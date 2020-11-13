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Эстония будет участвовать в Крымской платформе, - МИД
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Эстония будет принимать участие в Крымской платформе.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере в Министерстве иностранных дел Эстонии.
"Являясь преданным сторонником международного порядка, основанного на правилах, Эстония обязуется участвовать в Крымской платформе, инициированной Украиной", - говорится в сообщении.
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спасибо....
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