На акциях протеста в Беларуси задержали более 500 человек, - правозащитники
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Число задержанных на акциях протеста в воскресенье в Беларуси превысило 500 человек.
Таковы данные правозащитного центра "Весна", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
По данным на 18.00, в списках "Весны" 502 человека. Списки продолжают дополнять.
Основное количество задержаний произошло в Минске, но правозащитники сообщают также о задержанных в Гомеле, Светлогорске, Новогрудке, Бобруйске, Гродно, Пинске, Бресте, Новополоцке, Барановичах, Могилеве, Осиповичах, Жлобине, Молодечно, Ивье.
По информации Белорусской ассоциации журналистов, всего на акциях в разных городах страны в воскресенье задержаны 17 журналистов.
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І Не всі ,до речі,досі зрозуміли,що до влади в Україні в результаті прийшли постмайданні дегенерати на чолі з Порошенко -Баригою під патріотичними гаслами...
кукурудзитросникового цукру з соєю тебе замочать в бан
А так, вчергове отримали на горіхи, через 5 днів ще отримають, якщо вийдуть. Партизани мдя.
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Sad Clown
Итак, настало время для этого треда. Сразу хочу предупредить: будет много букв. Очень много (могу, умею, практикую). Также 18+ (мат, жаргонная лексика и мое странное чувство юмора, но что поделать?) Хочу передать весь антураж, а без этих деталей не очень получится.
а то упустишь момент - беги потом в ростов с камазами долларов
Щасти вам,сябри !
Це вже друга пройо..ана "революція"
Тому -УЙО..УВАТИ з Білорусі.
ВЖЕ.