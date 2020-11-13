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Эстония будет участвовать в Крымской платформе, - МИД

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Эстония будет участвовать в Крымской платформе, - МИД

Эстония будет принимать участие в Крымской платформе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере в Министерстве иностранных дел Эстонии. 

"Являясь преданным сторонником международного порядка, основанного на правилах, Эстония обязуется участвовать в Крымской платформе, инициированной Украиной", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Словения поддержала создание Крымской платформы, - МИД

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+6
за Естонию никогда не было вопросов.
спасибо....
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13.11.2020 20:22
+6
а что не так ?везде и постоянно Эстония поддерживает Украину , в отличии от всякого мутного дерьма .
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13.11.2020 20:35
+3
"Являясь преданным сторонником международного порядка, основанного на правилах, Эстония обязуется участвовать в Крымской платформе, инициированной Украиной"
легко быстро и одним предложением - учись МИД украинский.
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13.11.2020 20:27
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а что не так ?везде и постоянно Эстония поддерживает Украину , в отличии от всякого мутного дерьма .
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13.11.2020 20:35 Ответить
"Гранат, хурма, ********. Акция за счет освобождения Суша. Карабах наши. Крым Украина! Берите бесплатно. Не нада ничего".
Це так у Києві на ринку азербайджанець на честь перемоги у війні за Нагірний Карабах пригощав киян.

https://m.facebook.com/groups/antivatnik/permalink/1495338540676659/?refid=18&_ft_=qid.6894668832830683229%3Amf_story_key.1495338540676659%3Agroup_id.232746656935860%3Atop_level_post_id.1495338540676659%3Atl_objid.1495338540676659%3Acontent_owner_id_new.100004115467457%3Aoriginal_content_id.3419478351466211%3Aoriginal_content_owner_id.100002122403140%3Apage_id.232746656935860%3Asrc.22%3Aphoto_id.3419473418133371%3Astory_location.6%3Aattached_story_attachment_style.video_inline%3Afilter.GroupStoriesByActivityEntQuery%3Atds_flgs.3%3Aott.AX_OrIzoX6HFLpoT&__tn__=-R
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13.11.2020 20:16 Ответить
за Естонию никогда не было вопросов.
спасибо....
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13.11.2020 20:22 Ответить
"Являясь преданным сторонником международного порядка, основанного на правилах, Эстония обязуется участвовать в Крымской платформе, инициированной Украиной"
легко быстро и одним предложением - учись МИД украинский.
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13.11.2020 20:27 Ответить
Естонія братиме участь у Кримській платформі, - МЗС - Цензор.НЕТ 968
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13.11.2020 20:44 Ответить
В Причорномор'ї (а може й в самому Криму) жила компактна діаспора естонців, яка з'явилася там ще 150 років тому. Разом з тим, в Криму жили греки, караїми та кримчаки. Може треба залучити до Кримської платформи Турцію, Грецію та Ізраїль?
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13.11.2020 20:58 Ответить
 
 