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Підвищення тарифу на передачу електроенергії поглибить економічну кризу в Україні, - економіст

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Підвищення тарифу на передачу електроенергії поглибить економічну кризу в Україні, - економіст

Підвищення тарифу на передачу струму призведе до подальшого падіння виробництва та прискорить інфляцію.

Про це написав економіст Борис Кушнірук у колонці на Liga.net.

"В разі запланованого збільшення ще на 30% за рік тариф на передачу струму зросте більш ніж удвічі. Удвічі зростає тариф, який веде до подорожчання електроенергії в умовах, коли за три квартали цього року у порівняні з минулим промислове виробництво скоротилося на 7%; ВВП, за оцінкою Мінекономіки, знизився на 5,5%; експорт за січень-серпень зменшився на 6,6%, або на 2,4 млрд. дол.; збитки промислових підприємства за перше півріччя становили 72,4 млрд грн", - написав Кушнірук.

За його словами, нині влада обрала найгірший час для запровадження додаткового тарифного обтяження економіки. Зростання тарифу на передачу електроенергії, за його оцінкою, сприятиме подальшому падінню ВВП, промвиробництва та експорту, адже вітчизняна промисловість втратить конкурентоспроможність через збільшення собівартості вироблення продукції та послуг.

"Зі зрозумілими наслідками – скорочення робітників, зменшення зарплат, зниження відрахувань до держбюджету. Яке веде до поглиблення економічної кризи – за 9 місяців 2020 року капітальні видатки бюджету виконано лише на 40% від річного плану", - наголосив Кушнірук.

Він також зазначив, що внаслідок збільшення вартості струму постраждає не лише бізнес, а й населення, яке купуватиме його продукцію за підвищеними цінами.

"Витрати на електроенергію – далеко не остання складова в собівартості будь якої продукції та послуг. Через підвищення тарифу на передачу електроенергії виробники не матимуть іншого виходу, ніж перекласти збільшення вартості струму в ціни своєї продукції. Подорожчає струм – зростуть всі ціни, у тому числі на продовольчі товари", - вважає Кушнірук.

І наголошує: інфляція вже прискорилась – у жовтні споживчі ціни зросли на 1%, і вона зростатиме й надалі, якщо рішення НКРЕКП про підвищення тарифу на передачу струму буде затверджено.

Нагадаємо, Нацкомісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, підвищила тариф на передачу електроенергії з грудня 2020 року на 30% - з 240,23 грн/МВт-год до 312,76 грн/МВт-год.

Раніше економічний експерт Андрій Новак заявив, що підвищення тарифу на передачу електроенергії запустить ланцюгову реакцію з подорожчання усіх товарів і послуг.

Водночас гендиректор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак вважає, що після підвищення тарифу на електроенергію в Україні подорожчає проїзд у міському електротранспорті та залізницею. А президент об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков заявив, що підвищення тарифів призведе до закриття промислових підприємств, зростання безробіття, падіння економіки.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Повышение тарифа на передачу электроэнергии углубит экономический кризис в Украине, - экономист - Цензор.НЕТ 5193
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13.11.2020 15:43
+2
Тариф на передачу электроэнергии?? *****, как анекдот какой-то.. а на передачу сперматозоидов ещё никакой пошлины нету??
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13.11.2020 16:27
+2
А на автозаправках коли таке придумають? Ціна літри топліва + його транспортіровка от колонки по шлангу в бак.
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13.11.2020 16:27
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13.11.2020 15:40 Відповісти
Робіть хлопці і поскоріше! Це буде кінець зєсцикунярської влади!
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13.11.2020 15:40 Відповісти
Повышение тарифа на передачу электроэнергии углубит экономический кризис в Украине, - экономист - Цензор.НЕТ 5193
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13.11.2020 15:43 Відповісти
Зе власть просто ох...ла от вседозволенности и безнаказаности
один из примеров правления єтих деградантов




Highlander Freeman

@highlander_free

У Чернівцях кандидат у депутати після програшу на виборах забрав назад у мешканців багатоповерхівки тротуарну плитку, за допомогою якої він обіцяв облаштувати доріжку. У соцмережах пишуть, що мова йде про "слузі народу" Владислава Прусському.
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13.11.2020 15:44 Відповісти
Підвищення тарифу на передачу електроенергії поглибить економічну кризу в Україні, - економіст - Цензор.НЕТ 7113

Укроп Укропченко

12 Ноября 12:08 51

0Україну чекає найгірша за 10 років рецесія, за межею бідності опиняться 9 мільйонів осіб - ООН
Підвищення тарифу на передачу електроенергії поглибить економічну кризу в Україні, - економіст - Цензор.НЕТ 8806

Управління ООН з координації гуманітарних питань (UN OCHA) прогнозує, що за підсумками 2020 року Україну чекає найгірша за 10 років рецесія, в результаті якої за межею бідності опиняться понад 9 млн українців.
Про це йдеться у звіті ООН за жовтень.
Згідно з документом, з березня 80% українських домогосподарств втратили доходи, а заборгованість домогосподарств зросла на 15%.
За даними ООН, в Україні через карантин у 40% родин один з членів втратив роботу. Ще гірша ситуація склалася на територіях, які постраждали внаслідок військового конфлікту.
"На непідконтрольних Україні територіях зараз 58% сімей повідомили про використання негативних механізмів пристосування для задоволення своїх основних потреб, в порівнянні з 49% на початку 2020 року", - говориться в повідомленні ООН.
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13.11.2020 15:54 Відповісти
Верните прежнюю модель Енергорынка. Все работало и было отлажено. за полтора года работы нового рынка долгов в 15 раз больше, чем за 19 лет оаботы старого рынка.
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13.11.2020 15:57 Відповісти
для цього потрібно прогнати всю зелень разом з бородатою бабушкою і різноманітними герусами. Як мінімум, повернутися до рижемразівського менеджменту в енергетиці, як меншого зла...
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13.11.2020 16:23 Відповісти
Нужно волевое решение, а его некому принят не по уму, не по справедливости
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13.11.2020 17:36 Відповісти
Таки углУбит и даже расширит
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13.11.2020 16:07 Відповісти
наш президент верит, что доллар по 50 оздоровит экономику, поэтому надо просто подождать немного...
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13.11.2020 16:08 Відповісти
Тариф на передачу электроэнергии?? *****, как анекдот какой-то.. а на передачу сперматозоидов ещё никакой пошлины нету??
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13.11.2020 16:27 Відповісти
Отнинє "відро свєта" це не прикол. Спасіба ЗЕ.
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13.11.2020 16:32 Відповісти
А на автозаправках коли таке придумають? Ціна літри топліва + його транспортіровка от колонки по шлангу в бак.
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13.11.2020 16:27 Відповісти
Интересно, как после очередного повышения тарифов власти дальше будут рассказывать даунбаситам и крысчанам о райской жизни в Украине и проявлять у них желание вернуться в Украину? Что прошлые что сегодняшняя власть делает все возможное чтобы наказать украинцев за Майдан.
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13.11.2020 16:47 Відповісти
Передача тока - это очень дорого . Ведь ток сначала набирают в специальные вёдра , потом относят и там , в специальном месте специально обученные люди передают ток неустановленным личностям . Сложная технология , вёдра нужны тоже специальные , изготавливаются в Китае .
Сложно это всё ...
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13.11.2020 16:50 Відповісти
Выпускать на арену Бору это - кризис жанра Підвищення тарифу на передачу електроенергії поглибить економічну кризу в Україні, - економіст - Цензор.НЕТ 1750
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13.11.2020 17:06 Відповісти
Бывший сосед из Ленинграда на Viber прислал. То ли сочувствует, то ли смеётся.
Підвищення тарифу на передачу електроенергії поглибить економічну кризу в Україні, - економіст - Цензор.НЕТ 5346
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13.11.2020 17:47 Відповісти








Ольга Иванова

@ivanova8883

·3 ч

Единственна страна в мире ,которая во время пандемии подняла цену на газ ,и в итоге на коммунальные услуги для населения - Украина!
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13.11.2020 21:28 Відповісти
 
 