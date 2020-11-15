Трое детей погибли при пожаре в частном доме на Днепропетровщине, - ГСЧС

В частном жилом доме в селе на Днепропетровщине 15 ноября возник пожар.

"15 ноября в ГСЧС поступила информация, что в с. Быково Криничанского района в частном жилом доме возник пожар. В 16:49 пожар локализован на площади 25 м кв. В 17:17 пожар был ликвидирован. На месте пожара обнаружены тела трех детей (2014, 2016 и 2018 г.р.)", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы ГСЧС.

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