Окупанти пояснюють нестачу воду в Криму "крадіжкою"

Віцепрем'єр Росії Марат Хуснуллін, якого Кремль призначив "куратором" в окупованому Криму, вважає, що дефіцит води на півострові пояснюється тим, що її "крадуть".

Про це він заявив російським журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське державне інформагентство ТАСС.

"Ключова проблема втрат - це крадіжка. Цим теж треба займатися, за необхідності треба залучати правоохоронні органи, потрібно взяти на контроль, звідки йде несанкціонований забір, де неправильні прилади обліку стоять, де сьогодні люди спеціально ламають або псують прилади обліку, поливають свої городи. У нас десь не вистачає води вдома, а хтось без лічильника воду ллє скільки попало", - сказав Хуснуллін.

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За його словами, до 1 грудня розроблена програма "з обліку і контролю таких втрат".

Перевірки також мають показати, де вода витікає з труб через їхню зношеність. За словами Хуснулліна, офіційно втрати щодо водоканалів заявляються до 50%. "Якщо ми 50% втрат ліквідуємо, то у нас води може вистачити", - сказав російський чиновник.

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