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На акціях протесту в Білорусі затримали понад 500 осіб, - правозахисники

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

На акціях протесту в Білорусі затримали понад 500 осіб, - правозахисники

Кількість затриманих на акціях протесту в неділю в Білорусі перевищила 500 осіб.

Такі дані правозахисного центру "Весна", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За даними на 18:00, у списках "Весни" 502 людини. Списки продовжують доповнювати.

Основна кількість затримань відбулася в Мінську, але правозахисники повідомляють також про затриманих у Гомелі, Світлогорську, Новогрудку, Бобруйську, Гродно, Пінську, Бресті, Новополоцьку, Барановичах, Могильові, Осиповичах, Жлобині, Молодечні, Ів’ї.

За інформацією Білоруської асоціації журналістів, загалом на акціях у різних містах країни в неділю затримано 17 журналістів.

Дивіться також: На "Марші сильних" у Мінську почалися затримання: застосовується газ і світлошумові гранати. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Топ коментарі
+11
Все-таки сябри, зараз, ментально близькі кацапам. Ті теж в автозаках селфі робили, а у нас вони горіли. Але будем справедливими. Це тільки їхня перша революція.
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15.11.2020 18:19
+11
Не треба судити. Ми теж до кінця свою справу не виконали. Була пісня Майдану "Горіла шина", так там були рядки: "під суд народний трибунал, кожен піде регіонал..." А вони і досі себе непогано почувають, сидять в раді і прикупили каналів. І НІХТО не сів.
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15.11.2020 18:37
+6
Які упороті там партизани...
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15.11.2020 18:19
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Які упороті там партизани...
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15.11.2020 18:19 Відповісти
Все-таки сябри, зараз, ментально близькі кацапам. Ті теж в автозаках селфі робили, а у нас вони горіли. Але будем справедливими. Це тільки їхня перша революція.
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15.11.2020 18:19 Відповісти
Думаєш з інщої спроби в них щось вийде? Там грабель багато. Доки по всім пройдуться - сябри скінчаться. На акциях протеста в Беларуси задержали более 500 человек, - правозащитники - Цензор.НЕТ 5540
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15.11.2020 18:22 Відповісти
Не треба судити. Ми теж до кінця свою справу не виконали. Була пісня Майдану "Горіла шина", так там були рядки: "під суд народний трибунал, кожен піде регіонал..." А вони і досі себе непогано почувають, сидять в раді і прикупили каналів. І НІХТО не сів.
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15.11.2020 18:37 Відповісти
Обіймаються на засіданнях і думку гадають як народ набебуліть чи в наступну халепу втянути.
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15.11.2020 18:44 Відповісти
Майдан своє завдання -недопущення розвороту в сторону росії ВИКОНАВ....

І Не всі ,до речі,досі зрозуміли,що до влади в Україні в результаті прийшли постмайданні дегенерати на чолі з Порошенко -Баригою під патріотичними гаслами...
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15.11.2020 19:27 Відповісти
Ти шо!!! Зараз діти свідків кукурудзи тросникового цукру з соєю тебе замочать в бан На акціях протесту в Білорусі затримали понад 500 осіб, - правозахисники - Цензор.НЕТ 2616
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15.11.2020 19:45 Відповісти
Плохо вы знаете! Далеко не первая.
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15.11.2020 18:59 Відповісти
Ну так масово, а не поодинока акція, - ще не було.
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15.11.2020 19:04 Відповісти
https://babel.ua/ru/texts/49323-protesty-protiv-lukashenko-v-belarusi-v-1996-2020-v-arhivnyh-foto
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15.11.2020 19:30 Відповісти
Всі ваші приклади схожі на нашу "Революцію на граніті". Це наочний посібник як не треба робити. Бо це беззмістовно.
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15.11.2020 19:56 Відповісти
та *****, это не мои примеры! Это исторические факты. Вы сказали что в блеварусии ничего такого не было ранее, я показываю вам что было...
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15.11.2020 20:06 Відповісти
Не нервуйте. Я ж і кажу. Все так, як і у нас було проти кучми. Ніяких зрушень.
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15.11.2020 20:13 Відповісти
Там все сложнее. Там был случай в 90х когда Лукашенку почти был конец. Он сумел обмануть оппозицию и потом удачно ее зачистил. Думаю не без помощи ФСБ.
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15.11.2020 20:23 Відповісти
Кожен вчиться на своїх помилках. Знаєте, коли мені дійсно було зрозуміло, що кацапам і дабвабвелугандонам тут більше не місце? Коли наша оболонська дрібнота 15 - 20 років згуртувалась в соцмережах (там по вссьому Києві була координація) і вийшла на нічне патрулювання ганяти відбившихся від кормушки антимайданівців. Реально йшла колона в декілька десятків. Це тільки мій мікрорайон. І впіймали, і не одного. Здали поліції, як свідомі громадяни.
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15.11.2020 20:38 Відповісти
Революция всегда приводит к быстрому сносу режима и установке другого. Катаются в автозаках, некторые по 2-3 раза как в во время выборов в мосгордуму.
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15.11.2020 20:31 Відповісти
Вперше чи шо. От якщо на акції білоруси ментам пики чиститимуть масово - то буде новизна.
А так, вчергове отримали на горіхи, через 5 днів ще отримають, якщо вийдуть. Партизани мдя.
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15.11.2020 18:19 Відповісти
Лука очень боится терпил с цветочками...Наверное уйдет в отставку. Посмертно.
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15.11.2020 18:21 Відповісти
Жесть, але вони терплять. Ми дійсно різні
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15.11.2020 18:45 Відповісти
Да-а, ми доборолися до щастя, а тепер маємо, що маємо. І терпимо.
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15.11.2020 22:44 Відповісти
Він що, з камери в твітер виходить?
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15.11.2020 18:51 Відповісти
та вже вийшов,20 мабуть,діб відсидів
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15.11.2020 18:53 Відповісти
Zalko liudej kogda banditskaja vlast mozet tebia arestovat,pobit za slovo.
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15.11.2020 18:24 Відповісти
на примере Януковича все окрестные правители поняли главное - бить ногами демонстрантов надо с самого начала, не дотягивая до режиссируемых западными партнерами стотысячных толп, что бы ни в одном демонстрантском мозжечке даже не промелькнуло что оплаченного очередной нко похода на демонстрацию можно вернуться целым и с не рваной одеждой, то есть в прибыли
а то упустишь момент - беги потом в ростов с камазами долларов
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16.11.2020 07:08 Відповісти
сейчас Жизневский им бы пригодился !
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15.11.2020 18:28 Відповісти
Это уже и садомазохизмом не назовешь...
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15.11.2020 18:29 Відповісти
Ти хоч на одному майдані у нас ,в Україні стояв ? Хоча,це й не має значення,абсолютно ніхто не має права вказувати націії ,як їм здобувати свободу,це їх вибір і наша справа допомогти а не тролити.
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15.11.2020 18:38 Відповісти
2056 рік в Білорусі по вулицях ходять мітингувальникию На питанння що ви хочете і чого добиваєтесь: відповідь, а Х. З, діди ходили тай ми ходим.
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15.11.2020 18:31 Відповісти
Не смішно.
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15.11.2020 18:40 Відповісти
Так і у нас скільки тих Віче було поки студентів не побили? Інша справа, що там вже побили, а мирні акції. Хай вчаться.
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15.11.2020 18:54 Відповісти
"Нас е..ут а мы крепчаем" ну звиняйте за черный юмор я на стороне белорусского народа конечно но другого в голову ничего не приходит за все что они сделали, так фашисты не поступали (так то они не со своим народов издевались в 41-45 году) должны быть спалены коктейлями все полиц участки вся страна должна выйти никакая не работа завтра с утра ультиматум или народ или власть(омон титушки) но видимо миру-мир мы не майданутые в крови в белорусов такая себе легкий вариант ваты на подвиги и радикализм они не пойдут это уже видно как не убивай не насилуй не унижай их пока не пересадят пол страны другие затихнут некоторые уедут вообще
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15.11.2020 18:31 Відповісти
Такий у них ,свій шлях.Як правило,тернистий...
Щасти вам,сябри !
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15.11.2020 18:31 Відповісти
ні.. це не шлях...
Це вже друга пройо..ана "революція"
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15.11.2020 19:39 Відповісти
Бацьке скоро некуда будет сажать протестующих.Может, "брат" Путлер поможет с камерами и концлагерями?
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15.11.2020 18:34 Відповісти
Не называйте его Бацькой ..Это было раньше.Теперь он для своего народа не Бацька,а Палач.
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15.11.2020 18:58 Відповісти
у них наверное цветы не свежие были
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15.11.2020 18:42 Відповісти
На акціях протесту в Білорусі затримали понад 500 осіб, - правозахисники - Цензор.НЕТ 9474
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15.11.2020 18:43 Відповісти
Схоже, всі розповіді про партизан в Білорусі, це фейки.
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15.11.2020 18:48 Відповісти
ні.. просто партизанський рух білорусів(Ковпак ,до речі ,теж) чітко готувався,координувався і і забезпечувався необхідним з москви..
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15.11.2020 19:38 Відповісти
...я б навіть припустив, що білорусів тупо підставила мАсква, втягнувши їх частину в т.зв. "партізанскоЄ двіженіЄ". Німці в цьому були невблаганні: хочеш, щоб тебе взяли в полон і не розстріляли -- перевдягайся в однострій однієї з армій, що воювали проти Третього рейху.
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15.11.2020 19:49 Відповісти
Серед партизанів білорусів майже не було.
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15.11.2020 22:53 Відповісти
Нам неплохо бы всем заткнуться. Не было бы у нас 19-го года, имели бы право умничать!
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15.11.2020 18:52 Відповісти
І також 10-го року.
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15.11.2020 22:55 Відповісти
Бабченко чітко пару днів тому підказав найбільш активним білорусам,що "засвітились".. Їх очікують репресії з показовими термінами...

Тому -УЙО..УВАТИ з Білорусі.
ВЖЕ.
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15.11.2020 19:32 Відповісти
ну а "рожеві поні " з квіточками і надувними кульками походять ще до морозів і розійдуться "по дворам"... Чаювати і співати....
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15.11.2020 19:34 Відповісти
це вже історія.......((
На акціях протесту в Білорусі затримали понад 500 осіб, - правозахисники - Цензор.НЕТ 5315
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15.11.2020 19:35 Відповісти
І навіщо тим тупим уродам виходити з дому? щоб їх пакували в автозаки? аксюморон... не можете, не здатні - сидіть дома, жуйте бульбу й моліться...
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15.11.2020 20:24 Відповісти
Вони виходять, щоб провокувати владу, а потім пропаганда кричить, що Лука "тиран кровавий". Москва хоче таки скинути незговірливого союзника.
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15.11.2020 23:02 Відповісти
На акціях протесту в Білорусі затримали понад 500 осіб, - правозахисники - Цензор.НЕТ 2140 На акціях протесту в Білорусі затримали понад 500 осіб, - правозахисники - Цензор.НЕТ 9668
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15.11.2020 21:25 Відповісти
Кто-то Внимательный давно подметил : " Есть немало людей, готовых убивать других по желанию и приказу властей. Чего не скажешь о количестве тех, кто готов за эту власть умирать." Сябры, вас унижают, калечат и уже убивают. Будьте Внимательнее.
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15.11.2020 23:14 Відповісти
 
 