Оккупанты обстреляли защитников Украины возле Водяного, - штаб ООС
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Российские наемники с начала суток один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе вблизи н.п.Водяное, пострадавших нет.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.
"В течение текущих суток, 14 ноября, на участках ответственности наших бригад зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации. В районе населенного пункта Водяное враг открыл огонь из автоматического станкового гранатомета", - сказано в сообщении.
Отмечается, что боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.
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Топ комментарии
+9 pompiere
показать весь комментарий14.11.2020 17:44
+9 Вася Шевченко f77d76ba
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+7 Порохобандерівець
показать весь комментарий14.11.2020 17:52
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колчеренок от лопаты!
Оружие хоть смазывают, или какая разница?
Пункт перший, всіх домовленностей, про повне припинення вогню і "тойстороной", взагалі не береться до уваги ні кацапами, ні посередниками ( а їм какаяразніца), ні начебто "українською" стороною.
Ви давно чули відгуки військових ?
ти заспокоїшся ?
Одним словом імітація переговорів продовжується, а обіцяного Зеленським миру немає.
А так помпезно анонсувся і довго готувався цей захід!