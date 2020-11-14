Німеччина і Франція підтримали позицію України щодо напрацювання єдиного документа для ефективної роботи ТКГ, - ОП

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у п’ятницю, 13 листопада, взяв участь у робочій зустрічі політичних радників лідерів держав "Нормандської четвірки" у форматі відеоконференції.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Під час зустрічі зовнішньополітичний радник канцлера ФРН Ян Гекер відзначив прогрес з боку української сторони, зокрема відкриття двох нових КПВВ на Луганщині. Політичний радник канцлера ФРН закликав Росію вжити негайних заходів для відкриття пропуску з боку непідконтрольних українському уряду територій, які наразі блокують початок роботи цих КПВВ.

Гекер також наголосив на необхідності забезпечення безперешкодного доступу представників Міжнародного комітету Червоного Хреста до місць тримання людей на тимчасово окупованих територіях Донбасу для пришвидшення процесу верифікації списків на взаємне звільнення утримуваних осіб.

Єрмак відзначив необхідність активізації роботи Тристоронньої контактної групи. Тому він виступив за ухвалення документа, який надав би поштовх Мінському переговорному формату. Зокрема, керівник ОП розповів про план дій, який підготувала українська сторона.

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"Документ має назву "План спільних кроків учасників Тристоронньої контактної групи з виконання Мінських домовленостей". Ми розглядаємо цей документ як такий, що стосується імплементації Мінських домовленостей у роботі ТКГ. Цей документ є результатом усіх важливих напрацювань як у Нормандському форматі в минулому, так і в роботі ТКГ. Я вважаю, що у разі знаходження порозуміння цей план спільних кроків може дійсно стати основою великої дорожньої карти, яку ми можемо прийняти на рівні Нормандського формату", – сказав він.

"Учасники зустрічі домовилися продовжити консультації щодо напрацювання єдиної дорожньої карти на основі представленого Україною документа", - говориться в повідомленні. Також Україна підтримала пропозицію німецької сторони організувати роботу експертних груп радників лідерів країн – учасниць Нормандського формату для прискорення цього процесу.

"Безумовно, наступного тижня наші представники готові бути в Берліні для того, щоб продовжити роботу над документом", – зазначив Єрмак.

Зовнішньополітичний радник Президента Франції Еммануель Бонн зауважив, що напрацювання єдиного документа дасть змогу сторонам досягти прогресу в переговорах у межах Тристоронньої контактної групи.

"Російська сторона погодилася з необхідністю активізації роботи ТКГ. Поряд із розглядом плану спільних кроків учасників ТКГ з виконання Мінських домовленостей це вказує на можливість пришвидшення роботи групи в усіх напрямках, насамперед гуманітарному", - зазначають в ОП.