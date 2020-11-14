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Сладости и низкая физическая активность осложняют течение COVID-19, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Сладости и низкая физическая активность осложняют течение COVID-19, - Ляшко

Употребление сладостей и низкая физическая активность осложняют течение коронавирусного заболевания.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Надо как можно меньше углеводов, особенно сладких - они сгущают кровь... Углеводороды, низкая физическая активность приводят к тому, что осложняется течение заболевания", - отметил чиновник.

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Топ комментарии
+13
все на укладку асфальта!!!!
во-первых: высокая физическая активность
во-вторых: на свежем воздухе
в-третьих: работа-занятие-отдых-хобби))) не наказуемые даже по выходным
и последнее - единственная доступная как бы... вакцина от короновируса (ибо все отэто на ковидные деньги)
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14.11.2020 10:26
+8
А воровство денег предназначенных на медицину очень отягощает будущий тюремный срок. Сладости и низкая физическая активность осложняют течение COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6387
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14.11.2020 10:27
+8
А асфальт облегчает течение болезни...или как?? Или зачем дкньги ковидного фонда в него закатываются вместо того что бы строить больницы ..закупать оборудование и мотивировать врачей??
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14.11.2020 10:27
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А високі фізичні навантаження допомагають вірусу активно і швдко розповсюджуватись з кров'ю по всьому організму і як наслідок вірус пронікає скрізь в життево важливі органи і хвороба протікає важко і з летальним ісходом. Хворого вбиває відкладена імунна відповідь організму, а при високих фізичних навантаженнях потужна імунна відповідь організму просто не лишає шансів на порятунок бо блокує всі важливі системи організму. Тому при хворобі потрібно обмежено рухатись, так само як під час грипу, щоб не давати інфекції розповсюджуватись по всьому організму і поражати всі життєво важливі органи.
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14.11.2020 10:32 Ответить
Саме тому всі профі-футболісти хворіють безсимптомно?
Може це і актуально під час протікання хвороби, коли організм вже бореться із заразою і додаткові навантаження йому шкідливі, але фізкультура потрібна для профілактики всіх вірусів і підтримки імунітету.
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14.11.2020 10:39 Ответить
Профі футболісти знаходяться під постійним медичним контролем, тому вони не тільки коронавірусом не хворіють, вони взагалі не хворіють бо хвороба це втрачені кошти.
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14.11.2020 11:45 Ответить
Ляшко, ты соси зеленый леденец на палочке, а я пойду по лекарство от короновируса в РОШЕН. Завидуй, чмо,тебе такое лечение недоступно.

https://www.youtube.com/watch?v=9DE7JfgmYkA
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14.11.2020 11:52 Ответить
Да что за хрень ты несешь,черт побери как и этот неук ляшко? При ковиде выраженная слабость из за интоксикации ,человеку иногда даже трудно руку в кулак сжать ,к тому же даже небольшая физическая нагрузка (поход в туалет) вызывает нарастание одышки и потребность в О2 . Банда зеленых идиотов и воров хочет значительно снизить нагрузку на пенсфонд. Степан, в стране живут не только футболисты и спортсмЭны ,а ще и пенсы ,дети ,люди среднего возраста и ....фанфары (трам-парам-пам-пам) - домокозявки -главный электорат зеленой банды неукив и невигласив...
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14.11.2020 12:29 Ответить
В мене перехворіла вся родина і я у тому числі, так що мені про перебіг хвороби не розказуйте
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15.11.2020 12:28 Ответить
Степан , ты 100% голосовал за Зеро! Я некоторым образом анестезиолог-реаниматолог и сейчас в реанимации меньше 4-5-6 тяжелых больных с 2х сторонней пневмонией ковидной не бывает ,это те которые требуют или ИВЛ или высокопоточной ингаляции О2. Нельзя быть таким самоуверенно тупым ,когда общаешься с незнакомым человеком. А может ты из Северной Моржовии ,тогда вопросов нет или все таки *мудрийнарит*?
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15.11.2020 18:28 Ответить
Тупість показуєте якраз ви, бо не розуміючи суті мого коментаря, нападаєте на мене і різко критикуєте, безпідставно перейшовши на "ти". Все що я написав - так це те, що фізкультура корисна для імунної системи і профілактика ковіду. І це цілком підтвердилося на моїх близьких: хто у хорошій фізичній формі, той переніс легко, а хто має зайву вагу і веде більш сидячий спосіб життя - переважно важче.
А ви мені чомусь відразу про інтоксикацію, задишку, апарати ШВЛ і т. д... Я прекрасно розумію небезпеку цього вірусу, знаю, що твориться у лікарнях, в мене купа колег і знайомих там опинилися з ковідом. І ніскільки не допускаю недооцінки вірусу, підтримуючи необхідність дотримання всіх протиепідемічних заходів та обмежень. Я не розумію для чого ви приплели сюди мої політичні вподобання (придумані вами ж самими), і ще й відверто обізвали мене...
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15.11.2020 19:21 Ответить
впервый раз такую теорему прочиатл. Ссыль кинешь на научные факты
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14.11.2020 10:41 Ответить
Чому в США та Великобританії і взагалі на Заході так багато смертей та ускладнень від коронавірусу. Ви мабуть бачили неодноразово по телевізору та Інтернету як фізично здорові накачані представники різних рас в лікарнях посиленно дихають в кіслородних масках не маючи можливості насити кров кіслородом. Тому що іненсивна мишечна діяльність людини в приміщенні чи в середовищі насиченим коронавірусною інфекцією призводить до потрапляння великої кількості інфеції в організм й інтенсивному розповсюдженню цієї інфекції по організму. Правильна поведінка під час епідемії це тривалі прогулянки на свіжому повітрі, краще з собакою. Собака потрібна не тільки для прогулянок на свіжому повітрі, собака переносить різні види собачіх хвороб в тому числі коронавіруси, схожих з людськими, що дозволяє господарям напрацювати імунітет ще до зустрічи з дійсно небезпечною інфекцією.
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14.11.2020 11:53 Ответить
про собаку тоже интересно, по гуглим
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14.11.2020 11:57 Ответить
После того как с собакой "погуглите", не забудте за собой убрать... Солодощі та низька фізична активність ускладнюють перебіг COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 890
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14.11.2020 18:33 Ответить
Igor L наш много пишет...
Невостребованный значит! Сладости и низкая физическая активность осложняют течение COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 216
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14.11.2020 11:00 Ответить
Хіба лікар маючи при собі ліки не допоможе хворому який страждає, так і християни не можуть мовчати бачачи людей духовно нужденних і обділених!
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14.11.2020 11:57 Ответить
Солодощі та низька фізична активність ускладнюють перебіг COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5282
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14.11.2020 12:31 Ответить
все на укладку асфальта!!!!
во-первых: высокая физическая активность
во-вторых: на свежем воздухе
в-третьих: работа-занятие-отдых-хобби))) не наказуемые даже по выходным
и последнее - единственная доступная как бы... вакцина от короновируса (ибо все отэто на ковидные деньги)
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14.11.2020 10:26 Ответить
)) ну и само собой, укладка асфальта не сахар. укладка тротуарной плитки, тоже сплошная горечь.
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14.11.2020 10:32 Ответить
сладости и низкая физическая активность, осложняют течение практически всех болезней.))
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14.11.2020 10:26 Ответить
Углеводороды, низкая физическая активность приводят к тому, что осложняется течение заболевания", - отметил чиновник.

Теперь водителям, при заеззде на АЗС, надо не маски надевать, а противогазы.
Грамотеи хреновы.
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14.11.2020 10:27 Ответить
) снижение потребления углеводородов это смерть па раши и причина тяжёлого течения её болезной ) здесь да, не ошибся он.
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14.11.2020 10:38 Ответить
Сладости и низкая физическая активность осложняют течение COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3762
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14.11.2020 10:44 Ответить
Противогазы, пары бензина не задерживают!
Боже упаси лезть в цистерну из под бензина в противогазе. Кырдик настанет секунд за двадцать!
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14.11.2020 18:38 Ответить
Сладости и низкая физическая активность осложняют течение COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2097
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14.11.2020 10:27 Ответить
А воровство денег предназначенных на медицину очень отягощает будущий тюремный срок. Сладости и низкая физическая активность осложняют течение COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6387
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14.11.2020 10:27 Ответить
Так то Порошенко краде!
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14.11.2020 10:29 Ответить
А асфальт облегчает течение болезни...или как?? Или зачем дкньги ковидного фонда в него закатываются вместо того что бы строить больницы ..закупать оборудование и мотивировать врачей??
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14.11.2020 10:27 Ответить
Экс-министр финансов, и до недавнего времени советник главы ОП Игорь Уманский заявил, что под крышей замглавы ОП Кирилла Тимошенко и ещё одного советника Ермака по фамилии Подоляк, которые вместе курируют «Большую Стройку» - украдены 36 (!!!) миллиардов гривен через Укравтодор.
https://www.facebook.com/100032343481242/posts/362606721494108/?d=n
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14.11.2020 10:32 Ответить
другими словами - у народа не жисть, а мёд. надо почаще преподносить ему горькие пилюли.
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14.11.2020 10:34 Ответить
другими словами - пироженки во время чумы предназначены для избранных! (на самом деле у нас давно выборов нет, есть договоренности и назначения)
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14.11.2020 12:15 Ответить
Дяка ЗЕ, епоха бідності у нас скінчилася, солодощами нарід не обжирається. На хліб би вистачало...
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14.11.2020 10:36 Ответить
Надо просто перестать есть Сладости и низкая физическая активность осложняют течение COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1117
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14.11.2020 10:37 Ответить
нам хлеба не надо , работу давай !
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14.11.2020 10:44 Ответить
То він натякав на Рошен
От де собака зарита Солодощі та низька фізична активність ускладнюють перебіг COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5785
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14.11.2020 11:08 Ответить
если хилый сразу в гроб,сохранить здоровье чтоб ,занимайтесь люди наливанием
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14.11.2020 10:43 Ответить
выпил рюмочку ,потом еще стаканчик и так до полного выздоровления
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14.11.2020 10:45 Ответить
Кажуть вавин раціон у феофанії складається з двох пачок мівіни і пачки майонезу на добу.
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14.11.2020 10:44 Ответить
я би його годувала виключно солдатським харчем.
Вони ж витримують навантаження війни, епідемії, живуть практично на вулиці в землі.
Здорове харчування.
Нашому презу в поміч.
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14.11.2020 10:57 Ответить
Рука-лицо! Сладкие углеводы?

Он точно врач?

Интересно, а откуда организму брать энергию для борьбы с вирусом? Из горьких углеводов и жиров? Выпил 100гр и сальцом закусил, а потом еще бакальчик пива.
И вообще, сперва заставляют сидеть дома, а потом упрекают в низкой физической активности. Бо послідовні!
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14.11.2020 10:44 Ответить
*****, так это из за Пороха так люди тяжело болеют!!! Барыга!!!👹😂😂
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14.11.2020 10:45 Ответить
👦🔫
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14.11.2020 10:49 Ответить
Идиотина, ерничать будешь на срусайтах
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14.11.2020 12:42 Ответить
Сладость или гадость ,так Хеллоуин вроде уже прошел 🤫🤔🤦
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14.11.2020 10:45 Ответить
Які солодощі, яка фізична активність, коли хворий лежить з кисневою маскою. Та і без неї, з високою температурою і ломотою в суглобах попробуй ще фізично поактивнічай.
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14.11.2020 10:50 Ответить
Що Ви. Висмикнув крапельницю з фізрозчином, бо у фізрозчині солодкий вуглевод, Вскочив з ліжка. І давай присідати чотири підходи по 50 разів. Все як рукою зніме!
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14.11.2020 10:59 Ответить
Бажано ще б з гантелями чи зі штангою, а потім крос км на 3, для молодших марш-кидок з ліжком на спині км на 6-ть.
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14.11.2020 11:18 Ответить
выживут не только лишь все
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14.11.2020 11:21 Ответить
"Труд на свежем воздухе", иначе "труд делает свободным "Где-то это уже было
Солодощі та низька фізична активність ускладнюють перебіг COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6754
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14.11.2020 11:08 Ответить
Я читала поради львівського лікаря.
Дихати спиртом 96%.
Змочити марлю і вдихати через рот, видихати носом. По 5 хв, два рази на добу.
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14.11.2020 10:55 Ответить
сожжёшь себе носовую полость, не вздумай
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14.11.2020 10:59 Ответить
Треба обережно.
Носом не вдихати. Тож все добре.
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14.11.2020 11:08 Ответить
Солодощі та низька фізична активність ускладнюють перебіг COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9546 96% - дійсно забагато Солодощі та низька фізична активність ускладнюють перебіг COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6810
Розбавити до 40-60% та прийняти у середину - поможе ! Вбиває віруси та бактерії Солодощі та низька фізична активність ускладнюють перебіг COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2686
Тільки з дозою не перебрати - бо то вже інша хороба - алкоголізм Солодощі та низька фізична активність ускладнюють перебіг COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6533
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14.11.2020 22:11 Ответить
**#ть там профаны сидят, куда тому Гончаруку))) Сладость усугубляет коронавирис. Я понимаю, что Виктор это не Олег, олег - тот сладкий для некоторых мужиков типа тищенко и геруса, но то такое, зебилы блд Сладости и низкая физическая активность осложняют течение COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4848
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14.11.2020 10:58 Ответить
Люди дайте его мобильный телефон, реально хочется сказать пару слов о его квалификации.
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14.11.2020 10:58 Ответить
А если это сладости от РОШЕН так в 5 раз осложняет)))))
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14.11.2020 10:59 Ответить
клей-цемент из "Эпицентра" залог здоровья Солодощі та низька фізична активність ускладнюють перебіг COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2941
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14.11.2020 11:05 Ответить
Приличные люди, нюхают клей "Момент"... Солодощі та низька фізична активність ускладнюють перебіг COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7681
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14.11.2020 18:42 Ответить
Зеленый ДЯТЕЛ !!!!!
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14.11.2020 11:00 Ответить
Значит работайте на стройках и бухайте шобы не замерзнуть Солодощі та низька фізична активність ускладнюють перебіг COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2228
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14.11.2020 11:00 Ответить
Запретите Рошен и выгоните всех на зарядку Солодощі та низька фізична активність ускладнюють перебіг COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1997. Ах да. Массовые мероприятия запрещены. Значит сидите дома и жрите хрен
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14.11.2020 11:03 Ответить
Пипец, какой грамотный у нас СанВрач! Углеводороды, Ляшко, это по-простому нефтепродукты. А углеводы - это соединения углерода и воды, которые содержатся в пищевых продуктах. Так что, Громадяне, не употребляйте нефть во внутрь - и не будет у вас ковида.
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14.11.2020 11:05 Ответить
Знову Порошенко з його кондитеркою винний.
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14.11.2020 11:09 Ответить
Группа ученых из Великобритании подтвердила, что коронавирусы формируют перекрестный иммунитет. Работа была опубликована 6 ноября на сайте журнала Science.
В частности, исследователи обнаружили специфические антитела, нейтрализующие коронавирус SARS-CoV-2, в организме пациентов, которые не болели COVID-19 во время пандемии, но инфицировались другими коронавирусами ранее.
Ученые полагают, что это "может дать надежду на создание универсальной вакцины, защищающей как от текущих, так и от будущих коронавирусов".
В августе о существовании перекрестного иммунитета заявила группа украинских исследователей. Они, в частности, обнаружили, что антитела в крови пациентов с COVID-19 проявляют защитные функции не только к коронавирусу SARS-CoV-2, но и к коронавирусу MERS-CoV, который вызвал вспышку ближневосточного респираторного синдрома в 2011-2012 годах. В работе отмечалось, что существует высокая вероятность того, что может иметь место и обратный эффект: иммунитет, полученный при заражении MERS-CoV или другим видом коронавируса, может сработать против COVID-19.
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14.11.2020 11:22 Ответить
Солодощі та низька фізична активність ускладнюють перебіг COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8025
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14.11.2020 11:29 Ответить
сладости Roshen усугубляют ситуацию Солодощі та низька фізична активність ускладнюють перебіг COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5323
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14.11.2020 11:30 Ответить
Солодощі та низька фізична активність ускладнюють перебіг COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2474 Особенно для самоустраненных с Феофании шутов Солодощі та низька фізична активність ускладнюють перебіг COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2775
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14.11.2020 11:33 Ответить
Самое большое осложнение при ковиде вызывает ЗЕкоманда с преЗЕдентом - клоуном, министром - начальником типографии и санврачом, который медиком не работал ни один день, а рассказывает о вреде сладкого...
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14.11.2020 11:32 Ответить
"Углеводороды, низкая физическая активность приводят к тому, что осложняется течение заболевания" Источник: https://censor.net/ru/n3231068
писец кацапам! Солодощі та низька фізична активність ускладнюють перебіг COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2866
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14.11.2020 11:36 Ответить
Комаровский про еду для больных:

Принципиальный вопрос, что есть, когда вы заболели. Не хочется есть - не ешьте. Но вы должны понимать, что вам сейчас нужны - не гречка, не мясные или рыбные консервы, а легкоусваиваемая пища, содержащая углеводы. И сахар, сладкое - это совершенно нормально. Овсяная каша, манная каша, сгущенное молоко, фрукты, фруктовое пюре, бананы, ягоды, мороженое, шоколад, варенье. Сладости, мюсли - это просто замечательно.

Так кому верить, Ляшко или Комаровскому?
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14.11.2020 11:39 Ответить
Оба шарлатаны.
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14.11.2020 12:16 Ответить
Захотелось съесть тортик...
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14.11.2020 12:15 Ответить
Мені теж...
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14.11.2020 23:10 Ответить
самая низкая физическая активность в стране создана властью и называется "карантин"
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14.11.2020 12:41 Ответить
И ТУТ ЖЕ ЭТОТ ТУПОЙ ЗЕЛЕНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ПРИКРЫВАЕТ СПОРТЗАЛЫ
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14.11.2020 12:50 Ответить
Может Углеводы?)))
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14.11.2020 16:33 Ответить
Зима наступает. Углеводороды актуальнее.
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14.11.2020 17:25 Ответить
Сладкоежки виноваты в коллапсе системы. так получается? Такой бред. Лучше бы лишний раз обьяснил, что главное в профилактике это проветривание, даже пресловутые маски намного менее важны, чем проветривание. Чтобы стоеросовые вчытельки, проводники в поездах, администраторы, коменданты, директора, начальники, старшие медсестры и просто женщины и дедушки в казенных домах, знали это как отче наш и выполняли. А то видите ли сладкое виновато.
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14.11.2020 18:32 Ответить
Вуглеводи - це головні вороги доктора Берга. Доречі, без них життя краще та здоровіше. А треба лише замінити один вид палива на інший: цукор на жир.
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14.11.2020 22:35 Ответить
Уберите из эфира этого идиота. Углеводы виноваты в том, что они школы открыли? При заболевании легких врачи РЕКОМЕНДУЮТ жирную пищу. Насчет углеводной ни слова не говорят.
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16.11.2020 11:35 Ответить
 
 