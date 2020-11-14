Окупанти обстріляли захисників України біля Водяного, - штаб ООС

Російські найманці від початку доби один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі поблизу населеного пункту Водяне, постраждалих немає.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"Упродовж поточної доби, 14 листопада, на ділянках відповідальності наших бригад зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації. У районі населеного пункту Водяне ворог відкрив вогонь з автоматичного станкового гранатомета", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил немає.

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