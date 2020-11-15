Дорогу в РФ посыпали песком с человеческими костями

Полиция проводит проверку по факту обнаружения черепа и других фрагментов человеческих костей на автомобильной дороге в городе Киренск Иркутской области.

Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главного управления МВД по региону, передает Цензор.НЕТ.

"Проверка была начата после появления в пятницу в социальных сетях информации об обнаружении костных останков на дороге в Киренске после ее посыпки песком от гололеда. В настоящее время данный факт установлен. Установлена также организация, которая проводила работы. Проводится проверка, где и на каком основании она брала песчано-гравийную смесь для посыпки дороги", - сообщил сотрудник пресс-службы.

По его словам, проверка ведется в рамках административного законодательства.

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Знакомый с ситуацией источник уточнил "Интерфаксу", что, согласно предварительной информации, организация взяла песок для посыпки дороги возле старого кладбища.

"Взяли и не проверили. В результате кости оказались на дороге. Череп старый - наверное, около 100 лет. Сейчас специалисты изучают его и другие кости, чтобы установить точный возраст и возможное происхождение. Естественно, все останки убраны с дороги", - сказал собеседник.