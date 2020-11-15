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Дорогу в РФ посыпали песком с человеческими костями

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Дорогу в РФ посыпали песком с человеческими костями

Полиция проводит проверку по факту обнаружения черепа и других фрагментов человеческих костей на автомобильной дороге в городе Киренск Иркутской области.

Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главного управления МВД по региону, передает Цензор.НЕТ.

"Проверка была начата после появления в пятницу в социальных сетях информации об обнаружении костных останков на дороге в Киренске после ее посыпки песком от гололеда. В настоящее время данный факт установлен. Установлена также организация, которая проводила работы. Проводится проверка, где и на каком основании она брала песчано-гравийную смесь для посыпки дороги", - сообщил сотрудник пресс-службы.

По его словам, проверка ведется в рамках административного законодательства.

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Знакомый с ситуацией источник уточнил "Интерфаксу", что, согласно предварительной информации, организация взяла песок для посыпки дороги возле старого кладбища.

"Взяли и не проверили. В результате кости оказались на дороге. Череп старый - наверное, около 100 лет. Сейчас специалисты изучают его и другие кости, чтобы установить точный возраст и возможное происхождение. Естественно, все останки убраны с дороги", - сказал собеседник.
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Топ комментарии
+80
Дорогу в РФ посыпали песком с человеческими костями - Цензор.НЕТ 2789
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15.11.2020 15:58
+64
это было скрепно как никогда
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15.11.2020 15:57
+62
Дорогу в РФ посыпали песком с человеческими костями - Цензор.НЕТ 265
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15.11.2020 16:06
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Полный пипец
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15.11.2020 18:49 Ответить
Сумна, мов скаламучена Каяла
Із воїнством порубаним на дні,
Душа моєї Скіфії стояла
І гірко посміхалася мені.
Немов не посміхалась, а зітхала,
Бо там, де вік двадцятий пророста,
Вже бачила і чорну тінь Дахау,
І Хіросіми спечені вуста.
І площі, де вестимуть нас на плаху,
Як виноград, пускатимуть під прес.
Від Палових побоїщ до ГУЛагу
Проляже знаменитий наш прогрес.
І степ кричав, і пінилась Каяла,
І сумно серед сірих кураїв
Край Скіфії моя душа стояла,
Покраяна тим криком до країв.

Борис Мозолевський
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15.11.2020 18:50 Ответить
Після війни в полях і ярах лежало багато кісток солдатів. Їх збирали місцеві жителі і здавали в спеціальні пункти. Потім кістки перемелювали на муку і її розсипали по полях як добриво. Це відбувалося в перші роки після 2 Світової європейської частини СРСР.
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15.11.2020 19:05 Ответить
А в Украине дороги на костях строятся... На костях тех кто умирает от Ковида потому что деньги вместо больниц на дороги пустили.
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15.11.2020 19:38 Ответить
Вообще уже надо давно москалей на собачие консервы пускать! Хоть какая то польза будет от этих скотов!
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15.11.2020 19:58 Ответить
Ничему не удивлюсь...если скажут что уже вместо овощей и фруктов из за границы, людей едят -- поверю...Все что нигде не сбывается возможно в Мордоре..
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15.11.2020 23:55 Ответить
когда то в одном известном вузе Киева , делали ремонт) приехал камаз -привез песок , а оттуда череп выкатился , настоящий еще с зубами , и остатками мозга внутри , знакомый посмотрел , и сказал что женский ...такие вот дела
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16.11.2020 09:48 Ответить
Деды теперь дорогу охранять будут
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16.11.2020 10:02 Ответить
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