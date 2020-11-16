Вдова отруєного полонієм офіцера ФСБ Литвиненка судиться із Росією у ЄСПЛ

Дружина російського розвідника Олександра Литвиненка, якого у 2006 році отруїли полонієм у Лондоні, звернулася до Європейського суду з прав людини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Вдова вимагає відшкодувати їй штрафні збитки (punitive damages) і виплатити компенсацію за втрачений дохід (гроші, які позивач міг заробити, якби не сталася причина позову). Загальний розмір - 3,5 млн євро.

У поданні представники Литвиненко також просять страсбурзьких суддів ухвалити рішення щодо значення схеми цілеспрямованих убивств та замахів із боку Росії. Зокрема, в документі згадують отруєння Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в Солсбері у 2018 році.

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Росія, проти якої позивається жінка, є членом Ради Європи, яка контролює ЄСПЛ. Донині суд ніколи не ухвалював рішення щодо "штрафних збитків". Тож представники вдови закликають його робити це у виняткових обставинах цього позову та не допускати продовження Росією своєї політики "прихованої ліквідації".

Юристи, що представляють Марину Литвиненко, переробили позов, який жінка подала до суду ще у 2007 році. Наразі уряд Великої Британії співпрацює зі Страсбурзьким судом, збираючи докази для оцінки справи. Однак він відмовився від прямого втручання на підтримку позову вдови, частково тому, що це може вплинути на розгляд судом майбутніх британських справ.

Як нагадує hromadske, 23 листопада 2006 року в лікарні Університетського коледжу Лондона помер колишній офіцер Федеральної служби безпеки РФ Олександр Литвиненко. Він загинув від променевої хвороби, яку спричинило отруєння радіоактивною речовиною - полонієм-210. За три тижні до смерті Литвиненко зустрічався зі своїми колишніми товаришами по службі Андрієм Луговим і Дмитром Ковтуном.

Розслідування та суд у справі Литвиненка тривали понад дев’ять років. Публічні слухання почалися тільки на початку 2015 року.

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21 січня 2016 року Високий суд Лондона оприлюднив висновок, що вбивство Литвиненка, "імовірно", було затверджено Миколою Патрушевим, який у 2006 році очолював ФСБ, а також президентом Володимиром Путіним.

Винними в убивстві визнали Лугового та Ковтуна, які підсипали полоній у чай Литвиненку.

Сама вдова Литвиненка зазначала, що справа її чоловіка схожа на отруєння ексрозвідника РФ Сергія Скрипаля, в замаху на життя якого назвали винними двох росіян.