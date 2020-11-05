УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
66147 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
769 4
Київ (8135) Кулеба Дмитро (1721) Кримська платформа (258)

Саміт Кримської платформи відбудеться у травні в Києві, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Саміт Кримської платформи відбудеться у травні в Києві, - Кулеба

Саміт Кримської платформи відбудеться в травні 2021 року в Києві.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Я сьогодні вже можу повідомити офіційно, що остаточно ухвалено рішення, що цей саміт Кримської платформи відбудеться в травні в 2021 році", - сказав глава МЗС України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ України починає новий етап взаємодії з міжнародними партнерами щодо Кримської платформи. Дії будуть спрямовані на подальші кроки щодо деокупації Криму.

Також стало відомо, що Україна запросить на Кримську платформу представників Російської Федерації, щоб обговорити шляхи деокупації півострова.

Також читайте: Велика Британія підтримує концепцію Кримської платформи, - заступниця голови МЗС Джапарова

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
***** злякається і віддасть Крим.
показати весь коментар
05.11.2020 11:01 Відповісти
Саммит Крымской платформы пройдет в мае в Киеве, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7634
показати весь коментар
05.11.2020 11:01 Відповісти
Тяжієш до збочень, пустунчику?)))
показати весь коментар
05.11.2020 11:07 Відповісти
1.
почекаю другого.
показати весь коментар
05.11.2020 11:09 Відповісти
 
 