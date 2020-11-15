На акциях протеста в Беларуси задержали более 500 человек, - правозащитники

Число задержанных на акциях протеста в воскресенье в Беларуси превысило 500 человек.

Таковы данные правозащитного центра "Весна", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По данным на 18.00, в списках "Весны" 502 человека. Списки продолжают дополнять.

Основное количество задержаний произошло в Минске, но правозащитники сообщают также о задержанных в Гомеле, Светлогорске, Новогрудке, Бобруйске, Гродно, Пинске, Бресте, Новополоцке, Барановичах, Могилеве, Осиповичах, Жлобине, Молодечно, Ивье.

По информации Белорусской ассоциации журналистов, всего на акциях в разных городах страны в воскресенье задержаны 17 журналистов.

Также на Цензор.НЕТ: На "Марше сильных" в Минске начались задержания: применяется газ и светошумовые гранаты. ВИДЕО+ФОТОрепортаж