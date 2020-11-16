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Новости За рубежом
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Литвиненко (72) Россия (91317) Европейский суд по правам человека (795)

Вдова отравленного полонием офицера ФСБ Литвиненко судится с Россией в ЕСПЧ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Вдова отравленного полонием офицера ФСБ Литвиненко судится с Россией в ЕСПЧ

Жена российского разведчика Александра Литвиненко, которого в 2006 году отравили полонием в Лондоне, обратилась в Европейский суд по правам человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Вдова требует возместить ей карательные убытки (punitive damages) и выплатить компенсацию за потерянный доход (деньги, которые истец мог заработать, если бы не произошла причина иска). Общая сумма - 3,5 миллиона евро.

В иске представители Литвиненко также просят страсбургских судей принять решение относительно значения схемы целенаправленных убийств и покушений со стороны России. В частности, в документе вспоминают отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в 2018 году.

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Россия, против которой судится женщина, является членом Совета Европы, который контролирует ЕСПЧ. Ранее суд никогда не принимал решения по поводу "карательных убытков". Поэтому представители вдовы призывают его делать это в исключительных обстоятельствах этого иска и не допускать продолжения Россией своей политики "скрытой ликвидации".

Юристы, которые представляют Марину Литвиненко, переделали иск, который женщина подала в суд еще в 2007 году. Сейчас правительство Великобритании сотрудничает со Страсбургским судом, собирая доказательства для оценки дела. Однако он отказался от прямого вмешательства в поддержку иска вдовы, отчасти потому, что это может повлиять на рассмотрение судом будущих британских дел.

Как напоминает hromadske, 23 ноября 2006 года в больнице Университетского колледжа Лондона скончался бывший офицер Федеральной службы безопасности РФ Александр Литвиненко. Он умер от лучевой болезни, которую вызвало отравление радиоактивным веществом - полонием-210. За три недели до смерти Литвиненко встречался со своими бывшими сослуживцами Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном.

Расследование и суд по делу Литвиненко продолжались более девяти лет. Публичные слушания начались только в начале 2015 года.

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21 января 2016 года Высокий суд Лондона обнародовал вывод, что убийство Литвиненко, "вероятно", было утверждено Николаем Патрушевым, который в 2006 году возглавлял ФСБ, а также президентом Владимиром Путиным.

Виновными в убийстве признали Лугового и Ковтуна, которые подсыпали полоний в чай Литвиненко.

Сама вдова Литвиненко отметила, что дело ее мужа похоже на отравление бывшего разведчика РФ Сергея Скрипаля, в покушении на жизнь которого назвали виновными двух россиян.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+10
он в своих интервью много наговорил про Путина. Путин отдал приказ его отравить.
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16.11.2020 00:06
+7
Не наговорил , а рассказал ПРАВДУ о самом жутком террористе , педофиле и ворюге
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16.11.2020 04:49
+4
Бєзутєшная вдова виграє суд та компенсацію отримає. Навіть не сумніваюсь у цьому. Може саме з цього іску і почнеться велике судилище над головним монстром ********** - ху#лом.
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16.11.2020 00:16
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В отличие от дихлофосного симулянта в отравлении Литвиненко нет никаких сомнений. Перебежчик самого высокого ранга.
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16.11.2020 00:02 Ответить
Скорее всё-же несчастный случай при контрабанде полония, замятый в итоге обеими странами.
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16.11.2020 01:20 Ответить
Сергей Никитин 53b7250a. Кремлёвские методички "не пляшут".
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16.11.2020 05:05 Ответить
ДА ИХ ПРОСТО НЕОБХОДИМО НАСИЛЬНО НА ПОЛИГРАФЕ ПРОВЕРЯТЬ И ЗАПИСЫВАТЬ ВИДЕО !!!
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16.11.2020 00:06 Ответить
он в своих интервью много наговорил про Путина. Путин отдал приказ его отравить.
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16.11.2020 00:06 Ответить
Вдова отруєного полонієм офіцера ФСБ Литвиненка судиться із Росією у ЄСПЛ - Цензор.НЕТ 9428
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16.11.2020 00:16 Ответить
Не наговорил , а рассказал ПРАВДУ о самом жутком террористе , педофиле и ворюге
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16.11.2020 04:49 Ответить
где подполковник вігнанній со службі в МВД и работавший в слуужбе охрані Березовского и Путин ....
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16.11.2020 09:42 Ответить
Всё жду не дождусь, когда Собчачки возбухнутся... -- Дело Номер 1. -- аннал, как гриться...
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16.11.2020 00:07 Ответить
Бєзутєшная вдова виграє суд та компенсацію отримає. Навіть не сумніваюсь у цьому. Може саме з цього іску і почнеться велике судилище над головним монстром ********** - ху#лом.
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16.11.2020 00:16 Ответить
-- и богатое будущее у вдовы...
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16.11.2020 00:23 Ответить
Скорее врядли что выйдет. Но сам факт говорит что не забыто ничего.
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16.11.2020 00:16 Ответить
Снiг пiшов Вдова отруєного полонієм офіцера ФСБ Литвиненка судиться із Росією у ЄСПЛ - Цензор.НЕТ 5833
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16.11.2020 00:16 Ответить
Как бы к кацапам ни относиться, но для предателя это абсолютно заслуженная судьба. Нам бы и с нашими предателями не грех поступать так же. Кажись, когда то ли Чингисхан, то ли Джучи с помощью предательства взяли какой-то персидский город, заплатив бабло местной элитке, чтобы та открыла ворота, то потом монголы их казнили вместе с остальными жителями (по монгольскому обычаю, казнили без крови -- переламывая руки, ноги и шейные позвонки). Причём, хан им перед казнью сказал что-то вроде, мол, ребята, ничего личного, я вам благодарен за помощь, но я не хочу, чтобы мои воины видели на вашем примере, что предательство -- это путь к успеху.
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16.11.2020 00:33 Ответить
Смотрите Фархада с русней.
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16.11.2020 00:40 Ответить
а где собственно в последнее время само ***** зашкерилось? шо-то его не сверкает, одни обнулённые голограммы ценные советы раздают.
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16.11.2020 00:45 Ответить
просто сцыкотно мордовскому пигмею вот он и заныкался в норку или под веник.
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16.11.2020 01:04 Ответить
Высокосный год напоследок мож порадует
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16.11.2020 01:57 Ответить
Первый иск вдова подала в 2007 году, рассматривали его 13 лет и не рассмотрели. Вероятно что и второй иск ждет та же судьба.
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16.11.2020 07:34 Ответить
 
 