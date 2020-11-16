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Вдова отруєного полонієм офіцера ФСБ Литвиненка судиться із Росією у ЄСПЛ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Вдова отруєного полонієм офіцера ФСБ Литвиненка судиться із Росією у ЄСПЛ

Дружина російського розвідника Олександра Литвиненка, якого у 2006 році отруїли полонієм у Лондоні, звернулася до Європейського суду з прав людини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Вдова вимагає відшкодувати їй штрафні збитки (punitive damages) і виплатити компенсацію за втрачений дохід (гроші, які позивач міг заробити, якби не сталася причина позову). Загальний розмір - 3,5 млн євро.

У поданні представники Литвиненко також просять страсбурзьких суддів ухвалити рішення щодо значення схеми цілеспрямованих убивств та замахів із боку Росії. Зокрема, в документі згадують отруєння Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в Солсбері у 2018 році.

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Росія, проти якої позивається жінка, є членом Ради Європи, яка контролює ЄСПЛ. Донині суд ніколи не ухвалював рішення щодо "штрафних збитків". Тож представники вдови закликають його робити це у виняткових обставинах цього позову та не допускати продовження Росією своєї політики "прихованої ліквідації".

Юристи, що представляють Марину Литвиненко, переробили позов, який жінка подала до суду ще у 2007 році. Наразі уряд Великої Британії співпрацює зі Страсбурзьким судом, збираючи докази для оцінки справи. Однак він відмовився від прямого втручання на підтримку позову вдови, частково тому, що це може вплинути на розгляд судом майбутніх британських справ.

Як нагадує hromadske, 23 листопада 2006 року в лікарні Університетського коледжу Лондона помер колишній офіцер Федеральної служби безпеки РФ Олександр Литвиненко. Він загинув від променевої хвороби, яку спричинило отруєння радіоактивною речовиною - полонієм-210. За три тижні до смерті Литвиненко зустрічався зі своїми колишніми товаришами по службі Андрієм Луговим і Дмитром Ковтуном.

Розслідування та суд у справі Литвиненка тривали понад дев’ять років. Публічні слухання почалися тільки на початку 2015 року.

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21 січня 2016 року Високий суд Лондона оприлюднив висновок, що вбивство Литвиненка, "імовірно", було затверджено Миколою Патрушевим, який у 2006 році очолював ФСБ, а також президентом Володимиром Путіним.

Винними в убивстві визнали Лугового та Ковтуна, які підсипали полоній у чай Литвиненку.

Сама вдова Литвиненка зазначала, що справа її чоловіка схожа на отруєння ексрозвідника РФ Сергія Скрипаля, в замаху на життя якого назвали винними двох росіян.
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Топ коментарі
+10
он в своих интервью много наговорил про Путина. Путин отдал приказ его отравить.
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16.11.2020 00:06
+7
Не наговорил , а рассказал ПРАВДУ о самом жутком террористе , педофиле и ворюге
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16.11.2020 04:49
+4
Бєзутєшная вдова виграє суд та компенсацію отримає. Навіть не сумніваюсь у цьому. Може саме з цього іску і почнеться велике судилище над головним монстром ********** - ху#лом.
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16.11.2020 00:16
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В отличие от дихлофосного симулянта в отравлении Литвиненко нет никаких сомнений. Перебежчик самого высокого ранга.
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16.11.2020 00:02 Відповісти
Скорее всё-же несчастный случай при контрабанде полония, замятый в итоге обеими странами.
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16.11.2020 01:20 Відповісти
Сергей Никитин 53b7250a. Кремлёвские методички "не пляшут".
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16.11.2020 05:05 Відповісти
ДА ИХ ПРОСТО НЕОБХОДИМО НАСИЛЬНО НА ПОЛИГРАФЕ ПРОВЕРЯТЬ И ЗАПИСЫВАТЬ ВИДЕО !!!
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16.11.2020 00:06 Відповісти
он в своих интервью много наговорил про Путина. Путин отдал приказ его отравить.
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16.11.2020 00:06 Відповісти
Вдова отруєного полонієм офіцера ФСБ Литвиненка судиться із Росією у ЄСПЛ - Цензор.НЕТ 9428
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16.11.2020 00:16 Відповісти
Не наговорил , а рассказал ПРАВДУ о самом жутком террористе , педофиле и ворюге
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16.11.2020 04:49 Відповісти
где подполковник вігнанній со службі в МВД и работавший в слуужбе охрані Березовского и Путин ....
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16.11.2020 09:42 Відповісти
Всё жду не дождусь, когда Собчачки возбухнутся... -- Дело Номер 1. -- аннал, как гриться...
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16.11.2020 00:07 Відповісти
Бєзутєшная вдова виграє суд та компенсацію отримає. Навіть не сумніваюсь у цьому. Може саме з цього іску і почнеться велике судилище над головним монстром ********** - ху#лом.
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16.11.2020 00:16 Відповісти
-- и богатое будущее у вдовы...
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16.11.2020 00:23 Відповісти
Скорее врядли что выйдет. Но сам факт говорит что не забыто ничего.
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16.11.2020 00:16 Відповісти
Снiг пiшов Вдова отруєного полонієм офіцера ФСБ Литвиненка судиться із Росією у ЄСПЛ - Цензор.НЕТ 5833
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16.11.2020 00:16 Відповісти
Как бы к кацапам ни относиться, но для предателя это абсолютно заслуженная судьба. Нам бы и с нашими предателями не грех поступать так же. Кажись, когда то ли Чингисхан, то ли Джучи с помощью предательства взяли какой-то персидский город, заплатив бабло местной элитке, чтобы та открыла ворота, то потом монголы их казнили вместе с остальными жителями (по монгольскому обычаю, казнили без крови -- переламывая руки, ноги и шейные позвонки). Причём, хан им перед казнью сказал что-то вроде, мол, ребята, ничего личного, я вам благодарен за помощь, но я не хочу, чтобы мои воины видели на вашем примере, что предательство -- это путь к успеху.
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16.11.2020 00:33 Відповісти
Смотрите Фархада с русней.
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16.11.2020 00:40 Відповісти
а где собственно в последнее время само ***** зашкерилось? шо-то его не сверкает, одни обнулённые голограммы ценные советы раздают.
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16.11.2020 00:45 Відповісти
просто сцыкотно мордовскому пигмею вот он и заныкался в норку или под веник.
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16.11.2020 01:04 Відповісти
Высокосный год напоследок мож порадует
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16.11.2020 01:57 Відповісти
Первый иск вдова подала в 2007 году, рассматривали его 13 лет и не рассмотрели. Вероятно что и второй иск ждет та же судьба.
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16.11.2020 07:34 Відповісти
 
 