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Окупанти обстріляли захисників України біля Водяного, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Події

Окупанти обстріляли захисників України біля Водяного, - штаб ООС

Російські найманці від початку доби один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі поблизу населеного пункту Водяне, постраждалих немає.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"Упродовж поточної доби, 14 листопада, на ділянках відповідальності наших бригад зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації. У районі населеного пункту Водяне ворог відкрив вогонь з автоматичного станкового гранатомета", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил немає.

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Окупанти обстріляли захисників України біля Водяного, - штаб ООС 01
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Топ коментарі
+9
Сподіваюсь зеленський та вся зграя зрадників, які бояться за свої стільці ніж за життя захистників України і війну називають - глубокоє пєрєміріє, єслі нє счітать вражєскіх обстрєлов, таки сядуть в тюрму за окозамилювання.
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14.11.2020 17:44
+9
вот сволочи...пока главный счетоводперемирия на больничной койке валяется решили неприцельно и хаотично спровоцировать ?? п*длюки!
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14.11.2020 17:50
+7
До Феофанії не дострелили- значить все добре.
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14.11.2020 17:52
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Не прицельно? Оккупанты обстреляли защитников Украины возле Водяного, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7388
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14.11.2020 17:43 Відповісти
та х#й вцілиш
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14.11.2020 18:11 Відповісти
Не прицельно и несистемно.
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14.11.2020 20:03 Відповісти
Сподіваюсь зеленський та вся зграя зрадників, які бояться за свої стільці ніж за життя захистників України і війну називають - глубокоє пєрєміріє, єслі нє счітать вражєскіх обстрєлов, таки сядуть в тюрму за окозамилювання.
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14.11.2020 17:44 Відповісти
вот сволочи...пока главный счетоводперемирия на больничной койке валяется решили неприцельно и хаотично спровоцировать ?? п*длюки!
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14.11.2020 17:50 Відповісти
Ответ был? Зельца и министра обороны - на кол черенок от лопаты!
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14.11.2020 17:50 Відповісти
Ойц, а расскажите про это бубачке! Бо йому в Феохфанії мабудь скушно діван давіть. Воно як разразіцца відосіком! Окупанти обстріляли захисників України біля Водяного, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2796
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14.11.2020 17:50 Відповісти
Окупанти обстріляли захисників України біля Водяного, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7113
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14.11.2020 17:51 Відповісти
До Феофанії не дострелили- значить все добре.
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14.11.2020 17:52 Відповісти
Это не считается. После этого сразу же наступила тишина Окупанти обстріляли захисників України біля Водяного, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5690
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14.11.2020 17:54 Відповісти
Это какой по счету день бубочкиного нарушенного перемирия?
Оружие хоть смазывают, или какая разница?
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14.11.2020 17:54 Відповісти
не прицельно, провокативно, непостоянно и неустойчиво мирно
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14.11.2020 17:58 Відповісти
Окупанти обстріляли захисників України біля Водяного, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2773
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14.11.2020 18:03 Відповісти
Зеленський з його посіпаками не звертають уваги на такі дрібниці.
Пункт перший, всіх домовленностей, про повне припинення вогню і "тойстороной", взагалі не береться до уваги ні кацапами, ні посередниками ( а їм какаяразніца), ні начебто "українською" стороною.
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14.11.2020 18:10 Відповісти
Это вечная муйня... где мобилизация?, где карательные пионы???
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14.11.2020 18:13 Відповісти
УКРАИНЦЫ причем тут Зеленский ?))))в вашу сторону стреляют из московие а вы все в комнтр.вените в этом порошенко,Зеленского и ЮШЕНКО ! но не замечая ШО враг ближаетса - он 2 в списке уже -псж-опзж
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14.11.2020 18:16 Відповісти
Твоя справа хутко звідси зникнути.
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14.11.2020 18:41 Відповісти
Чого ви вирішили, що це пишуть саме українці?
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14.11.2020 18:39 Відповісти
А хто ?
Ви давно чули відгуки військових ?
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14.11.2020 19:10 Відповісти
Щось не доберу: так це ще пєрєміріє чи вже всьо? (((
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14.11.2020 18:19 Відповісти
Почему России войну не объявляем,торгуем?Если вооруженные формирования из РФ?Или нет?
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14.11.2020 19:20 Відповісти
чмо.
ти заспокоїшся ?
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14.11.2020 20:30 Відповісти
Перемирие в самом разгаре
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14.11.2020 20:21 Відповісти
В зведення з сходу України треба вже включати і про дії ворогів з тилу. Зараз уже є повідомлення про те, що бійцям на передовій ,УВАГА !, не вистачає харчів та іншого забезпечення. Так що, там наші захисники вже тримають "оборону" на ДВА ФРОНТИ: одні спереду вбивають кулями, а в спину...луплять капітуляцією та незабезпеченням ( зараз буде відомо те, що вже хліба не вистачає та горячої їжі ). Міністру та Хомчаку......УРА,,,,А,,,,А,,,,!
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14.11.2020 22:32 Відповісти
Підсумки контакту радників Нормандського формату зрозумілою мовою: розмова глухого з німим, форма домінує над суттю, домовилися домовлятися.
Одним словом імітація переговорів продовжується, а обіцяного Зеленським миру немає.
А так помпезно анонсувся і довго готувався цей захід!
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15.11.2020 05:34 Відповісти
 
 