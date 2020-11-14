Сладости и низкая физическая активность осложняют течение COVID-19, - Ляшко

Употребление сладостей и низкая физическая активность осложняют течение коронавирусного заболевания.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Надо как можно меньше углеводов, особенно сладких - они сгущают кровь... Углеводороды, низкая физическая активность приводят к тому, что осложняется течение заболевания", - отметил чиновник.

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