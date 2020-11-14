Окупанти обстріляли захисників України біля Водяного, - штаб ООС
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Російські найманці від початку доби один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі поблизу населеного пункту Водяне, постраждалих немає.
Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.
"Упродовж поточної доби, 14 листопада, на ділянках відповідальності наших бригад зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації. У районі населеного пункту Водяне ворог відкрив вогонь з автоматичного станкового гранатомета", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил немає.
Топ коментарі
+9 pompiere
показати весь коментар14.11.2020 17:44
+9 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар14.11.2020 17:50
+7 Порохобандерівець
показати весь коментар14.11.2020 17:52
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колчеренок от лопаты!
Оружие хоть смазывают, или какая разница?
Пункт перший, всіх домовленностей, про повне припинення вогню і "тойстороной", взагалі не береться до уваги ні кацапами, ні посередниками ( а їм какаяразніца), ні начебто "українською" стороною.
Ви давно чули відгуки військових ?
ти заспокоїшся ?
Одним словом імітація переговорів продовжується, а обіцяного Зеленським миру немає.
А так помпезно анонсувся і довго готувався цей захід!