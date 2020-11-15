Дорогу в РФ посипали піском із людськими кістками
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Поліція проводить перевірку за фактом виявлення черепа й інших фрагментів людських кісток на автомобільній дорозі в місті Кіренськ Іркутської області.
Про це повідомили "Інтерфаксу" в пресслужбі Головного управління МВС у регіоні, передає Цензор.НЕТ.
"Перевірку було розпочато після появи в п'ятницю в соціальних мережах інформації про виявлення кісткових останків на дорозі в Кіренську після того, як її посипали піском від ожеледиці. Наразі цей факт встановлено. Встановлено також організацію, яка проводила роботи. Проводиться перевірка: де і на якій підставі вона брала піщано-гравійну суміш для посипання дороги", - повідомив співробітник пресслужби.
За його словами, перевірка ведеться в рамках адміністративного законодавства.
Обізнане із ситуацією джерело уточнило "Інтерфаксу", що, згідно з попередньою інформацією, організація взяла пісок для посипання дороги біля старого кладовища.
"Взяли і не перевірили. Як наслідок, кістки виявилися на дорозі. Череп старий. Йому, напевно, близько 100 років. Зараз фахівці вивчають його й інші кістки, щоб встановити точний вік і можливе походження. Звичайно, всі останки прибрали з дороги", - сказав співрозмовник.
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Із воїнством порубаним на дні,
Душа моєї Скіфії стояла
І гірко посміхалася мені.
Немов не посміхалась, а зітхала,
Бо там, де вік двадцятий пророста,
Вже бачила і чорну тінь Дахау,
І Хіросіми спечені вуста.
І площі, де вестимуть нас на плаху,
Як виноград, пускатимуть під прес.
Від Палових побоїщ до ГУЛагу
Проляже знаменитий наш прогрес.
І степ кричав, і пінилась Каяла,
І сумно серед сірих кураїв
Край Скіфії моя душа стояла,
Покраяна тим криком до країв.
Борис Мозолевський