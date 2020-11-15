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Дорогу в РФ посипали піском із людськими кістками

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Дорогу в РФ посипали піском із людськими кістками

Поліція проводить перевірку за фактом виявлення черепа й інших фрагментів людських кісток на автомобільній дорозі в місті Кіренськ Іркутської області.

Про це повідомили "Інтерфаксу" в пресслужбі Головного управління МВС у регіоні, передає Цензор.НЕТ.

"Перевірку було розпочато після появи в п'ятницю в соціальних мережах інформації про виявлення кісткових останків на дорозі в Кіренську після того, як її посипали піском від ожеледиці. Наразі цей факт встановлено. Встановлено також організацію, яка проводила роботи. Проводиться перевірка: де і на якій підставі вона брала піщано-гравійну суміш для посипання дороги", - повідомив співробітник пресслужби.

За його словами, перевірка ведеться в рамках адміністративного законодавства.

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Обізнане із ситуацією джерело уточнило "Інтерфаксу", що, згідно з попередньою інформацією, організація взяла пісок для посипання дороги біля старого кладовища.

"Взяли і не перевірили. Як наслідок, кістки виявилися на дорозі. Череп старий. Йому, напевно, близько 100 років. Зараз фахівці вивчають його й інші кістки, щоб встановити точний вік і можливе походження. Звичайно, всі останки прибрали з дороги", - сказав співрозмовник.
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Топ коментарі
+80
Дорогу в РФ посыпали песком с человеческими костями - Цензор.НЕТ 2789
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15.11.2020 15:58
+64
это было скрепно как никогда
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15.11.2020 15:57
+62
Дорогу в РФ посыпали песком с человеческими костями - Цензор.НЕТ 265
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15.11.2020 16:06
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Полный пипец
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15.11.2020 18:49 Відповісти
Сумна, мов скаламучена Каяла
Із воїнством порубаним на дні,
Душа моєї Скіфії стояла
І гірко посміхалася мені.
Немов не посміхалась, а зітхала,
Бо там, де вік двадцятий пророста,
Вже бачила і чорну тінь Дахау,
І Хіросіми спечені вуста.
І площі, де вестимуть нас на плаху,
Як виноград, пускатимуть під прес.
Від Палових побоїщ до ГУЛагу
Проляже знаменитий наш прогрес.
І степ кричав, і пінилась Каяла,
І сумно серед сірих кураїв
Край Скіфії моя душа стояла,
Покраяна тим криком до країв.

Борис Мозолевський
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15.11.2020 18:50 Відповісти
Після війни в полях і ярах лежало багато кісток солдатів. Їх збирали місцеві жителі і здавали в спеціальні пункти. Потім кістки перемелювали на муку і її розсипали по полях як добриво. Це відбувалося в перші роки після 2 Світової європейської частини СРСР.
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15.11.2020 19:05 Відповісти
А в Украине дороги на костях строятся... На костях тех кто умирает от Ковида потому что деньги вместо больниц на дороги пустили.
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15.11.2020 19:38 Відповісти
Вообще уже надо давно москалей на собачие консервы пускать! Хоть какая то польза будет от этих скотов!
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15.11.2020 19:58 Відповісти
Ничему не удивлюсь...если скажут что уже вместо овощей и фруктов из за границы, людей едят -- поверю...Все что нигде не сбывается возможно в Мордоре..
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15.11.2020 23:55 Відповісти
когда то в одном известном вузе Киева , делали ремонт) приехал камаз -привез песок , а оттуда череп выкатился , настоящий еще с зубами , и остатками мозга внутри , знакомый посмотрел , и сказал что женский ...такие вот дела
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16.11.2020 09:48 Відповісти
Деды теперь дорогу охранять будут
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16.11.2020 10:02 Відповісти
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