УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11643 відвідувача онлайн
Новини Події Окуповані території - Крим і Донбас
17 674 102
Крим (12757) Росія (47279) вода (910)

Окупанти пояснюють нестачу воду в Криму "крадіжкою"

Новини Цензор.НЕТ Події

Окупанти пояснюють нестачу воду в Криму

Віцепрем'єр Росії Марат Хуснуллін, якого Кремль призначив "куратором" в окупованому Криму, вважає, що дефіцит води на півострові пояснюється тим, що її "крадуть".

Про це він заявив російським журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське державне інформагентство ТАСС.

"Ключова проблема втрат - це крадіжка. Цим теж треба займатися, за необхідності треба залучати правоохоронні органи, потрібно взяти на контроль, звідки йде несанкціонований забір, де неправильні прилади обліку стоять, де сьогодні люди спеціально ламають або псують прилади обліку, поливають свої городи. У нас десь не вистачає води вдома, а хтось без лічильника воду ллє скільки попало", - сказав Хуснуллін.

Також читайте: Окупанти рекомендують кримчанам "забути" про дніпровську воду, "поки в Україні не буде адекватної влади, а там це не передбачається"

За його словами, до 1 грудня розроблена програма "з обліку і контролю таких втрат".

Перевірки також мають показати, де вода витікає з труб через їхню зношеність. За словами Хуснулліна, офіційно втрати щодо водоканалів заявляються до 50%. "Якщо ми 50% втрат ліквідуємо, то у нас води може вистачити", - сказав російський чиновник.

Також читайте: 29 населених пунктів окупованого Криму отримують воду за графіком, ресурс свердловин знижується
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+67
Всё правильно, Крым украли и вот результат
показати весь коментар
14.11.2020 15:54
+43
Оккупанты объясняют нехватку воду в Крыму "воровством". Все верно. Россия своровала Крым и воды теперь там не хватает...
показати весь коментар
14.11.2020 15:55
+36
нужно быть начеку !
воды в Крыму будет все меньше и меньше.
раньше (в следующем году) или чуть позже они захотят решить "проблему воды в Крыму" наступлением в Таврию.

нужно быть глупцом, чтобы этого не понимать !
показати весь коментар
14.11.2020 16:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
У москалів більш популярний інший варіант : нафти дохрена , а бензин - хрен де найдеш . То реально кончені люди . Чи тому що забагато бухають перед спарюванням , чи яка холєра . Ну от чому вони такими ущербними народжуються ?
показати весь коментар
14.11.2020 20:57 Відповісти
бо лишнехромосомные лаптями вперед рождаются.
показати весь коментар
15.11.2020 01:18 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 