Сладости и низкая физическая активность осложняют течение COVID-19, - Ляшко
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Употребление сладостей и низкая физическая активность осложняют течение коронавирусного заболевания.
Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Надо как можно меньше углеводов, особенно сладких - они сгущают кровь... Углеводороды, низкая физическая активность приводят к тому, что осложняется течение заболевания", - отметил чиновник.
Топ комментарии
+13 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий14.11.2020 10:26
+8 Павел Орехов
показать весь комментарий14.11.2020 10:27
+8 Привет
показать весь комментарий14.11.2020 10:27
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Пожалуйста, подождите...
Може це і актуально під час протікання хвороби, коли організм вже бореться із заразою і додаткові навантаження йому шкідливі, але фізкультура потрібна для профілактики всіх вірусів і підтримки імунітету.
https://www.youtube.com/watch?v=9DE7JfgmYkA
А ви мені чомусь відразу про інтоксикацію, задишку, апарати ШВЛ і т. д... Я прекрасно розумію небезпеку цього вірусу, знаю, що твориться у лікарнях, в мене купа колег і знайомих там опинилися з ковідом. І ніскільки не допускаю недооцінки вірусу, підтримуючи необхідність дотримання всіх протиепідемічних заходів та обмежень. Я не розумію для чого ви приплели сюди мої політичні вподобання (придумані вами ж самими), і ще й відверто обізвали мене...
Невостребованный значит!
во-первых: высокая физическая активность
во-вторых: на свежем воздухе
в-третьих: работа-занятие-отдых-хобби))) не наказуемые даже по выходным
и последнее - единственная доступная как бы... вакцина от короновируса (ибо все отэто на ковидные деньги)
Теперь водителям, при заеззде на АЗС, надо не маски надевать, а противогазы.
Грамотеи хреновы.
Боже упаси лезть в цистерну из под бензина в противогазе. Кырдик настанет секунд за двадцать!
https://www.facebook.com/100032343481242/posts/362606721494108/?d=n
От де собака зарита
Вони ж витримують навантаження війни, епідемії, живуть практично на вулиці в землі.
Здорове харчування.
Нашому презу в поміч.
Он точно врач?
Интересно, а откуда организму брать энергию для борьбы с вирусом? Из горьких углеводов и жиров? Выпил 100гр и сальцом закусил, а потом еще бакальчик пива.
И вообще, сперва заставляют сидеть дома, а потом упрекают в низкой физической активности. Бо послідовні!
Дихати спиртом 96%.
Змочити марлю і вдихати через рот, видихати носом. По 5 хв, два рази на добу.
Носом не вдихати. Тож все добре.
Розбавити до 40-60% та прийняти у середину - поможе ! Вбиває віруси та бактерії
Тільки з дозою не перебрати - бо то вже інша хороба - алкоголізм
В частности, исследователи обнаружили специфические антитела, нейтрализующие коронавирус SARS-CoV-2, в организме пациентов, которые не болели COVID-19 во время пандемии, но инфицировались другими коронавирусами ранее.
Ученые полагают, что это "может дать надежду на создание универсальной вакцины, защищающей как от текущих, так и от будущих коронавирусов".
В августе о существовании перекрестного иммунитета заявила группа украинских исследователей. Они, в частности, обнаружили, что антитела в крови пациентов с COVID-19 проявляют защитные функции не только к коронавирусу SARS-CoV-2, но и к коронавирусу MERS-CoV, который вызвал вспышку ближневосточного респираторного синдрома в 2011-2012 годах. В работе отмечалось, что существует высокая вероятность того, что может иметь место и обратный эффект: иммунитет, полученный при заражении MERS-CoV или другим видом коронавируса, может сработать против COVID-19.
писец кацапам!
Принципиальный вопрос, что есть, когда вы заболели. Не хочется есть - не ешьте. Но вы должны понимать, что вам сейчас нужны - не гречка, не мясные или рыбные консервы, а легкоусваиваемая пища, содержащая углеводы. И сахар, сладкое - это совершенно нормально. Овсяная каша, манная каша, сгущенное молоко, фрукты, фруктовое пюре, бананы, ягоды, мороженое, шоколад, варенье. Сладости, мюсли - это просто замечательно.
Так кому верить, Ляшко или Комаровскому?