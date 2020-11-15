Дорогу в РФ посипали піском із людськими кістками

Поліція проводить перевірку за фактом виявлення черепа й інших фрагментів людських кісток на автомобільній дорозі в місті Кіренськ Іркутської області.

Про це повідомили "Інтерфаксу" в пресслужбі Головного управління МВС у регіоні, передає Цензор.НЕТ.

"Перевірку було розпочато після появи в п'ятницю в соціальних мережах інформації про виявлення кісткових останків на дорозі в Кіренську після того, як її посипали піском від ожеледиці. Наразі цей факт встановлено. Встановлено також організацію, яка проводила роботи. Проводиться перевірка: де і на якій підставі вона брала піщано-гравійну суміш для посипання дороги", - повідомив співробітник пресслужби.

За його словами, перевірка ведеться в рамках адміністративного законодавства.

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Обізнане із ситуацією джерело уточнило "Інтерфаксу", що, згідно з попередньою інформацією, організація взяла пісок для посипання дороги біля старого кладовища.

"Взяли і не перевірили. Як наслідок, кістки виявилися на дорозі. Череп старий. Йому, напевно, близько 100 років. Зараз фахівці вивчають його й інші кістки, щоб встановити точний вік і можливе походження. Звичайно, всі останки прибрали з дороги", - сказав співрозмовник.