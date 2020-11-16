Вдова отравленного полонием офицера ФСБ Литвиненко судится с Россией в ЕСПЧ
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Жена российского разведчика Александра Литвиненко, которого в 2006 году отравили полонием в Лондоне, обратилась в Европейский суд по правам человека.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.
Вдова требует возместить ей карательные убытки (punitive damages) и выплатить компенсацию за потерянный доход (деньги, которые истец мог заработать, если бы не произошла причина иска). Общая сумма - 3,5 миллиона евро.
В иске представители Литвиненко также просят страсбургских судей принять решение относительно значения схемы целенаправленных убийств и покушений со стороны России. В частности, в документе вспоминают отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в 2018 году.
Россия, против которой судится женщина, является членом Совета Европы, который контролирует ЕСПЧ. Ранее суд никогда не принимал решения по поводу "карательных убытков". Поэтому представители вдовы призывают его делать это в исключительных обстоятельствах этого иска и не допускать продолжения Россией своей политики "скрытой ликвидации".
Юристы, которые представляют Марину Литвиненко, переделали иск, который женщина подала в суд еще в 2007 году. Сейчас правительство Великобритании сотрудничает со Страсбургским судом, собирая доказательства для оценки дела. Однако он отказался от прямого вмешательства в поддержку иска вдовы, отчасти потому, что это может повлиять на рассмотрение судом будущих британских дел.
Как напоминает hromadske, 23 ноября 2006 года в больнице Университетского колледжа Лондона скончался бывший офицер Федеральной службы безопасности РФ Александр Литвиненко. Он умер от лучевой болезни, которую вызвало отравление радиоактивным веществом - полонием-210. За три недели до смерти Литвиненко встречался со своими бывшими сослуживцами Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном.
Расследование и суд по делу Литвиненко продолжались более девяти лет. Публичные слушания начались только в начале 2015 года.
21 января 2016 года Высокий суд Лондона обнародовал вывод, что убийство Литвиненко, "вероятно", было утверждено Николаем Патрушевым, который в 2006 году возглавлял ФСБ, а также президентом Владимиром Путиным.
Виновными в убийстве признали Лугового и Ковтуна, которые подсыпали полоний в чай Литвиненко.
Сама вдова Литвиненко отметила, что дело ее мужа похоже на отравление бывшего разведчика РФ Сергея Скрипаля, в покушении на жизнь которого назвали виновными двух россиян.
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