На акціях протесту в Білорусі затримали понад 500 осіб, - правозахисники
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Кількість затриманих на акціях протесту в неділю в Білорусі перевищила 500 осіб.
Такі дані правозахисного центру "Весна", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
За даними на 18:00, у списках "Весни" 502 людини. Списки продовжують доповнювати.
Основна кількість затримань відбулася в Мінську, але правозахисники повідомляють також про затриманих у Гомелі, Світлогорську, Новогрудку, Бобруйську, Гродно, Пінську, Бресті, Новополоцьку, Барановичах, Могильові, Осиповичах, Жлобині, Молодечні, Ів’ї.
За інформацією Білоруської асоціації журналістів, загалом на акціях у різних містах країни в неділю затримано 17 журналістів.
Топ коментарі
+11 вставай
показати весь коментар15.11.2020 18:19
+11 вставай
показати весь коментар15.11.2020 18:37
+6 Евгеньевич Євгенович
показати весь коментар15.11.2020 18:19
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Будь ласка, зачекайте...
І Не всі ,до речі,досі зрозуміли,що до влади в Україні в результаті прийшли постмайданні дегенерати на чолі з Порошенко -Баригою під патріотичними гаслами...
кукурудзитросникового цукру з соєю тебе замочать в бан
А так, вчергове отримали на горіхи, через 5 днів ще отримають, якщо вийдуть. Партизани мдя.
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Sad Clown
Итак, настало время для этого треда. Сразу хочу предупредить: будет много букв. Очень много (могу, умею, практикую). Также 18+ (мат, жаргонная лексика и мое странное чувство юмора, но что поделать?) Хочу передать весь антураж, а без этих деталей не очень получится.
а то упустишь момент - беги потом в ростов с камазами долларов
Щасти вам,сябри !
Це вже друга пройо..ана "революція"
Тому -УЙО..УВАТИ з Білорусі.
ВЖЕ.