9 мільйонів осіб - ООН
Підвищення тарифу на передачу електроенергії поглибить економічну кризу в Україні, - економіст - Цензор.НЕТ 8806

Управління ООН з координації гуманітарних питань (UN OCHA) прогнозує, що за підсумками 2020 року Україну чекає найгірша за 10 років рецесія, в результаті якої за межею бідності опиняться понад 9 млн українців.
Про це йдеться у звіті ООН за жовтень.
Згідно з документом, з березня 80% українських домогосподарств втратили доходи, а заборгованість домогосподарств зросла на 15%.
За даними ООН, в Україні через карантин у 40% родин один з членів втратив роботу. Ще гірша ситуація склалася на територіях, які постраждали внаслідок військового конфлікту.
"На непідконтрольних Україні територіях зараз 58% сімей повідомили про використання негативних механізмів пристосування для задоволення своїх основних потреб, в порівнянні з 49% на початку 2020 року", - говориться в повідомленні ООН.
показать весь комментарий
13.11.2020 15:54 Ответить
Верните прежнюю модель Енергорынка. Все работало и было отлажено. за полтора года работы нового рынка долгов в 15 раз больше, чем за 19 лет оаботы старого рынка.
показать весь комментарий
13.11.2020 15:57 Ответить
для цього потрібно прогнати всю зелень разом з бородатою бабушкою і різноманітними герусами. Як мінімум, повернутися до рижемразівського менеджменту в енергетиці, як меншого зла...
показать весь комментарий
13.11.2020 16:23 Ответить
Нужно волевое решение, а его некому принят не по уму, не по справедливости
показать весь комментарий
13.11.2020 17:36 Ответить
Таки углУбит и даже расширит
показать весь комментарий
13.11.2020 16:07 Ответить
наш президент верит, что доллар по 50 оздоровит экономику, поэтому надо просто подождать немного...
показать весь комментарий
13.11.2020 16:08 Ответить
Тариф на передачу электроэнергии?? *****, как анекдот какой-то.. а на передачу сперматозоидов ещё никакой пошлины нету??
показать весь комментарий
13.11.2020 16:27 Ответить
Отнинє "відро свєта" це не прикол. Спасіба ЗЕ.
показать весь комментарий
13.11.2020 16:32 Ответить
А на автозаправках коли таке придумають? Ціна літри топліва + його транспортіровка от колонки по шлангу в бак.
показать весь комментарий
13.11.2020 16:27 Ответить
Интересно, как после очередного повышения тарифов власти дальше будут рассказывать даунбаситам и крысчанам о райской жизни в Украине и проявлять у них желание вернуться в Украину? Что прошлые что сегодняшняя власть делает все возможное чтобы наказать украинцев за Майдан.
показать весь комментарий
13.11.2020 16:47 Ответить
Передача тока - это очень дорого . Ведь ток сначала набирают в специальные вёдра , потом относят и там , в специальном месте специально обученные люди передают ток неустановленным личностям . Сложная технология , вёдра нужны тоже специальные , изготавливаются в Китае .
Сложно это всё ...
показать весь комментарий
13.11.2020 16:50 Ответить
Выпускать на арену Бору это - кризис жанра Підвищення тарифу на передачу електроенергії поглибить економічну кризу в Україні, - економіст - Цензор.НЕТ 1750
показать весь комментарий
13.11.2020 17:06 Ответить
Бывший сосед из Ленинграда на Viber прислал. То ли сочувствует, то ли смеётся.
Підвищення тарифу на передачу електроенергії поглибить економічну кризу в Україні, - економіст - Цензор.НЕТ 5346
показать весь комментарий
13.11.2020 17:47 Ответить








Ольга Иванова

@ivanova8883

·3 ч

Единственна страна в мире ,которая во время пандемии подняла цену на газ ,и в итоге на коммунальные услуги для населения - Украина!
показать весь комментарий
13.11.2020 21:28 Ответить
 
 