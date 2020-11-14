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Новини Політика України Нормандські переговори
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Донбас (21733) нормандська четвірка (1523) Тристороння контактна група (826) Єрмак Андрій (1230)

Німеччина і Франція підтримали позицію України щодо напрацювання єдиного документа для ефективної роботи ТКГ, - ОП

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Німеччина і Франція підтримали позицію України щодо напрацювання єдиного документа для ефективної роботи ТКГ, - ОП

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у п’ятницю, 13 листопада, взяв участь у робочій зустрічі політичних радників лідерів держав "Нормандської четвірки" у форматі відеоконференції.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Під час зустрічі зовнішньополітичний радник канцлера ФРН Ян Гекер відзначив прогрес з боку української сторони, зокрема відкриття двох нових КПВВ на Луганщині. Політичний радник канцлера ФРН закликав Росію вжити негайних заходів для відкриття пропуску з боку непідконтрольних українському уряду територій, які наразі блокують початок роботи цих КПВВ.

Гекер також наголосив на необхідності забезпечення безперешкодного доступу представників Міжнародного комітету Червоного Хреста до місць тримання людей на тимчасово окупованих територіях Донбасу для пришвидшення процесу верифікації списків на взаємне звільнення утримуваних осіб.

Єрмак відзначив необхідність активізації роботи Тристоронньої контактної групи. Тому він виступив за ухвалення документа, який надав би поштовх Мінському переговорному формату. Зокрема, керівник ОП розповів про план дій, який підготувала українська сторона.

Читайте також: План України щодо Донбасу розглядатимуть у ТКГ і в межах спілкування радників "нормандської четвірки", - Єрмак

"Документ має назву "План спільних кроків учасників Тристоронньої контактної групи з виконання Мінських домовленостей". Ми розглядаємо цей документ як такий, що стосується імплементації Мінських домовленостей у роботі ТКГ. Цей документ є результатом усіх важливих напрацювань як у Нормандському форматі в минулому, так і в роботі ТКГ. Я вважаю, що у разі знаходження порозуміння цей план спільних кроків може дійсно стати основою великої дорожньої карти, яку ми можемо прийняти на рівні Нормандського формату", – сказав він.

"Учасники зустрічі домовилися продовжити консультації щодо напрацювання єдиної дорожньої карти на основі представленого Україною документа", - говориться в повідомленні. Також Україна підтримала пропозицію німецької сторони організувати роботу експертних груп радників лідерів країн – учасниць Нормандського формату для прискорення цього процесу.

"Безумовно, наступного тижня наші представники готові бути в Берліні для того, щоб продовжити роботу над документом", – зазначив Єрмак.

Зовнішньополітичний радник Президента Франції Еммануель Бонн зауважив, що напрацювання єдиного документа дасть змогу сторонам досягти прогресу в переговорах у межах Тристоронньої контактної групи.

"Російська сторона погодилася з необхідністю активізації роботи ТКГ. Поряд із розглядом плану спільних кроків учасників ТКГ з виконання Мінських домовленостей це вказує на можливість пришвидшення роботи групи в усіх напрямках, насамперед гуманітарному", - зазначають в ОП.
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Топ коментарі
+7
твари, подстилки х.йловские...
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13.11.2020 23:59
+6
Жабоедам и колбасникам не зашквар обсуждать дела с завхозом?
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14.11.2020 00:00
+4
немецко-французские подельники рашиста ,с его агентом в Украине , обсудили подписание документа, по-войне в Украине,которую ведет рашист. руками ордло ,которое он финансирует .и к такому документу возможно присмотрится рашист???
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14.11.2020 00:15
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твари, подстилки х.йловские...
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13.11.2020 23:59 Відповісти
Херня все продажная !!! После того как Ярош предложил свою кандидатуру в ТКГ и ему отказали все стало ясно !!! Зборище продажных озабоченных старых коммуняк пытающихся впихнуть всякую херню -- по факту будут чудить получат пи.дюлей !!!
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14.11.2020 06:36 Відповісти
Зрадники !
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14.11.2020 07:21 Відповісти
Жабоедам и колбасникам не зашквар обсуждать дела с завхозом?
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14.11.2020 00:00 Відповісти
Зрозуміло.Домовились активно домовлятись про домовленості про домовленість.
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14.11.2020 00:01 Відповісти
Яйка паддєржалі і зажалі, нє??
😂
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14.11.2020 00:05 Відповісти
В США в пятницу, 13 ноября, завершили подсчет голосов в последних штатах, Северной Каролине и Джорджии. По результатам подсчета победителем президентских выборов становится кандидат от демократической партии Джо Байден с 306 голосами выборщиков. Действующий президент Дональд Трамп набирает 232 голоса.
Об этом свидетельствуют данные CNN, NBC News, Bloomberg, Washington post и других авторитетных СМИ.
Последними штатами, которые завершили подсчет голосов стали Джорджия (16 голосов выборщиков) и Северная Каролина (15 голосов от коллегии выборщиков).
В Джорджии победил Байден, получив 49.5% голосов избирателей против 49,2% у Трампа. Демократ набрал на 14 172 голоса больше. Победа Байдена в Джорджии на самом деле уникальная - последний раз представитель демократической партии побеждал в штате в 1992 году.
В то же время в Северной Каролине победил Трамп с 50%, обогнав своего соперника на 73 698. Байдена в Северной Каролине поддержали 48,6% избирателей.
Такой результат в двух последних штатах свидетельствует о том, что Байден получит еще 16 голосов от коллегии выборщиков, Трампу достанется 15 голосов.
Итак, все 538 голосов от коллегии выборщиков распределятся следующим образом:
Байден - 306
Трамп - 232
Интересно, что эти результаты - зеркальное отражение президентской гонки в США в 2016 году. Тогда наоборот кандидат от республиканцев Дональд Трамп получил именно 306 голосов выборщиков. А представительнице от демократов Хиллари Клинтон тогда достались 232 голоса.
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14.11.2020 00:09 Відповісти
немецко-французские подельники рашиста ,с его агентом в Украине , обсудили подписание документа, по-войне в Украине,которую ведет рашист. руками ордло ,которое он финансирует .и к такому документу возможно присмотрится рашист???
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14.11.2020 00:15 Відповісти
Німеччина і Франція підтримали позицію України щодо напрацювання єдиного документа для ефективної роботи ТКГ, - ОП - Цензор.НЕТ 8201
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14.11.2020 00:27 Відповісти
Територіально? Так.
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14.11.2020 00:45 Відповісти
Ээх! От слова "Халва-халва-халва" во рту слаще не станет
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14.11.2020 03:27 Відповісти
Підфуйловики злились в екстазі. А до чого тут Україна?
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14.11.2020 00:43 Відповісти
" Ермак ... выступил за принятие документа, который предоставил бы толчок
Минскому переговорному формату..Участники встречи договорились продолжить консультации по выработке единой дорожной карты на основе представленного Украиной документа..
Российская сторона согласилась с необходимостью активизации работы ТКГ.Источник: https://censor.net/ru/n3231049
Настораживает бурная деятельность дЫпломата ермака и покладистость запоребрика.Черновики будущего документа писали в хремле ?
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14.11.2020 01:59 Відповісти
у нас тут неизвестно от кого беременная рыжая истеричка нарисовалась
20го декабря и посмотрим...
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14.11.2020 02:38 Відповісти
Німеччина і Франція підтримали позицію України щодо напрацювання єдиного документа для ефективної роботи ТКГ, - ОП - Цензор.НЕТ 7871
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14.11.2020 02:56 Відповісти
М-дя! Они сказали "Мы поддерживаем", а вы старайтесь
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14.11.2020 03:25 Відповісти
Франция и Германия ещё не поняли, что у нас в ТГК предатели.
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14.11.2020 07:20 Відповісти
Можна морду дЄрмака нє ліцєзрєть ?
Хтось пам'ятає, щоб секретар Порошенка часто світив фейсом в ЗМІ, домовлявся з міжнародними партнерами ?
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14.11.2020 08:16 Відповісти
Агенти Кремля піонєр Макроша і комсомолка баба Ангела завжди продавалися Москві і підтримували їх в війні проти України. Тому плани Земанди та заяви цих друзів Пу тільки на шкоду державі Україні.
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14.11.2020 09:28 Відповісти
слава богу через 6 лет выработают дорожную карту
лет десять будут внедрять
за это время в ордло забудут что такое Украина
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14.11.2020 09:38 Відповісти
Москалю, тобі не страшно по бандерівських сайтах лазити?
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14.11.2020 13:54 Відповісти
Ху#ло! Как там паготка в мАскве?
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14.11.2020 13:57 Відповісти
 
 