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Трое детей погибли при пожаре в частном доме на Днепропетровщине, - ГСЧС
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
В частном жилом доме в селе на Днепропетровщине 15 ноября возник пожар.
"15 ноября в ГСЧС поступила информация, что в с. Быково Криничанского района в частном жилом доме возник пожар. В 16:49 пожар локализован на площади 25 м кв. В 17:17 пожар был ликвидирован. На месте пожара обнаружены тела трех детей (2014, 2016 и 2018 г.р.)", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы ГСЧС.
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