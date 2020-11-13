Естонія братиме участь у Кримській платформі, - МЗС

Естонія братиме участь у Кримській платформі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у твіттері Міністерства закордонних справ Естонії.

"Будучи відданим прихильником міжнародного порядку, що ґрунтується на правилах, Естонія зобов'язується брати участь у Кримській платформі, ініційованій Україною", - сказано в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саміт Кримської платформи відбудеться у травні в Києві, - Кулеба