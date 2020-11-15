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Трое детей погибли при пожаре в частном доме на Днепропетровщине, - ГСЧС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Трое детей погибли при пожаре в частном доме на Днепропетровщине, - ГСЧС

В частном жилом доме в селе на Днепропетровщине 15 ноября возник пожар.

"15 ноября в ГСЧС поступила информация, что в с. Быково Криничанского района в частном жилом доме возник пожар. В 16:49 пожар локализован на площади 25 м кв. В 17:17 пожар был ликвидирован. На месте пожара обнаружены тела трех детей (2014, 2016 и 2018 г.р.)", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы ГСЧС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала года из-за пожаров в собственных домах и квартирах погибли 1 247 человек, - ГСЧС

Автор: Анна Судак
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горе...чего тут комментировать
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15.11.2020 23:36 Ответить
Ці діти,мали би бути майбутнє України.
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15.11.2020 23:45 Ответить
Очень жаль детишек, ну почему такое случилось, почему, кто в этом виноват?
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16.11.2020 00:01 Ответить
Дети погибли потому что были без присмотра. "Мать" под суд.
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16.11.2020 00:55 Ответить
Как так можно? Это ж самые беззащитные. 6, 4 и 2 года.
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16.11.2020 07:04 Ответить
 
 