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Оккупанты обстреляли защитников Украины возле Водяного, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Оккупанты обстреляли защитников Украины возле Водяного, - штаб ООС

Российские наемники с начала суток один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе вблизи н.п.Водяное, пострадавших нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"В течение текущих суток, 14 ноября, на участках ответственности наших бригад зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации. В районе населенного пункта Водяное враг открыл огонь из автоматического станкового гранатомета", - сказано в сообщении.

Отмечается, что боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

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Оккупанты обстреляли защитников Украины возле Водяного, - штаб ООС 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+9
Сподіваюсь зеленський та вся зграя зрадників, які бояться за свої стільці ніж за життя захистників України і війну називають - глубокоє пєрєміріє, єслі нє счітать вражєскіх обстрєлов, таки сядуть в тюрму за окозамилювання.
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14.11.2020 17:44
+9
вот сволочи...пока главный счетоводперемирия на больничной койке валяется решили неприцельно и хаотично спровоцировать ?? п*длюки!
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14.11.2020 17:50
+7
До Феофанії не дострелили- значить все добре.
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14.11.2020 17:52
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Не прицельно? Оккупанты обстреляли защитников Украины возле Водяного, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7388
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14.11.2020 17:43 Ответить
та х#й вцілиш
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14.11.2020 18:11 Ответить
Не прицельно и несистемно.
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14.11.2020 20:03 Ответить
Сподіваюсь зеленський та вся зграя зрадників, які бояться за свої стільці ніж за життя захистників України і війну називають - глубокоє пєрєміріє, єслі нє счітать вражєскіх обстрєлов, таки сядуть в тюрму за окозамилювання.
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14.11.2020 17:44 Ответить
вот сволочи...пока главный счетоводперемирия на больничной койке валяется решили неприцельно и хаотично спровоцировать ?? п*длюки!
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14.11.2020 17:50 Ответить
Ответ был? Зельца и министра обороны - на кол черенок от лопаты!
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14.11.2020 17:50 Ответить
Ойц, а расскажите про это бубачке! Бо йому в Феохфанії мабудь скушно діван давіть. Воно як разразіцца відосіком! Окупанти обстріляли захисників України біля Водяного, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2796
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14.11.2020 17:50 Ответить
Окупанти обстріляли захисників України біля Водяного, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7113
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14.11.2020 17:51 Ответить
До Феофанії не дострелили- значить все добре.
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14.11.2020 17:52 Ответить
Это не считается. После этого сразу же наступила тишина Окупанти обстріляли захисників України біля Водяного, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5690
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14.11.2020 17:54 Ответить
Это какой по счету день бубочкиного нарушенного перемирия?
Оружие хоть смазывают, или какая разница?
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14.11.2020 17:54 Ответить
не прицельно, провокативно, непостоянно и неустойчиво мирно
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14.11.2020 17:58 Ответить
Окупанти обстріляли захисників України біля Водяного, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2773
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14.11.2020 18:03 Ответить
Зеленський з його посіпаками не звертають уваги на такі дрібниці.
Пункт перший, всіх домовленностей, про повне припинення вогню і "тойстороной", взагалі не береться до уваги ні кацапами, ні посередниками ( а їм какаяразніца), ні начебто "українською" стороною.
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14.11.2020 18:10 Ответить
Это вечная муйня... где мобилизация?, где карательные пионы???
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14.11.2020 18:13 Ответить
УКРАИНЦЫ причем тут Зеленский ?))))в вашу сторону стреляют из московие а вы все в комнтр.вените в этом порошенко,Зеленского и ЮШЕНКО ! но не замечая ШО враг ближаетса - он 2 в списке уже -псж-опзж
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14.11.2020 18:16 Ответить
Твоя справа хутко звідси зникнути.
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14.11.2020 18:41 Ответить
Чого ви вирішили, що це пишуть саме українці?
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14.11.2020 18:39 Ответить
А хто ?
Ви давно чули відгуки військових ?
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14.11.2020 19:10 Ответить
Щось не доберу: так це ще пєрєміріє чи вже всьо? (((
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14.11.2020 18:19 Ответить
Почему России войну не объявляем,торгуем?Если вооруженные формирования из РФ?Или нет?
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14.11.2020 19:20 Ответить
чмо.
ти заспокоїшся ?
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14.11.2020 20:30 Ответить
Перемирие в самом разгаре
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14.11.2020 20:21 Ответить
В зведення з сходу України треба вже включати і про дії ворогів з тилу. Зараз уже є повідомлення про те, що бійцям на передовій ,УВАГА !, не вистачає харчів та іншого забезпечення. Так що, там наші захисники вже тримають "оборону" на ДВА ФРОНТИ: одні спереду вбивають кулями, а в спину...луплять капітуляцією та незабезпеченням ( зараз буде відомо те, що вже хліба не вистачає та горячої їжі ). Міністру та Хомчаку......УРА,,,,А,,,,А,,,,!
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14.11.2020 22:32 Ответить
Підсумки контакту радників Нормандського формату зрозумілою мовою: розмова глухого з німим, форма домінує над суттю, домовилися домовлятися.
Одним словом імітація переговорів продовжується, а обіцяного Зеленським миру немає.
А так помпезно анонсувся і довго готувався цей захід!
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15.11.2020 05:34 Ответить
 
 