Повышение тарифа на передачу электроэнергии углубит экономический кризис в Украине, - экономист
Новости Цензор.НЕТ Общество
Повышение тарифа на передачу тока приведет к дальнейшему падению производства и ускорит инфляцию.
Об этом написал экономист Борис Кушнирук в колонке на Liga.net.
"В случае запланированного увеличения еще на 30% за год тариф на передачу тока вырастет более чем вдвое. Вдвое увеличивается тариф, который ведет к удорожанию электроэнергии в условиях, когда за три квартала этого года по сравнению с прошлым промышленное производство сократилось на 7%; ВВП по оценке Минэкономики снизился на 5,5%; экспорт за январь-август уменьшился на 6,6%, или на 2,4 млрд долл .; убытки промышленных предприятия за первое полугодие составили 72,4млрд грн", - написал Кушнирук.
По его словам, сейчас власть выбрала худшее время для введения дополнительного тарифного обременения экономики. Рост тарифа на передачу электроэнергии, по его оценке, будет способствовать дальнейшему падению ВВП, промпроизводства и экспорта, ведь отечественная промышленность потеряет конкурентоспособность из-за увеличения себестоимости выработки продукции и услуг.
"С понятными последствиями - сокращение рабочих, уменьшение зарплат, снижение отчислений в госбюджет. Которое ведет к углублению экономического кризиса - за 9 месяцев 2020 капитальные расходы бюджета выполнены лишь на 40% от годового плана ", - отметил Кушнирук.
Он также отметил, что вследствие увеличения стоимости тока пострадает не только бизнес, но и население, которое будет покупать его продукцию по повышенным ценам.
"Расходы на электроэнергию - далеко не последняя составляющая в себестоимости любой продукции и услуг. Из-за повышения тарифа на передачу электроэнергии у производителей не будет другого выхода, чем перевести увеличение стоимости тока в цены своей продукции. Подорожает ток - вырастут все цены, в том числе на продовольственные товары", - считает Кушнирук.
И подчеркивает: инфляция уже ускорилась - в октябре потребительские цены выросли на 1%, и она будет расти и дальше, если решение НКРЭКУ о повышении тарифа на передачу тока будет утверждено.
Напомним, Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, повысила тариф на передачу электроэнергии с декабря 2020 году на 30% - с 240,23 грн / МВт-час до 312,76 грн / МВт-час.
Ранее экономический эксперт Андрей Новак заявил, что повышение тарифа на передачу электроэнергии запустит цепную реакцию по удорожанию всех товаров и услуг.
В то же время гендиректор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак считает, что после повышения тарифа на электроэнергию в Украине подорожает проезд в городском электротранспорте и железной дорогой. А президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что повышение тарифов приведет к закрытию промышленных предприятий, росту безработицы падению экономики.
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один из примеров правления єтих деградантов
Highlander Freeman
@highlander_free
У Чернівцях кандидат у депутати після програшу на виборах забрав назад у мешканців багатоповерхівки тротуарну плитку, за допомогою якої він обіцяв облаштувати доріжку. У соцмережах пишуть, що мова йде про "слузі народу" Владислава Прусському.
Укроп Укропченко
12 Ноября 12:08 51
0Україну чекає найгірша за 10 років рецесія, за межею бідності опиняться 9 мільйонів осіб - ООН
Управління ООН з координації гуманітарних питань (UN OCHA) прогнозує, що за підсумками 2020 року Україну чекає найгірша за 10 років рецесія, в результаті якої за межею бідності опиняться понад 9 млн українців.
Про це йдеться у звіті ООН за жовтень.
Згідно з документом, з березня 80% українських домогосподарств втратили доходи, а заборгованість домогосподарств зросла на 15%.
За даними ООН, в Україні через карантин у 40% родин один з членів втратив роботу. Ще гірша ситуація склалася на територіях, які постраждали внаслідок військового конфлікту.
"На непідконтрольних Україні територіях зараз 58% сімей повідомили про використання негативних механізмів пристосування для задоволення своїх основних потреб, в порівнянні з 49% на початку 2020 року", - говориться в повідомленні ООН.
Сложно это всё ...
Ольга Иванова
@ivanova8883
·3 ч
Единственна страна в мире ,которая во время пандемии подняла цену на газ ,и в итоге на коммунальные услуги для населения - Украина!